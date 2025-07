Ông Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch TP.HCM

Theo đó, Thủ tướng chỉ định ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM mới.

Ông Nguyễn Văn Được giữ chức Chủ tịch TP.HCM sau sáp nhập. Ảnh: H.V

Cùng với đó là chỉ định 6 Phó Chủ tịch TP.HCM mới, gồm: Ông Nguyễn Lộc Hà (nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương); ông Nguyễn Văn Thọ (nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); ông Nguyễn Văn Dũng (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM); bà Trần Thị Diệu Thúy (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM); ông Bùi Xuân Cường (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) và ông Bùi Minh Thạnh (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương).

Ông Nguyễn Văn Được 57 tuổi, trình độ thạc sĩ địa chất học, cử nhân địa chất, cao cấp lý luận chính trị.



Ông Được là cán bộ trưởng thành từ cơ sở trong lĩnh vực đất đai, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Long An như: Giám đốc Sở TN-MT tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy.



Cuối tháng 1.2021, Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng. Từ tháng 2/2025 đến nay, ông Được giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Võ Văn Minh giữ chức Chủ tịch HĐND TP.HCM

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Võ Văn Minh giữ chức Chủ tịch HĐND TP.HCM sau sáp nhập. Ảnh: CTV

Theo đó, ông Võ Văn Minh (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) được phân công giữ chức Chủ tịch HĐND TP.HCM mới.

4 Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM mới, gồm các ông/bà: Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực; Trần Văn Tuấn (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Huỳnh Thanh Nhân (nguyên Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM); Nguyễn Trường Nhật Phượng (nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương);

Các Trưởng ban HĐND TP.HCM mới, gồm ông Nguyễn Công Danh, Trưởng ban Ngân sách; bà Phạm Quỳnh Anh, Trưởng ban Pháp chế; ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội và bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng ban Đô thị.



Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo tại Lễ công bố Quyết định thành lập TP.HCM mới, sáng 30/6. Ảnh: CTV





Ông Võ Văn Minh sinh năm 1972; quê quán: Phường Tân Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ).



Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, Thạc sĩ Kinh tế.



Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân



Từ năm 2008-2012: Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương.



Từ tháng 5/2012 đến tháng 8/2013: Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An (sau này là TP.Dĩ An).



Từ tháng 8/2013: Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương.



Từ tháng 4/2014: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.



Từ tháng 7/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một.



Từ tháng 4/2019, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương.



Ngày 6/7/2021, ông Võ Văn Minh được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.



Từ đó đến nay làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.