Danh sách Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 22 tỉnh, thành mới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ngoài ra, từ chiều tối 1/7, khu vực Nghệ An, Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ, miền Đông Nam Bộ mưa rào, giông, cục bộ mưa to.