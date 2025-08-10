Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 10/08/2025 10:57 GMT+7

Đặt tên đường ở TP.HCM: Bất thường chồng chất lên… bất cập

Hoàng Hưng Chủ nhật, ngày 10/08/2025 10:57 GMT+7
Một đô thị đặc biệt với mạng lưới giao thông đồ sộ, ngày càng mở rộng, nhưng chuyện đặt tên đường ở TP.HCM thời gian qua luôn vấp phải nhiều bất cập và... bất thường. Tại sao?
Quy chế đặt tên đường chưa có, nên phải "cầm đèn chạy trước ô tô"

Nhận định về việc đặt tên đường ở TP.HCM bao lâu nay, luật sư Hồ Nguyễn Lễ nói: "Qua theo dõi, tôi rút ra một điều, nhiều quy định từ cấp Trung ương vẫn chưa theo kịp sự phát triển của một đô thị đặc biệt như TP.HCM. Vì vậy, thời gian qua, có không ít trường hợp đặt tên đường, TP.HCM phải xé rào, "cầm đèn chạy trước ô tô"… đáp ứng thực tế, nhu cầu của người dân. Nếu đối chiếu với quy định thì không đúng, nhưng nó lại phù hợp với đời sống".

Đơn cử, việc xác định "hẻm", tại Điều 13 - Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng (ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ), có nội dung "không đặt tên cho ngõ (kiệt), ngách (hẻm). Ngõ (kiệt) được gọi theo biển số nhà đầu ngõ (kiệt), tính từ đầu phố kèm theo tên phố; ngách (hẻm) được gọi theo biển số nhà đầu ngách (hẻm), tính từ đầu ngõ (kiệt)”.


Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua Nghị quyết đặt tên 60 tuyến đường ở TP.HCM trong tháng 6/2025. Ảnh: H.H

Các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, cũng chưa có quy định để xác định “hẻm”. Vì vậy, TPHCM phải tự đẻ ra khái niệm “Đường hẻm là các tuyến đường phục vụ giao thông nội bộ khu vực và có lộ giới nhỏ hơn 12m”. Từ đó, mới có cơ sở quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu, thuộc địa bàn TP.HCM.

Chưa hết, tại Nghị định 91/2005/NĐ-CP, cũng cho thấy hàng loạt bất cập, khiến công tác đặt tên đường ở TP.HCM "lúng túng như gà mắc tóc". Thí dụ: Việc giải thích từ ngữ về "đại lộ", "đường", "phố", "ngõ" (ngách), "kiệt" (hẻm)…chưa đồng bộ với các quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành về xây dựng, quy hoạch đô thị.

Các khái niệm, nội dung quy định công trình công cộng có quy mô lớn nhưng chưa có tiêu chí cụ thể để xác định, đã gây khó khăn trong quá trình rà soát, tham mưu công tác đặt đổi tên đường, công trình công trình. Hay khái niệm “đô thị”, chưa có sự thống nhất về phạm vi đơn vị hành chính…

Vượt qua nhiều định kiến, ngày 16/9/2020, TPHCM quyết định đặt tên đoạn đường ngang qua Lăng Ông Bà Chiểu, là đường Lê Văn Duyệt (Tổng trấn đầu tiên của Sài Gòn - Gia Định, thời nhà Nguyễn). Ảnh: T.L

Đáng nói, Quy chế đặt tên đường quy định: "Tất cả các đường, phố và công trình công cộng trong thành phố, thị xã, thị trấn được xây dựng theo quy hoạch đô thị, được sử dụng ổn định thì được xem xét để đặt tên".

Tuy nhiên, thực tế ở TP.HCM có tốc độ phát triển đô thị hóa nhanh, kéo theo sự phát triển của các dự án nhà ở và các khu đô thị mới. Quá trình xây dựng, phê duyệt các dự án đầu tư phát triển đô thị, công trình công cộng… thuộc dự án nhà ở, đều được chủ đầu tư dự án đặt tên hoặc số hiệu ngay từ khi dự án mới bắt đầu. Việc này không đúng quy chế đặt tên đường, nhưng lại là yêu cầu phải có khi phê duyệt dự án. Nó dẫn đến bất cập trong công tác quản lý nhà nước giữa việc đặt tên đường với thủ tục phê duyệt dự án nhà ở, nhà chung cư tại TP.HCM.

Có nhiều tuyến đường chưa được đặt tên chính thức, chính quyền địa phương đành đặt tên theo cách gọi của người dân (đường Ấp Chiến Lược, đường Kênh Nước Đen). Ảnh: H.H

"Qua đó cho thấy quy định của Nhà nước không đồng bộ với hoạt động quy hoạch đô thị, công tác quản lý hạ tầng giao thông cũng như trong hoạt động xây dựng mới khu đô thị, khu dân cư. Đó là điều bất thường, nhưng lâu nay, cái "bất bình thường" đó vẫn diễn ra và nó đáp ứng yêu cầu cuộc sống", luật sư Hồ Nguyên Lễ nói.

Chưa có tiêu chí cụ thể để bổ sung Ngân hàng tên đường

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Minh Nhựt – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM: "Tới giờ này, chưa có hướng dẫn nào để phân biệt "danh nhân", thế nào là "danh nhân tiêu biểu của cả nước", "nhân vật lịch sử" hoặc những đóng góp nào sẽ được xem là "đóng góp to lớn"… Việc không có tiêu chí cụ thể đã gây khó khăn cho công tác lựa chọn nhân vật bổ sung Ngân hàng tên đường".

Lễ đặt tên đường Võ Chí Công. Ảnh: T.L

Nghị định 91/2005/NĐ-CP chỉ có một khái niệm duy nhất về "đường", nên tại Quy chế quy định thẩm quyền đặt tên đường thuộc HĐND cấp tỉnh. Tuy nhiên, Luật Đường bộ (trước đây là Luật Giao thông đường bộ) lại phân loại "đường" thành 7 loại đường gồm: "quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn, đường đô thị và đường chuyên dùng".

Từ đây, Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định thẩm quyền đặt tên, số hiệu đường bộ và trách nhiệm công bố tên, số hiệu đường bộ của nhiều cấp chính quyền khác nhau, từ xã, huyện, lên tỉnh – thành phố,… Điều này hoàn toàn trái ngược với Nghị định 91/2005/NĐ-CP rằng, HĐND cấp tỉnh mới đủ thẩm quyền đặt tên đường.

Đường Nguyễn Huệ và đường Lê Thánh Tôn, thuộc phường Sài Gòn, TPHCM. Ảnh: T.L

"Việc có 2 văn bản quy định không giống nhau, về cùng một nội dung đã gây khó khăn cho quá trình tham mưu công tác quản lý nhà nước về đặt tên đường của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cũng như vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng", ông Nguyễn Minh Nhựt chia sẻ.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, còn rất nhiều những bất cập trong các quy định của nhà nước, cơ quan chức năng, về đặt tên đường, công trình công cộng…

Từ năm 2006 đến nay, TP.HCM (cũ) đã bổ sung được 1.375 tên vào Ngân hàng tên (tên đã sử dụng để đặt tên đường: 620 tên, tên chưa sử dụng để đặt tên đường: 755 tên). Từ năm 2005 đến nay, cơ quan có thẩm quyền của TP.HCM (cũ) đã ban hành các văn bản đặt tên cho 643 tuyến đường và công trình công cộng; đổi tên 3 tuyến đường và điều chỉnh lý trình 19 tuyến đường.

Đường Lý Tự Trọng và đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM. Ảnh: T.L

Với vai trò là một đô thị đặc biệt, trọng điểm phía Nam, cùng với sự phát triển nhanh về đô thị, mạng lưới giao thông ngày càng mở rộng, nhiều khu đô thị mới hình thành, kéo theo sự xuất hiện của nhiều khu dân cư mới, nhiều tuyến đường mới. Vì vậy, TP.HCM trong tương lai sẽ có một mạng lưới đường giao thông đồ sộ, phức tạp. Nhiều tuyến đường hiện chưa được đặt tên và nhiều đường mới sẽ xuất hiện, do sự phát triển đô thị. Từ đó xuất hiện tình trạng đường không có tên, hoặc trùng tên, tên được đặt tự phát không đúng quy định…

Hơn bao giờ, TP.HCM lại cần một sự cách tân, đột phá, đổi mới các quy định đặt tên đường thống nhất, khoa học và đầy đủ từ Trung ương đến địa phương. Qua đó, xử lý dứt điểm các bất cập, bất thường, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân và công tác quản lý nhà nước về đô thị của các cơ quan chức năng.

