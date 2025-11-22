Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 22/11/2025 15:47 GMT+7

Đấu giá biển số xe thu hơn 8.300 tỷ đồng, quy trình bảo mật và an toàn ra sao?

Nguyễn Thịnh Thứ bảy, ngày 22/11/2025 15:47 GMT+7
kể từ khi Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) triển khai đấu giá biển số ô-tô, mô-tô và xe gắn máy, tổng số biển đấu giá thành/niêm yết là 150.914 biển số, tương đương hơn 8.300 tỷ đồng.
Đấu giá biển số xe thu hơn 8.300 tỷ đồng

Chính sách đấu giá biển số, bắt đầu bằng đấu giá xe ô tô ở Việt Nam được tổ chức phiên đầu tiên vào ngày 15/9/2023. Ghi nhận thành công và hiệu quả cao từ đấu giá biển số ô tô, từ ngày 01/01/2025, biển số mô-tô, xe máy cũng được chính thức đấu giá sau khi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 được thông qua.

Sau hơn 2 năm triển khai (từ ngày 15/9/2023 đến ngày 20/10), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, tổng số biển đấu giá thành/niêm yết là 150.914 biển số, tương đương hơn 8.300 tỷ đồng.

Trong đó, biển số ô tô đấu giá thành/niêm yết là 87.939 biển số, tương đương hơn 7.500 tỷ đồng, biển số xe máy đấu giá thành là 62.975 biển số, tương đương hơn 804 tỷ đồng.

Gần 8.300 tỷ đồng thu về ngân sách từ đấu giá biển số xe ô tô. Ảnh VPA

Từ đó có thể thấy rõ chính sách đấu giá biển số ô tô đẹp đang mang đến nguồn thu lớn, đồng thời, việc đấu giá này còn đáp ứng nhu cầu của người dân mong muốn sở hữu biển số theo sở thích, tránh tình trạng mua bán biển số được thực hiện "chui" như trước đây.

Danh sách một số biển số ô tô trúng đấu giá ở mức cao nhất được người dân sở hữu như: Biển số ô tô trúng đấu giá cao nhất là 99A-999.99 với giá 21,87 tỷ đồng (phiên đấu giá ngày 12/08/2025). Tiếp theo là 88A-888.88 với giá 14,88 tỷ đồng (phiên ngày 08/08/2025) và 89A-666.66 với giá 7,375 tỷ đồng (phiên ngày 10/09/2025)...

Một số biển số mô-tô, xe máy trúng đấu giá cao như: Biển ngũ quý 50AA-999.99 giá 2.680.000.000 đồng (được trả giá trong phiên đấu giá ngày 9/4/2025), biển số29AC-999.99 giá 2,133 tỷ đồng (ngày 17/6/2025); biển số 50AA-666.66 giá 2,002 tỷ đồng (ngày 11/4/2025)...

Trao đổi với PV Dân Việt, chuyên gia Nguyễn Thanh Hải cho rằng việc đấu giá biển số xe không những đáp ứng nhu cầu của người dân trong chọn biển số theo nhu cầu mà còn tăng ngân sách đáng kể mà nhiều năm trước đó mà chúng ta đã lãng phí. Rõ ràng, biển số đẹp là một dạng tài sản số cần được tiếp tục triển khai.

Phiên đấu giá biển số xe thứ 8: "Mở màn" gần 63 tỷ đồng, loạt biển số VIP chốt giá bất ngờ

Ông Hải cũng nhấn mạnh, việc đấu giá biển số ô tô đã cho thấy hiệu quả rõ ràng sau một thời gian triển khai và cần được tiếp tục thực hiện. Và việc "siết chặt" quy định về đấu giá biển số, tránh "đấu giá ảo", bỏ cọc là cần thiết.

Về "vết gợn nhỏ" từ việc bỏ cọc, theo Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam, có gần 350 biển số ô tô sau khi đấu giá thành công, đã bị người tham gia đấu giá bỏ cọc, không nộp tiền sau khi trúng đấu giá. Điều này có đã ảnh hưởng phần nào đến những người tham gia đấu giá, cũng như chất lượng phiên đấu giá.

Trong khi đó, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Hà Nội), cho biết, đã có trường hợp trúng đấu giá nhưng có thể không phải là dựa trên nhu cầu thực sự của họ. Người trúng đấu giá không lường trước được các vấn đề về tài chính trong khi họ chưa kịp suy nghĩ... Điều này có thể gây ra những hậu quả tiêu cực.

"Cần phải có sự thay đổi về quy trình đấu giá. Những người tham gia đấu giá từ đó mới có đủ thời gian cân nhắc tài chính, không chạy theo đám đông. Và cũng là tạo sự công bằng cho những người có nhu cầu thực sự", ông Bình nói.

Quy trình đấu giá biển số xe ra sao?

Được biết, Trung tâm giám sát số 2 của công ty đấu giá ở số 103 Nguyễn Tuân (TP Hà Nội) là nơi đấu giá viên điều hành các cuộc đấu giá biển số ô tô và xe máy thời gian qua.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng đấu giá biển số xe, cho biết mỗi ngày trung tâm tổ chức 8 ca đấu giá biển số. Sáng 4 ca, bắt đầu đấu giá từ 8h30 (biển số xe máy) và chiều 4 ca, bắt đầu từ 13h30 (biển số ô tô). Mỗi ca đấu giá kéo dài trong khoảng 25 phút và có một đấu giá viên làm nhiệm vụ quản lý, theo dõi trực tiếp phiên đấu.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng đấu giá biển số xe. Ảnh VPA

"Để đảm bảo thông tin khách hàng, thông tin ca đấu giá được đảm bảo bí mật và an toàn tuyệt đối. 30 phút trước khi ca đấu giá diễn ra, hệ thống mới hiển thị thông tin liên quan tới ca đấu giá và đấu giá viên điều hành ca đấu đó. Ngoài ra, các thiết bị như ổ cứng máy tính của các đấu giá viên đều được chúng tôi dán tem niêm phong để ngăn ngừa tình trạng bị sao chép, lộ lọt dữ liệu thông tin", bà Hà chia sẻ với báo chí.

Tại phòng làm việc của lãnh đạo công ty đấu giá cũng được lắp đặt hệ thống camera theo dõi trực tiếp các cuộc đấu giá biển số ô tô và xe máy. Trong trường hợp xảy ra sự cố, thư ký trực phiên đấu giá sẽ điện đàm cho lãnh đạo công ty để xin phương án xử lý.

Theo ghi nhận, quy trình đấu giá được tổ chức chuyên nghiệp trên nền tảng kỹ thuật có mức độ bảo mật cao. Mỗi thao tác truy cập, đặt giá và xác nhận thông tin đều được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn và công bằng cho người tham gia. Một biển số được đấu thành công là kết quả của chuỗi vận hành đồng bộ và giám sát nghiêm ngặt.

Hệ thống vận hành ổn định cùng quy trình tổ chức chặt chẽ góp phần giúp các phiên đấu giá trực tuyến diễn ra thông suốt, khẳng định tính minh bạch và hiệu quả của phương thức đấu giá biển số xe hiện nay.

