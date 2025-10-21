Phiên đấu giá biển số xe thứ 8: "Mở màn" gần 63 tỷ đồng, loạt biển số VIP chốt giá bất ngờ

Thu ngân sách gần 63 tỷ đồng ở phiên đấu giá biển số xe ngày 20/10

Chiều 20/10, Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) vừa tổ chức thành công ngày đầu tiên của phiên đấu giá biển số xe thứ 8.

Trong tổng số 67.000 biển số đưa ra niêm yết, có 1.222 biển trúng đấu giá, thu về 62,813 tỷ đồng trong ngày đầu tiên.

Cụ thể, theo C08, biển số ô tô đấu giá thành là 493 biển số, tương đương hơn 50,8 tỷ đồng; biển số xe máy là 729 biển, tương đương hơn 11,9 tỷ đồng.

Phiên đấu giá biển số xe ô tô và mô tô thứ 8 đã bắt đầu trên hệ thống trực tuyến. Ảnh VPA

5 biển số xe ô tô có giá trúng cao nhất trong ngày là 37K-888.88 (2,605 tỷ đồng), 51N-222.22 (1,77 tỷ đồng), 79A-777.79 (855 triệu đồng), 89A-989.89 (730 triệu đồng) và 51B-966.66 (615 triệu đồng).

5 biển số xe máy có giá trúng cao nhất trong ngày là 79AA-888.88 (758 triệu đồng), 49AA-567.89 (223,5 triệu đồng), 43AB-555.55 (213,5 triệu đồng), 99AA-333.33 (195,5 triệu đồng) và 68AC-222.22 (166 triệu đồng).

Theo kế hoạch được phê duyệt trước đó, phiên đấu thứ 8 được niêm yết hơn 1,77 triệu biển số của 34 tỉnh, thành.

Trong ngày 21/10 hôm nay, có một số biển số ô tô đáng chú ý được đưa lên sàn đấu giá như: 30B-777.77 (TP.Hà Nội), 49B-222.22 (Lâm Đồng), 47B-222.22 (Đắk Lắk), 29E-456.78 và 30C-024.68 (TP.Hà Nội)...

Một số biển xe máy VIP như: 29AD-777.77 (TP.Hà Nội), 15AB-222.22 (Hải Phòng), 79AA-333.33 (Khánh Hoà), 76AA-777.77 (Quảng Ngãi), 47AA-999.99 (Đắk Lắk), 50AC-135.79 (TP.HCM), 68AC-024.68 (An Giang)...

Cục CSGT cho biết, từ ngày 15/9/2023 đến nay, tổng số biển đấu giá thành/niêm yết là 150.914 biển số, tương đương hơn 8.300 tỷ đồng. Trong đó, biển số ô tô đấu giá thành/niêm yết là 87.939 biển số, tương đương hơn 7.500 tỷ đồng, biển số xe máy đấu giá thành là 62.975 biển số, tương đương hơn 804 tỷ đồng.

Tổng số tiền đã thu về tài khoản chuyên thu, để nộp ngân sách nhà nước là 8.100 tỷ đồng từ đấu giá biển số xe.

Theo VPA, người trúng đấu giá sẽ nhận được thông báo trúng đấu giá và cần xác nhận biên bản đấu giá trong 120 phút. Trong trường hợp chỉ có một người đăng ký và đủ điều kiện tham gia đấu giá, biển số xe được chuyển nhượng thẳng cho người đó và không tổ chức cuộc đấu giá như trước đây.

Bộ Công an sẽ gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá.

Nghị định 156 ngày 10/12/2024 của Chính phủ quy định về đấu giá biển số xe sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Quy định mới sẽ có một số nội dung đáng chú ý như: Công khai số lượng người đăng ký tham gia đấu giá đối với từng biển số.



Giá khởi điểm với biển số ô tô là 40 triệu đồng, xe máy là 5 triệu đồng. Giá khởi điểm của biển số có định dạng AAAAA (A>4), ABCDE (A4) đưa ra đấu giá lại sau lần thứ 2 là 500 triệu đồng đối với biển số ô tô và 50 triệu đồng đối với biển số xe máy.



Từ ngày 1/1/2025, biển số xe trúng đấu giá sẽ được gắn tem nhận diện riêng. Tem này hình tròn, đường kính 30mm, in bằng mực chống phai và có các công nghệ bảo an, chống làm giả; tem có nền màu đỏ và màu vàng, chữ và số màu xanh.



Người trúng đấu giá biển số không nộp đủ tiền hoặc không nộp tiền trúng đấu giá theo thời hạn quy định thì không được đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn 12 tháng.



Công ty đấu giá nhận tiền đặt trước liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 02 ngày (rút ngắn 01 ngày so với NĐ 39). Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: 30 ngày (tăng 15 ngày so với NĐ 39).