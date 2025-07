Nuôi cá lạ đời ở Tây Ninh, chả cho ăn cám công nghiệp, dân vẫn "bỏ túi" tiền tỷ

Thành phố Tân An là thành phố lớn nhất, trung tâm hành chính của tỉnh Long An cũ. Sáp nhập tỉnh Long An với tỉnh Tây Ninh tạo thành tỉnh Tây Ninh mới, một phần diện tích của thành phố Tân An nay là một phần đất của phường Long An thuộc tỉnh Tây Ninh mới.