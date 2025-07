Thời điểm này, dù nước lũ chưa về và sức mua nhiều loại cá giống chưa tăng mạnh nhưng giá nhiều loại cá giống đã tăng đáng kể so với các tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Năm nay, dự báo nhiều khả năng vùng ÐBSCL không có lũ lớn, nông dân tại nhiều nơi tiếp tục tăng cường sản xuất lúa vụ 3 nên giảm nhu cầu mua các loại cá giống để thả nuôi trên đồng.

Tuy vậy, người dân vẫn có nhu cầu mua cá giống để thả nuôi trong ao, mương, vèo…



Giá cá giống tăng

Hiện giá nhiều loại cá giống như cá rô, rô phi, cá chép, điêu hồng, sặc rằn, vồ đém… đã tăng ít nhất từ 5.000-50.000 đồng/kg hoặc tăng từ 100-300 đồng/con giống so với những tháng trước và so với cùng kỳ năm 2024.

Tại nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh cá giống ở TP Cần Thơ, giá con giống sặc rằn (loại 120-150 con/kg) đang ở mức 160.000-180.000 đồng/kg, trong khi cùng kỳ năm trước giá chỉ từ 120.000-150.000 đồng/kg.

Giá cá giống trê vàng, cá rô và cá chép được bán tại nhiều cơ sở cá giống ở mức 100.000-140.000 đồng/kg (loại 100-150 con/kg).



Ðây cũng là mức giá cao nhất trong nhiều năm qua. Giá con giống rô phi, mè hoa, mè vinh, trắm cỏ, chạch quế và cá hường được bán lẻ đến tay người tiêu dùng tại nhiều nơi ở mức 70.000-90.000 đồng/kg (loại 80.000-120 con/kg).

Cá vồ đém (cỡ từ lồng 12 đến lồng 16) có giá 1.500-2.000 đồng/con; cá chim trắng (cỡ từ lồng 12 đến lồng 16) 500-600 đồng/con.

Cá chạch lấu (loại dài hơn 1 tấc) giá 5.000-6.500 đồng/con; cá lóc (cỡ từ lồng 10 đến lồng 12) có giá 800-1.000 đồng/con…

Giá nhiều loại cá giống tăng cao do chi phí sản xuất đầu vào tăng, cũng như do nguồn cung giảm.

Mua bán cá giống tại cơ sở cá giống Nguyên ở TP Cần Thơ.

Năm nay, một số loại cá giống (cá rô, cá sặc rằn…) nguồn cung bị giảm do khó sản xuất và tỷ lệ hao hụt nhiều trong ươm dưỡng con giống do điều kiện thời tiết và sản xuất có nhiều bất lợi, cũng như do người dân giảm sản xuất giống vì thời gian trước bị thua lỗ.

Nhiều hộ dân tham gia sản xuất cá giống tại TP Cần Thơ đã nghỉ hay chuyển sang sản xuất nông nghiệp khác, nhất là trồng trọt nên diện tích phục vụ ươm dưỡng cá giống cũng giảm mạnh so với các năm trước.

Giá cá giống tăng còn nhờ sự hỗ trợ của giá cá thương phẩm ở mức cao. Ngoài ra, thời gian qua loại cá nuôi phục vụ xuất khẩu chủ lực tại vùng ÐBSCL là cá tra bán được giá cao, nhiều hộ dân tập trung sản xuất cá tra giống, giảm sản xuất các loại cá giống khác.

Dù vậy, hiện có những loại cá giống như cá thát lát, trê phi, lươn… vẫn giữ giá bình ổn, thậm chí giảm nhẹ so với các tháng trước và so cùng kỳ năm trước do sức mua yếu, cũng như do giá cá thương phẩm (cá thịt) giảm.

Giá con giống cá thát lát (cỡ lồng 14) tại nhiều nơi ở mức trên dưới 2.500 đồng/con; lươn giống (loại 500-1.000 con/kg) 2.800-3.600 đồng/con; giá cá trê phi 45.000-50.000 đồng/kg.

Ðáng chú ý, sau khi tăng lên ở mức cao kỷ lục trong những tháng đầu năm nay, gần đây giá cá tra giống đã giảm mạnh do nguồn cung tăng và giá cá tra thương phẩm giảm.

Giá cá tra giống loại 30-35 con/kg tại nhiều nơi đang ở mức 26.000-28.000 đồng/kg, trong khi những tháng đầu năm có lúc đạt mức 45.000-50.000 đồng/kg. So với cùng kỳ năm 2024, hiện giá cá tra giống vẫn đang cao hơn khoảng 5.000 đồng/kg.

Kỳ vọng sức mua cá giống các loại còn tăng ở các tỉnh ĐBSCL

Hằng năm, nông dân tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL thường đẩy mạnh phát triển nuôi các loại cá đồng và thủy sản trong các tháng mùa nước nổi vì điều kiện thuận lợi về nguồn nước.

Hiện nước son đã xuất hiện tại hầu khắp các con sông và kênh mương lớn tại vùng ÐBSCL, báo hiệu vùng ÐBSCL bắt đầu bước vào mùa nước nổi (mùa lũ).

Dù nước lũ chưa về nhiều nhưng do đã bước vào các tháng mùa mưa, nguồn nước trên sông rạch và kênh mương tại nhiều nơi trở nên dồi dào và thời tiết cũng mát mẻ, thuận lợi cho người dân phát triển nuôi các loại cá và thủy sản theo nhiều mô hình khác nhau.

Lúa vụ hè thu 2025 tại nhiều nơi cũng đã được thu hoạch, giúp nông dân có thể bắt tay ngay vào việc nuôi cá trên chân ruộng lúa. Do vậy, sức mua nhiều loại cá giống sẽ tăng và dự báo tới đây còn tăng.

Ông Lê Thái Nguyên, chủ cơ sở cá giống Nguyên ở khu vực Thới Bình B, phường Ô Môn, TP Cần Thơ, cho biết: “Sức mua nhiều loại cá giống tại cơ sở bán cá giống của tôi đã tăng khoảng 20-30% so với những tháng trước và dự đoán còn tăng khi tới đây nước lũ về nhiều, thuận lợi cho người dân phát triển các mô hình nuôi thủy sản trên ruộng và nuôi vèo, lồng bè trên sông.

Hiện nay, đa phần người dân mới tập trung mua cá giống để thả nuôi trong các ao, hầm, mương vườn cây ăn trái hay các ao, bồn nhân tạo”.

Cũng theo ông Nguyên, những năm qua nhiều loại cá giống được sản xuất tại TP Cần Thơ không chỉ đáp ứng cho nhu cầu của người dân tại chỗ mà còn được cung cấp cho nông dân tại nhiều tỉnh vùng ÐBSCL và đưa đi xuất khẩu sang thị trường Campuchia, do vậy nhu cầu tiêu thụ khá lớn.

Vì vậy, sức mua nhiều loại cá giống có khả năng còn tăng mạnh trong thời gian tới và giá cũng có thể nhích lên, nhất là một số loại cá giống được nhiều người tập trung chọn mua.

Theo bà Ngô Thị Xuân Lan, Chủ cơ sở cá giống Thiện ở khu vực Hòa Thạnh A, phường Ô Môn, TP Cần Thơ, trước đây mô hình nuôi cá đồng và các loại thủy sản trên ruộng lúa phát triển khá mạnh do có lũ lớn.

Nguyên nhân là lũ lớn, nguồn thức ăn sẵn có trên đồng dồi dào, cá nuôi mau lớn, nông dân không phải tốn tiền đầu tư mua thức ăn cho cá nên có hiệu quả kinh tế cao.

Tuy nhiên, những năm gần đây ÐBSCL ít có lũ lớn, lúa cũng bán được giá tốt hơn trước nên người dân tăng cường sản xuất lúa 3 vụ trong năm và giảm nuôi thủy sản trong mùa lũ...

Thời gian tới, sức mua nhiều loại cá giống được kỳ vọng sẽ tăng theo con nước lũ do người dân đẩy mạnh phát triển các mô hình nuôi cá mùa lũ.

Ngoài ra, nhiều người cũng có nhu cầu mua các loại cá giống để phục vụ làm thức ăn cho các loại vật nuôi giúp mang lại giá trị kinh tế cao hơn hay làm các món ăn được chế biến từ cá non hoặc mua thả phóng sinh, thả cá ra môi trường tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Theo: Báo Cần Thơ