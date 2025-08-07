Đề xuất cơ chế trọng dụng nhân tài về Văn phòng Trung ương Đảng công tác

Ngày 7/8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025–2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ Văn phòng Trung ương cần tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới tư duy, nâng tầm công tác tham mưu chiến lược, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Đòi hỏi mới với công tác tham mưu chiến lược

Theo Thường trực Ban Bí thư, những chủ trương, quyết sách lớn đang được Đảng triển khai quyết liệt như kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân… đã và đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, trực tiếp đến công tác tham mưu chiến lược.



"Điều đó đòi hỏi Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đổi mới tư duy, nâng tầm tham mưu chiến lược để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới", ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.



Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Đảng bộ Văn phòng Trung ương tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt trong xử lý những vấn đề chiến lược cũng như các tình huống đột xuất, phát sinh.



Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại đại hội. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư gợi ý nhiều nhiệm vụ cụ thể mà Đảng bộ Văn phòng Trung ương cần tập trung triển khai trong thời gian tới, trong đó: Rà soát chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để đảm bảo triển khai đầy đủ các chủ trương đã ban hành;



Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì để theo dõi việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; chủ động kiến nghị, đề xuất để Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời chỉ đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện.



Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu nâng cấp năng lực điều phối chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Tiểu ban phục vụ Đại hội, bảo đảm chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội XIV. Đồng thời, ngay sau Đại hội, Văn phòng cần chủ động tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết để sớm đưa các quyết sách vào cuộc sống.

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Một trong những yêu cầu được Thường trực Ban Bí thư đặc biệt lưu ý là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, có trình độ chuyên môn sắc bén, trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có năng lực tư duy chiến lược, khả năng phân tích, tổng hợp, dự báo và đề xuất các chủ trương, chính sách, đổi mới tác phong, lề lối, cách nghĩ, cách làm.



Ông đề nghị rà soát cơ cấu tổ chức, bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm; đồng thời quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng.



“Cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, cán bộ giỏi, chuyên gia giàu kinh nghiệm trên các lĩnh vực về công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, nhất là các bộ phận nghiên cứu, tham mưu chiến lược”, ông Trần Cẩm Tú nói.



Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định, quy trình công tác; bảo vệ bí mật Nhà nước; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn cơ quan.



Các đại biểu bỏ phiếu tại đại hội. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Đảng; ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác tham mưu, điều hành.



“Đảng bộ Văn phòng cần chủ động xây dựng nền tảng ‘Đảng bộ số’, góp phần nâng cao năng suất lao động, rút ngắn quy trình nghiệp vụ, hướng tới tổ chức đảng thông minh, thích ứng linh hoạt với yêu cầu nhiệm vụ mới”, ông nói.



Biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Thường trực Ban Bí thư đánh giá, thành công của Đảng bộ Văn phòng Trung ương là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, tiên phong, gương mẫu từ Ban Thường vụ đến các chi bộ; là sự nỗ lực, rèn luyện không ngừng của mỗi cán bộ, đảng viên.



Ông tin tưởng với truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”, cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2025–2030, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và kỳ vọng của Nhân dân.