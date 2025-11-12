Đèo D'ran và đèo Gia Bắc tại Lâm Đồng sẽ được sửa chữa khẩn cấp với chi phí hơn 9 tỷ đồng

Ngày 12/11, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 28 (đoạn qua đèo Gia Bắc) và Quốc lộ 20 (đoạn qua khu vực cầu Treo đèo D'ran).

Đoạn sạt lở nghiêm trọng tại đèo D'ran khiến cơ quan chức năng phải cấm đường. Ảnh: Văn Long.

Cụ thể, tại Quốc lộ 20, đoạn từ Km262+400 - Km262+530 khu vực cầu Treo đèo D'ran thuộc địa bàn Xuân Trường - Đà Lạt sẽ được sửa chữa với chi phí khoảng 5 tỷ đồng. Số tiền này từ nguồn ngân sách Trung ương chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2025.

Trước tính chất khẩn cấp và mức độ ảnh hưởng của công trình đến khu vực lân cận, tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng quyết định rút ngắn thời gian thực hiện theo Lệnh xây dựng khẩn cấp để kịp thời triển khai các giải pháp thi công phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và các phương tiện giao thông.

Trong khi đó, trên Quốc lộ 28 đoạn Km47+252 - Km54+000 (đoạn qua xã Sơn Điền, đèo Gia Bắc) sẽ được sửa chữa khẩn cấp với kinh phí khoảng 4,2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện sửa chữa cả 2 công trình trên là 45 ngày kể từ ngày ký lệnh xây dựng khẩn cấp.

Một đoạn sụt lún tại đèo Gia Bắc do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 10/2025. Ảnh: CTV.

Trước đó, ngày 28/10 trên đèo D'ran đã xuất hiện tình trạng sạt lở, một lượng lớn đất, đá đã bị sạt xuống mặt đường đèo. Đặc biệt, khu vực trên còn có khoảng 3.500m2, ước tính khoảng 60.000m3 đất, đá có nguy cơ tiếp tục sạt lở khiến cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phải cấm đường để đảm bảo an toàn.

Tại Quốc lộ 28, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, trên đèo Gia Bắc, đoạn qua xã Sơn Điền đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở tại Km59, Km60 và Km63... khiến nhiều cây rừng bị ngã đổ xuống mặt đường, các phương tiện giao thông không thể đi qua.

Đặc biệt, trên đèo Gia Bắc còn xuất hiện một vết nứt kéo dài khoảng 10 mét trên mặt đường, nguy cơ sạt lở, sụt lún trên mặt đèo là rất lớn.