Đẹp như phim mùa cam Cao Phong Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ), cây nào cây nấy "còng lưng" gánh quả ngon

Mùa cam Cao Phong Hòa Bình-đẹp như phim

Dọc những sườn đồi bạt ngàn cây trái, từng chùm cam căng mọng, trĩu trịt sà xuống tận mặt đất. Vụ cam Cao Phong năm 2025 chính thức bước vào thời điểm thu hoạch, hứa hẹn mang đến thị trường hàng chục nghìn tấn trái ngọt.

Vườn cam lòng vàng rộng hơn 3.600m2 của gia đình anh Phạm Đức Mong, khu 2, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoài Chung.

Giữa không khí rộn ràng ấy, chúng tôi tìm đến khu vườn cam lòng vàng rộng hơn 3.600m2 của gia đình anh Phạm Đức Mong, khu 2, xã Cao Phong.

Nằm ven Quốc lộ 6, khu vườn của anh Mong được chăm sóc kỹ lưỡng, sạch tươm, những hàng cam cao quá đầu người, quả sai trĩu nặng. Trong nắng vàng rực, vợ chồng anh Mong tất bật thu hái những lứa cam đầu tiên.

“Vườn cam này của gia đình tôi đến nay đã 18 năm tuổi rồi. Nhờ kiên trì tuân thủ quy trình sản xuất, chăm bón đúng kỹ thuật, nên năm nào năng suất và chất lượng cũng ổn định. Năm nay thời tiết thuận lợi, ít mưa, ngày nắng, đêm sương, quả chín chậm, ngọt đậm và vỏ bóng đẹp hơn hẳn”, anh Mong chia sẻ.

Theo anh Phạm Đức Mong, năm nay thời tiết thuận lợi, ít mưa, ngày nắng, đêm sương, quả chín chậm, ngọt đậm và vỏ bóng đẹp hơn hẳn. Ảnh: Hoài Chung.

Theo tính toán của anh Mong, năm nay vườn cam đạt sản lượng khoảng 17 – 18 tấn, với giá bán tại vườn từ 20.000 đồng/kg, ước tính mang lại nguồn thu đáng kể. Không chỉ dừng ở việc bán quả, anh còn ấp ủ kế hoạch mở mô hình du lịch trải nghiệm tại vườn, nhằm quảng bá thương hiệu cam Cao Phong và nâng cao giá trị sản phẩm.

Không riêng gia đình anh Mong, nhiều hộ dân khác cũng đang phấn khởi với vụ cam năm nay. Anh Phạm Văn Cường, chủ vườn cam hơn 3 ha ở xã Cao Phong, cho biết: “Năm nay, giống cam mới bắt đầu bói đã cho quả sai, giá bán tại vườn dao động 20.000 – 25.000 đồng/kg. Nếu thời tiết ổn định, vụ này chắc chắn có lãi, thậm chí hoàn vốn đầu tư trong năm”.

Giữ vững thương hiệu cam Cao Phong Hòa Bình

Sau một giai đoạn khó khăn vì thoái hóa đất và sâu bệnh, vùng cam Cao Phong đang hồi sinh mạnh mẽ. Diện tích cam toàn vùng hiện đạt khoảng 1.700 – 1.800 ha, trong đó phần lớn được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, cung cấp cho thị trường hàng chục nghìn tấn quả/niên vụ. Chất lượng sản phẩm được đánh giá cao, thị trường ưa chuộng, giúp cây cam tiếp tục giữ vững vị thế là cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Mùa cam chín năm nay bắt đầu từ tháng 9 với giống quýt Ôn Châu và kéo dài đến hết tháng 4 năm sau với các giống cam khác. Những năm gần đây, giá bán ổn định, phản ánh đúng giá trị sản phẩm. Cam đường canh vẫn giữ mức cao 60.000 đồng/kg – 70.000 đồng/kg, cam lòng vàng dao động 25.000 đồng/kg – 30.000 đồng/kg – mức giá đảm bảo người trồng có lãi và tiếp tục đầu tư sản xuất bền vững.

Nhờ đặc điểm thổ nhưỡng và khí hậu đặc biệt, cam nơi đây mang hương vị riêng không thể trộn lẫn: vị ngọt thanh, mọng nước, vỏ vàng đậm, cùi dày và hương thơm dịu mát. Ảnh: Hoài Chung.

Không chỉ là cây trồng chủ lực, cam Cao Phong đã trở thành thương hiệu nông sản đặc trưng của Hòa Bình, được cấp Chỉ dẫn địa lý “Cam Cao Phong” từ năm 2014. Nhờ đặc điểm thổ nhưỡng và khí hậu đặc biệt, cam nơi đây mang hương vị riêng không thể trộn lẫn: vị ngọt thanh, mọng nước, vỏ vàng đậm, cùi dày và hương thơm dịu mát.

Để bảo vệ thương hiệu, các hợp tác xã, nhà vườn và chính quyền địa phương khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên mua sản phẩm tại hệ thống phân phối uy tín, có tem truy xuất nguồn gốc điện tử, bao bì, nhãn mác rõ ràng. Đây là cách để đảm bảo quyền lợi người mua, đồng thời ngăn chặn tình trạng cam giả, cam trôi nổi trà trộn làm ảnh hưởng uy tín của thương hiệu.

Những năm gần đây, cùng với phát triển sản xuất, Cao Phong còn chú trọng khai thác giá trị du lịch từ cây cam. Mỗi độ cam chín, hàng nghìn du khách từ Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa… lại tìm về nơi đây để tham quan, hái cam tại vườn, thưởng thức nông sản sạch và trải nghiệm không khí yên bình vùng trung du.

Các gian hàng trưng bày sản phẩm cam của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cũ tại Lễ hội Cam Cao Phong lần thứ 8, năm 2024 . Ảnh: Phạm Hoài.

Để đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, Lễ hội Cam Cao Phong được tổ chức hằng năm, trở thành sự kiện văn hóa – thương mại nổi bật của tỉnh Hòa Bình. Năm 2025, Lễ hội dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11.

Xã Cao Phong đang tích cực chuẩn bị để lễ hội năm nay trở thành điểm nhấn du lịch nông nghiệp của Hòa Bình, góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh cam Cao Phong, không chỉ là “trái ngọt đất Mường” mà còn là biểu tượng của sức sống, của tinh thần đổi mới trong sản xuất nông nghiệp.