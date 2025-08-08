Diễn biến giá trứng gia cầm tăng cao, nhiều doanh nghiệp đang xuất khẩu trứng sang Campuchia

Giá trứng gia cầm tăng vài ngày "đã nóng", giảm suốt 9 tháng "không ai hay", nhiều trại gà còn chìm trong nợ nần

Trao đổi với Dân Việt, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn (doanh nghiệp đang sở hữu hệ thống trang trại gà tại Lâm Đồng, Tây Ninh và Đồng Nai) cho biết, giá trứng tăng mạnh thời gian qua không có gì là bất thường mà phản ánh quy luật cung - cầu của thị trường.

Ông Hùng lý giải, thực tế cho thấy giá trứng đã ở mức thấp liên tục trong nhiều năm qua, khiến nhiều người chăn nuôi phải giảm đàn hoặc chuyển đổi ngành nghề, kéo theo sản lượng trứng trên thị trường giảm nhẹ. Trong khi đó, hai nước Campuchia và Thái Lan đang có xung đột quân sự, khiến họ phải chuyển sang nhập trứng từ Việt Nam, điều này đã góp phần vào sự biến động giá trứng tại Việt Nam những ngày qua.



Cụ thể, ông Vũ Mạnh Hùng cho biết, giá trứng gà thu mua tại trại của các doanh nghiệp lớn hiện đang đạt xấp xỉ 3.000 đồng/quả.

"Giá trứng tăng lên thì người chăn nuôi, doanh nghiệp ngành trứng rất phấn khởi, tuy nhiên, mức tăng này diễn ra sau một thời gian dài giá xuống thấp. Có thời điểm trứng gà chỉ còn 700-800 đồng hoặc 1.000 đồng/quả, kéo dài tới 8-9 tháng trời. Trong khi giá thành sản xuất tối thiểu mỗi quả trứng dao động khoảng 1.500 đồng, thậm chí nhiều trại giá thành còn lên tới 1.700-1.800 đồng/quả thì lời lãi ở đâu", ông Hùng bày tỏ.



Trang trại gà đẻ trứng của Tập đoàn Hùng Nhơn tại tỉnh Bình Phước, nay là tỉnh Đồng Nai. Ảnh: M.H

Chính vì giá trứng ở mức thấp suốt gần 1 năm trời nên nhiều hộ chăn nuôi chán nản, phải giảm đàn. Theo ông Hùng, giờ đây, chỉ những doanh nghiệp nào đủ sức trụ vững mới có thể tính toán để tăng đàn trở lại. "Giá trứng mới lên được vài ngày nhưng nhiều người đã kêu "tăng nóng", trong khi chúng tôi chịu cảnh giá trứng thấp suốt 9 tháng trời không ai hay", vị doanh nghiệp này than thở.

Chia sẻ với PV, bà Lê Thị Lưu, chủ trang trại gà đẻ trứng quy mô lớn ở tỉnh Tiền Giang cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp) cho biết, mấy ngày nay trên các trang mạng xã hội có thông tin giá trứng gà tăng cao nhưng thực tế, giá sản phẩm đang có xu hướng giảm. Hiện, giá trứng gà ác, trứng gà Ai Cập tại các tỉnh phía Nam dao động từ 24.000 đồng đến 27.000 đồng/chục.

“Đúng là khoảng cuối tháng 7, giá trứng gà tại các tỉnh miền Bắc có dấu hiệu tăng nhanh, lên khoảng 30.000 - 31.000 đồng/chục. Nhưng từ đầu tháng 8 đến nay thì giá trứng quay đầu giảm và hiện đang giữ ở mức 23.000 - 25.000 đồng/chục, giảm từ 2.000 - 4.000 đồng/chục so với giá sản phẩm tại các tỉnh phía Nam”, bà Lưu chia sẻ thêm.

Theo bà Lưu, so với giá thành sản xuất khoảng 1.700 - 1.900 đồng/quả, với giá trứng gà hiện tại, người chăn nuôi có lãi khoảng từ 600 - 800 đồng/quả, tuỳ trại. Tuy nhiên, mức lãi trên vẫn chưa bù đắp được khoản thua lỗ mà các trại nuôi gà đẻ phải hứng chịu trong suốt thời gian từ năm 2024 đến đầu năm 2025.

“Từ tháng 6/2025 đến nay, giá trứng gà tăng trở lại nhưng hiện giờ nhiều trại vẫn đang chìm trong nợ nần. Riêng trại của tôi vẫn đang gánh khoản nợ lên đến cả chục tỷ đồng. Nếu giá sản phẩm tiếp tục duy trì khoảng trên 2.000 đồng đến 2.700 đồng/quả từ nay đến cuối năm, may ra chúng tôi mới trả hết nợ và thu hồi được vốn”, bà Lưu khẳng định.

Từ tháng 6/2025 đến nay, giá trứng gà tăng trở lại nhưng hiện giờ nhiều trại vẫn đang chìm trong nợ nần do trước đó, giá trứng ở mức thấp thời gian dài. Ảnh: H.N

Phân tích thêm về nguyên nhân giá trứng gà tăng, ông Đào Văn Hùng, thương lái phân phối trứng gia cầm ở các tỉnh Tây Bắc cho biết, do 2 năm trở lại đây, giá trứng liên tục ở mức thấp nên nhiều trại phải giảm đàn hoặc dừng chăn nuôi nên đến thời thời điểm hiện tại, nguồn cung sản phẩm có xu hướng giảm nhiều nên giá tăng lên cũng là điều bình thường.

Theo ông Hùng, giá trứng gà đỏ, gà trắng bán sỉ tại trại dao động khoảng từ 23.000 - 25.000 đồng/chục. Trong khi đó, giá trứng bán lẻ cho các đầu mối ở các tỉnh từ 26.000 đồng đến 27.000 đồng/chục.

“Trung bình mỗi ngày chúng tôi cung cấp cho các đại lý khoảng trên dưới 4 vạn quả. Do giá trứng tăng nên việc tiêu thụ chậm hơn. Có thời điểm ế hàng, chúng tôi phải chuyển trứng cho các đầu mối ở Khánh Hoà, Huế… để xuất sang Lào”, ông Hùng tiết lộ.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam xác nhận, giá trứng gia cầm đã tăng dần từ cuối tháng 6, đầu tháng 7, có thời điểm đạt 2.800 - 2.900 đồng/quả, đặc biệt là sau khi thông tin về "trứng giả" được dẹp bỏ.

Tuy nhiên, trong 3-4 ngày gần đây, giá trứng đã có xu hướng giảm nhẹ, về khoảng 2.400-2.500 đồng/quả. "Theo tôi, mức giá từ 2.000 đến 2.400-2.800 đồng/quả là hợp lý, phù hợp với giá trị thực của quả trứng và giá thành sản xuất hiện nay", ông Sơn khẳng định.

Công nhân đang chăm sóc gà đẻ trứng tại một trang trại ở xã Kiều Phú (Hà Nội). Ảnh: Trần Quang

Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cũng chỉ rõ 4 lý do chính khiến giá trứng tăng trong thời gian qua. Một là do nhu cầu tiêu thụ tăng: Người tiêu dùng lấy lại niềm tin sau khi các thông tin về trứng giả được làm sáng tỏ là không có thật.

Thứ hai, xung đột quân sự giữa Thái Lan và Campuchia đã khiến trứng gia cầm từ Thái Lan sang Campuchia bị đình trệ, theo đó Campuchia phải đẩy mạnh nhập khẩu trứng từ Việt Nam. Hiện một số doanh nghiệp hội viên của hiệp hội đã có các đơn hàng xuất khẩu trứng sang Campuchia.

Thứ ba, do nguồn cung giảm, sau một thời gian dài giá trứng thấp (6-7 tháng), nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã phải giải phóng đàn, làm giảm nguồn cung trên thị trường.

Ông Sơn nhận định, một lí do nữa là dịch tả lợn châu Phi khiến người tiêu dùng giảm tiêu thụ thịt lợn và chuyển sang tiêu thụ thịt gia cầm, trứng gia cầm và thủy sản, góp phần thúc đẩy giá trứng tăng lên.



Trứng gà tại Tập đoàn Hùng Nhơn được phân loại, xếp vào khay.

Cần kiểm soát tái đàn

Mặc dù giá trứng tăng là một cơ hội cho người chăn nuôi gia cầm, song ông Sơn cũng đưa ra lời cảnh báo: "Giá trứng tăng lên và người sản xuất bắt đầu có lời, một số hộ nông dân bây giờ lại bắt đầu tái đàn khá nhiều, tuy nhiên nếu tái đàn mà không được kiểm soát thì dễ lặp lại câu chuyện cung vượt cầu, giá trứng lại rớt xuống".

Vì vậy, ông Sơn khuyến cáo người chăn nuôi cần hết sức thận trọng, không nên tăng đàn ồ ạt vì giá trứng sẽ không ổn định mãi mãi, có thể tụt xuống sau 5-6 tháng nữa. Nếu giá rớt xuống dưới 2.000 đồng/quả, người chăn nuôi sẽ thua lỗ.

Ông Sơn cũng cho biết, trình độ người chăn nuôi hiện nay đã phát triển hơn. Các trang trại lớn đã có kế hoạch dài hơi và duy trì đàn ổn định để hồi vốn, không chạy theo thời vụ như nhiều hộ nông dân nhỏ lẻ.



Cũng theo ông Vũ Mạnh Hùng, ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam đang có sự chuyển dịch lớn. Các nông dân nhỏ lẻ khó tồn tại, thay vào đó là sự phát triển của các doanh nghiệp lớn. Thêm vào đó, nhiều tỉnh thành tập trung phát triển công nghiệp cũng khiến quỹ đất cho nông nghiệp thu hẹp lại, khiến số lượng các trang trại chăn nuôi giảm bớt. Chỉ còn những doanh nghiệp lớn, bao gồm cả doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực này.