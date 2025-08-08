Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 08/08/2025 19:01 GMT+7

Diễn biến giá trứng gia cầm tăng cao, nhiều doanh nghiệp đang xuất khẩu trứng sang Campuchia

Minh Huệ - Trần Quang Thứ sáu, ngày 08/08/2025 19:01 GMT+7
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cho biết, vài ngày trước giá trứng gia cầm tăng mạnh, giúp người chăn nuôi có lợi nhuận. Tuy nhiên, hiện nay thị trường đã "đảo chiều", giá trứng đang trở về đúng với giá trị thực của nó.
Giá trứng gia cầm tăng vài ngày "đã nóng", giảm suốt 9 tháng "không ai hay", nhiều trại gà còn chìm trong nợ nần

Trao đổi với Dân Việt, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn (doanh nghiệp đang sở hữu hệ thống trang trại gà tại Lâm Đồng, Tây Ninh và Đồng Nai) cho biết, giá trứng tăng mạnh thời gian qua không có gì là bất thường mà phản ánh quy luật cung - cầu của thị trường.

Ông Hùng lý giải, thực tế cho thấy giá trứng đã ở mức thấp liên tục trong nhiều năm qua, khiến nhiều người chăn nuôi phải giảm đàn hoặc chuyển đổi ngành nghề, kéo theo sản lượng trứng trên thị trường giảm nhẹ. Trong khi đó, hai nước Campuchia và Thái Lan đang có xung đột quân sự, khiến họ phải chuyển sang nhập trứng từ Việt Nam, điều này đã góp phần vào sự biến động giá trứng tại Việt Nam những ngày qua.

Cụ thể, ông Vũ Mạnh Hùng cho biết, giá trứng gà thu mua tại trại của các doanh nghiệp lớn hiện đang đạt xấp xỉ 3.000 đồng/quả.

"Giá trứng tăng lên thì người chăn nuôi, doanh nghiệp ngành trứng rất phấn khởi, tuy nhiên, mức tăng này diễn ra sau một thời gian dài giá xuống thấp. Có thời điểm trứng gà chỉ còn 700-800 đồng hoặc 1.000 đồng/quả, kéo dài tới 8-9 tháng trời. Trong khi giá thành sản xuất tối thiểu mỗi quả trứng dao động khoảng 1.500 đồng, thậm chí nhiều trại giá thành còn lên tới 1.700-1.800 đồng/quả thì lời lãi ở đâu", ông Hùng bày tỏ.

Trang trại gà đẻ trứng của Tập đoàn Hùng Nhơn tại tỉnh Bình Phước, nay là tỉnh Đồng Nai. Ảnh: M.H 

Chính vì giá trứng ở mức thấp suốt gần 1 năm trời nên nhiều hộ chăn nuôi chán nản, phải giảm đàn. Theo ông Hùng, giờ đây, chỉ những doanh nghiệp nào đủ sức trụ vững mới có thể tính toán để tăng đàn trở lại. "Giá trứng mới lên được vài ngày nhưng nhiều người đã kêu "tăng nóng", trong khi chúng tôi chịu cảnh giá trứng thấp suốt 9 tháng trời không ai hay", vị doanh nghiệp này than thở.

Chia sẻ với PV, bà Lê Thị Lưu, chủ trang trại gà đẻ trứng quy mô lớn ở tỉnh Tiền Giang cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp) cho biết, mấy ngày nay trên các trang mạng xã hội có thông tin giá trứng gà tăng cao nhưng thực tế, giá sản phẩm đang có xu hướng giảm. Hiện, giá trứng gà ác, trứng gà Ai Cập tại các tỉnh phía Nam dao động từ 24.000 đồng đến 27.000 đồng/chục.

“Đúng là khoảng cuối tháng 7, giá trứng gà tại các tỉnh miền Bắc có dấu hiệu tăng nhanh, lên khoảng 30.000 - 31.000 đồng/chục. Nhưng từ đầu tháng 8 đến nay thì giá trứng quay đầu giảm và hiện đang giữ ở mức 23.000 - 25.000 đồng/chục, giảm từ 2.000 - 4.000 đồng/chục so với giá sản phẩm tại các tỉnh phía Nam”, bà Lưu chia sẻ thêm.

Theo bà Lưu, so với giá thành sản xuất khoảng 1.700 - 1.900 đồng/quả, với giá trứng gà hiện tại, người chăn nuôi có lãi khoảng từ 600 - 800 đồng/quả, tuỳ trại. Tuy nhiên, mức lãi trên vẫn chưa bù đắp được khoản thua lỗ mà các trại nuôi gà đẻ phải hứng chịu trong suốt thời gian từ năm 2024 đến đầu năm 2025.

“Từ tháng 6/2025 đến nay, giá trứng gà tăng trở lại nhưng hiện giờ nhiều trại vẫn đang chìm trong nợ nần. Riêng trại của tôi vẫn đang gánh khoản nợ lên đến cả chục tỷ đồng. Nếu giá sản phẩm tiếp tục duy trì khoảng trên 2.000 đồng đến 2.700 đồng/quả từ nay đến cuối năm, may ra chúng tôi mới trả hết nợ và thu hồi được vốn”, bà Lưu khẳng định.

Từ tháng 6/2025 đến nay, giá trứng gà tăng trở lại nhưng hiện giờ nhiều trại vẫn đang chìm trong nợ nần do trước đó, giá trứng ở mức thấp thời gian dài. Ảnh: H.N 

Phân tích thêm về nguyên nhân giá trứng gà tăng, ông Đào Văn Hùng, thương lái phân phối trứng gia cầm ở các tỉnh Tây Bắc cho biết, do 2 năm trở lại đây, giá trứng liên tục ở mức thấp nên nhiều trại phải giảm đàn hoặc dừng chăn nuôi nên đến thời thời điểm hiện tại, nguồn cung sản phẩm có xu hướng giảm nhiều nên giá tăng lên cũng là điều bình thường.

Theo ông Hùng, giá trứng gà đỏ, gà trắng bán sỉ tại trại dao động khoảng từ 23.000 - 25.000 đồng/chục. Trong khi đó, giá trứng bán lẻ cho các đầu mối ở các tỉnh từ 26.000 đồng đến 27.000 đồng/chục.

“Trung bình mỗi ngày chúng tôi cung cấp cho các đại lý khoảng trên dưới 4 vạn quả. Do giá trứng tăng nên việc tiêu thụ chậm hơn. Có thời điểm ế hàng, chúng tôi phải chuyển trứng cho các đầu mối ở Khánh Hoà, Huế… để xuất sang Lào”, ông Hùng tiết lộ.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam xác nhận, giá trứng gia cầm đã tăng dần từ cuối tháng 6, đầu tháng 7, có thời điểm đạt 2.800 - 2.900 đồng/quả, đặc biệt là sau khi thông tin về "trứng giả" được dẹp bỏ.

Tuy nhiên, trong 3-4 ngày gần đây, giá trứng đã có xu hướng giảm nhẹ, về khoảng 2.400-2.500 đồng/quả. "Theo tôi, mức giá từ 2.000 đến 2.400-2.800 đồng/quả là hợp lý, phù hợp với giá trị thực của quả trứng và giá thành sản xuất hiện nay", ông Sơn khẳng định.

Công nhân đang chăm sóc gà đẻ trứng tại một trang trại ở xã Kiều Phú (Hà Nội). Ảnh: Trần Quang 

Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cũng chỉ rõ 4 lý do chính khiến giá trứng tăng trong thời gian qua. Một là do nhu cầu tiêu thụ tăng: Người tiêu dùng lấy lại niềm tin sau khi các thông tin về trứng giả được làm sáng tỏ là không có thật.

Thứ hai, xung đột quân sự giữa Thái Lan và Campuchia đã khiến trứng gia cầm từ Thái Lan sang Campuchia bị đình trệ, theo đó Campuchia phải đẩy mạnh nhập khẩu trứng từ Việt Nam. Hiện một số doanh nghiệp hội viên của hiệp hội đã có các đơn hàng xuất khẩu trứng sang Campuchia.

Thứ ba, do nguồn cung giảm, sau một thời gian dài giá trứng thấp (6-7 tháng), nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã phải giải phóng đàn, làm giảm nguồn cung trên thị trường.

Ông Sơn nhận định, một lí do nữa là dịch tả lợn châu Phi khiến người tiêu dùng giảm tiêu thụ thịt lợn và chuyển sang tiêu thụ thịt gia cầm, trứng gia cầm và thủy sản, góp phần thúc đẩy giá trứng tăng lên.

Trứng gà tại Tập đoàn Hùng Nhơn được phân loại, xếp vào khay. 

Cần kiểm soát tái đàn

Mặc dù giá trứng tăng là một cơ hội cho người chăn nuôi gia cầm, song ông Sơn cũng đưa ra lời cảnh báo: "Giá trứng tăng lên và người sản xuất bắt đầu có lời, một số hộ nông dân bây giờ lại bắt đầu tái đàn khá nhiều, tuy nhiên nếu tái đàn mà không được kiểm soát thì dễ lặp lại câu chuyện cung vượt cầu, giá trứng lại rớt xuống".

Vì vậy, ông Sơn khuyến cáo người chăn nuôi cần hết sức thận trọng, không nên tăng đàn ồ ạt vì giá trứng sẽ không ổn định mãi mãi, có thể tụt xuống sau 5-6 tháng nữa. Nếu giá rớt xuống dưới 2.000 đồng/quả, người chăn nuôi sẽ thua lỗ.

Ông Sơn cũng cho biết, trình độ người chăn nuôi hiện nay đã phát triển hơn. Các trang trại lớn đã có kế hoạch dài hơi và duy trì đàn ổn định để hồi vốn, không chạy theo thời vụ như nhiều hộ nông dân nhỏ lẻ.

Cũng theo ông Vũ Mạnh Hùng, ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam đang có sự chuyển dịch lớn. Các nông dân nhỏ lẻ khó tồn tại, thay vào đó là sự phát triển của các doanh nghiệp lớn. Thêm vào đó, nhiều tỉnh thành tập trung phát triển công nghiệp cũng khiến quỹ đất cho nông nghiệp thu hẹp lại, khiến số lượng các trang trại chăn nuôi giảm bớt. Chỉ còn những doanh nghiệp lớn, bao gồm cả doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực này.

Quảng Ngãi: Thảm kịch tại công trường, một công nhân bị tường đất 3m vùi lấp tử vong
Tin tức

Quảng Ngãi: Thảm kịch tại công trường, một công nhân bị tường đất 3m vùi lấp tử vong

Tin tức

Trưa 9/8, theo nguồn tin PV Dân Việt, 1 vụ tai nạn lao động làm chết người, xảy ra tại công trường đang thi công ở xã Vạn Tường, Quảng Ngãi.

Xây dựng TP.HCM thành trung tâm đào tạo quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Xây dựng TP.HCM thành trung tâm đào tạo quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục quốc tế về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á. Tuy nhiên, Thành phố đang thiếu đội ngũ nhân lực chất lượng cao để thực hiện mục tiêu này.

Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN (18h ngày 9/8): Đôi công mãn nhãn?
Thể thao

Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN (18h ngày 9/8): Đôi công mãn nhãn?

Thể thao

Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN là trận tranh Siêu cúp quốc gia 2024/2025 và cuộc so tài trên sân Thiên Trường hứa hẹn mang tới màn trình diễn đẹp mắt của bóng đá tấn công.

Phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng: Cảnh báo dùng vật liệu kém chất lượng, thiết kế chống cháy kém
Kinh tế

Phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng: Cảnh báo dùng vật liệu kém chất lượng, thiết kế chống cháy kém

Kinh tế

PGS.TS.KTS. Phạm Trọng Thuật, Trưởng bộ môn Kiến trúc Nhà ở thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cảnh báo, việc sử dụng vật liệu kém chất lượng, thiết kế thiếu linh có thể gây khó khăn trong nghiệm thu, phát sinh chi phí sửa chữa, nghiêm trọng hơn là làm tăng mức độ nguy hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

Bán đảo hồ Đống Đa: Đã có quyết định thu hồi nhưng nhà hàng vẫn sáng đèn, hoạt động vô tư!?
Tin tức

Bán đảo hồ Đống Đa: Đã có quyết định thu hồi nhưng nhà hàng vẫn sáng đèn, hoạt động vô tư!?

Tin tức

Quyết định thu hồi toàn bộ hơn 5.600m² bán đảo hồ Đống Đa đã được ban hành hơn một tháng, nhưng theo ghi nhận của PV Dân Việt, khu nhà hàng, quán cà phê nằm trên bán đảo này vẫn sáng đèn, phục vụ khách nhộn nhịp như chưa hề có thông báo thu hồi.

Doanh nghiệp nào vừa đề xuất TP.HCM xây cầu Cần Giờ hơn 10.500 tỷ đồng?
Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp nào vừa đề xuất TP.HCM xây cầu Cần Giờ hơn 10.500 tỷ đồng?

Chuyển động Sài Gòn

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) vừa đề xuất UBND TP.HCM cho phép xây dựng cầu Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 10.500 tỷ đồng, theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Đây là một thay đổi so với kế hoạch ban đầu, trước đó dự án được dự kiến thực hiện theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

Nơi mây chạm đỉnh, rừng thì thầm gọi giấc an nhiên
Doanh nghiệp

Nơi mây chạm đỉnh, rừng thì thầm gọi giấc an nhiên

Doanh nghiệp

Giữa vùng non cao lộng gió, nơi tầng mây thả trôi trên những rặng cây rì rào, Lâm Viên Hotel & Retreat hiện ra như một vần thơ dịu dàng giữa bức họa thiên nhiên kỳ vĩ. Nằm tựa lưng vào núi Cấm – đỉnh thiêng của vùng Bảy Núi huyền thoại – nơi đây không chỉ là chốn nghỉ chân, mà là cánh cửa mở vào một thế giới trong veo, nơi rừng biết nói, gió biết hát và mây biết dỗ dành những tâm hồn đang kiếm tìm an nhiên.

Quảng Ninh: Kiến nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm được đào tạo nghề trung cấp, sơ cấp cho lao động thất nghiệp
Xã hội

Quảng Ninh: Kiến nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm được đào tạo nghề trung cấp, sơ cấp cho lao động thất nghiệp

Xã hội

Chỉ trong 3 năm qua, trung tâm đã tiếp nhận hơn 10 nghìn hồ sơ lao động đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cũng được làm tốt để hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động.

TP.HCM yêu cầu Đại học Văn Lang bàn giao gần 9.000m2 đất để làm dự án rạch Xuyên Tâm
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu Đại học Văn Lang bàn giao gần 9.000m2 đất để làm dự án rạch Xuyên Tâm

Chuyển động Sài Gòn

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu Trường Đại học Văn Lang bàn giao hơn 8.900m2 đất nằm trong phạm vi dự án nạo vét, cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm. Yêu cầu này được đưa ra nhằm đảm bảo tiến độ thi công, đồng thời khẳng định kiến nghị bồi thường của nhà trường là không có cơ sở pháp lý.

Loại cá rẻ tiền, bán đầy chợ lại giàu dinh dưỡng, tốt tim, sáng mắt, kho cá theo cách này rất ngon
Gia đình

Loại cá rẻ tiền, bán đầy chợ lại giàu dinh dưỡng, tốt tim, sáng mắt, kho cá theo cách này rất ngon

Gia đình

Loại cá này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tốt cho tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt, da và tóc, hỗ trợ giảm stress, giảm viêm khớp.

Thực hư việc cụ ông 70 tuổi ở Hải Phòng phải sống ở vỉa hè vì bị vợ con đẩy ra đường
Xã hội

Thực hư việc cụ ông 70 tuổi ở Hải Phòng phải sống ở vỉa hè vì bị vợ con đẩy ra đường

Xã hội

Chính quyền phường Lê Chân (Hải Phòng) đang xác minh, rà soát để có phương án hỗ trợ người đàn ông hơn 70 tuổi phải sống ở vỉa hè giữa trời nắng nóng.

TP.HCM khởi công và khánh thành 9 dự án trọng điểm chào mừng Quốc Khánh 2/9
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM khởi công và khánh thành 9 dự án trọng điểm chào mừng Quốc Khánh 2/9

Chuyển động Sài Gòn

Chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), TP.HCM sẽ khởi công và khánh thành 9 dự án trọng điểm, đánh dấu những bước tiến quan trọng trong công cuộc phát triển hạ tầng đô thị và kinh tế - xã hội.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
Chuyển động Sài Gòn

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

Chuyển động Sài Gòn

Sau hơn 3 năm đảm nhận vai trò Giám đốc kiêm nhiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cũ, ngày 9/8, một lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM xác nhận PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu đã xin từ chức.

Chương trình OCOP ở Lạng Sơn đang nâng cao chất lượng nông sản, giúp nông dân nâng cao thu nhập
Nhà nông

Chương trình OCOP ở Lạng Sơn đang nâng cao chất lượng nông sản, giúp nông dân nâng cao thu nhập

Nhà nông

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tại Lạng Sơn đang khơi dậy và phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có. Trong 6 tháng đầu năm 2025 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận thêm 35 sản phẩm OCOP, lần đầu tiên nhóm hàng thủ công mỹ nghệ đã có sản phẩm được công nhận, đây là những động lực tích cực góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân trong thời gian tới

Bộ trưởng Bộ Công Thương nói gì về việc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ?
Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương nói gì về việc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ?

Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan của Bộ Công Thương tiếp tục đàm phán thương mại đối ứng với Hoa Kỳ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam.

Loại cá to bè có cái đuôi lạ mắt này bắt phơi khô, nướng chấm nước mắm me, đặc sản Quảng Ngãi bén vị vạn người mê
Nhà nông

Loại cá to bè có cái đuôi lạ mắt này bắt phơi khô, nướng chấm nước mắm me, đặc sản Quảng Ngãi bén vị vạn người mê

Nhà nông

Về Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh (TX Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), du khách đừng quên thưởng thức các món ăn được chế biến từ cá đuối thơm ngon, đặc biệt là món cá đuối khô nướng chấm mắm me, sản vật Sa Huỳnh, đặc sản Quảng Ngãi, món khoái khẩu, bén vị, vạn người mê.

HLV Lê Huỳnh Đức nhận nhiệm vụ cùng dàn sao “số má” của V.League
Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức nhận nhiệm vụ cùng dàn sao “số má” của V.League

Thể thao

Chiều 8/8, tại Hội trường Công an TP.HCM, CLB Bóng đá Công an TP.HCM đã tổ chức Lễ ra mắt và xuất quân, chính thức bước vào hành trình chinh phục mùa giải 2025/2026.

Tình báo Ukraine đột kích lãnh thổ Nga, tấn công lữ đoàn phòng không của Moscow
Thế giới

Tình báo Ukraine đột kích lãnh thổ Nga, tấn công lữ đoàn phòng không của Moscow

Thế giới

Ngày 8/8, vùng Krasnodar Krai của Nga rung chuyển vì một chiến dịch đặc biệt táo bạo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), nhắm vào Lữ đoàn Tên lửa Phòng không số 90 của Nga. Đây là đơn vị từng tham chiến tại các mặt trận Kherson và Zaporizhzhia.

Đen Vâu mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít khi ráp sân khấu V Concert cùng Hoàng Thùy Linh
Văn hóa - Giải trí

Đen Vâu mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít khi ráp sân khấu V Concert cùng Hoàng Thùy Linh

Văn hóa - Giải trí

Trong buổi ráp sân khấu "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" vào chiều 8/8, Đen Vâu mặc áo chống nắng và đeo khẩu trang kín mít khi tập luyện cùng Hoàng Thùy Linh.

Vì sao Toàn Chân tâm pháp khiến người luyện không sợ tẩu hỏa nhập ma?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Toàn Chân tâm pháp khiến người luyện không sợ tẩu hỏa nhập ma?

Đông Tây - Kim Cổ

Bởi vì là võ công huyền môn chính tông, Toàn Chân tâm pháp của Toàn Chân giáo có một ưu điểm vượt trội khiến người tu luyện không sợ tẩu hỏa nhập ma.

Mâu thuẫn với nữ nhân viên, nhóm côn đồ gọi đồng bọn mang hung khí truy sát cả quán karaoke ở Lâm Đồng
Tin tức

Mâu thuẫn với nữ nhân viên, nhóm côn đồ gọi đồng bọn mang hung khí truy sát cả quán karaoke ở Lâm Đồng

Tin tức

Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng" tại quán karaoke ở xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng.

'Công an dỏm' xông vào sới bạc, còng tay 4 phụ nữ rồi cướp sạch tiền
Pháp luật

'Công an dỏm' xông vào sới bạc, còng tay 4 phụ nữ rồi cướp sạch tiền

Pháp luật

Khi phát hiện 4 người phụ nữ đang đánh bài tại hiên nhà số 348 đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Đà Nẵng, Tuyến rút còng số 8, xông vào dọa nạt rồi gom hết số tiền trên bàn và còng tay các con bạc.

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025: nữ U21 Việt Nam vs nữ U21 Canada
Thể thao

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025: nữ U21 Việt Nam vs nữ U21 Canada

Thể thao

Tại lượt trận thứ hai bảng A giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đã viết nên câu chuyện cổ tích khi quật ngã đối thủ hạng nặng nữ U21 Serbia với tỷ số 3-1. 13h chiều nay, Đặng Thị Hồng và các đồng đội sẽ tiếp tục đấu ĐT bóng chuyền nữ U21 Canada.

Kinh tế biển TP.HCM nhiều cơ hội tăng trưởng từ du lịch đêm
Chuyển động Sài Gòn

Kinh tế biển TP.HCM nhiều cơ hội tăng trưởng từ du lịch đêm

Chuyển động Sài Gòn

Du lịch đêm được kỳ vọng thỏa mãn nhu cầu ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí của du khách khi đến các địa phương mới thuộc TP.HCM như Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải, Phước Hải, đặc khu Côn Đảo... Đóng góp của ngành du lịch vào kinh tế biển được kỳ vọng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của siêu đô thị phía Nam

Ẩn mình giữa khu vườn, ngôi nhà gỗ kiến trúc Nhật 136 m2 có gì đặc biệt?
Nhà đất

Ẩn mình giữa khu vườn, ngôi nhà gỗ kiến trúc Nhật 136 m2 có gì đặc biệt?

Nhà đất

Ngôi nhà gỗ truyền thống Nhật Bản diện tích 136 m2 giữa khu vườn xanh mát mang đến không gian sống yên tĩnh, riêng tư, kết nối hài hòa giữa thiên nhiên và nội thất qua thiết kế tinh tế, ngập hương gỗ thơm.

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam: Dàn nghệ sĩ sẵn sàng 'bùng cháy' trước giờ G
Văn hóa - Giải trí

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam: Dàn nghệ sĩ sẵn sàng 'bùng cháy' trước giờ G

Văn hóa - Giải trí

Tối nay (09/8), đại nhạc hội "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" sẽ chính thức diễn ra trong sự háo hức chờ đón của hàng vạn người hâm mộ.

Nghệ sĩ Nhân dân là giám đốc bức xúc tin đồn về mối quan hệ với giới LGBT
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là giám đốc bức xúc tin đồn về mối quan hệ với giới LGBT

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân, giám đốc Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần bức xúc trước tin đồn thất thiệt về mối quan hệ với cộng đồng LGBT.

Sau Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch, 3 con giáp trỗi dậy mạnh mẽ, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc tràn đầy
Gia đình

Sau Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch, 3 con giáp trỗi dậy mạnh mẽ, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc tràn đầy

Gia đình

Vận trình của 3 con giáp dưới đây bắt đầu khởi sắc rực rỡ từ sau Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch, công việc may mắn, đạt được mục tiêu đề ra.

Thị trường tín chỉ carbon: Đại biểu nóng lòng về thời gian thực thi sàn giao dịch
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Đại biểu nóng lòng về thời gian thực thi sàn giao dịch

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Biến đổi khí hậu đang gây nhiều hệ lụy, do đó việc triển khai các giải pháp giảm gây hại môi trường đang hết sức cần thiết.

Kiểm toán Tổng Công ty Dược Việt Nam: Có thua lỗ trong liên doanh, liên kết đầu tư
Bạn đọc

Kiểm toán Tổng Công ty Dược Việt Nam: Có thua lỗ trong liên doanh, liên kết đầu tư

Bạn đọc

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra rằng, Tổng Công ty Dược Việt Nam và các công ty con đã đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ.

