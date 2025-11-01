Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói 2025: Nữ Chủ tịch Hội Nông dân xã kiến nghị tiêu chí xây dựng nông dân chuyên nghiệp

Việc xây dựng “người nông dân mới, người nông dân chuyên nghiệp” là mục tiêu cốt lõi đang được các cấp Hội Nông dân đẩy mạnh. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 vừa được tổ chức sáng ngày 31/10, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã nhấn mạnh việc phải xây dựng người nông dân mới, người nông dân chuyên nghiệp.

Theo đó, các cấp Hội Nông dân cần tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nhằm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Hội. Trọng tâm là triển khai thực hiện 6 Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị mới ban hành gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, hướng đến xây dựng người nông dân mới, người nông dân chuyên nghiệp.

Bà Lưu Thị Hoà (ngoài cùng bên trái) – Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Sơn, tỉnh Bắc Ninh giới thiệu sản phẩm ba kích tím của nông dân trong xã tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Thu Hà.

Tuy nhiên, thực tế triển khai ở cơ sở vẫn còn những vướng mắc cần được tháo gỡ. Bà Lưu Thị Hoà – Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Sơn, tỉnh Bắc Ninh đại diện cho cán bộ Hội cơ sở cho biết: Mục tiêu xây dựng lực lượng “nông dân chuyên nghiệp” – nông dân số - nông dân xanh – nông dân tử tế là rất tốt, khiến cán bộ, hội viên nông dân chúng tôi rất phấn khởi.

Tuy nhiên, thực tế chưa có hướng dẫn, tiêu chí đánh giá và hỗ trợ cụ thể để người nông dân đạt được danh hiệu này.

Trước thềm Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025, bà Hoà kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Hội Nông dân cần có kế hoạch triển khai chi tiết hơn về công tác này trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hoàng Trung – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đưa ra trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xây dựng hình ảnh người nông dân mới và giai cấp nông dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng hình ảnh người nông dân mới, người nông dân chuyên nghiệp.

Thứ nhất: Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cộng đồng, tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên của nông dân.

Thứ 2: Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng, tư duy hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh cho nông dân.

Thứ 3: Vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cộng đồng dân cư tiên tiến, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc kết hợp với giá trị thời đại.

Thứ 4: Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân trở thành công dân số… Hội Nông dân phấn đấu có ít nhất 80% số hội viên nông dân được trang bị kiến thức, kỹ năng số trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thứ 5: Vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân tham gia thực hiện các chính sách, chương trình an sinh xã hội.

Nông dân Việt Nam xuất sắc Nguyễn Tùng Dương, ở xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ quyết định "bỏ phố về quê" để trồng trà hoa vàng. Anh Dương quan tâm đến việc “chỉ số hạnh phúc” của người dân – một trong những thước đo cho sự thành công của các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Bình Minh.

Đồng quan điểm với lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, bà Bùi Thị Hiếu - Giám đốc HTX sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch Viên Sơn TP Hà Nội cho rằng việc đào tạo, bồi dưỡng nông dân về quản lý, công nghệ và tiếp thị số là vô cùng quan trọng.

Bà Bùi Thị Hiếu nhấn mạnh rằng việc hoàn thiện thể chế kinh tế hợp tác và chuỗi giá trị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là xu thế tất yếu.

Từ thực tế của HTX, bà Hiếu cho rằng xây dựng cơ sở dữ liệu số về vùng nguyên liệu là rất quan trọng, tạo nền tảng cho việc quản lý tốt mã số vùng trồng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Do đó, bà Hiếu đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Hội Nông dân Việt Nam cần có kế hoạch hỗ trợ hợp tác xã trong đào tạo kỹ năng số.

Đặc biệt, do nhiều HTX nông nghiệp còn yếu về năng lực quản trị và liên kết doanh nghiệp, bà Hiếu kiến nghị có các chính sách đào tạo giám đốc hợp tác xã theo mô hình doanh nhân nông nghiệp xanh – số – bền vững. Đây chính là giải pháp cốt lõi để phát triển nông dân chuyên nghiệp – nâng cao năng lực, kỹ năng và tri thức cho nông dân thời kỳ mới.

Diễn đàn cũng sẽ tập trung tháo gỡ các vấn đề về phát triển nông thôn văn minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Sau hai giai đoạn triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn Việt Nam đã có nhiều chuyển biến, điểm sáng tích cực. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, vấn đề đòi hỏi là cần: Xây dựng nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình, gắn giá trị văn hóa truyền thống với phát triển kinh tế nông thôn mới. Mục tiêu này hướng tới xây dựng nông thôn xanh – sạch – đẹp, phát huy văn hóa truyền thống.

Anh Nguyễn Tùng Dương, Giám đốc Công ty TNHH Tân Đại Dương, tỉnh Phú Thọ là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ trà hoa vàng, cây giống trà hoa vàng với lợi nhuận đạt 1,2 tỷ đồng/năm đặt câu hỏi về việc chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới sẽ ưu tiên cho những mục tiêu, nhiệm vụ mới nào.

Anh Dương cũng quan tâm đến việc “chỉ số hạnh phúc” của người dân – một trong những thước đo cho sự thành công của các chương trình phát triển kinh tế - xã hội – sẽ được đánh giá như thế nào trong giai đoạn tới.



Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cũng nhấn mạnh việc nhân rộng, lan toả những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân đạt danh hiệu “Nông dân Việt nam xuất sắc” làm nòng cốt xây dựng hình ảnh người nông dân mới, nông dân chuyên nghiệp.

Nông dân Việt Nam xuất sắc, nông dân giỏi sẽ là nòng cốt để Hội xây dựng các mô hình kinh tế, nhất kinh tế tập thể, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp đô thị, kinh tế tuần hoàn, tham gia đào tạo nghề, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh và chủ động tiếp cận, ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp để tối ưu hóa quy trình, nâng cao giá trị sản phẩm và kết nối trực tiếp với thị trường.