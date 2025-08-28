Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 28/08/2025 09:48 GMT+7

Dịp lễ 2/9, đừng về miền Tây nếu chưa sẵn sàng "đắm chìm" trong 7 món ăn trứ danh này

Kiều Anh (tổng hợp) Thứ năm, ngày 28/08/2025 09:48 GMT+7
Miền Tây vào dịp lễ 2/9 không chỉ cuốn hút bởi những dòng sông mênh mang phù sa, mà còn bởi cả một “bản giao hưởng” ẩm thực khiến du khách ăn một lần nhớ cả đời.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Nếu ghé miền Tây, hủ tiếu Sa Đéc thường nằm trong danh sách trải nghiệm ẩm thực đầu tiên

Món ăn này là niềm tự hào của người dân, nổi bật nhờ những sợi hủ tiếu được làm từ làng nghề bột gạo trăm tuổi bên bờ sông. (Ảnh: Bách hóa XANH)

Giữa lòng miền Tây, hủ tiếu Sa Đéc được xem như niềm tự hào của vùng đất Đồng Tháp. Khác với nhiều loại hủ tiếu ở nơi khác, bí quyết nằm ở những sợi bánh được làm từ làng nghề bột gạo trăm tuổi bên bờ sông. Thứ nước phù sa nơi đây đã tạo ra thứ gạo trắng ngần, khi đem nghiền thành bột rồi tráng mỏng, phơi nắng, cho ra sợi hủ tiếu vừa dai, vừa giòn, trụng nước sôi vẫn giữ nguyên độ trong và độ đàn hồi.

Công phu nhất chính là bàn tay người thợ. Từ khâu pha bột, canh lửa tráng bánh cho đến lúc hong dưới nắng đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm truyền lại qua nhiều thế hệ. Nhờ vậy, mỗi sợi hủ tiếu Sa Đéc không chỉ là thực phẩm, mà còn là kết tinh của một làng nghề sống dựa vào dòng sông.

Tô hủ tiếu nước ở Sa Đéc thường khiến du khách ngỡ ngàng bởi vị ngọt thanh từ nồi xương hầm nhiều giờ, điểm xuyết thêm thịt, tôm hay vài miếng lòng heo giòn sần sật.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Tô hủ tiếu Mỹ Tho du khách cảm nhận rõ nét tinh thần hào sảng của vùng đất mới

Tô hủ tiếu Mỹ Tho dù ăn khô hay nước đều không thể thiếu hành phi vàng rộm và tóp mỡ giòn tan. (Ảnh: FB Mỹ Tho City)

Hủ tiếu Mỹ Tho có nguồn gốc từ tỉnh Đồng Tháp (Tiền Giang cũ). Nếu Sa Đéc được nhớ đến với sợi bánh trứ danh từ làng nghề bột gạo trăm tuổi, thì Mỹ Tho lại khẳng định tên tuổi bằng hương vị nước lèo khó lẫn. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, giữa dòng người xuôi về miền Tây, không ít tín đồ xê dịch dừng chân chỉ để tìm một tô hủ tiếu Mỹ Tho đúng điệu.

Thứ tạo nên sự khác biệt chính là sợi hủ tiếu nhỏ, dai và giòn, vốn được làm từ loại gạo Gò Cát nổi tiếng. Khi tráng thành bánh mỏng rồi đem phơi nắng, từng thớ gạo như gom lại ánh sáng miền nhiệt đới, tạo nên sợi hủ tiếu trắng trong, óng ả. Khi thả vào nước sôi, sợi bánh vẫn giữ được độ dai, không bở, vừa đủ để nâng đỡ phần nhân và nước lèo.

Nồi nước dùng của hủ tiếu Mỹ Tho lại kể một câu chuyện khác. Không đơn thuần là vị ngọt từ xương ống, mà còn thoang thoảng hương khô mực, chút mặn mòi của tôm khô và vị thanh của củ cải trắng. Chính sự hòa quyện ấy tạo nên lớp nền đậm đà, để khi chan vào tô hủ tiếu, từng hớp nước đều khiến du khách thấy như đang được ôm trọn cả vị phù sa.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Bún mắm chinh phục du khách bằng hương vị đậm đà

Bún mắm, món ăn vốn bắt nguồn từ Campuchia, khi về miền Tây đã dung hòa với nguyên liệu địa phương để trở thành đặc sản khó quên. (Ảnh: vietnam.vn)

Món ăn này vốn bắt nguồn từ Campuchia, nhưng khi đi dọc miền sông nước, nó đã khoác lên mình một diện mạo mới, dung hòa với khẩu vị và nguyên liệu địa phương, để rồi trở thành đặc sản gắn liền với tên tuổi miền Tây.

Thứ làm nên linh hồn của bún mắm nằm ở nồi nước lèo. Không đơn giản là vị mắm bù hốc nguyên thủy, người miền Tây chọn mắm cá linh, cá sặc hay đôi khi là cá trèn - những loài cá đặc trưng vùng đồng bằng. Khi được nấu nhừ, lọc kỹ để lấy phần nước trong rồi thêm hành, sả, cà tím, vị mắm nồng nàn bỗng trở nên hài hòa, vừa đủ đậm đà nhưng không gắt. Chính sự tinh tế ấy khiến món ăn vừa giữ được cá tính mạnh mẽ, vừa dễ dàng chiều lòng thực khách tứ xứ.

Một tô bún mắm miền Tây luôn là sự kết hợp hào phóng của nhiều tầng hương vị. Tôm, mực, miếng heo quay giòn bì, thậm chí cá lóc đồng chắc thịt,… hòa quyện cùng sợi bún trắng, làm nền cho nước lèo sóng sánh, thơm nồng. Đặt bên cạnh là rổ rau sống đúng điệu miền Tây: rau muống chẻ, bông súng, bắp chuối, rau đắng, kèo nèo. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khi hành trình rong ruổi dẫn về miền Tây, nhiều tín đồ xê dịch chọn bún mắm như một cách “thử lửa” vị giác. Cái cay nồng khi thêm chút ớt tươi, cái béo ngậy từ miếng thịt quay, cái ngọt thanh từ hải sản,… hòa trộn trong một tô bún dân dã nhưng giàu bản sắc.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Bún nước lèo từng bị nhiều người lầm tưởng là bún mắm

Trong khi đó, bún nước lèo - đặc sản truyền thống của Sóc Trăng xưa, nay thuộc TP. Cần Thơ, lại gây ấn tượng bằng sự giao thoa của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. (Ảnh: MiA)

Bún nước lèo là đặc sản truyền thống của vùng Sóc Trăng xưa (nay thuộc TP. Cần Thơ sau sáp nhập).

Điểm đặc biệt của bún nước lèo nằm ở sự giao thoa văn hóa ẩm thực ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa. Thành phần mắm là linh hồn của món ăn, có thể là mắm sặc, mắm lóc, hay mắm bò hóc theo cách nấu của người Khmer. Cùng với đó, ngải bún và sả được thêm vào để khử mùi, tạo nên thứ hương thơm vừa nồng nàn, vừa dễ chịu, khiến ngay cả những ai vốn ngại mắm cũng khó lòng từ chối.

Tô bún nóng hổi thường ăn kèm với rau sống dân dã: giá, rau muống bào, hẹ, rau chuối, rau quế… thêm chanh, ớt giã nhuyễn, một chút nước mắm ớt. Vị ngọt thanh từ nước lèo nấu bằng mắm kết hợp nước dừa, vị cay the nơi đầu lưỡi, mùi thơm dìu dịu từ ngải bún.

Nhiều người hay nhầm bún nước lèo với bún mắm, nhưng thật ra hai món có sự khác biệt rõ rệt. Nước dùng của bún nước lèo trong hơn, ngọt dịu từ nước dừa, còn bún mắm thường đặc và đậm hơn, kèm theo nhiều loại “topping” như heo quay, mực, chả. Thậm chí cọng bún cũng khác: bún nước lèo dùng loại nhỏ, bún mắm lại dùng loại lớn. Nếu bún mắm mang lại cảm giác phong phú, đậm đà thì bún nước lèo gợi nhớ cái dân dã thân thương của miền Tây, nơi mọi nguyên liệu đều bước ra từ đồng ruộng, sông nước.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Bún cá Rạch Giá được xem như một dấu ấn riêng biệt

Linh hồn món ăn là cá lóc đồng tươi, thịt chắc, ngọt, được chế biến khéo léo để giữ nguyên hương vị. (Ảnh: MiA)

Giữa miền sông nước, bún cá Rạch Giá từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân bởi hương vị thanh ngọt và sự tỉ mỉ trong từng công đoạn chế biến.

Nguyên liệu làm nên linh hồn món bún chính là cá lóc đồng tươi, chọn những con vừa vặn, chắc thịt, được sơ chế khéo léo để giữ nguyên độ ngọt. Người nấu tách riêng phần thịt, còn gan, mật và lòng cá được hấp chín, giữ trọn hương vị vốn có. Khi có khách gọi món, bún mới được chan nước lèo nóng hổi, thêm thịt cá, hành phi, hành lá rồi bày kèm rổ rau đồng mộc mạc. Chính cách chế biến “nấu tới đâu, phục vụ tới đó” khiến mỗi tô bún luôn trọn vẹn độ tươi ngon.

Nước lèo là linh hồn của món bún. Mỗi hàng quán có một bí quyết riêng, người thêm chút trứng cá đánh tơi để tạo màu vàng sóng sánh, người lại chú trọng vào sự thanh trong, nhẹ nhàng để thực khách dễ thưởng thức. Thế nên, cùng một món bún cá nhưng khi đi qua nhiều con phố ở Rạch Giá, du khách có thể bắt gặp vô vàn cung bậc hương vị khác nhau.

Thưởng thức bún cá Rạch Giá đúng điệu phải kèm cùng rổ rau sống với hoa chuối, rau muống bào, thêm chút chanh và sa tế cho dậy hương. Tô bún giản dị nơi hàng quán ven đường, trên những bộ bàn ghế nhựa bình dị, lại dễ dàng chinh phục tín đồ ẩm thực hơn bất kỳ nhà hàng sang trọng nào. Cái ngọt chắc của thịt cá, cái béo ngậy nơi tủy đầu cá lóc, hòa cùng vị rau dân dã đã làm nên một món ăn vừa thân thuộc, vừa khó dứt.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Bún kèn Hà Tiên khiến nhiều tín đồ xê dịch phương xa bất ngờ bởi khẩu vị thiên về vị ngọt

Tô bún kèn rực rỡ màu sắc: trắng của bún nhỏ, xanh rau sống, cam của đu đủ bào, vàng nghệ, đỏ ớt. (Ảnh: MiA)

Xuất phát từ cộng đồng Khmer xưa, món ăn mang tên “kèn” chỉ những món nấu cùng nước cốt dừa, đã dần trở thành một phần hồn cốt của vùng đất ven biển nay thuộc An Giang.

Nguyên liệu làm nên món ăn là những loài cá biển tươi rói được đánh bắt ngay tại địa phương. Cá sau khi sơ chế kỹ lưỡng sẽ được giã nhuyễn, xào cùng tỏi, ớt, rồi quyện thêm nước cốt dừa và một chút bột nghệ để tạo sắc vàng óng cùng hương thơm ngậy béo. Thay vì loãng như nhiều loại bún khác, nước lèo của bún kèn có độ sánh vừa phải, vị ngọt thanh từ cá, vị bùi béo của dừa, cay nhẹ của ớt.

Một tô bún kèn Hà Tiên thường điểm xuyết đủ màu sắc: trắng của sợi bún nhỏ, xanh của rau sống, cam nhạt từ đu đủ bào, vàng nghệ óng ánh, thêm chút đỏ cay nồng. Khi chan nước lèo sệt sánh lên bún và trộn đều, từng sợi bún như thấm đẫm hương vị phù sa hòa cùng gió biển. Ăn kèm rau muống bào, giá, húng thơm, tôm khô hay đôi khi chỉ đơn giản chấm thêm chút nước mắm cốt, du khách sẽ cảm nhận trọn vẹn cái hào sảng của ẩm thực miền Tây.

Bún kèn Hà Tiên có thể khiến nhiều tín đồ xê dịch phương xa bất ngờ bởi khẩu vị thiên về vị ngọt, nhưng cũng chính nhờ sự ngọt béo đó mà món ăn này mang trong mình nét riêng không thể nhầm lẫn.  

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Bánh canh hến nấu nước cốt dừa vẫn luôn có sức hút kỳ lạ

Bánh canh hến nước cốt dừa lại là món ăn gợi nhớ xứ dừa, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: vietnam.vn)

Miền Tây có hơn 10 loại bánh canh, mỗi loại đều mang một hương vị riêng. Trên vùng đất trù phú của những vườn dừa xanh ngát, người dân đã sáng tạo nên món bánh canh hến nước cốt dừa vô cùng đặc biệt. Đây là món ăn được “Bản đồ ẩm thực” TasteAtlas giới thiệu, có nguồn gốc từ tỉnh Vĩnh Long (trước đây là Bến Tre), sử dụng hến đánh bắt từ sông Cổ Chiên nấu cùng nước dùng pha nước dừa.

Hến có thịt giòn và vị ngọt. Trước khi chế biến, hến được ngâm trong nước vo gạo rồi luộc để nhả hết cát. Sau đó, hến được xào chung với hành, tỏi và gia vị. Phần nước luộc hến được tận dụng, pha cùng nước dừa tươi, nước cốt dừa và các loại gia vị để làm nước dùng.

Dù là bánh canh ngọt hay mặn thì sợi bánh vẫn được làm chủ yếu từ bột gạo. Gạo được ngâm, xay nhuyễn, ép khô rồi vo thành từng cục nhỏ. Người thợ dùng chai thủy tinh cán bột, rồi khéo léo xắt thành sợi rơi trực tiếp vào nồi nước sôi. Nhờ sự khéo tay, sợi bánh canh có độ dài vừa phải, không quá dày, không quá mỏng, vừa đẹp mắt lại dễ ăn. Khi bánh canh chín nổi lên, người nấu chan thêm nước cốt dừa, rắc hành lá, tiêu xay, thịt hến xào lên trên. Một tô bánh canh nóng hổi, thơm lừng, ngậy béo, đậm vị cứ thế ra đời.

Có thể nói, sự kết hợp “ngọt - mặn” độc đáo này chỉ có thể xuất phát từ xứ dừa mới tạo nên. Những giọt nước cốt dừa trắng ngà, béo ngậy hòa quyện trong từng sợi bánh, khiến bất cứ thực khách nào cũng dễ dàng say mê.

