Ngày 27/8, Tiểu ban Vật chất, hậu cần giúp việc Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) đã họp báo cáo tiến độ thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng Tiểu ban, chủ trì cuộc họp. Ảnh: Đình Hiệp

Nhu yếu phẩm, điện, phương tiện đều được chuẩn bị vượt kế hoạch

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy công tác hậu cần đã hoàn tất và vượt yêu cầu đề ra. Sở Văn hóa và Thể thao đã hoàn thành khâu chuẩn bị vật phẩm, quà tặng.



Sở Công Thương huy động được hơn 830 nghìn chiếc bánh, gần 1 triệu chai nước, hơn 220 nghìn hộp sữa và 200 nghìn chai nước đóng chai khác, vượt phương án ban đầu.



Việc bàn giao, phân phát nhu yếu phẩm được phân công cụ thể, bảo đảm hoàn thành trước sơ duyệt (27/8), tổng duyệt (30/8) và ngày lễ chính thức (2/9).



Thành đoàn Hà Nội phụ trách tiếp nhận, cấp phát tại 67 điểm dọc 10 km tuyến diễu binh, diễu hành. Các kho hàng được bố trí thuận tiện cho việc vận chuyển, kể cả trong điều kiện thời tiết xấu.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu tại cuộc họp.

Về điện, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, phương án cấp điện đã được diễn tập tại từng điểm. Ba khu vực trọng điểm gồm Quảng trường Ba Đình, khu vực triển lãm và các điểm do Trung ương chỉ đạo đều đảm bảo 100% nguồn điện từ lưới, máy phát và UPS.



Các điểm bắn pháo hoa, nhà bạt phục vụ người dân và 17 tuyến phố trong khu vực sự kiện đều được bố trí đầy đủ nguồn điện.



Tổng công ty Vận tải Hà Nội cũng chuẩn bị 80 xe du lịch để phục vụ các đoàn đại biểu và sẵn sàng huy động thêm 180–200 xe trong ngày 2/9, khi dự kiến có 6.600 đại biểu từ 33 tỉnh, thành phố về dự.



Đảm bảo điều kiện phục vụ nhân dân chu đáo, an toàn



Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết đã phối hợp cùng Thành đoàn và Sở Công Thương bổ sung thêm 6 điểm cấp phát nước, nâng tổng số lên 75 điểm phục vụ nhu yếu phẩm. Đồng thời, các điểm dựng nhà bạt che mưa nắng cho nhân dân đã hoàn thành, được người dân ủng hộ.



Qua hai đợt hợp luyện, cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng người dân trèo lên cây, phương tiện để theo dõi. Rút kinh nghiệm, Ban tổ chức đã bố trí 300 người trực dọc các tuyến phố để hướng dẫn, đảm bảo an toàn.



Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong phát biểu tại cuộc họp

Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đề nghị bổ sung thêm nhà vệ sinh lưu động, thùng rác tại các điểm đông người để phục vụ tốt hơn nhu cầu thực tế, bởi thực tế nảy sinh tình trạng tranh chấp chỗ ngồi, đồng thời phát sinh nhu cầu lớn về vệ sinh công cộng và xử lý rác thải.



Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức Hội chợ hàng lưu niệm, quà tặng tại Hoàng thành Thăng Long; Sở Du lịch triển khai chương trình “Sắc đỏ Ba Đình”, công bố 80 tour, tuyến, sản phẩm du lịch đặc sắc phục vụ người dân và du khách trong dịp Quốc khánh.



Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Đình Hiệp.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận nỗ lực, sự chủ động của các đơn vị. Ông nhấn mạnh: “Đây là ngày hội của nhân dân, các hoạt động hậu cần, cấp phát nhu yếu phẩm phải được tổ chức trơn tru, chu đáo, an toàn, khơi dậy tinh thần và không khí ngày lễ lớn của đất nước”.



Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị bám sát chương trình, thực hiện đúng tiến độ, xử lý kịp thời các phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra sự cố. Nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kiểm đếm” cần được quán triệt trong toàn bộ quá trình tổ chức.



Đồng thời, TP Hà Nội khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa để bổ sung nhu yếu phẩm, phương tiện, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân tham dự và cổ vũ sự kiện trọng đại.