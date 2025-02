Sau khi diễn viên Từ Hy Viên qua đời ngày 3/2, chồng hiện tại của cô là DJ Koo đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân, khẳng định từ bỏ quyền thừa kế tài sản của vợ. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh nhiều tin đồn về tranh chấp tài sản và quyền thừa kế của nữ diễn viên xứ Đài.

Không chỉ vậy, DJ Koo còn công khai chỉ trích những kẻ giả vờ đau khổ trước sự ra đi của Từ Hy Viên. Anh nhắc đến hình ảnh một người "chạy long nhong dưới mưa", ám chỉ chồng cũ của cô, Uông Tiểu Phi.

Trước đó, khi tin tức về cái chết của Từ Hy Viên lan truyền, Uông Tiểu Phi đã liên tục đăng tải bài viết bày tỏ sự tiếc thương và xuất hiện trước truyền thông với hình ảnh đau buồn. Hành động của nam doanh nhân khiến nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn về tính chân thực trong cảm xúc của anh.

DJ Koo quyết định bất ngờ về khối tài sản "khủng" của Từ Hy Viên. Ảnh: Sina.

Ngoài ra, DJ Koo cũng lên án những thông tin sai lệch về bảo hiểm và tài sản của Từ Hy Viên. Một số nguồn tin cho rằng, gia đình Uông Tiểu Phi đã tài trợ chi phí đưa tro cốt nữ diễn viên từ Nhật Bản về Đài Loan, song trên thực tế, gia đình của cô mới là bên chi trả khoản tiền này. Theo DJ Koo, những thông tin sai lệch có thể gây hiểu lầm, tạo ra sự đồng cảm không cần thiết dành cho Uông Tiểu Phi.

Bên cạnh vấn đề tài sản, dư luận Trung Quốc cũng đặc biệt quan tâm đến tình trạng hôn nhân hợp pháp giữa DJ Koo và Từ Hy Viên. Ngày 8/2, một blogger có tên Yu Xiaonan đăng tải thông tin cho rằng, cặp đôi chưa đăng ký kết hôn tại Đài Loan. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng, DJ Koo sẽ không được quyền thừa kế tài sản của vợ quá cố.

Tuy nhiên, ngay sau đó, truyền thông Đài Loan đã bác bỏ thông tin trên. Tờ Newsen dẫn lại nguồn tin từ các trang báo lớn, khẳng định Từ Hy Viên và DJ Koo đã hoàn tất thủ tục kết hôn ở Đài Loan vào tháng 3/2022. DJ Koo cũng từng chia sẻ trong chương trình "You Quiz on the Block" rằng, anh và vợ đã đăng ký kết hôn hợp pháp tại cả Hàn Quốc và Đài Loan.

Sau khi nữ diễn viên qua đời, gia đình đã tổ chức đưa tro cốt cô từ Nhật Bản về quê nhà vào ngày 5/2. Họ thuê phi cơ riêng và sắp xếp an ninh nghiêm ngặt để tránh sự chú ý từ truyền thông. Em gái cô, MC Từ Hy Đệ cũng thông báo rằng, gia đình quyết định không tổ chức lễ viếng hay tang lễ rầm rộ, tôn trọng mong muốn của Từ Hy Viên khi còn sống.

Ngay sau khi tro cốt của nữ diễn viên được đưa về nhà, Uông Tiểu Phi đã đến viếng trong đêm. Dù từng có 10 năm chung sống và hai con chung, mối quan hệ giữa anh và vợ cũ vẫn gây nhiều tranh cãi sau ly hôn.

Trước khi chia tay năm 2021, Từ Hy Viên từng tố cáo chồng cũ ngoại tình và bạo hành cô. Sau đó, nữ diễn viên tái hôn với DJ Koo vào năm 2022 và sống kín tiếng cho đến khi qua đời.