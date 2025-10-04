Đoàn Công Vinh nói gì về bộ trang phục "con trâu" trình diễn trong Bán kết Mister Global 2025?

Đoàn Công Vinh sẽ trình diễn bộ trang phục "con trâu" trong Bán kết Mister Global 2025

Tối nay, 4/10, tại Thái Lan sẽ diễn ra đêm Bán kết cuộc thi Mister Global 2025, Đoàn Công Vinh cho biết anh đã sẵn sàng cho đêm thi sau nhiều ngày tập luyện.

Những ngày qua, Đoàn Công Vinh đã gặp không ít thử thách và khó khăn do “chạy sô” dự thi từ Mister Iternational 2025 đến Mister Global 2025 nên sức khỏe cũng có phần hạn chế, cùng với đó là việc gặp không ít những sự hoài nghi, những dư luận trái chiều cũng trở thành áp lực tâm lý với anh.

Đoàn Công Vinh đang nỗ lực từng chút để chuẩn bị cho vòng Bán kết Mister Global 2025. Ảnh: HĐT

Tuy nhiên, Đoàn Công Vinh khẳng định, anh đã biết biến áp lực thành động lực, đem những hoài nghi, bình luận trái chiều thậm chí là chê bai, mỉa mai… ấy trở thành lời nhắc nhở bản thân rằng phải luôn cố gắng hơn và hơn nữa để hoàn thiện bản thân.

“Tôi đang nỗ lực từng chút để chuẩn bị cho vòng Bán kết, Chung kết với tinh thần “chiến đấu” hết mình để giành kết quả tốt nhất”, Đoàn Công Vinh khẳng định.

Trong đêm Bán kết Mister Global 2025 diễn ra tối nay tại Thái Lan, Đoàn Công Vinh sẽ trình diễn trang phục dân tộc có tên “Đầu cơ nghiệp” của NTK Huỳnh Huấn. Đây là tác phẩm đã từng được giải thiết kế trang phục dân tộc của Mister Vietnam mùa 2- 2024.

Bộ trang phục dân tộc của Đoàn Công Vinh lấy ý tưởng từ câu tục ngữ “Con trâu là đầu cơ nghiệp” của người Việt Nam. Ảnh: HĐT

Trang phục dân tộc “Đầu cơ nghiệp” được lấy cảm hứng từ câu tục ngữ “Con trâu là đầu cơ nghiệp” của người Việt Nam, nói về vai trò của con trâu quan trọng ra sao trong sản xuất nông nghiệp truyền thống. Đồng thời cũng phản ánh cuộc sống vất vả của người nông dân Việt Nam "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" gắn bó cùng con trâu, cùng cánh đồng để có được những hạt gạo thơm ngon và hiện thực hóa giấc mơ cơm no áo ấm.

Với những ý nghĩa và triết lý sâu sắc đó, Đoàn Công Vinh và ê-kíp quyết định chọn trang phục dân tộc “Đầu cơ nghiệp” để trình diễn tại Mister Global 2025.

Đoàn Công Vinh chia sẻ, anh muốn thông qua trang phục này giới thiệu nhiều hơn về văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, trang phục không chỉ mang vẻ đẹp văn hóa mà về mặt thời trang, những đường cut out còn giúp Đoàn Công Vinh khoe được sự quyến rũ của vẻ đẹp hình thể. Đoàn Công Vinh tin tưởng, trang phục sẽ giúp anh tạo ấn tượng trên sàn diễn đêm bán kết.

Đoàn Công Vinh khoe body 6 múi bốc lửa tại Mister Global 2025. Ảnh: HĐT

Đoàn Công Vinh cũng trải lòng thêm rằng, anh đang trải qua những ngày tháng tuyệt vời trong cuộc đời mình khi được liên tục dự thi hai cuộc thi nhan sắc dành cho nam giới nằm trong Top 5 các cuộc thi dành cho nam lớn nhất hành tinh.

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh, Quốc Khánh, Thanh Ngoan… được tôn vinh là nghệ sĩ tiêu biểu của sân khấu Việt Nam

Nếu trong lịch sử chưa từng có đại diện nào “chạy sô” thi hai cuộc thi như Đoàn Công Vinh thì với cá nhân nam người mẫu, đây thực sự là cơ hội có một không hai và anh tự hào về điều này, chấp nhận mọi ý kiến trái chiều, mọi hoài nghi và luôn cố gắng hết mình cho từng phần thi.

“Hành trình tham gia 2 cuộc thi lớn nhất thế giới dành cho nam giới từ Mister Iternational 2025 đến Mister Global 2025 là một dấu mốc vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời tôi.

Tham dự hai cuộc thi không chỉ là phấn đấu tìm kiếm thành tích, mà còn mang ý nghĩa tìm kiếm sự trải nghiệm, khám phá và trưởng thành của tôi trên con đường theo đuổi những cột mốc mới của hành trình sống và cống hiến.

Đoàn Công Vinh sở hữu chiều cao 1m82, cân nặng 77kg, cùng số đo hình thể 98-76-98. Ảnh: HĐT

Á vương Nhất Vũ: Từ chơi nhạc cho Đức Phúc đến mạnh bạo thử sức với điện ảnh

Quan trọng hơn cả đó là niềm tự hào và trách nhiệm khi tôi được đại diện cho Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế ở hai cuộc thi này”, Đoàn Công Vinh chia sẻ.

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê quán Tây Ninh. Anh sở hữu chiều cao 1m82, cân nặng 77kg, cùng số đo hình thể 98-76-98.

Anh từng vào top 10, giành giải Nam vương truyền thông, Giải bạc Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Giải đồng Thời trang thế giới… tại cuộc thi Man Of The World 2024 (Nam vương thế giới).

Tại Cuộc thi Mister International 2025 diễn ra Chung kết tối 25/9 vừa qua, Đoàn Công Vinh lọt top 10 và giành loạt giải phụ Nam vương ảnh, Gương mặt đại diện thương hiệu mỹ phẩm.