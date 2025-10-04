Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Văn hóa - Giải trí
Đoàn Công Vinh nói gì về bộ trang phục "con trâu" trình diễn trong Bán kết Mister Global 2025?

Thứ bảy, ngày 04/10/2025 14:14 GMT+7
Đoàn Công Vinh sẽ mặc bộ trang phục lấy ý tưởng từ câu tục ngữ “Con trâu là đầu cơ nghiệp” để trình diễn trong đêm Bán kết Mister Global 2025.
Đoàn Công Vinh sẽ trình diễn bộ trang phục "con trâu" trong Bán kết Mister Global 2025

Tối nay, 4/10, tại Thái Lan sẽ diễn ra đêm Bán kết cuộc thi Mister Global 2025, Đoàn Công Vinh cho biết anh đã sẵn sàng cho đêm thi sau nhiều ngày tập luyện.

Những ngày qua, Đoàn Công Vinh đã gặp không ít thử thách và khó khăn do “chạy sô” dự thi từ Mister Iternational 2025 đến Mister Global 2025 nên sức khỏe cũng có phần hạn chế, cùng với đó là việc gặp không ít những sự hoài nghi, những dư luận trái chiều cũng trở thành áp lực tâm lý với anh.

Đoàn Công Vinh đang nỗ lực từng chút để chuẩn bị cho vòng Bán kết Mister Global 2025. Ảnh: HĐT

Tuy nhiên, Đoàn Công Vinh khẳng định, anh đã biết biến áp lực thành động lực, đem những hoài nghi, bình luận trái chiều thậm chí là chê bai, mỉa mai… ấy trở thành lời nhắc nhở bản thân rằng phải luôn cố gắng hơn và hơn nữa để hoàn thiện bản thân.

“Tôi đang nỗ lực từng chút để chuẩn bị cho vòng Bán kết, Chung kết với tinh thần “chiến đấu” hết mình để giành kết quả tốt nhất”, Đoàn Công Vinh khẳng định.

Trong đêm Bán kết Mister Global 2025 diễn ra tối nay tại Thái Lan, Đoàn Công Vinh sẽ trình diễn trang phục dân tộc có tên “Đầu cơ nghiệp” của NTK Huỳnh Huấn. Đây là tác phẩm đã từng được giải thiết kế trang phục dân tộc của Mister Vietnam mùa 2- 2024.

Bộ trang phục dân tộc của Đoàn Công Vinh lấy ý tưởng từ câu tục ngữ “Con trâu là đầu cơ nghiệp” của người Việt Nam. Ảnh: HĐT

Trang phục dân tộc “Đầu cơ nghiệp” được lấy cảm hứng từ câu tục ngữ “Con trâu là đầu cơ nghiệp” của người Việt Nam, nói về vai trò của con trâu quan trọng ra sao trong sản xuất nông nghiệp truyền thống. Đồng thời cũng phản ánh cuộc sống vất vả của người nông dân Việt Nam "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" gắn bó cùng con trâu, cùng cánh đồng để có được những hạt gạo thơm ngon và hiện thực hóa giấc mơ cơm no áo ấm.

Với những ý nghĩa và triết lý sâu sắc đó, Đoàn Công Vinh và ê-kíp quyết định chọn trang phục dân tộc “Đầu cơ nghiệp” để trình diễn tại Mister Global 2025.

Đoàn Công Vinh chia sẻ, anh muốn thông qua trang phục này giới thiệu nhiều hơn về văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, trang phục không chỉ mang vẻ đẹp văn hóa mà về mặt thời trang, những đường cut out còn giúp Đoàn Công Vinh khoe được sự quyến rũ của vẻ đẹp hình thể. Đoàn Công Vinh tin tưởng, trang phục sẽ giúp anh tạo ấn tượng trên sàn diễn đêm bán kết.

Đoàn Công Vinh khoe body 6 múi bốc lửa tại Mister Global 2025. Ảnh: HĐT

Đoàn Công Vinh cũng trải lòng thêm rằng, anh đang trải qua những ngày tháng tuyệt vời trong cuộc đời mình khi được liên tục dự thi hai cuộc thi nhan sắc dành cho nam giới nằm trong Top 5 các cuộc thi dành cho nam lớn nhất hành tinh.

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh, Quốc Khánh, Thanh Ngoan… được tôn vinh là nghệ sĩ tiêu biểu của sân khấu Việt Nam

Nếu trong lịch sử chưa từng có đại diện nào “chạy sô” thi hai cuộc thi như Đoàn Công Vinh thì với cá nhân nam người mẫu, đây thực sự là cơ hội có một không hai và anh tự hào về điều này, chấp nhận mọi ý kiến trái chiều, mọi hoài nghi và luôn cố gắng hết mình cho từng phần thi.

“Hành trình tham gia 2 cuộc thi lớn nhất thế giới dành cho nam giới từ Mister Iternational 2025 đến Mister Global 2025 là một dấu mốc vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời tôi.

Tham dự hai cuộc thi không chỉ là phấn đấu tìm kiếm thành tích, mà còn mang ý nghĩa tìm kiếm sự trải nghiệm, khám phá và trưởng thành của tôi trên con đường theo đuổi những cột mốc mới của hành trình sống và cống hiến.

Đoàn Công Vinh sở hữu chiều cao 1m82, cân nặng 77kg, cùng số đo hình thể 98-76-98. Ảnh: HĐT
Á vương Nhất Vũ: Từ chơi nhạc cho Đức Phúc đến mạnh bạo thử sức với điện ảnh

Quan trọng hơn cả đó là niềm tự hào và trách nhiệm khi tôi được đại diện cho Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế ở hai cuộc thi này”, Đoàn Công Vinh chia sẻ.

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê quán Tây Ninh. Anh sở hữu chiều cao 1m82, cân nặng 77kg, cùng số đo hình thể 98-76-98.

Anh từng vào top 10, giành giải Nam vương truyền thông, Giải bạc Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Giải đồng Thời trang thế giới… tại cuộc thi Man Of The World 2024 (Nam vương thế giới).

Tại Cuộc thi Mister International 2025 diễn ra Chung kết tối 25/9 vừa qua, Đoàn Công Vinh lọt top 10 và giành loạt giải phụ Nam vương ảnh, Gương mặt đại diện thương hiệu mỹ phẩm.

Ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định làm Bí thư tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới
Tin tức

Ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định làm Bí thư tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới

Tin tức

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 -2025, được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Gỗ và sản phẩm Gỗ Việt đứng trước thử thách mới của phòng vệ thương mại
Kinh tế

Gỗ và sản phẩm Gỗ Việt đứng trước thử thách mới của phòng vệ thương mại

Kinh tế

Là ngành sản xuất, xuất khẩu chủ lực của nông nghiệp Việt với giá trị xuất khẩu hàng chục tỷ USD, gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam cũng luôn gặp thách thức lớn của phòng vệ thương mại.

Ba ngọn núi nổi tiếng Thanh Hóa, một trông như một con rùa khổng lồ, một từng bị Cao Biền trấn yểm long mạch
Nhà nông

Ba ngọn núi nổi tiếng Thanh Hóa, một trông như một con rùa khổng lồ, một từng bị Cao Biền trấn yểm long mạch

Nhà nông

Học giả người Pháp H.Le Breton cho rằng, đất Thanh Hóa đối với Việt Nam “là nơi giàu cảnh đẹp nhất, cũng là nơi lưu giữ những ký ức lịch sử và truyền thuyết hào hùng nhất”. Nằm sâu trong những ngọn núi cao, những câu chuyện ấy như tiếng lịch sử vọng vang đến ngày nay.

Mách bạn cách làm bánh cuộn xúc xích phô mai rau củ, ăn siêu ngon, cả nhà đều mê
Gia đình

Mách bạn cách làm bánh cuộn xúc xích phô mai rau củ, ăn siêu ngon, cả nhà đều mê

Gia đình

Bánh cuộn xúc xích phô mai rau củ có nguyên liệu dễ kiếm và cách làm đơn giản mà thành phẩm siêu ngon.

Đà Nẵng sắp có thêm hàng chục tuyến đường mang tên danh nhân, địa danh lịch sử
Văn hóa - Giải trí

Đà Nẵng sắp có thêm hàng chục tuyến đường mang tên danh nhân, địa danh lịch sử

Văn hóa - Giải trí

UBND TP Đà Nẵng thống nhất đề xuất đặt tên cho 89 tuyến đường mới trong năm 2025, trong đó nhiều tuyến mang tên danh nhân, anh hùng và các địa danh, làng xưa gắn liền với lịch sử – văn hóa Đà Nẵng.

Nga bị Trung Quốc từ chối công nghệ quan trọng
Điểm nóng

Nga bị Trung Quốc từ chối công nghệ quan trọng

Điểm nóng

Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu máy công cụ chính xác tầm trung sang Nga, một động thái rõ ràng nhằm thực hiện lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ nhằm làm suy yếu nỗ lực chiến tranh của Moscow tại Ukraine, theo Newsweek.

Vì sao Tiến Linh không rời sân trước yêu cầu thay người?
Thể thao

Vì sao Tiến Linh không rời sân trước yêu cầu thay người?

Thể thao

Sau trận thắng Nepal, HLV Kim Sang-sik đã khen ngợi Tiến Linh vì sự quan sát tinh tế và tinh thần trách nhiệm khi chủ động xin ở lại sân thay cho đồng đội bị đau.

Chuyển đổi số: Bài toán cấp thiết với doanh nghiệp, đi nhanh thôi chưa đủ
Kinh tế

Chuyển đổi số: Bài toán cấp thiết với doanh nghiệp, đi nhanh thôi chưa đủ

Kinh tế

Trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ xác định doanh nghiệp là chủ thể trung tâm của quá trình chuyển đổi. Nếu Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế và hạ tầng, thì doanh nghiệp chính là người thực thi, đưa công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Không chỉ 'Chợ Nga', loạt quán bia, tiệm nail… cũng đang đổ về khu vực Bưu điện TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Không chỉ "Chợ Nga", loạt quán bia, tiệm nail… cũng đang đổ về khu vực Bưu điện TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Không chỉ "Chợ Nga", The Box Market, hàng loạt thương hiệu từ cà phê, làm đẹp đến quán bia đang đổ về tòa nhà trên đường Hai Bà Trưng, nằm giữa Đường sách Nguyễn Văn Bình và đường Nguyễn Du ở TP.HCM. Tòa nhà này nằm ngay phía sau Bưu điện thành phố.

Green GSM hợp tác cùng Xentro Group thúc đẩy dịch vụ gọi xe điện tại Philippines
Kinh tế

Green GSM hợp tác cùng Xentro Group thúc đẩy dịch vụ gọi xe điện tại Philippines

Kinh tế

 Hợp tác này góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi sang giao thông xanh và toàn diện tại Philippines, thể hiện cam kết chung của hai bên đối với phát triển bền vững và lợi ích cộng đồng.

Gặp gỡ chủ nhân Nobel Vật lý, Chủ tịch tỉnh Gia Lai khẳng định cam kết đồng hành cùng khoa học
Kinh tế

Gặp gỡ chủ nhân Nobel Vật lý, Chủ tịch tỉnh Gia Lai khẳng định cam kết đồng hành cùng khoa học

Kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn vừa có buổi gặp gỡ và trao đổi thân mật với Giáo sư Serge Haroche - nhà khoa học người Pháp, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, cùng đoàn các nhà khoa học quốc tế đến địa phương tham dự Hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử”.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phản hồi thông tin cao tốc La Sơn – Hòa Liên bong tróc, hư hỏng
Bạn đọc

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phản hồi thông tin cao tốc La Sơn – Hòa Liên bong tróc, hư hỏng

Bạn đọc

Sau phản ánh về tình trạng mặt đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên bong tróc, hư hỏng, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết đã chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương kiểm tra, khắc phục và tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Thị trường EU, Mỹ trầm lắng kéo xuất khẩu giảm, giá thép trong nước dự kiến đi lên
Nhà đất

Thị trường EU, Mỹ trầm lắng kéo xuất khẩu giảm, giá thép trong nước dự kiến đi lên

Nhà đất

Ngành thép Việt Nam đang phục hồi sau hai năm suy giảm. Dù xuất khẩu sang EU và Mỹ chững lại, nhu cầu trong nước tăng nhờ đầu tư công và bất động sản sôi động, đẩy giá thép nội địa nhích lên.

Thị trường vàng chính thức 'đổi luật chơi': Giá vàng quay đầu giảm
Kinh tế

Thị trường vàng chính thức "đổi luật chơi": Giá vàng quay đầu giảm

Kinh tế

Giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm trong ngày đầu tiên Nghị định 232 có hiệu lực. Nghị định này ra đời với nhiều điểm mới, hứa hẹn sẽ tái lập thị trường vàng theo hướng minh bạch, cạnh tranh có kiểm soát và gắn kết chặt chẽ hơn với hệ thống tài chính - ngân hàng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên được chỉ định làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên được chỉ định làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Tin tức

Ban Bí thư đã chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hà Nội di dời khẩn cấp hàng chục nghìn dân ở xã Trung Giã và Đa Phúc trước nguy cơ từ sự cố đê Hữu Cầu
Tin tức

Hà Nội di dời khẩn cấp hàng chục nghìn dân ở xã Trung Giã và Đa Phúc trước nguy cơ từ sự cố đê Hữu Cầu

Tin tức

Trước nguy cơ sự cố từ đê Hữu Cầu do hoàn lưu bão số 11, Hà Nội huy động toàn lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương khẩn cấp di dời hàng chục nghìn dân ở Trung Giã và Đa Phúc đến nơi an toàn.

Trận đánh nào với Mông Cổ làm thay đổi mãi mãi lịch sử nước Nga?
Đông Tây - Kim Cổ

Trận đánh nào với Mông Cổ làm thay đổi mãi mãi lịch sử nước Nga?

Đông Tây - Kim Cổ

Trước quân Mông Cổ hung tàn, trận Kulikovo là lần đầu tiên người Nga cho thấy họ có thể vùng lên mạnh mẽ và trở thành một phần quan trọng của lịch sử châu Âu.

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công khai đường dây nóng 0769.04.04.04 tiếp nhận tố giác tội phạm
Tin tức

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công khai đường dây nóng 0769.04.04.04 tiếp nhận tố giác tội phạm

Tin tức

Đường dây nóng 0769.04.04.04 hoạt động 24/7 từ ngày 10/10, tiếp nhận phản ánh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy qua điện thoại, tin nhắn và Zalo.

Đây, khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng sẽ thu hút 700.000 tỷ đầu tư xã hội, thu ngân sách ước đạt 550.000 tỷ
Nhà nông

Đây, khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng sẽ thu hút 700.000 tỷ đầu tư xã hội, thu ngân sách ước đạt 550.000 tỷ

Nhà nông

Theo định hướng, đến năm 2030, Khu kinh tế ven biển phía Nam sẽ trở thành động lực chủ đạo của nền kinh tế Hải Phòng. Dự kiến khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng sẽ thu hút đầu tư xã hội 700.000 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2 triệu tỷ đồng; đóng góp vào ngân sách 550.000 tỷ đồng; tạo hơn 300.000 việc làm...

Động đất mạnh 7,6 độ Richter, cảnh báo sóng thần ở Philippines
Điểm nóng

Động đất mạnh 7,6 độ Richter, cảnh báo sóng thần ở Philippines

Điểm nóng

Một trận động đất mạnh 7,6 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Philippines, làm tăng nguy cơ sóng thần, theo các nhà địa chấn học và khí tượng học Mỹ.

Sau sáp nhập, TP.HCM có hơn 6.300 cán bộ, công chức nghỉ hưu, thôi việc
Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập, TP.HCM có hơn 6.300 cán bộ, công chức nghỉ hưu, thôi việc

Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập, TP.HCM đã có hơn 6.300 trường hợp nghỉ hưu, thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong khi đó, nhiều khu phố chưa có nơi làm việc, phải mượn tạm nhà dân, thiếu trang thiết bị phục vụ công tác.

Việt Nam sẵn sàng đăng cai các Hội nghị thể thao ASEAN 2025
Thể thao

Việt Nam sẵn sàng đăng cai các Hội nghị thể thao ASEAN 2025

Thể thao

Chiều 09/10, tại Hà Nội, Cục TDTT đã tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về hai sự kiện thể thao quan trọng: Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS 16) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS 8).

Thống kê đáng báo động về ĐT Việt Nam
Thể thao

Thống kê đáng báo động về ĐT Việt Nam

Thể thao

ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước ĐT Nepal trong trận đấu tối qua (9/10), nhưng lối chơi mà thầy trò HLV Kim Sang-sik thể hiện không tạo ra ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ.

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Bộ GDĐT và Nhà trường nói gì?
Xã hội

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Bộ GDĐT và Nhà trường nói gì?

Xã hội

Trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện Biên phòng nhưng không được theo học và cũng không thể học nguyện vọng 2 dù thừa điểm vì lý do bất khả kháng, em Lang Đức Bằng, cựu học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An đang mong ngóng thông tin từ Bộ GDĐT và Nhà trường.

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ổn và rối bời
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ổn và rối bời

Văn hóa - Giải trí

Những ngày qua, tinh thần của ca sĩ Tuấn Hưng khá bất ổn khi chứng kiến sức khỏe của mẹ yếu dần đi, nằm thở khó khăn trên giường bệnh.

TP. HCM sắp có thêm 1.200 căn nhà ở xã hội
Nhà đất

TP. HCM sắp có thêm 1.200 căn nhà ở xã hội

Nhà đất

UBND TP. HCM vừa chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án Khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 (CONAC GARDEN), đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phát triển quỹ nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại đô thị đặc biệt này.

Hamas tuyên bố chấm dứt chiến tranh ở Gaza
Điểm nóng

Hamas tuyên bố chấm dứt chiến tranh ở Gaza

Điểm nóng

Một quan chức cấp cao của Hamas Khalil al-Hayya, cho biết cuộc chiến ở Gaza đã kết thúc, đồng thời nói thêm rằng kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một "lệnh ngừng bắn vĩnh viễn".

Nước sông Cầu lên kỷ lục, nhiều nhà dân ở Sóc Sơn, Trung Giã, Đa Phúc ngập gần hết tầng một
Video

Nước sông Cầu lên kỷ lục, nhiều nhà dân ở Sóc Sơn, Trung Giã, Đa Phúc ngập gần hết tầng một

Video

Chỉ trong vài tiếng, mực nước sông Cầu dâng cao khiến nhiều diện tích hoa màu, tài sản của người dân xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Trung Giã (Hà Nội) bị nhấn chìm, hàng nghìn hộ dân bị cô lập lập hoàn toàn, cuộc sống sinh hoạt đảo lộn.

TP.HCM rốt ráo siết chất lượng nông sản, xử phạt nặng cơ sở vi phạm
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM rốt ráo siết chất lượng nông sản, xử phạt nặng cơ sở vi phạm

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc nông sản theo chỉ đạo của Thủ tướng, nhằm khắc phục cảnh báo của EU và bảo đảm uy tín hàng Việt trên thị trường xuất khẩu.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu.

