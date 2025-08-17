Doanh nghiệp dược Vimedimex tiếp tục bị nhắc nhở lần thứ 2 do chậm công bố Báo cáo tài chính

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có công văn nhắc nhở đối với việc chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II/2025 của Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex. Công văn gửi đi vào ngày 15/8, và là lần thứ 2 trong tháng 8, Viedimex bị nhắc.

HOSE cho biết, ngày 1/8/2025, Vimedimex đã bị nhắc nhở do chậm công bố thông tin, đến thời điểm ngày 15/8, HOSE vẫn chưa nhận được tài liệu này.

Tại văn bản nhắc nhở trước đó, thông tin từ HOSE cho biết ngày 31/07/2025, Vimedimex đã thực hiện công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2025 (trễ hạn theo quy định).

Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2025 (riêng và hợp nhất) bằng Tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định. HOSE đề nghị Công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành, nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Trang chủ của Vinedimex. Ảnh chụp màn hình.

Điều gì đang xảy ra tại Vimedimex?

Hồi cuối tháng 7, Vimedimex có công văn đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và cho phép Công ty tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2025 trong 3 tháng.

Công văn đề nghị tạm hoãn công bố thông tin của Vimedimex. Ảnh chụp màn hình.

Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex cho biết, ngày 26/06/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex biểu quyết không thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Cùng đó, Vimedimex yêu cầu Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex năm 2022.

Những vấn đề cực kỳ phức tạp trong nội bộ Vimedimex, trong đó bao gồm việc phản ánh không đúng chi tiết vốn góp của nhà đầu tư chiến lược Dược phẩm Vimedimex 2.

Song song, công văn của Vimedimex cáo buộc một Phó chủ tịch HĐQT đã lợi dụng lúc Công ty gặp sự cố để hợp thức hóa chiếm dụng tài sản của Công ty, hạch toán khống chi tiết vốn góp của 2 cá nhân.

Chưa hết, rắc rối của Vimedimex còn đến từ những cáo buộc nội bộ như có cá nhân “rút ruột” Công ty từ doanh thu cho thuê văn phòng tòa nhà Citilight; sai phạm trong khoản vay 193 tỷ đồng của HBS; và hàng loạt vấn đề xảy ra trong thời điểm cựu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Loan gặp sự cố (bị xét xử về vi phạm quy định hoạt động đấu giá tài sản trong vụ dìm giá 16.000m2 đất tại Đông Anh, Hà Nội-PV).

Tại Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2025, Vimedimex đã hủy bỏ tư cách đại diện pháp luật đối với bà Nguyễn Ngọc Dung tại Công ty TNHH Dược phẩm Vimedimex; 6. Hủy bỏ tư cách cổ đông của cá nhân bà Nguyễn Ngọc Dung, bà Trần Thị Đoan Trang, ông Trần Kiên Cường kể từ ngày 1/1/2025; và xác nhận tư cách cổ đông cho Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Công ty VMG) kể từ 1/1/2025. Ngoài ra, Công ty còn miễn nhiệm hàng loạt chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Kiểm toán công nợ với công ty con

Cũng tại công văn nêu trên, Tổng Giám đốc Trần Mỹ Linh cho biết hiện nay, công ty con của VMD là TNHH Dược phẩm Vimedimex Bình Dương đang treo công nợ hơn 200 tỷ đồng cho công ty mẹ.

Do vậy, bà Nguyễn Thị Loan - nguyên Chủ tịch HĐQT VMD nêu ý kiến bổ sung đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, đề nghị Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán khoản công nợ hơn 200 tỷ đồng của Dược phẩm Vimedimex Bình Dương.

Với các cơ sở trên, Tổng Giám đốc VMD đề nghị UBCKNN và HOSE xem xét cho Công ty tạm hoãn công bố BCTC bán niên 2025 trong thời hạn 3 tháng, muộn nhất ngày 28/10/2025.

Về hoạt động kinh doanh kể từ đầu năm, Báo cáo tài chính Quý I/2025 của Vimedimex cho thấy doanh thu của Công ty sụt giảm 31% so với cùng kỳ năm trước, còn 243,1 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm 16,6%, còn 24,7 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần của Công ty do đó chỉ còn 732 triệu đồng, giảm 5,6 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh Quý I/2025 của Vimedimex được kéo lại từ 5 tỷ đồng lợi nhuận khác. Do đó, Công ty vẫn kịp ghi nhận lãi sau thuế 2,8 tỷ đồng, thậm chí tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, Vimedimex duy trì được kết quả sản xuất kinh doanh với Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 của VMD là 1.254,97 tỷ đồng, đạt 125,5% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 30,6 tỷ đồng, đạt 74,74% kế hoạch năm,

Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex là Doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp nhà nước. Cổ phiếu của Công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là VMD.

Tại ngày 31/3/2025, hai cổ đông lớn nhất của Công ty là Công ty CP Dược phẩm Vimedimex 2 sở hữu 45,34% và Tổng Công ty Dược Việt Nam sở hữu 10,23% vốn cổ phần của Công ty.