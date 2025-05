Các triệu chứng cúm khác nhẹ đi thì anh lại gặp các bất thường ở mũi, lúc nào cũng nghẹt khó chịu. Sau đó, anh gặp phải tình trạng đau đầu đặc biệt vùng quanh trán, thái dương kèm theo sốt. Lúc này, anh mới đến khám bác sĩ cho biết anh bị viêm xoang cấp, tràn nhiều mủ.

Theo PGS Nguyễn Thị Hoài An , Giám đốc BV Đa khoa An Việt, thời tiết thất thường như hiện nay khiến tình trạng viêm hô hấp, viêm tai mũi họng tăng lên đột biến trong đó có viêm xoang.

Viêm xoang cấp như trường hợp của anh Dương là do quá trình viêm có thể tự nhiên lan vào niêm mạc xoang hoặc do hắt hơi và do gỉ mũi làm cho dịch mủ trong hốc mũi bị đẩy vào trong xoang gây ra viêm xoang mủ.





PGS Nguyễn Thị Hoài An thăm khám cho bệnh nhân.

Ngoài viêm mũi, viêm xoang cấp còn có thể từ những bệnh như lệch vách ngăn mũi, phì đại xoăn mũi, khối u trong mũi, viêm mũi dị ứng, dị vật hốc mũi hoặc sưng nề niêm mạc mũi làm cản trở thông khí và dẫn lưu xoang gây ra viêm xoang mủ cấp tính.

Tình trạng môi trường bị ô nhiễm như hiện nay cộng với thời tiết càng khiến cho người tiếp xúc với khói bụi, hóa chất mỗi ngày khiến cho bệnh có xu hướng ngày càng gia tăng.

Viêm xoang cấp tính có những triệu chứng thường khá giống các bệnh lý tai mũi họng khác. Viêm xoang cấp tính là tình trạng viêm xoang xuất hiện đột ngột. Các triệu chứng thường giống cảm lạnh và diễn ra không quá 8 tuần.

Các triệu chứng nhận biết viêm xoang, bệnh nhân thấy sốt nhẹ, cơ thể mệt mỏi. Khi bị viêm xoang, cơn đau ở các vùng quanh mặt xuất hiện theo từng cơn. Vị trí đau còn khác nhau tùy thuộc vào loại viêm xoang mắc phải. Người bệnh có cảm giác nặng mặt, đặc biệt là ở 2 bên má và thái dương.

Cơn đau nặng dần lên và đôi khi còn lan lên đỉnh đầu. Đau nhức vùng răng hàm. Bệnh nhân bị chảy dịch mũi. Dịch nhầy đặc, có màu vàng hoặc xanh lục do có chứa mủ. Dịch chảy qua mũi hoặc mặt sau về họng. Một số trường hợp có thể có mùi hôi. Sổ mũi kéo dài, tăng nhiều lên vào buổi tối. Suy giảm khứu giác và vị giác. Các triệu chứng này tăng nhiều lên khi cúi đầu, hơi thở hôi.

Khi bị các triệu chứng trên, người bệnh cần đi kiểm tra thăm khám vì nếu không điều trị kịp thời thì bệnh sẽ chuyển sang viêm xoang mãn tính.

Đặc biệt viêm xoang mũi ở xung quanh hốc mắt, thành xương của xoang lại tương đối mỏng, nên nhiễm trùng ở xoang có thể lan vào trong hốc mắt gây viêm thành xương của hốc mắt, viêm tổ chức lỏng lẻo hốc mắt, viêm thần kinh thị giác sau nhãn cầu, và xa hơn nữa là áp xe ngoài màng cứng, áp xe não.

Dịch mủ trong xoang chảy xuống họng gây viêm họng, nếu dịch mủ lọt vào thanh khí phế quản thì có thể gây viêm thanh khí phế quản, viêm phổi..

Vì thế, khi bị viêm xoang nhất định phải được điều trị kịp thời và chăm sóc chu đáo để ngăn chặn quá trình viêm và phòng ngừa biến chứng.

PGS Hoài An nhấn mạnh cần đặc biệt lưu ý viêm xoang ở trẻ nhỏ. Các triệu chứng viêm xoang cấp tính ở trẻ em thường không rõ ràng. Tuy vậy, tình trạng viêm xoang cấp ở trẻ em diễn tiến vô cùng nhanh và nguy hiểm, gây nhiều biến chứng như sưng nề vùng mắt, viêm xoang mạn tính…