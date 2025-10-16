Chủ đề nóng

Tin tức
Thứ năm, ngày 16/10/2025 14:35 GMT+7

Đời sống nông dân Thủ đô được nâng cao, khởi đầu hành trình "hạnh phúc" (Bài 5)

+ aA -
Thành An Thứ năm, ngày 16/10/2025 14:35 GMT+7
Nhờ Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội, vùng ngoại thành đang chuyển mình mạnh mẽ, nơi người nông dân không chỉ đủ đầy vật chất, mà còn tìm thấy hạnh phúc trong chính cuộc sống hàng ngày.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Lời tòa soạn:

Hà Nội - trái tim của cả nước, không chỉ đi đầu trong phát triển đô thị hiện đại mà còn là địa phương tiên phong trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và hiện đại hóa kinh tế nông nghiệp.

Với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển Thủ đô toàn diện, hài hòa giữa đô thị và nông thôn.

Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (giai đoạn 2021–2025), Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu trước hai năm, tạo dấu ấn nổi bật trong cả nước với những vùng quê khang trang, kinh tế nông thôn khởi sắc, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Báo điện tử Dân Việt thực hiện loạt chuyên đề: "Đảng bộ Hà Nội và hành trình xây dựng nông thôn đáng sống, nông dân hạnh phúc” - nhằm tôn vinh những kết quả nổi bật trong phát triển nông thôn, kinh tế nông nghiệp và lan tỏa khát vọng về một nền nông nghiệp xanh, hiện đại, bền vững, xứng đáng với vị thế và tầm vóc Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Có thể thấy chưa bao giờ nông thôn Hà Nội đổi thay mạnh mẽ như giai đoạn 2021–2024. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Chương trình 04-CTr/TU đã thổi luồng sinh khí mới vào vùng ngoại thành, giúp người nông dân Thủ đô bước từ “đủ ăn, đủ mặc” sang hành trình no ấm, văn minh và hạnh phúc.

Nông thôn Hà Nội, một miền quê đáng sống

Mười lăm năm trước, những con đường làng còn lầy lội, điện yếu, nước thiếu, trường học đơn sơ. Thế nhưng, đến cuối năm 2024, diện mạo nông thôn Thủ đô đã hoàn toàn đổi khác.

Sau khi sáp nhập bốn xã Hoa Viên, Trường Thịnh, Quảng Phú Cầu và Liên Bạt, xã Ứng Thiên (TP Hà Nội) đã nhanh chóng khẳng định vị thế là vùng nông thôn năng động, giàu bản sắc. Những con đường bê tông nối dài, làng nghề Quảng Phú Cầu đỏ rực hương trầm, những khu dân cư khang trang… là minh chứng cho nỗ lực của chính quyền và người dân nơi đây trong hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tạo nên một miền quê đáng sống. Ảnh: Diệu Linh.

Theo Thành ủy Hà Nội, Thành phố hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới sớm hơn hai năm, dẫn đầu cả nước về xã đạt chuẩn nâng cao và kiểu mẫu. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 74,3 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 33% so với năm 2020; khoảng cách giữa thành thị và nông thôn thu hẹp còn 1,47 lần.

Những vùng “trũng” thu nhập như Mỹ Đức, Ba Vì, Ứng Hòa, Chương Mỹ… nay đã vươn lên nhóm khá, với thu nhập bình quân đầu người 70-75 triệu đồng/ năm. Nhiều gia đình không chỉ đủ đầy mà còn có của ăn của để, đầu tư cho học hành, du lịch và khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

Trong giai đoạn 2021–2024, Hà Nội huy động hơn 270.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng nông thôn. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được bê tông hóa; 99,5% hộ sử dụng điện lưới quốc gia; 100% hộ có nước hợp vệ sinh, hơn 80% dùng nước sạch. Mạng internet, 4G-5G phủ khắp vùng ngoại thành, mở ra cơ hội chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Đường bích họa rực rỡ ở thôn La Thạch, xã Liên Minh, TP Hà Nội là một điểm sáng trong phong trào nông thôn mới ở Thủ đô. Ảnh: Thành An

Không chỉ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng văn hóa - xã hội cũng phát triển mạnh mẽ. Toàn Thành phố có hơn 2.500 nhà văn hóa, 95% thôn, làng có sân chơi thể thao, 90% hộ dân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Nông thôn Hà Nội hôm nay rực rỡ sắc hoa, sáng đèn mỗi đêm, tràn đầy năng lượng sống.

Cụ Nguyễn Thị Tý, 90 tuổi ở xã Xuân Mai xúc động: “Xưa kia cơm chẳng đủ ăn, đường thì lầy lội. Nay làng tôi khang trang, sạch đẹp, trẻ con đến trường vui vẻ, người già như tôi chỉ biết nói một câu - sướng quá rồi!”.

“Không ai bị bỏ lại phía sau”

Nếu trước đây, hình ảnh người nông dân gắn với ruộng đồng lam lũ, thì nay họ đã trở thành những “nông dân công nghệ” thực thụ. Theo thống kê, 95% hộ nông dân đã sử dụng điện thoại thông minh; 80% thường xuyên giao dịch, mua bán qua ứng dụng số.

Hàng trăm hợp tác xã, trang trại đã đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử như Postmart, Voso, Shopee… Hà Nội hiện có 1.530 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó 68 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, hàng nghìn mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, xanh bền vững.

Những mô hình trồng rau thủy canh ở Thanh Trì, sản xuất sữa chua từ sữa bò địa phương đạt chuẩn OCOP 4 sao, hay nông sản hữu cơ xuất khẩu sang Nhật Bản đã minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo của nông dân Thủ đô.

Xã Hồng Vân (huyện Thường Tín cũ) là một vùng quê đáng sống ở ngoại thành Hà Nội. Nơi đây thu hút rất nhiều du khách tìm về nghỉ ngơi, tham quan. Ảnh: Trần Quang.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với nông thôn mới đã làm hồi sinh không gian văn hóa làng quê. 100% xã, thị trấn có thiết chế văn hóa - thể thao; 85% làng duy trì lễ hội truyền thống. Các mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu” ở Đan Phượng, Đông Anh, Ba Vì… trở thành điểm sáng, nơi người dân cùng bảo vệ cảnh quan, giữ gìn phong tục, lan tỏa tinh thần nhân văn.

Thành ủy Hà Nội khẳng định, nâng cao đời sống nông dân không chỉ là tăng thu nhập, mà còn là bảo đảm phúc lợi và công bằng xã hội. Từ năm 2021 đến nay, TP triển khai hàng trăm chương trình hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo, dạy nghề, bảo hiểm y tế, nhà ở. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,07%, trên 95% lao động có việc làm ổn định, 100% xã đạt chuẩn y tế.

Riêng các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã vận động hội viên hiến hơn 1,37 triệu m² đất, đóng góp hơn 672.000 ngày công, xây dựng hơn 6.000 km đường giao thông nông thôn và 1.300 cầu, cống. Đó không chỉ là những con số, mà là minh chứng cho tinh thần đồng lòng, chung sức của người dân trong hành trình xây dựng quê hương hạnh phúc.

Bước khởi đầu cho giai đoạn mới – “hạnh phúc”

Cuộc sống của người dân "xã đảo" Minh Châu ngày một khấm khá hơn khi chính quyền và người dân đang từng bước định hình các mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm nông nghiệp, nơi du khách có thể hòa mình vào cuộc sống người dân, khám phá giá trị văn hóa bản địa và thưởng thức sản vật địa phương. Ảnh: Lê Hiếu

Chương trình 04-CTr/TU không chỉ là kế hoạch phát triển, mà là cam kết của Thành ủy Hà Nội: xây dựng nông thôn vì dân, do dân và cho dân. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là giàu có, mà là hạnh phúc thực chất – nơi con người được sống trong môi trường xanh, an toàn, văn minh, nhân ái.

Như lời anh nông dân trẻ ở Bùi Đức Hiếu ở xã Mỹ Đức chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ trồng lúa, trồng rau, mà còn trồng niềm tin và hi vọng. Bởi mỗi mùa vụ thành công hôm nay là kết tinh của trí tuệ, chính sách và tình yêu quê hương”. Hiếu nói thêm, đời sống nông dân thay đổi rõ nhất từ 2022–2023, khi TP đẩy mạnh Chương trình 04: “Có đường, ánh sáng, kênh mương, rồi các lớp tập huấn kỹ thuật mới. Cái gì cũng khác hẳn”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội, tháng 9/2025

Cuối tháng 9/2025, Hà Nội vinh dự đón nhận Bằng công nhận “Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới” của Thủ tướng Chính phủ, về đích sớm hai năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVII.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04, khẳng định, kết quả này không chỉ nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, mà còn nhờ sự đồng thuận, chung sức của người dân Thủ đô. “Đây không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho chặng đường phát triển mới”.

Kết quả này không chỉ nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, mà còn nhờ sự đồng thuận, chung sức của người dân Thủ đô. Ông cho rằng đây “không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho chặng đường phát triển mới”.

Giai đoạn 2025-2030, Hà Nội tiếp tục coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nền tảng phát triển, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành, xây dựng nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn gắn với du lịch; đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, công nghệ; hình thành tầng lớp nông dân văn minh, hiện đại. Thành phố cũng chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển không gian sống xanh, hướng tới Thủ đô đáng sống, hài hòa với thiên nhiên.

Để đạt mục tiêu ấy, lãnh đạo TP Hà Nội đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, huy động trí tuệ, công sức của mỗi người dân để kiến tạo những miền quê hạnh phúc – nơi người nông dân không chỉ đủ ăn, mà sống trọn vẹn trong niềm tự hào và tình yêu Thủ đô.

Hà Nội đưa tiêu chí “hạnh phúc” vào văn kiện đại hội

Với chủ đề: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 15/10 đến 17/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, với sự tham gia của 550 đại biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ. Phiên trù bị diễn ra ngày 15/10, phiên chính thức khai mạc ngày 16/10 và bế mạc vào ngày 17/10/2025.

Đáng chú ý, trong các chỉ tiêu nêu trong văn kiện, có những chỉ tiêu mới, lần đầu tiên được đưa vào, điển hình như chỉ tiêu về "hạnh phúc". Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: “Quan điểm xuyên suốt là toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố, trong mọi suy nghĩ và hành động, đều phải hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Từ khóa:
