Đối tượng tông, cán qua phần bánh xe của CSGT đang bị tạm giữ hình sự

Sáng 30/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Tây Ninh, đối tượng Nguyễn Võ Hoài Nhớ (20 tuổi, ngụ Tây Ninh) hiện đang bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi công vụ.

"Vụ án, bị can sẽ được khởi tố trong thời gian gần nhất khi xác định đầy đủ dấu hiệu phạm tội", Công an tỉnh Tây Ninh cho biết.

Đối tượng Nguyễn Võ Hoài Nhớ (20 tuổi, ngụ Tây Ninh) hiện đang tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi công vụ. Ảnh: Chinh Hoàng

Đối tượng Nhớ điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh CSGT, sử dụng biển số giả, điều khiển xe khi không có giấy phép và cố ý tông vào phương tiện của lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Hành vi này có dấu hiệu phạm tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Mô tô đặc chủng của CSGT Tây Ninh bị tài xế tông rồi cán qua bánh ngã xuống lộ. Ảnh: Thiên Long

Ô tô liên quan vụ án hiện đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Dân Việt đã đưa tin, khoảng 7 giờ ngày 23/11, đối tượng Nhớ điện rủ Châu Minh Chí (25 tuổi, ngụ TPHCM) đi chơi tại xã Bình Thành tỉnh Tây Ninh. Tài xế Chí lái xe bán tải biển số 60C-736.65 đến Tây Ninh đón người bạn, phương tiện này Chí thuê của Công ty TNHH Thái Mỹ Auto.

Đoạn clip ghi nhận ô tô bán tải tông và cán qua phần bánh mô tô đặc chủng của CSGT Tây Ninh: Clip: T.L

2 cựu Bí thư Vĩnh Phúc cũ và loạt cựu quan chức sắp hầu tòa phúc thẩm trong vụ án Phúc Sơn

Đường đi khá dài nên mệt, Chí giao ô tô bán tải cho Nhớ cầm lái để sang ngồi ghế phụ. Lúc này Nhớ mở nắp thùng xe, lấy ra hai biển số ô tô giả 63C-376.32 đặt mua trên TikTok đem theo trên xe rồi lắp vào bắt đầu lưu thông từ quốc lộ 1 rẽ sang đường tỉnh 816 đi xã biên giới Bình Thành.

Khoảng 8 giờ 39 cùng ngày, đến Km1+700m đường tỉnh 816 thuộc ấp 5, xã Bình Đức (Tây Ninh), tài xế Nhớ chạy 62km/h, vượt quá tốc độ tối đa cho phép 50km/h của đoạn đường này.

Phát hiện ô tô bán tải lưu thông quá tốc độ, CSGT Tây Ninh ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tài xế không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Lực lượng làm nhiệm vụ sử dụng mô tô đặc chủng truy đuổi theo, trên đoạn đường bỏ chạy tài xế liên tục lái xe ép CSGT. Chạy một đoạn khá xa, tài xế dừng lại. CSGT chặn xe trước đầu ô tô yêu cầu người điều khiển bước xuống.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, sau đó lái xe ô tô húc ngang đầu mô tô đặc chủng của CSGT ngã xuống đường. Cán bộ này nhanh chóng nhảy ra khỏi xe tiến lại gần yêu cầu tài xế mở cửa nhưng lái xe cán qua phần bánh rồi bỏ chạy.

Bị truy đuổi quyết liệt tài xế chạy vào một đoạn đường vắng rồi bỏ lại ô tô, trốn thoát.