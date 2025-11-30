TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Điều tra vụ người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn; tạm giữ tài xế ôtô đeo biển giả, tông vào CSGT

Điều tra vụ người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Đến gần 16h ngày 29/11, Công an xã Nhuận Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM vẫn đang tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong trên địa bàn, sau khi người dân nghe thấy tiếng nổ lớn.

Hiện trường bên trong và ngoài vụ nổ, khiến một người đàn ông tử vong. Clip: MX

Trước đó, vào khoảng 11h cùng ngày, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Bưa, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi (cũ), TP.HCM, bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Kho phế liệu rộng 100m2 cháy dữ dội trong khu dân cư TP.HCM, nhiều tiếng nổ lớn

Khi kiểm tra, nhiều người bàng hoàng phát hiện một căn nhà trong khu vực đã bị hư hỏng. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên chính quyền địa phương.

Camera an ninh của nhà dân lân cận đã ghi lại được thời điểm xảy ra vụ nổ. Theo hình ảnh, tiếng nổ lớn đến mức làm rung lắc đồ đạc của các căn nhà dù chúng cách hiện trường hàng chục mét.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Khu vực quanh căn nhà gặp sự cố và một phần tuyến đường Nguyễn Thị Bưa đã được phong tỏa nghiêm ngặt, không cho người lạ ra vào nhằm phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo UBND xã Nhuận Đức đã xác nhận vụ việc đau lòng này. Vụ nổ đã khiến một người tử vong. Nạn nhân là nam giới, tuy nhiên, danh tính cụ thể chưa được công bố.

Hiện, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ lớn và cái chết của nạn nhân đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ.

Tạm giữ tài xế ô tô đeo biển giả, chạy quá tốc độ, tông vào cảnh sát giao thông

Chiều 29/11, thông từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Tây Ninh cho biết, vừa quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Võ Hoài Nhớ (20 tuổi, ngụ Tây Ninh) điều khiển ô tô bán tải chạy quá tốc độ tông trực diện vào cảnh sát giao thông (CSGT) về hành vi chống người thi công vụ.

Tài xế Nhớ là người điều khiển ô tô bán tải biển số 60C-736.65.

Tài xế Nhớ điều khiển ô tô bán tải tông vào mô tô của CSGT Tây Ninh. Ảnh: Thiên Long

Kết quả điều tra, khoảng 7 giờ ngày 23/11, đối tượng Nhớ điện rủ Châu Minh Chí (25 tuổi, ngụ TP.HCM) đi chơi tại xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tài xế Chí lái xe bán tải biển số 60C-736.65 đến Tây Ninh đón người bạn, phương tiện này Chí thuê của Công ty TNHH Thái Mỹ Auto.

Trên đường đi Chí giao ô tô bán tải cho Nhớ cầm lái để sang ngồi ghế phụ. Lúc này Nhớ mở nắp thùng xe, lấy ra hai biển số ô tô giả 63C-376.32 đặt mua trên TikTok đem theo trên xe rồi bắt đầu từ Quốc lộ 1 rẽ sang đường tỉnh 816 đi xã biên giới Bình Thành.

Clip ghi lại thời điểm ô tô bán tải đâm vào CSGT, sau đó tiếp tục bỏ chạy. Clip: T.L

Khoảng 8 giờ 39 cùng ngày, đến Km1+700m đường tỉnh 816 thuộc ấp 5, xã Bình Đức (Tây Ninh), tài xế Nhớ chạy 62km/giờ, vượt quá tốc độ tối đa cho phép 50km/giờ của đoạn đường này.

Phát hiện ô tô bán tải lưu thông quá tốc độ, CSGT Tây Ninh ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tài xế không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy. Lực lượng làm nhiệm vụ sử dụng mô tô đặc chủng truy đuổi theo, trên đoạn đường bỏ chạy tài xế liên tục lái xe ép CSGT. Chạy một đoạn khá xa, tài xế dừng lại. CSGT chặn trước đầu ô tô yêu cầu người điều khiển bước xuống.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, sau đó lái xe ô tô húc ngang đầu xe mô tô đặc chủng của CSGT đổ xuống đường, cán bộ này nhanh chóng nhảy ra khỏi xe tiến lại gần yêu cầu tài xế mở cửa nhưng tài xế lái xe bỏ chạy.

Bị truy đuổi quyết liệt, tài xế chạy vào một đoạn đường vắng rồi bỏ lại xe ô tô rời đi.

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Ngày 29/11, thông tin từ Công an xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về nội dung độc hại trên mạng xã hội tới người dân.

Theo Công an xã Tiên Hưng, hiện nay một số tài liệu (như "Tài liệu 88 trang"...) có nội dung kích động, hướng dẫn bạo lực, giết người đang lén lút phát tán trên mạng xã hội.

Cơ quan công an khẳng định, đây là những nội dung cực kỳ độc hại, gây hoang mang và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Công an xã Tiên Hưng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ tài liệu trên. Nếu nhận được, hãy xóa ngay lập tức và không lan truyền cho bất kỳ ai.

Cảnh báo của cơ quan công an. Ảnh Công an xã Tiên Hưng

Khi phát hiện tài khoản/người nào chia sẻ, hãy báo cáo với Công an xã Tiên Hưng hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc sử dụng mạng xã hội của con em, hướng dẫn các em tránh xa nội dung tiêu cực.

Công an xã Tiên Hưng cảnh báo, người có hành vi lưu trữ, chia sẻ, tán phát nội dung bạo lực, kích động phạm tội có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Ở một diễn biến khác, Công an xã Tiên Hưng cũng đang phối hợp xác minh nhân thân anh Nguyễn Xuân Đạt (SN 1989, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Anh Nguyễn Xuân Đạt được xác định rời khỏi địa phương nhiều năm. Anh Nguyễn Xuân Đạt có bố đã qua đời, mẹ là bà N.T.M đang sinh sống tại địa phương. Về những thông tin liên quan đến anh Nguyễn Xuân Đạt (được cho là 1 nhân vật trong Tài liệu 88 trang – PV) được lan truyền đang được nhà chức trách xác minh, làm rõ các thông tin liên quan. Một lãnh đạo UBND xã Tiên Hưng cũng xác nhận thông tin anh Nguyễn Xuân Đạt đã không có mặt ở địa phương trong thời gian dài.

Cho rằng bị "nhìn đểu", nhóm đối tượng chém 2 người bị thương

Ngày 29/11, Công an xã Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. Riêng một đối tượng do chưa đủ tuổi nên được cho tại ngoại.

Các đối tượng bị tạm giữ và hung khí liên quan. Nguồn: NLĐO

Các đối tượng gồm: Nguyễn Trung T. (18 tuổi), Nguyễn Minh T. (19 tuổi), Nguyễn Hùng C. (17 tuổi), Hồ Thành C. (16 tuổi), Lê Tuấn K. (16 tuổi, cùng ngụ xã Định Quán); Phạm Đức K. (16 tuổi), Vũ Nguyễn T.T. (17 tuổi, cùng ngụ xã La Ngà).

Trước đó, vào lúc 1 giờ ngày 23/11, Nguyễn Tấn Kh. (17 tuổi, ngụ xã Thống Nhất) cùng Phạm Minh T. (17 tuổi, ngụ xã Bình Lộc) đang đi tìm quán ăn thì gặp nhóm của Nguyễn Trung T.

Cho rằng Kh. và T. "nhìn đểu" nên nhóm của Nguyễn Trung T. đi trên 3 xe mô tô truy đuổi cùng hung khí.

Bị đuổi kịp, Kh. và T. bị nhóm của Trung T. dùng dao, rựa mang sẵn trong người chém vào chân, tay gây thương tích.

Nhận tin báo, công an xã xuống ghi nhận hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và truy tìm các đối tượng.

Biết không thể thoát tội, các đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Khởi tố đối tượng livestream bán hàng online doanh thu hơn 50 tỷ đồng nhưng trốn thuế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.X.A. (SN 1983), trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang về tội “Trốn thuế” quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.X.A. (SN 1983), trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang về tội “Trốn thuế”. Ảnh: Thành Long - Lý Lan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện một chủ hộ kinh doanh thường xuyên livestream để bán các sản phẩm may mặc, đồ gia dụng.

Quá trình xác minh, xác định từ tháng 10/2024 đến tháng 8/2025, chủ hộ kinh doanh này đã bán hàng đạt tổng doanh thu khoảng 50,9 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế.

Số tiền doanh thu chênh lệch hơn 50 tỷ đồng không kê khai, không nộp hồ sơ khai thuế để trốn thuế số tiền gần 837 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để tập trung xác minh làm rõ các tổ chức, cá nhân khác có dấu hiệu lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa vi phạm và trốn thuế.

Đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm nêu trên cung cấp thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.