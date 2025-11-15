Đông Á Thanh Hóa chia tay HLV Choi Won-kwon?

Theo tiết lộ, quyết định kể trên được đưa ra ít ngày sau khi Đông Á Thanh Hóa bị HAGL cầm hòa đầy tiếc nuối ở phút 90+10 tại vòng 11 V.League 2025/2026. Kết quả này khiến đội bóng xứ Thanh tiếp tục lún sâu ở nhóm cuối bảng, hiện chỉ còn hơn đội cuối bảng Đà Nẵng đúng 1 điểm.

HLV Choi Won-kwon sinh năm 1981, đến với Thanh Hóa với nhiều kỳ vọng. Ông là gương mặt quen thuộc, từng là trợ lý đắc lực của HLV Kim Sang-sik trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024 cùng ĐT Việt Nam. Với kinh nghiệm dẫn dắt CLB Daegu FC tại K.League 1 và sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng (từng khoác áo ĐTQG Hàn Quốc và tham dự Olympic Athens 2004), ông được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho đội chủ sân Thanh Hóa.

HLV Choi Won-kwon đã chia tay Đông Á Thanh Hoá. Ảnh: VPF.

Dù có bản lý lịch ấn tượng, chiến lược gia người Hàn Quốc đã không thể vực dậy một tập thể Đông Á Thanh Hóa đang gặp nhiều khó khăn. Chính ông cũng từng thừa nhận về vấn đề: “Chúng tôi cần phải có nhà tài trợ để làm sao có thể giúp đội vực dậy thời điểm hiện tại, đó là khó khăn của chúng tôi”.

Ngoài chia tay HLV trưởng, Đông Á Thanh Hoá nhiều khả năng cũng sẽ chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Lucas Ribamar. Chân sút từng ghi 12 bàn mùa trước đã sa sút phong độ nghiêm trọng ở mùa giải này vì chấn thương.

Được biết, một khi HLV Choi Won-kwon rời đi, trợ lý Mai Xuân Hợp sẽ đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền. Quãng nghỉ gần 3 tháng của V.League sẽ là thời gian quý báu để CLB Đông Á Thanh Hóa ổn định ban huấn luyện và chuẩn bị lực lượng cho giai đoạn quyết định của mùa giải.