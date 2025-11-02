“Người cũ” lập siêu phẩm, Đông Á Thanh Hoá thất thủ trước Thể Công Viettel

Đông Á Thanh Hoá đấu với Thể Công Viettel: Viết Tú lập siêu phẩm

Đội hình xuất phát:

Đông Á Thanh Hoá: Xuân Hoàng, Bá Tiến, Văn Lợi, Đình Huyên, Mbodji, Văn Thuận, Abdurakhmanov, Thái Bình, Nguyên Hoàng, Damoth, Rimario.

Thể Công Viettel: Văn Việt, Kyle Colonna, Viết Tú, Tiến Dũng, Tiến Anh, Tuấn Tài, Văn Khang, Văn Tú, Wesley, Lucas, Pedro.

Ghi bàn: Viết Tú (30').



Ảnh: Thể Công Viettel.

Đông Á Thanh Hoá đấu với Thể Công Viettel: Do bị đánh giá thấp hơn nên Đông Á Thanh Hoá chủ động nhập cuộc với lối chơi phòng ngự, phản công. Phút 16, Lucao té ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Văn Lợi nhưng trọng tài Ngô Đắc Tiến không cho Thể Công Viettel được hưởng phạt đền.

Tuy kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Thể Công Viettel gặp không ít khó khăn trong việc triển khai tấn công. Phút 20, Lucao nhả bóng thuận lợi bằng ngực trong vòng cấm nhưng Pedro Henrique lại khống chế không tốt khiến cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

Sau pha đánh đầu phá bóng của Bá Tiến ở phút 30, Đinh Viết Tú khống chế bóng bằng ngực rồi thực hiện pha dứt điểm kiểu “lá vàng rơi” từ ngoài vòng cấm hạ thủ môn Xuân Hoàng, mở tỷ số cho Thể Công Viettel.

Mãi đến phút 37, Đông Á Thanh Hoá mới có pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên. Hậu vệ Thể Công Viettel phá bóng thiếu dứt khoát giúp Rimario có cơ hội tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang.



Ảnh: Vietnamnet.

Đông Á Thanh Hoá đấu với Thể Công Viettel: Sang hiệp 2, Thể Công Viettel tiếp tục ép sân Đông Á Thanh Hoá. Phút 56, Pedro Henrique chuyền bóng tinh tế ở trung lộ vào trong vòng cấm nhưng Văn Khang không thể chiến thắng được thủ thành Xuân Hoàng trong tư thế đối mặt.

Do cần tìm kiếm bàn gỡ nên Đông Á Thanh Hoá không còn co cụm phòng ngự như hiệp 1. Phút 67, Văn Thuận thực hiện đường chuyền cho Rimario xâm nhập vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh đã bị thủ thành Văn Việt cản phá.

Về cuối trận đấu, Đông Á Thanh Hoá nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 78 và 84, Danh Trung cùng Lucao thay nhau “bắn phá” khung thành thủ môn Xuân Hoàng nhưng không thể chuyển hoá thành bàn thắng.

Do bất lực trong việc tìm ra phương án xuyên thủng mành lưới thủ môn Văn Việt nên Đông Á Thanh Hoá phải chấp nhận thất bại 0-1.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn