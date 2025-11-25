Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Kinh tế
Thứ ba, ngày 25/11/2025 15:35 GMT+7

Dòng chảy của tiền hôm nay 25/11: Chững lại, nhà đầu tư tìm đến GEE giữa làn sóng bán mạnh

+ aA -
Hai Trung Thứ ba, ngày 25/11/2025 15:35 GMT+7
Dòng chảy của tiền hôm nay (25/11) phản ánh sự thận trọng khi VN-Index quay đầu giảm dưới áp lực từ nhóm tài chính - ngân hàng, dù KBC, VIC và đặc biệt GEE tăng trần nhưng vẫn không đủ sức kéo thị trường đi lên.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Dòng chảy của tiền hôm nay phân hóa mạnh, VN-Index giảm do áp lực từ nhóm tài chính - ngân hàng

Trong phiên giao dịch chiều 25/11, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhịp điều chỉnh với sắc đỏ chiếm ưu thế. VN-Index đóng cửa tại 1.660,36 điểm, giảm 7,62 điểm (giảm 0,46%), đánh dấu một phiên thoái lui sau nỗ lực cân bằng trong phiên hôm trước.

VN30-Index cũng giảm 6,76 điểm (giảm 0,35%) xuống 1.909,60 điểm, cho thấy sự suy yếu lan tỏa trong nhóm vốn hóa lớn.

Sự phân hóa phản ánh dòng chảy của tiền đang lựa chọn các ngân hàng có triển vọng lợi nhuận rõ nét.

Tại các sàn khác, mức giảm còn rõ rệt hơn: HNX-Index giảm 3,92 điểm (giảm 1,51%), UPCoM-Index giảm 0,21 điểm (giảm 0,18%). Nhìn tổng thể, dòng chảy của tiền hôm nay cho thấy sự thận trọng khi dòng vốn chủ động phân tán, tập trung vào một số cổ phiếu riêng lẻ thay vì toàn thị trường.

Dịch vụ tài chính giảm 2,05%, kéo theo ảnh hưởng lớn lên chỉ số. Nhiều cổ phiếu chứng khoán giảm sâu như: SSI giảm 4,51%, VND giảm 3,19%, VCI giảm 2,63%, MBS giảm 3,40%, SHS giảm 4,19%.

Nhóm ngân hàng cũng chịu áp lực: EIB giảm 4,97%, CTG giảm 1,33%, MBB giảm 1,3%, TCB giảm 1,47%, VPB giảm 2,76%, ACB giảm 1,63%, VIB giảm 1,08%, TPB giảm 1,47%, HCM giảm 1,77%.

Tuy nhiên, nhóm ngân hàng vẫn xuất hiện những điểm sáng giúp chỉ số không rơi sâu: HDB tăng 2,25%  trở thành mã ngân hàng tích cực nhất phiên, KLB tăng nhẹ. Một số mã nhỏ khác giữ sắc xanh nhưng không đủ cân bằng áp lực bán chung.

Sự phân hóa này phản ánh dòng chảy của tiền đang lựa chọn các ngân hàng có triển vọng lợi nhuận rõ nét hoặc cải thiện chất lượng tài sản.

Bất động sản phân hóa: NVL, VRE giảm mạnh; KBC, VIC và HAG ngược dòng tăng điểm. Trong khi nhiều cổ phiếu bất động sản giảm mạnh: NVL giảm 3,16%, VRE giảm 3,05%, DIG giảm 3,14%, CEO giảm 3,52%, PDR giảm 2,24%, DXG giảm 0,29%, thì một số mã lớn lại đi ngược xu hướng và trở thành lực nâng đỡ thị trường: KBC tăng 1,86%, VIC tăng 1,46%, HAG tăng 3,33%.

Đáng chú ý, GEE tăng trần 6,95% và VJC tăng 6,98% đều hai cổ phiếu nổi bật trong nhóm công nghiệp - hạ tầng, thể hiện lực cầu mạnh và là tâm điểm hút dòng tiền phiên hôm nay.

Nhìn chung, dòng vốn vào nhóm bất động sản đang phân hóa mạnh: chỉ các mã có câu chuyện riêng (KBC, VIC) hoặc kỳ vọng tái cấu trúc (HAG) mới thu hút được tiền.

Nhóm tiêu dùng thiết yếu chịu điều chỉnh: VNM giảm 1,75%, MSN giảm 1,03%, DBC giảm 2,57%.

Nhóm vật liệu cũng giảm theo, trong đó HPG giảm 0,74%, DGC giảm 2,08%.

Nhóm công nghiệp và xây dựng tiếp tục chứng kiến sắc đỏ chiếm ưu thế, cho thấy dòng tiền đang rời khỏi các nhóm nhạy cảm với chu kỳ kinh tế.

Tổng giá trị giao dịch đạt 27.914 tỷ đồng, tương đương mức trung bình 20 phiên gần đây, cho thấy thị trường chưa hút được dòng vốn mới. Khối lượng khớp lệnh đạt 1,021 tỷ cổ phiếu, phản ánh lực cung vẫn lớn trong khi lực cầu chủ động suy yếu rõ rệt.

VN-Index và VN30 đều cho thấy nhịp rơi mạnh về cuối phiên, đặc biệt ở phiên ATC khi lực bán gia tăng tại nhóm tài chính - ngân hàng.

Khối ngoại tiếp tục đóng vai trò là bên bán ròng chủ đạo với giá trị 356,28 tỷ đồng.

Các mã bị bán mạnh gồm: SSI bán ròng 192,59 tỷ, VHM bán ròng 123,88 tỷ, VIC bán ròng 136 tỷ, VRE bán ròng 79,16 tỷ, VCI bán ròng 58,30 tỷ, MBB bán ròng 28,87 tỷ, STB bán ròng 49,87 tỷ.

Ngược lại, các mã được mua ròng đáng chú ý: HDB mua ròng 162,53 tỷ, HPG mua ròng 71,22 tỷ, KBC mua ròng 68,14 tỷ, FPT mua ròng 71,63 tỷ.

Nhìn từ giao dịch khối ngoại, dòng vốn ngoại tiếp tục rút khỏi nhóm tài chính, bất động sản, trong khi duy trì lực mua tại các mã đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt.

Trong bối cảnh dòng tiền yếu và áp lực bán ròng của khối ngoại chưa dừng lại, VN-Index nhiều khả năng dao động trong vùng 1.645 - 1.675 điểm trong các phiên tới. Tâm lý thị trường hiện nghiêng về phòng thủ, ưu tiên nắm giữ tỷ trọng thấp và tìm kiếm các cơ hội theo nhóm cổ phiếu “có câu chuyện”. Dòng chảy của tiền cho thấy xu hướng thận trọng, nhưng không tiêu cực tuyệt đối. Các nhịp rung lắc có thể mở ra cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư dài hạn tại những cổ phiếu đầu ngành vừa trải qua điều chỉnh.

GEE bứt phá trong dòng chảy của tiền, tăng trần nhờ kết quả kinh doanh vượt trội

Một trong những tâm điểm đáng chú ý nhất của thị trường trong phiên 25/11 là cổ phiếu GEE của CTCP Điện lực Gelex, khi mã này tăng kịch trần lên 181.700 đồng, tương ứng tăng 11.800 đồng (+6,95%) so với phiên trước. Đây cũng là mức giá cao nhất kể từ đầu năm, với thanh khoản đạt hơn 1,38 triệu cổ phiếu, cao vượt trội so với trung bình 52 tuần (858.280 cổ phiếu).

Diễn biến tích cực của GEE diễn ra trong bối cảnh phần lớn nhóm công nghiệp và thiết bị điện điều chỉnh hoặc đi ngang, cho thấy dòng chảy của tiền hôm nay đang tập trung mạnh vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và câu chuyện tăng trưởng rõ ràng. Với vai trò là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực thiết bị điện và hiện thuộc hệ sinh thái Gelex, GEE đã trở thành điểm hút vốn nổi bật trên HoSE.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, quý III/2025, GELEX Electric ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 6.444 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.202 tỷ đồng, một mức tăng trưởng 317%. Công ty cho biết kết quả này đến từ sự tăng trưởng của mảng kinh doanh cốt lõi, việc quản trị và tối ưu chi phí sản xuất hiệu quả, cùng với đóng góp từ hoạt động tái cấu trúc các khoản đầu tư.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, GELEX Electric đạt 18.235 tỷ đồng doanh thu và 3.532 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 25% và 162% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận từ mảng kinh doanh cốt lõi đóng góp 2.059 tỷ đồng, tăng 93%.

Với kết quả này, GELEX Electric đã thực hiện được 76,6% kế hoạch doanh thu và vượt 1% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho cả năm 2025.

Xu hướng ngắn hạn của GEE được đánh giá tích cực khi giá vượt vùng đỉnh ngắn hạn và thanh khoản cải thiện rõ nét. Dù vậy, với mức tăng mạnh liên tục, nhà đầu tư cần theo dõi phản ứng của cổ phiếu quanh vùng kháng cự mới cùng biến động chung của thị trường.

Tham khảo thêm

Dòng chảy của tiền hôm nay (24/11): Bùng nổ ở nhóm VN30, VN-Index tăng gần 14 điểm bất chấp khối ngoại bán ròng

Dòng chảy của tiền hôm nay (24/11): Bùng nổ ở nhóm VN30, VN-Index tăng gần 14 điểm bất chấp khối ngoại bán ròng

Dòng chảy của tiền hôm nay (21/11): Suy yếu tại nhóm tài chính, khối ngoại xả hơn 700 tỷ đồng cổ phiếu VIX

Dòng chảy của tiền hôm nay (21/11): Suy yếu tại nhóm tài chính, khối ngoại xả hơn 700 tỷ đồng cổ phiếu VIX

Dòng chảy của tiền hôm nay (20/11): Xoay mạnh vào nhóm trụ, thị trường “xanh vỏ đỏ lòng”

Dòng chảy của tiền hôm nay (20/11): Xoay mạnh vào nhóm trụ, thị trường “xanh vỏ đỏ lòng”

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay (25/11): Trong nước lập tức tăng mạnh, nhân tố "gấp 10 lần" lộ diện khiến thị trường chao đảo

Giá vàng hôm nay 25/11, trước đà tăng mạnh của thị trường thế giới, dự báo giá vàng trong nước sẽ bứt phá mạnh. Cập nhật vào 10h sáng nay, giá vàng SJC đã tăng vọt lên mức 150,9 triệu đồng (mua vào) và 152,9 triệu đồng (bán ra).

Giá vàng hôm nay mới nhất (24/11): Vàng nhẫn quay đầu giảm, nhà vàng bán "mạnh tay"

Kinh tế
Giá vàng hôm nay mới nhất (24/11): Vàng nhẫn quay đầu giảm, nhà vàng bán 'mạnh tay'

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy đua từng giờ, công nhân "trắng đêm" để kịp thông xe năm 2025

Kinh tế
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy đua từng giờ, công nhân 'trắng đêm' để kịp thông xe năm 2025

Đà Nẵng lên tiếng về chênh lệch giá bồi thường tại dự án đường sắt tốc độ cao

Kinh tế
Đà Nẵng lên tiếng về chênh lệch giá bồi thường tại dự án đường sắt tốc độ cao

Thông tin mới nhất về các tuyến quốc lộ, đường sắt bị sạt lở, ách tắc giao thông

Kinh tế
Thông tin mới nhất về các tuyến quốc lộ, đường sắt bị sạt lở, ách tắc giao thông

Đọc thêm

Tân Phó giáo sư trẻ nhất ĐH Bách khoa sinh năm 1989, có bằng tiến sĩ tại Nhật
Xã hội

Tân Phó giáo sư trẻ nhất ĐH Bách khoa sinh năm 1989, có bằng tiến sĩ tại Nhật

Xã hội

Thầy Nguyễn Văn Tình là Phó giáo sư trẻ nhất ĐH Bách khoa, trong số 30 nhà giáo đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2025 của trường.

Một ngày trở thành công chúa của cô bé mắc hội chứng Down: Khi hạnh phúc cũng có thể ‘sinh lời’
Kinh tế

Một ngày trở thành công chúa của cô bé mắc hội chứng Down: Khi hạnh phúc cũng có thể ‘sinh lời’

Kinh tế

Có bạn nhỏ ôm đôi giày mới vào ngực, nâng niu như thể đó là kho báu vừa tìm thấy. Có cô bé bật nhảy lên sung sướng khi nhận được chiếc áo mà em luôn mơ về, đôi mắt sáng lên đầy háo hức. Và có bạn nhỏ cứ xoay vòng mãi trong chiếc váy công chúa lộng lẫy, gương mặt bừng sáng như đang bước vào thế giới cổ tích của riêng mình. Những khoảnh khắc ấy – giản dị mà đẹp đến nao lòng – chính là điều khiến hành trình “Gieo hạnh phúc” đặc biệt và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Phú Thọ nâng tầm thương hiệu, hội nhập quốc tế
Tin tức

Phú Thọ nâng tầm thương hiệu, hội nhập quốc tế

Tin tức

Đang là điểm đến lập nghiệp và an cư hấp dẫn hàng đầu cả nước, tỉnh Phú Thọ giữ vị thế cạnh tranh mạnh mẽ tầm quốc gia. Sau sáp nhập, cùng môi trường hội nhập ngày càng sâu rộng, sức ép mới buộc Phú Thọ phải nâng tầm thương hiệu ở phạm vi quốc tế.

Cổ phiếu bất động sản nhuộm đỏ, VIC 'cõng' chỉ số và lần đầu đưa tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào top 100 thế giới
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản nhuộm đỏ, VIC 'cõng' chỉ số và lần đầu đưa tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào top 100 thế giới

Nhà đất

Dù nhóm bất động sản chìm trong sắc đỏ với hơn 50 mã giảm giá, cổ phiếu VIC vẫn “gồng gánh” giúp chỉ số ngành nhích nhẹ 0,01%, đồng thời đưa Chủ tịch Phạm Nhật Vượng lần đầu góp mặt trong top 100 người giàu nhất thế giới.

Lộ diện chủ cơ sở chế biến hàng tấn chân gà bốc mùi hôi thối ở Bắc Ninh
Bạn đọc

Lộ diện chủ cơ sở chế biến hàng tấn chân gà bốc mùi hôi thối ở Bắc Ninh

Bạn đọc

Cập nhật vụ cơ sở chế biến hàng tấn chân gà bốc mùi hôi thối ở Bắc Ninh: Sáng 25/11, PV Dân Việt tiếp cận được chủ khu đất cho thuê làm khu xưởng này. Chủ đất cho biết, theo hợp đồng, đơn vị thuê là Hợp tác xã Nông sản – Dược liệu Minh Đức, có địa chỉ tại thị trấn Thắng, Hiệp Hòa (cũ), để chế biến nông sản và sấy dược liệu khô.

Lật xe tải trên đèo Phú Sơn, Lâm Đồng: Giải cứu 2 người mắc kẹt, người dân giúp thu gom nhiều tấn cà phê
Tin tức

Lật xe tải trên đèo Phú Sơn, Lâm Đồng: Giải cứu 2 người mắc kẹt, người dân giúp thu gom nhiều tấn cà phê

Tin tức

Lực lượng Công an thuộc Đội CC&CNCH Khu vực 2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã giải cứu 2 người mắc kẹt trong vụ lật xe tải trên đèo Phú Sơn, trong khi đó người dân đã giúp thu gom nhiều tấn cà phê bị vương vãi.

Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội họp bàn về Quy định bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm cán bộ
Tin tức

Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội họp bàn về Quy định bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm cán bộ

Tin tức

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII họp bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy định phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

U22 Việt Nam gạch tên 5 gương mặt, gồm những ai?
Thể thao

U22 Việt Nam gạch tên 5 gương mặt, gồm những ai?

Thể thao

Theo quy định của môn bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik sẽ phải loại 5 cái tên khỏi U22 Việt Nam trước khi lên đường sang Thái Lan dự giải.

Tin bão mới nhất: Áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 9, từ Philippines đang tăng tốc vào biển Đông, dự báo thành cơn bão số 15
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 9, từ Philippines đang tăng tốc vào biển Đông, dự báo thành cơn bão số 15

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay,25/11, áp thấp mới đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ nhanh 30km/h. Dự báo ngày mai 26/11, áp thấp sẽ tăng cấp, đổ bộ vào biển Đông, thành cơn bão số 15.

Doanh nghiệp “né” nhà ở xã hội vì lợi nhuận quá thấp: Rào cản lớn nhất của mục tiêu 1 triệu căn?
Nhà đất

Doanh nghiệp “né” nhà ở xã hội vì lợi nhuận quá thấp: Rào cản lớn nhất của mục tiêu 1 triệu căn?

Nhà đất

Dù Chính phủ đã liên tục thúc đẩy, hàng loạt ưu đãi được bổ sung và nhiều rào cản thủ tục đang được tháo gỡ, doanh nghiệp vẫn dè dặt với nhà ở xã hội. Không ít chủ đầu tư cho rằng bài toán lợi nhuận - chi phí - trách nhiệm đang tạo ra một “nghịch lý kinh tế”, khiến phân khúc chưa thể bứt phá đúng kỳ vọng.

Ninh Bình: Định vị vai trò khuyến nông và Tổ Khuyến nông cộng đồng trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Nhà nông

Ninh Bình: Định vị vai trò khuyến nông và Tổ Khuyến nông cộng đồng trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Nhà nông

Sáng 25/11, tại phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình), Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Tọa đàm “Vai trò khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

Loại thịt rẻ hơn cá, hương vị tinh tế hơn thịt bò, giàu năng lượng, ít chất béo, hầm rau củ cực thơm
Gia đình

Loại thịt rẻ hơn cá, hương vị tinh tế hơn thịt bò, giàu năng lượng, ít chất béo, hầm rau củ cực thơm

Gia đình

Trời lạnh rồi, tăng cường ăn loại thịt bổ dưỡng nhiều năng lượng này. Nó rẻ hơn cá, ngon hơn thịt bò hay thịt cừu, bổ dưỡng và no bụng.

Thực phẩm siêu chế biến - “thủ phạm” khiến bạn dễ bị trầm cảm
Xã hội

Thực phẩm siêu chế biến - “thủ phạm” khiến bạn dễ bị trầm cảm

Xã hội

Pizza, gà rán, kem, snack… thường được nhiều người chọn để vực dậy tâm trạng trong những ngày mệt mỏi. Thế nhưng, các nghiên cứu gần đây cho thấy nhóm thực phẩm siêu chế biến này không chỉ gây hại cho sức khỏe thể chất mà còn có thể làm gia tăng nguy cơ trầm cảm.

Ca sĩ Khánh Linh - em gái nhạc sĩ Ngọc Châu kể về thời gian u ám nhất cuộc đời
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Khánh Linh - em gái nhạc sĩ Ngọc Châu kể về thời gian u ám nhất cuộc đời

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, ca sĩ Khánh Linh - em gái của cố nhạc sĩ Ngọc Châu đã có những dòng tự sự nói về thời gian u ám, đầy tổn thương và hờn dỗi.

Các cố vấn cảnh báo ông Zelensky tránh khơi ra tranh cãi tiếp theo với ông Trump
Thế giới

Các cố vấn cảnh báo ông Zelensky tránh khơi ra tranh cãi tiếp theo với ông Trump

Thế giới

Những người thân cận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cảnh báo ông không nên đến thăm Washington vì lo ngại sẽ xảy ra tranh cãi mới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, điều này có thể làm chệch hướng các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất - đài CBS của Mỹ cho biết.

Đà Nẵng về đích sớm Chiến dịch 90 ngày làm giàu, sạch dữ liệu đất đai
Nhà đất

Đà Nẵng về đích sớm Chiến dịch 90 ngày làm giàu, sạch dữ liệu đất đai

Nhà đất

UBND TP. Đà Nẵng tổng kết Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, hoàn thành đồng bộ hơn 1,13 triệu thửa đất vào CSDL quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói về việc sắp xếp lại trạm y tế xã, đào tạo bác sĩ gia đình
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói về việc sắp xếp lại trạm y tế xã, đào tạo bác sĩ gia đình

Tin tức

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, ngành y tế sẽ ưu tiên sắp xếp lại mô hình trạm y tế xã và đẩy mạnh đào tạo bác sĩ gia đình để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân ngay từ tuyến đầu.

Ngành công nghiệp phương tiện bay không người lái (UAV): Phát triển và ứng dụng phải bảo đảm thực tiễn và khả thi
Kinh tế

Ngành công nghiệp phương tiện bay không người lái (UAV): Phát triển và ứng dụng phải bảo đảm thực tiễn và khả thi

Kinh tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đề nghị Bộ KH&CN tiếp tục chú trọng xây dựng các giải pháp phát triển và ứng dụng đối với ngành công nghiệp phương tiện bay không người lái (UAV) cụ thể, nội dung rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, đột phá và có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực.

Quảng Ninh lập đoàn kiểm tra toàn diện Bệnh viên Phổi
Xã hội

Quảng Ninh lập đoàn kiểm tra toàn diện Bệnh viên Phổi

Xã hội

Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh toàn diện liên quan đến các hoạt động không đúng quy định của Bệnh viện Phổi Quảng Ninh trong thời gian gần đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên điều động Chánh Thanh tra tỉnh làm Giám đốc Sở Công Thương
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên điều động Chánh Thanh tra tỉnh làm Giám đốc Sở Công Thương

Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa điều động, bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh này.

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/11) vừa tăng 'ngoạn mục' thêm gần 3 triệu đồng: Người dân xếp hàng dài, lộ 'góc khuất'
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/11) vừa tăng "ngoạn mục" thêm gần 3 triệu đồng: Người dân xếp hàng dài, lộ "góc khuất"

Kinh tế

Giá vàng hôm nay trưa 25/11, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Người mua vàng ồ ạt đến xếp hàng từ sớm, khi cửa hàng còn chưa mở bán.

Tiểu thương Đắk Lắk bật khóc giữa bùn đất: 'Nợ chồng nợ, giờ không biết lấy gì trả'
Xã hội

Tiểu thương Đắk Lắk bật khóc giữa bùn đất: "Nợ chồng nợ, giờ không biết lấy gì trả"

Xã hội

Những ngày này, không khí nặng nề bao trùm lên chợ Trung tâm Hòa Xuân Đông, xã Hòa Xuân Đông, tỉnh Đắk Lắk. Nhiều tiểu thương tất bật dọn dẹp ki-ốt bám đầy bùn đất sau trận lũ lịch sử. “Đại hồng thủy” tràn qua trong đêm đã cuốn theo hầu hết hàng hóa, để lại những tổn thất chưa từng có.

Phạm Bạch Hổ - Võ tướng giúp 4 triều đại nước Việt chống giặc phương Bắc
Đông Tây - Kim Cổ

Phạm Bạch Hổ - Võ tướng giúp 4 triều đại nước Việt chống giặc phương Bắc

Đông Tây - Kim Cổ

Lịch sử ghi công Phạm Bạch Hổ giúp 3 triều đại ổn định nền độc lập trước phương Bắc còn theo truyền thuyết, dã sử thì ông phò đến 4 đời, gồm họ Dương, họ Ngô, họ Đinh và nhà Tiền Lê.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chế độ đãi ngộ, đầu tư cho đội ngũ nhà giáo rất quan trọng nhưng việc 'tiêu tiền' không dễ
Tin tức

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chế độ đãi ngộ, đầu tư cho đội ngũ nhà giáo rất quan trọng nhưng việc "tiêu tiền" không dễ

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, chế độ đãi ngộ và đầu tư cho đội ngũ nhà giáo là một nội dung rất quan trọng, tuy nhiên việc "tiêu tiền không dễ".

Thu nhập lên 60 triệu đồng/tháng/gia đình vẫn được mua nhà ở xã hội?
Nhà đất

Thu nhập lên 60 triệu đồng/tháng/gia đình vẫn được mua nhà ở xã hội?

Nhà đất

Tại tọa đàm “Thành phố Hải Phòng: Giải bài toán đưa nhà ở xã hội đến đúng đối tượng” do Báo Dân Việt tổ chức ngày 25/11, một đề xuất gây chú ý được nêu ra: Nâng ngưỡng thu nhập của hộ gia đình lên 60 triệu đồng/tháng vẫn được phép mua nhà ở xã hội.

Sơn La thực hiện các chương trình MTQG, xuất hiện các cách làm hay, mô hình tốt về giảm nghèo nông thôn
Giảm nghèo nông thôn

Sơn La thực hiện các chương trình MTQG, xuất hiện các cách làm hay, mô hình tốt về giảm nghèo nông thôn

Giảm nghèo nông thôn

Từ vùng đất còn nhiều gian khó, Sơn La hôm nay bứt phá mạnh mẽ, từng bước vượt qua nghèo đói, đổi thay diện mạo nông thôn và đời sống đồng bào dân tộc.

Địa điểm đá vòng bảng SEA Games 33 của U22 Việt Nam lụt nặng nhất trong 300 năm qua
Thể thao

Địa điểm đá vòng bảng SEA Games 33 của U22 Việt Nam lụt nặng nhất trong 300 năm qua

Thể thao

Địa điểm đá vòng bảng SEA Games 33 của tuyển U22 Việt Nam đang chìm trong ngập, đợt lũ lụt nặng nhất trong 300 năm qua ở khu vực này.

Số phận khuất lấp của đại thần Tô Hiến Thành qua tiểu thuyết Nguyễn Mạnh Tuấn
Văn hóa - Giải trí

Số phận khuất lấp của đại thần Tô Hiến Thành qua tiểu thuyết Nguyễn Mạnh Tuấn

Văn hóa - Giải trí

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn vừa ra mắt tiểu thuyết “Kẻ khôn hơn vua”, trong đó ông kể lại góc khuất đại thần Tô Hiến Thành bị đày ra biên ải.

Tọa đàm: Vai trò của Hội Nông dân, nông dân trong giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới
Nhà nông

LIVE
Tọa đàm: Vai trò của Hội Nông dân, nông dân trong giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới

Nhà nông

Nhằm đánh giá vai trò quan trọng của Hội Nông dân các cấp, vai trò của người nông dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó đề xuất các giải pháp để Hội Nông dân, người nông dân phát huy vai trò giám sát, phản biện trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, Báo NTNN/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề: Vai trò của Hội Nông dân, nông dân trong giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Tại sao cần đo mỡ máu thường xuyên hơn? Đừng đợi đến khi quá muộn
Doanh nghiệp

Tại sao cần đo mỡ máu thường xuyên hơn? Đừng đợi đến khi quá muộn

Doanh nghiệp

Rối loạn mỡ máu vốn được xem là “kẻ giết người thầm lặng” tiến triển âm thầm trong cơ thể mà hầu như không có dấu hiệu rõ ràng. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong năm 2016 có tới 29% người trưởng thành Việt Nam mắc rối loạn mỡ máu, tỷ lệ dân thành thị chiếm tới gần 50%. Những con số này là hồi chuông cảnh báo cho thấy rối loạn mỡ máu đang ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa nhanh chóng.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

3

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

4

Philippines quay lại "chợ gạo" khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?

Philippines quay lại 'chợ gạo' khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?

5

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ