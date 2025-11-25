Dòng chảy của tiền hôm nay 25/11: Chững lại, nhà đầu tư tìm đến GEE giữa làn sóng bán mạnh

Dòng chảy của tiền hôm nay phân hóa mạnh, VN-Index giảm do áp lực từ nhóm tài chính - ngân hàng

Trong phiên giao dịch chiều 25/11, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhịp điều chỉnh với sắc đỏ chiếm ưu thế. VN-Index đóng cửa tại 1.660,36 điểm, giảm 7,62 điểm (giảm 0,46%), đánh dấu một phiên thoái lui sau nỗ lực cân bằng trong phiên hôm trước.

VN30-Index cũng giảm 6,76 điểm (giảm 0,35%) xuống 1.909,60 điểm, cho thấy sự suy yếu lan tỏa trong nhóm vốn hóa lớn.

Sự phân hóa phản ánh dòng chảy của tiền đang lựa chọn các ngân hàng có triển vọng lợi nhuận rõ nét.

Tại các sàn khác, mức giảm còn rõ rệt hơn: HNX-Index giảm 3,92 điểm (giảm 1,51%), UPCoM-Index giảm 0,21 điểm (giảm 0,18%). Nhìn tổng thể, dòng chảy của tiền hôm nay cho thấy sự thận trọng khi dòng vốn chủ động phân tán, tập trung vào một số cổ phiếu riêng lẻ thay vì toàn thị trường.

Dịch vụ tài chính giảm 2,05%, kéo theo ảnh hưởng lớn lên chỉ số. Nhiều cổ phiếu chứng khoán giảm sâu như: SSI giảm 4,51%, VND giảm 3,19%, VCI giảm 2,63%, MBS giảm 3,40%, SHS giảm 4,19%.

Nhóm ngân hàng cũng chịu áp lực: EIB giảm 4,97%, CTG giảm 1,33%, MBB giảm 1,3%, TCB giảm 1,47%, VPB giảm 2,76%, ACB giảm 1,63%, VIB giảm 1,08%, TPB giảm 1,47%, HCM giảm 1,77%.

Tuy nhiên, nhóm ngân hàng vẫn xuất hiện những điểm sáng giúp chỉ số không rơi sâu: HDB tăng 2,25% trở thành mã ngân hàng tích cực nhất phiên, KLB tăng nhẹ. Một số mã nhỏ khác giữ sắc xanh nhưng không đủ cân bằng áp lực bán chung.

Sự phân hóa này phản ánh dòng chảy của tiền đang lựa chọn các ngân hàng có triển vọng lợi nhuận rõ nét hoặc cải thiện chất lượng tài sản.

Bất động sản phân hóa: NVL, VRE giảm mạnh; KBC, VIC và HAG ngược dòng tăng điểm. Trong khi nhiều cổ phiếu bất động sản giảm mạnh: NVL giảm 3,16%, VRE giảm 3,05%, DIG giảm 3,14%, CEO giảm 3,52%, PDR giảm 2,24%, DXG giảm 0,29%, thì một số mã lớn lại đi ngược xu hướng và trở thành lực nâng đỡ thị trường: KBC tăng 1,86%, VIC tăng 1,46%, HAG tăng 3,33%.

Đáng chú ý, GEE tăng trần 6,95% và VJC tăng 6,98% đều hai cổ phiếu nổi bật trong nhóm công nghiệp - hạ tầng, thể hiện lực cầu mạnh và là tâm điểm hút dòng tiền phiên hôm nay.

Nhìn chung, dòng vốn vào nhóm bất động sản đang phân hóa mạnh: chỉ các mã có câu chuyện riêng (KBC, VIC) hoặc kỳ vọng tái cấu trúc (HAG) mới thu hút được tiền.

Nhóm tiêu dùng thiết yếu chịu điều chỉnh: VNM giảm 1,75%, MSN giảm 1,03%, DBC giảm 2,57%.

Nhóm vật liệu cũng giảm theo, trong đó HPG giảm 0,74%, DGC giảm 2,08%.

Nhóm công nghiệp và xây dựng tiếp tục chứng kiến sắc đỏ chiếm ưu thế, cho thấy dòng tiền đang rời khỏi các nhóm nhạy cảm với chu kỳ kinh tế.

Tổng giá trị giao dịch đạt 27.914 tỷ đồng, tương đương mức trung bình 20 phiên gần đây, cho thấy thị trường chưa hút được dòng vốn mới. Khối lượng khớp lệnh đạt 1,021 tỷ cổ phiếu, phản ánh lực cung vẫn lớn trong khi lực cầu chủ động suy yếu rõ rệt.

VN-Index và VN30 đều cho thấy nhịp rơi mạnh về cuối phiên, đặc biệt ở phiên ATC khi lực bán gia tăng tại nhóm tài chính - ngân hàng.

Khối ngoại tiếp tục đóng vai trò là bên bán ròng chủ đạo với giá trị 356,28 tỷ đồng.

Các mã bị bán mạnh gồm: SSI bán ròng 192,59 tỷ, VHM bán ròng 123,88 tỷ, VIC bán ròng 136 tỷ, VRE bán ròng 79,16 tỷ, VCI bán ròng 58,30 tỷ, MBB bán ròng 28,87 tỷ, STB bán ròng 49,87 tỷ.

Ngược lại, các mã được mua ròng đáng chú ý: HDB mua ròng 162,53 tỷ, HPG mua ròng 71,22 tỷ, KBC mua ròng 68,14 tỷ, FPT mua ròng 71,63 tỷ.

Nhìn từ giao dịch khối ngoại, dòng vốn ngoại tiếp tục rút khỏi nhóm tài chính, bất động sản, trong khi duy trì lực mua tại các mã đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt.

Trong bối cảnh dòng tiền yếu và áp lực bán ròng của khối ngoại chưa dừng lại, VN-Index nhiều khả năng dao động trong vùng 1.645 - 1.675 điểm trong các phiên tới. Tâm lý thị trường hiện nghiêng về phòng thủ, ưu tiên nắm giữ tỷ trọng thấp và tìm kiếm các cơ hội theo nhóm cổ phiếu “có câu chuyện”. Dòng chảy của tiền cho thấy xu hướng thận trọng, nhưng không tiêu cực tuyệt đối. Các nhịp rung lắc có thể mở ra cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư dài hạn tại những cổ phiếu đầu ngành vừa trải qua điều chỉnh.

GEE bứt phá trong dòng chảy của tiền, tăng trần nhờ kết quả kinh doanh vượt trội

Một trong những tâm điểm đáng chú ý nhất của thị trường trong phiên 25/11 là cổ phiếu GEE của CTCP Điện lực Gelex, khi mã này tăng kịch trần lên 181.700 đồng, tương ứng tăng 11.800 đồng (+6,95%) so với phiên trước. Đây cũng là mức giá cao nhất kể từ đầu năm, với thanh khoản đạt hơn 1,38 triệu cổ phiếu, cao vượt trội so với trung bình 52 tuần (858.280 cổ phiếu).

Diễn biến tích cực của GEE diễn ra trong bối cảnh phần lớn nhóm công nghiệp và thiết bị điện điều chỉnh hoặc đi ngang, cho thấy dòng chảy của tiền hôm nay đang tập trung mạnh vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và câu chuyện tăng trưởng rõ ràng. Với vai trò là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực thiết bị điện và hiện thuộc hệ sinh thái Gelex, GEE đã trở thành điểm hút vốn nổi bật trên HoSE.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, quý III/2025, GELEX Electric ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 6.444 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.202 tỷ đồng, một mức tăng trưởng 317%. Công ty cho biết kết quả này đến từ sự tăng trưởng của mảng kinh doanh cốt lõi, việc quản trị và tối ưu chi phí sản xuất hiệu quả, cùng với đóng góp từ hoạt động tái cấu trúc các khoản đầu tư.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, GELEX Electric đạt 18.235 tỷ đồng doanh thu và 3.532 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 25% và 162% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận từ mảng kinh doanh cốt lõi đóng góp 2.059 tỷ đồng, tăng 93%.

Với kết quả này, GELEX Electric đã thực hiện được 76,6% kế hoạch doanh thu và vượt 1% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho cả năm 2025.

Xu hướng ngắn hạn của GEE được đánh giá tích cực khi giá vượt vùng đỉnh ngắn hạn và thanh khoản cải thiện rõ nét. Dù vậy, với mức tăng mạnh liên tục, nhà đầu tư cần theo dõi phản ứng của cổ phiếu quanh vùng kháng cự mới cùng biến động chung của thị trường.