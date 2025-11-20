Dòng chảy của tiền hôm nay (20/11): Xoay mạnh vào nhóm trụ, thị trường “xanh vỏ đỏ lòng”

Thanh khoản vượt 20.600 tỷ đồng trên HoSE cho thấy tâm lý nhà đầu tư cải thiện, nhưng dòng tiền vẫn mang tính chọn lọc, ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng tốt và được hưởng lợi từ lực đỡ của khối ngoại.

Dòng chảy của tiền hôm nay tập trung vào nhóm trụ, thị trường “xanh vỏ đỏ lòng”

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch ngày 20/11 trong trạng thái tích cực khi VN-Index tăng 6,99 điểm (tăng 0,42%) lên 1.655,99 điểm. Đà hồi phục lan tỏa chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn và bất động sản, trong bối cảnh dòng chảy của tiền hôm nay có xu hướng quay trở lại các cổ phiếu có nền tảng tốt và đã điều chỉnh mạnh trong nhiều phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 20.600 tỷ đồng, cao hơn hẳn so với mức trung bình gần đây, phản ánh sự cải thiện trong tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên, diễn biến nội tại của thị trường lại “xanh vỏ đỏ long”. Độ rộng toàn thị trường khá tiêu cực với 303 mã tăng nhưng có tới 370 mã giảm và 12 mã giảm sàn. Chỉ số đi lên nhờ lực kéo từ một số cổ phiếu trụ, trong khi phần đông cổ phiếu midcap và penny vẫn chìm trong sắc đỏ. Trạng thái này cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng, chưa sẵn sàng lan tỏa mạnh mẽ trên diện rộng.

Dòng chảy của tiền hôm nay tiếp tục tập trung vào nhóm cổ phiếu trụ, giúp VN-Index tăng 6,99. Ảnh: Vietstock

Rổ VN30 tiếp tục là “xương sống” của thị trường khi tăng 11,26 điểm (tăng 0,60%) lên 1.897,46 điểm, với sắc xanh chiếm ưu thế. Các cổ phiếu dẫn dắt như VIC, VHM, VPB, HDB, FPT, SHB đồng loạt tăng giá, qua đó giúp chỉ số duy trì đà đi lên bất chấp việc nhiều mã trung bình và nhỏ đang chịu áp lực điều chỉnh.

Ở chiều giảm, một số cổ phiếu lớn như HPG, MBB, TCB quay đầu giảm nhẹ sau phiên tăng trước đó. Tuy nhiên, mức độ giảm không đủ để tạo lực kéo xuống đáng kể cho chỉ số.

Tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,8 điểm (giảm 0,3%), thể hiện sự thận trọng của dòng tiền vào nhóm công nghiệp và dầu khí. UPCoM-Index giảm 0,13 điểm (giảm 0,11%), cho thấy trạng thái giằng co ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Nhìn chung, dù các chỉ số phụ vẫn thể hiện sự dè chừng, dòng chảy của tiền rõ ràng ưu tiên nhóm VN30 – nơi tập trung những mã có nền tảng cơ bản tốt và được hưởng lợi từ dòng vốn ngoại.

Nhóm bất động sản là điểm sáng nổi bật nhất khi chỉ số ngành tăng 1,64%, đóng góp mạnh mẽ vào đà tích cực chung của thị trường. VIC tăng 3,4%, trở thành cổ phiếu dẫn dắt và đóng góp nhiều nhất cho đà tăng của VN-Index. VHM tăng 0,93%, tiếp tục củng cố vị thế của nhóm Vingroup trong rổ VN30. Các cổ phiếu khác trong nhóm cũng diễn biến tích cực: DXG tăng 1,57%, VPI tăng 1,84%, KBC tăng 2,32%, VRE tăng 1,27%.

Trái ngược với xu hướng trên, NVL giảm 3,51%, trở thành một trong những mã tác động tiêu cực nhất lên VN-Index. Sự phân hóa mạnh trong nhóm bất động sản cho thấy dòng tiền ưu tiên các doanh nghiệp đầu ngành và có nền tảng tài chính ổn định, trong khi những mã đang trong quá trình tái cấu trúc vẫn chịu áp lực bán.

Bất động sản tiếp tục là nơi thu hút dòng tiền mạnh nhất trong phiên chiều, đây tín hiệu cho thấy kỳ vọng về chu kỳ hồi phục của ngành đang được đẩy lên cao.

Nhóm ngân hàng không có nhiều đột biến khi diễn biến chủ yếu là đi ngang: HDB tăng 1,6%, VPB tăng 1,6%, SHB tăng 1,22%, Trong khi MBB giảm 0,64%, TCB giảm 0,57%, CTG giảm 0,51%

Nhìn chung, dòng tiền vào ngân hàng vẫn duy trì ở mức ổn định nhưng chưa đủ mạnh để tạo thành lực kéo mới.

Ngược lại, nhóm chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh sau chuỗi phiên tăng trước đó: VCI giảm 2,09%,, VIX giảm 1,8%, VND giảm 0,26%,, SHS giảm 0,9%

Sự điều chỉnh này chủ yếu mang tính kỹ thuật khi lực bán chốt lời quay trở lại, nhưng không tạo ra sự bất ổn cho thị trường.

Nhóm công nghiệp và dịch vụ ghi nhận nhiều điểm sáng: VJC tăng trần 6,97%, trở thành một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường hôm nay, qua đó tạo hiệu ứng tích cực lên nhóm hàng không và du lịch.

GEX tăng 1,94%, tiếp tục là điểm tựa của nhóm hạ tầng - công nghiệp. PVD giữ giá, dù nhóm năng lượng tổng thể vẫn chịu áp lực từ diễn biến giá dầu.

Ngược lại, các cổ phiếu vật liệu xây dựng như NKG giảm 2,33%, HPG giảm 1,27%, CII giảm 1,53% tiếp tục chịu ảnh hưởng từ chi phí sản xuất cao và nhu cầu xây dựng chưa khởi sắc.

Ở nhóm bán lẻ - tiêu dùng, diễn biến trái chiều xuất hiện: MWG tăng 1,7%, trở thành điểm nhấn tích cực hiếm hoi của nhóm. PNJ giảm 1,68%, VNM giảm 0,33% do áp lực chốt lời và sức mua cuối năm chưa tạo đột biến.

Một trong những yếu tố mang lại sự khởi sắc cho thị trường hôm nay là hoạt động tích cực của khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 293,46 tỷ đồng, đánh dấu phiên đảo chiều đáng chú ý sau chuỗi bán ròng liên tiếp trước đó.

Top mua ròng: VPB: 180,54 tỷ đồng, VIC: 123,58 tỷ đồng, FPT: 76,36 tỷ đồng, MSN: 71,62 tỷ đồng, SSI: 134,6 tỷ đồng

Top bán ròng: VCI: 172,22 tỷ đồng, MWG: 92,1 tỷ đồng, MBB: 90,27 tỷ đồng, NVL: 22,06 tỷ đồng, PNJ: 68,3 tỷ đồng

Việc khối ngoại quay lại gom mạnh nhóm bluechip, đặc biệt là các mã như VIC, VPB, FPT, SSI cho thấy niềm tin vào các cổ phiếu nền tảng tốt đang dần hồi phục. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần hỗ trợ dòng chảy của tiền hôm nay trở nên tích cực hơn.

Sự hồi phục của VN-Index và VN30 phản ánh tâm lý nhà đầu tư đã bớt thận trọng so với các phiên trước. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa thể gọi là “khỏe toàn diện” khi mức phân hóa còn lớn và phần đông cổ phiếu vẫn giảm điểm.

Một chỉ dấu quan trọng cần chú ý, VN-Index tăng gần 7 điểm nhưng chỉ số chỉ được nâng đỡ bởi chưa tới 10 cổ phiếu trụ, cho thấy thị trường hiện vẫn vận hành chủ yếu dựa trên dòng tiền lớn, chưa có sự lan tỏa bền vững.

Dòng chảy của tiền hỗ trợ mạnh nhóm bluechip, VJC tím lịm

Cổ phiếu VJC của Vietjet Air là một trong những điểm sáng nhất thị trường phiên 20/11 khi tăng 12.400 đồng (tăng 6,97%) lên 190.400 đồng/cp, mức tăng mạnh nhất trong nhóm VN30 và nằm trong top tăng của toàn thị trường.

Dữ liệu cho thấy thanh khoản VJC đạt hơn 3 triệu cổ phiếu, cao vượt trội so với mức trung bình 52 tuần (1,3 triệu cổ phiếu), phản ánh dòng tiền lớn đổ vào mã này trong bối cảnh thị trường phân hóa.

Trong quý III/2025, doanh thu vận tải hàng không của Vietjet đạt 16.728 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 393 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 52.329 tỷ đồng doanh thu, 1.987 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 28% so với cùng kỳ 2024.

Doanh thu hợp nhất 9 tháng của Vietjet đạt 52.769 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 2.051 tỷ đồng, tăng 17%. Doanh thu phụ trợ đạt 6.893 tỷ đồng, chiếm 41% tổng doanh thu vận tải, tăng 19% so với cùng kỳ.

HĐQT Vietjet mới đây cũng đã thông qua phương án chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu, tương ứng phát hành hơn 118,3 triệu cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá hơn 1.183 tỷ đồng.

Đây là quyết định dựa trên kết quả kinh doanh ấn tượng và tiềm lực tài chính lành mạnh, đảm bảo quyền lợi lâu dài cho cổ đông.