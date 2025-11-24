Dòng chảy của tiền hôm nay (24/11): Bùng nổ ở nhóm VN30, VN-Index tăng gần 14 điểm bất chấp khối ngoại bán ròng

Kết phiên 24/11, VN-Index tăng 13,05 điểm, tương đương tăng 0,79%, lên 1.667,98 điểm, với sự đóng góp nổi bật của nhóm bất động sản, hàng tiêu dùng và hàng không. Bất chấp áp lực bán ròng hơn 1.150 tỷ đồng từ khối ngoại, sức mua của nhà đầu tư trong nước vẫn đóng vai trò chủ đạo, giúp chỉ số giữ sắc xanh vững vàng suốt phiên.



Dòng chảy của tiền hôm nay: Thị trường chứng khoán bật tăng mạnh nhờ lực cầu nội áp đảo

Diễn biến nhóm VN30 cho thấy dòng tiền tập trung rõ rệt vào các cổ phiếu dẫn dắt. VRE tăng 6,99% và trở thành tâm điểm toàn thị trường, trong khi bộ ba nhà Vingroup gồm VIC tăng 4,27%, VHM tăng 3,42% và NVL tăng 2,6% tiếp tục củng cố vai trò trụ cột.

Ở nhóm hàng tiêu dùng, VNM tăng 5,18% và MSN tăng 0,39%, cho thấy kỳ vọng cải thiện kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp thực phẩm – đồ uống. Một số cổ phiếu tài chính cũng góp phần nâng đỡ chỉ số như VPB tăng 1,58%, VIX tăng 1,07% hay SSI tăng 0,29%.

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ xuất hiện tại STB giảm 2,53%, VND giảm 1,57%, TCB giảm 0,88% hay VCI giảm 0,44%, phản ánh sự phân hóa trong nhóm ngân hàng và chứng khoán.

Dòng chảy của tiền hôm nay cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì nhịp hồi phục trong bối cảnh lực cầu nội gia tăng mạnh ở nhóm vốn hóa lớn

Trái với HoSE, HNX-Index giảm 0,73% xuống 261,22 điểm do áp lực bán tại nhóm tài chính – bất động sản như CEO giảm 1,54% hay DIG giảm 1,43%. Trong khi đó, UPCoM-Index tăng 0,2% lên 118,93 điểm, với dòng tiền hướng vào các cổ phiếu tiêu dùng và năng lượng. Sự trái chiều này cho thấy dòng chảy của tiền hôm nay mang tính chọn lọc rõ nét, ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng và câu chuyện tăng trưởng ngắn hạn.



Nhóm bất động sản đóng vai trò dẫn dắt toàn thị trường khi hàng loạt mã tăng mạnh. VRE đứng đầu với mức tăng gần 7%, trong khi VIC và VHM đồng loạt đi lên theo đà tích cực của nhóm cổ phiếu họ Vingroup. NVL cũng tăng 2,6% nhờ lực cầu ổn định. Nhóm tiêu dùng trở lại mạnh mẽ khi VNM tăng hơn 5% và các mã thực phẩm khác như DBC hay MCH duy trì sắc xanh. Bên cạnh đó, nhóm hàng không gây chú ý với VJC tăng 5,24%, phản ánh kỳ vọng vào sự hồi phục doanh thu mùa cao điểm cuối năm.

Một điểm trừ của phiên là việc khối ngoại bán ròng rất mạnh với giá trị hơn 1.152 tỷ đồng trên HoSE. Áp lực xả tập trung chủ yếu vào các mã trụ như VRE bị bán ròng 288 tỷ đồng, VHM 150 tỷ đồng, VIC 119 tỷ đồng, TCB 83 tỷ đồng hay VND 71 tỷ đồng. Dù vậy, một số cổ phiếu vẫn được mua ròng, điển hình là FPT được mua 157 tỷ đồng, VNM 147 tỷ đồng, VPB 64 tỷ đồng và TCX 52 tỷ đồng. Điều này cho thấy dòng tiền ngoại vẫn duy trì sự phân hóa sâu, nhưng đà bán mạnh không đủ để làm thay đổi xu hướng chung khi nhà đầu tư nội duy trì vai trò áp đảo.



Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 18.700 tỷ đồng, tương đương mức trung bình của những phiên gần đây. Tuy nhiên, chất lượng dòng tiền được cải thiện rõ khi tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành thay vì lan tỏa diện rộng. Việc dòng tiền ưu tiên các mã có nền tảng cơ bản, định giá hợp lý và mức hỗ trợ kỹ thuật mạnh cho thấy tâm lý thị trường đang dần cân bằng hơn.



Về mặt xu hướng, VN-Index đang tiến gần vùng cản quan trọng 1.675–1.685 điểm. Nếu dòng tiền tiếp tục duy trì tại nhóm trụ, chỉ số có thể hướng tới ngưỡng 1.700 điểm trong những phiên tới. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần lưu ý rủi ro từ hoạt động bán ròng của khối ngoại và sự phân hóa mạnh ở nhóm tài chính. Trong bối cảnh đó, chiến lược hợp lý vẫn là duy trì trạng thái lạc quan thận trọng, ưu tiên cổ phiếu đầu ngành, thanh khoản tốt và có triển vọng báo cáo tài chính quý IV.



Cổ phiếu VRE tăng trần, dẫn dắt sắc xanh toàn thị trường

VRE ghi nhận một phiên giao dịch bùng nổ khi bất ngờ tăng kịch trần 6,99% từ giữa phiên chiều và giữ nguyên mức giá cao nhất cho đến khi đóng cửa. Dòng tiền đổ vào mã này tăng mạnh, đưa VRE lọt vào nhóm ba cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất HoSE trong ngày với hơn 26 triệu đơn vị được sang tay. Giá trị giao dịch xấp xỉ 900 tỷ đồng, cao gấp 4,5 lần phiên trước, cho thấy sức nóng vượt trội của cổ phiếu trong phiên.

Về kết quả kinh doanh, Vincom Retail ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý III đạt 2.251 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ 2024. Doanh thu trọng yếu từ hoạt động cho thuê bất động sản bán lẻ và các dịch vụ liên quan đạt 2.124 tỷ đồng, tăng 7,1%, phản ánh sự ổn định của mảng kinh doanh cốt lõi. Nhờ duy trì tỷ lệ lấp đầy cao trên toàn hệ thống trung tâm thương mại, cùng với đóng góp từ loạt dự án mới đưa vào vận hành giai đoạn cuối 2024 – 2025, Vincom Retail báo lãi sau thuế 1.376 tỷ đồng, tăng mạnh 51,9% so với cùng kỳ.



Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Vincom Retail đạt 6.525 tỷ đồng, hoàn thành 68,5% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 3.787 tỷ đồng, tương đương 80,6% chỉ tiêu được giao. Kết quả tích cực này đến từ đà phục hồi hành vi tiêu dùng hậu Covid-19, khi lượng khách đến các trung tâm thương mại Vincom trong quý III tăng tới 18% so với cùng kỳ. Điều này tiếp tục khẳng định sức hút của hệ thống bán lẻ lớn nhất Việt Nam, nơi tập trung nhiều thương hiệu thời trang, ẩm thực và giải trí hàng đầu trong và ngoài nước.