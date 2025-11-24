Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Kinh tế
Thứ hai, ngày 24/11/2025 16:37 GMT+7

Dòng chảy của tiền hôm nay (24/11): Bùng nổ ở nhóm VN30, VN-Index tăng gần 14 điểm bất chấp khối ngoại bán ròng

+ aA -
Hai Trung Thứ hai, ngày 24/11/2025 16:37 GMT+7
Dòng chảy của tiền hôm nay cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì nhịp hồi phục trong bối cảnh lực cầu nội gia tăng mạnh ở nhóm vốn hóa lớn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Kết phiên 24/11, VN-Index tăng 13,05 điểm, tương đương tăng 0,79%, lên 1.667,98 điểm, với sự đóng góp nổi bật của nhóm bất động sản, hàng tiêu dùng và hàng không. Bất chấp áp lực bán ròng hơn 1.150 tỷ đồng từ khối ngoại, sức mua của nhà đầu tư trong nước vẫn đóng vai trò chủ đạo, giúp chỉ số giữ sắc xanh vững vàng suốt phiên.

Dòng chảy của tiền hôm nay: Thị trường chứng khoán bật tăng mạnh nhờ lực cầu nội áp đảo

Diễn biến nhóm VN30 cho thấy dòng tiền tập trung rõ rệt vào các cổ phiếu dẫn dắt. VRE tăng 6,99% và trở thành tâm điểm toàn thị trường, trong khi bộ ba nhà Vingroup gồm VIC tăng 4,27%, VHM tăng 3,42% và NVL tăng 2,6% tiếp tục củng cố vai trò trụ cột.

Ở nhóm hàng tiêu dùng, VNM tăng 5,18% và MSN tăng 0,39%, cho thấy kỳ vọng cải thiện kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp thực phẩm – đồ uống. Một số cổ phiếu tài chính cũng góp phần nâng đỡ chỉ số như VPB tăng 1,58%, VIX tăng 1,07% hay SSI tăng 0,29%.

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ xuất hiện tại STB giảm 2,53%, VND giảm 1,57%, TCB giảm 0,88% hay VCI giảm 0,44%, phản ánh sự phân hóa trong nhóm ngân hàng và chứng khoán.

Dòng chảy của tiền hôm nay cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì nhịp hồi phục trong bối cảnh lực cầu nội gia tăng mạnh ở nhóm vốn hóa lớn

Trái với HoSE, HNX-Index giảm 0,73% xuống 261,22 điểm do áp lực bán tại nhóm tài chính – bất động sản như CEO giảm 1,54% hay DIG giảm 1,43%. Trong khi đó, UPCoM-Index tăng 0,2% lên 118,93 điểm, với dòng tiền hướng vào các cổ phiếu tiêu dùng và năng lượng. Sự trái chiều này cho thấy dòng chảy của tiền hôm nay mang tính chọn lọc rõ nét, ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng và câu chuyện tăng trưởng ngắn hạn.

Nhóm bất động sản đóng vai trò dẫn dắt toàn thị trường khi hàng loạt mã tăng mạnh. VRE đứng đầu với mức tăng gần 7%, trong khi VIC và VHM đồng loạt đi lên theo đà tích cực của nhóm cổ phiếu họ Vingroup. NVL cũng tăng 2,6% nhờ lực cầu ổn định. Nhóm tiêu dùng trở lại mạnh mẽ khi VNM tăng hơn 5% và các mã thực phẩm khác như DBC hay MCH duy trì sắc xanh. Bên cạnh đó, nhóm hàng không gây chú ý với VJC tăng 5,24%, phản ánh kỳ vọng vào sự hồi phục doanh thu mùa cao điểm cuối năm.

Một điểm trừ của phiên là việc khối ngoại bán ròng rất mạnh với giá trị hơn 1.152 tỷ đồng trên HoSE. Áp lực xả tập trung chủ yếu vào các mã trụ như VRE bị bán ròng 288 tỷ đồng, VHM 150 tỷ đồng, VIC 119 tỷ đồng, TCB 83 tỷ đồng hay VND 71 tỷ đồng. Dù vậy, một số cổ phiếu vẫn được mua ròng, điển hình là FPT được mua 157 tỷ đồng, VNM 147 tỷ đồng, VPB 64 tỷ đồng và TCX 52 tỷ đồng. Điều này cho thấy dòng tiền ngoại vẫn duy trì sự phân hóa sâu, nhưng đà bán mạnh không đủ để làm thay đổi xu hướng chung khi nhà đầu tư nội duy trì vai trò áp đảo.

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 18.700 tỷ đồng, tương đương mức trung bình của những phiên gần đây. Tuy nhiên, chất lượng dòng tiền được cải thiện rõ khi tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành thay vì lan tỏa diện rộng. Việc dòng tiền ưu tiên các mã có nền tảng cơ bản, định giá hợp lý và mức hỗ trợ kỹ thuật mạnh cho thấy tâm lý thị trường đang dần cân bằng hơn.

Về mặt xu hướng, VN-Index đang tiến gần vùng cản quan trọng 1.675–1.685 điểm. Nếu dòng tiền tiếp tục duy trì tại nhóm trụ, chỉ số có thể hướng tới ngưỡng 1.700 điểm trong những phiên tới. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần lưu ý rủi ro từ hoạt động bán ròng của khối ngoại và sự phân hóa mạnh ở nhóm tài chính. Trong bối cảnh đó, chiến lược hợp lý vẫn là duy trì trạng thái lạc quan thận trọng, ưu tiên cổ phiếu đầu ngành, thanh khoản tốt và có triển vọng báo cáo tài chính quý IV.

Cổ phiếu VRE tăng trần, dẫn dắt sắc xanh toàn thị trường

VRE ghi nhận một phiên giao dịch bùng nổ khi bất ngờ tăng kịch trần 6,99% từ giữa phiên chiều và giữ nguyên mức giá cao nhất cho đến khi đóng cửa. Dòng tiền đổ vào mã này tăng mạnh, đưa VRE lọt vào nhóm ba cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất HoSE trong ngày với hơn 26 triệu đơn vị được sang tay. Giá trị giao dịch xấp xỉ 900 tỷ đồng, cao gấp 4,5 lần phiên trước, cho thấy sức nóng vượt trội của cổ phiếu trong phiên.

Về kết quả kinh doanh, Vincom Retail ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý III đạt 2.251 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ 2024. Doanh thu trọng yếu từ hoạt động cho thuê bất động sản bán lẻ và các dịch vụ liên quan đạt 2.124 tỷ đồng, tăng 7,1%, phản ánh sự ổn định của mảng kinh doanh cốt lõi. Nhờ duy trì tỷ lệ lấp đầy cao trên toàn hệ thống trung tâm thương mại, cùng với đóng góp từ loạt dự án mới đưa vào vận hành giai đoạn cuối 2024 – 2025, Vincom Retail báo lãi sau thuế 1.376 tỷ đồng, tăng mạnh 51,9% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Vincom Retail đạt 6.525 tỷ đồng, hoàn thành 68,5% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 3.787 tỷ đồng, tương đương 80,6% chỉ tiêu được giao. Kết quả tích cực này đến từ đà phục hồi hành vi tiêu dùng hậu Covid-19, khi lượng khách đến các trung tâm thương mại Vincom trong quý III tăng tới 18% so với cùng kỳ. Điều này tiếp tục khẳng định sức hút của hệ thống bán lẻ lớn nhất Việt Nam, nơi tập trung nhiều thương hiệu thời trang, ẩm thực và giải trí hàng đầu trong và ngoài nước.

Tham khảo thêm

Dòng chảy của tiền hôm nay (21/11): Suy yếu tại nhóm tài chính, khối ngoại xả hơn 700 tỷ đồng cổ phiếu VIX

Dòng chảy của tiền hôm nay (21/11): Suy yếu tại nhóm tài chính, khối ngoại xả hơn 700 tỷ đồng cổ phiếu VIX

Dòng chảy của tiền hôm nay (20/11): Xoay mạnh vào nhóm trụ, thị trường “xanh vỏ đỏ lòng”

Dòng chảy của tiền hôm nay (20/11): Xoay mạnh vào nhóm trụ, thị trường “xanh vỏ đỏ lòng”

Dòng chảy của tiền hôm nay (19/11): Suy yếu, thị trường chứng khoán bay hơn 10 điểm

Dòng chảy của tiền hôm nay (19/11): Suy yếu, thị trường chứng khoán bay hơn 10 điểm

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay mới nhất (23/11): Nhà vàng bán "nhỏ giọt", người mua xếp hàng đông hơn ngày thường

Giá vàng hôm nay chiều 23/11, cả vàng SJC và nhẫn đều ổn định giá ngày cuối tuần. Nhu cầu mua vàng tiếp tục tăng cao khi người dân xếp hàng dài chật kín cửa hàng.

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Doanh thu tăng chóng mặt, 67.000 đơn hàng chờ giao

Kinh tế
VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Doanh thu tăng chóng mặt, 67.000 đơn hàng chờ giao

Giá vàng hôm nay (23/11): Trong nước tăng giảm khó lường, thế giới dự báo giảm

Thị trường
Giá vàng hôm nay (23/11): Trong nước tăng giảm khó lường, thế giới dự báo giảm

Giá vàng hôm nay mới nhất (24/11): Vàng nhẫn quay đầu giảm, nhà vàng bán "mạnh tay"

Kinh tế
Giá vàng hôm nay mới nhất (24/11): Vàng nhẫn quay đầu giảm, nhà vàng bán 'mạnh tay'

Thông tin mới nhất về các tuyến quốc lộ, đường sắt bị sạt lở, ách tắc giao thông

Kinh tế
Thông tin mới nhất về các tuyến quốc lộ, đường sắt bị sạt lở, ách tắc giao thông

Đọc thêm

Nam thanh niên cầm dao tự đâm vào bụng, nhảy cầu Thủ Thiêm 1
Chuyển động Sài Gòn

Nam thanh niên cầm dao tự đâm vào bụng, nhảy cầu Thủ Thiêm 1

Chuyển động Sài Gòn

Một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đứng trên thành cầu Thủ Thiêm 1, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, người này cầm dao ngắn tự đâm vào bụng, sau đó nhảy xuống sông, chiều 24/11.

Vùng rốn lũ Diên Điền (Khánh Hòa): Ám ảnh chiếc võng người ra đi và nước mắt người ở lại
Tin tức

Vùng rốn lũ Diên Điền (Khánh Hòa): Ám ảnh chiếc võng người ra đi và nước mắt người ở lại

Tin tức

PV Dân Việt trở lại vùng rốn lũ xã Diên Diền (Khánh Hòa) khi con nước đã dần rút dần, chứng kiến giọt nước mắt của những người ở lại. "Lúc ông còn sống bố có tính nghệ sĩ lắm, thích làm thơ để gửi cho các báo từ trung ương đến địa phương đăng, giờ ra đi rồi không còn thấy những dòng thơ do ông sáng tác nữa" - Chị Trần Thị Thu Vân, có bố mất trong lũ, nghẹn ngào.

Mỹ trao cho Ukraine món hời lớn, gài điều khoản 'khó nuốt' cho Nga trong bản kế hoạch hòa bình?
Thế giới

Mỹ trao cho Ukraine món hời lớn, gài điều khoản "khó nuốt" cho Nga trong bản kế hoạch hòa bình?

Thế giới

Những tiếng nói phản đối, chỉ trích bản đề xuất hòa bình 28 điểm của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine phản ánh nhiều điều về việc Kiev và các đồng minh châu Âu đang tách xa thực tế, sống trong ảo tưởng, theo Brussels Signal.

Lao động Thủ đô được mua hàng giảm giá vì lý do này
Xã hội

Lao động Thủ đô được mua hàng giảm giá vì lý do này

Xã hội

Trong khi tiền lương không tăng, giá cả mặt hàng đắt đỏ thì việc được mua hàng trợ giá trở thành tin tức được nhiều công nhân, lao động săn đón. Hàng trăm nghìn lao động Thủ đô vừa tham gia Hội chợ hàng Việt phục vụ đoàn viên công nhân.

Bắt 1 nghi phạm liên quan vụ thi thể nữ bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông
Pháp luật

Bắt 1 nghi phạm liên quan vụ thi thể nữ bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Pháp luật

Sau hơn 2 tuần mất tích, nữ sinh N.T.Y.N. (19 tuổi, Nghệ An) nghi là đã tử vong trôi trên sông ở Hưng Yên, Cơ quan công an đã bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ việc.

Chuyển đổi số ở xã Chuyên Mỹ (Hà Nội): Đưa sản phẩm làng nghề 'từ lũy tre làng' vươn tầm quốc tế
Nhà nông

Chuyển đổi số ở xã Chuyên Mỹ (Hà Nội): Đưa sản phẩm làng nghề "từ lũy tre làng" vươn tầm quốc tế

Nhà nông

Từ các lớp tập huấn bán hàng online, livestream, người dân ở các làng nghề xã Chuyên Mỹ (Hà Nội) đã đưa sản phẩm tiếp cận khách hàng trên các nền tảng số một cách hiệu quả, linh hoạt và hiện đại. Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, các sản phẩm làng nghề xã Chuyên Mỹ đang hướng tới vươn ra thị trường quốc tế.

Hoàng Vân (Bắc Ninh): Phát hiện cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi hôi thối giữa khu dân cư
Bạn đọc

Hoàng Vân (Bắc Ninh): Phát hiện cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi hôi thối giữa khu dân cư

Bạn đọc

Một cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi hôi, thối có dấu hiệu ô nhiễm môi trường tại thôn Thanh Lâm (xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh đã bị người dân phát hiện, báo cáo chính quyền địa phương vào cuộc xử lý.

HĐND Hà Nội nói gì về bảo tồn làng nghề sau loạt bài 'Trăn trở trong lòng làng cổ trăm tuổi' của Báo Dân Việt?
Tin tức

HĐND Hà Nội nói gì về bảo tồn làng nghề sau loạt bài "Trăn trở trong lòng làng cổ trăm tuổi" của Báo Dân Việt?

Tin tức

Liên quan đến loạt bài “Trăn trở trong lòng làng cổ trăm tuổi ở Hà Nội” của Báo Dân Việt, sáng 24/11, tại Hội nghị thông tin về Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã chính thức nêu quan điểm về việc bảo tồn văn hóa, lịch sử làng nghề, làng cổ trong bối cảnh Trung ương và thành phố triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn.

ACB Cần Thơ bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện cho vay vượt nhu cầu vốn và thời hạn của khách hàng
Bạn đọc

ACB Cần Thơ bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện cho vay vượt nhu cầu vốn và thời hạn của khách hàng

Bạn đọc

ACB Cần Thơ cho vay vượt nhu cầu vốn, thời hạn vay không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác thẩm định hạn mức cho vay và bảo lãnh còn nhiều sơ hở… Đây chỉ là một trong hàng loạt vi phạm tại chi nhánh này được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 14 phát hiện.

Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo để đồng hành cùng chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số
Chuyển động Sài Gòn

Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo để đồng hành cùng chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số
4

Chuyển động Sài Gòn

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại TP.HCM đang bước vào giai đoạn sôi động nhất hiện nay với sự kiện Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM 2025 (WISE HCMC+ 2025).

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp
Thế giới

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Thế giới

Trong khi châu Âu và Mỹ đang loay hoay tìm cách xử lý nợ nần, Nga đã tận dụng sức ép của phương Tây và tìm ra một giải pháp tinh tế cho cuộc khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, giải pháp này không phù hợp với tất cả mọi người.

MC Ngọc Huy “Đường lên đỉnh Olympia” đảm nhận nhiệm vụ mới
Văn hóa - Giải trí

MC Ngọc Huy “Đường lên đỉnh Olympia” đảm nhận nhiệm vụ mới

Văn hóa - Giải trí

MC Ngọc Huy – gương mặt dẫn quen thuộc của “Đường lên đỉnh Olympia” sẽ “cầm trịch” chương trình mới toanh trên VTV3 bắt đầu từ 24/11.

TP.HCM thúc tiến độ giải ngân đầu tư công: “Nút mở” cho các dự án vành đai, cao tốc
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thúc tiến độ giải ngân đầu tư công: “Nút mở” cho các dự án vành đai, cao tốc

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn bồi thường, nhất là tại các dự án vành đai và cao tốc đi qua khu vực Bình Dương (cũ), nhằm giữ nhịp tiến độ hạ tầng trọng điểm trong năm 2025.

Đưa Địa đạo Củ Chi được UNESCO công nhận Di sản Thế giới
Chuyển động Sài Gòn

Đưa Địa đạo Củ Chi được UNESCO công nhận Di sản Thế giới

Chuyển động Sài Gòn

Theo ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, thành phố tập trung là xây dựng hồ sơ để Địa đạo Củ Chi được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

'Họ' Vingroup kéo sóng, cổ phiếu bất động sản 'xanh vỏ, đỏ lòng'
Nhà đất

"Họ" Vingroup kéo sóng, cổ phiếu bất động sản "xanh vỏ, đỏ lòng"

Nhà đất

Nhà Vingroup trở thành trụ đỡ quan trọng của thị trường khi bốn mã VIC, VHM, VRE và VPL cùng bứt phá, góp hơn 14,7 điểm cho VN-Index trong phiên 24/11, dù phần lớn cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ.

Công an TP Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị bão lũ
Tin tức

Công an TP Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị bão lũ

Tin tức

Công an TP Hà Nội phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên chịu thiệt hại do bão lũ, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của lực lượng công an Thủ đô.

Cần gấp gần 100 tỷ để tu sửa khẩn cấp 7 hồ chứa nước ngọt ở tỉnh Lâm Đồng mới (gồm cả Bình Thuận trước đây)
Nhà nông

Cần gấp gần 100 tỷ để tu sửa khẩn cấp 7 hồ chứa nước ngọt ở tỉnh Lâm Đồng mới (gồm cả Bình Thuận trước đây)

Nhà nông

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) vừa có tờ trình đến UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành liên quan, đề nghị bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp 7 hồ chứa nước ngọt trên địa bàn với số tiền gần 100 tỷ đồng.

Bay thẳng TP.HCM - Manila cùng Vietjet trong mùa lễ hội sôi động cuối năm
Doanh nghiệp

Bay thẳng TP.HCM - Manila cùng Vietjet trong mùa lễ hội sôi động cuối năm

Doanh nghiệp

Tưng bừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet khai trương đường bay thẳng kết nối TP.HCM với thủ đô Manila (Philippines), mang đến cho hành khách thêm lựa chọn linh hoạt để thỏa sức khám phá điểm đến mới hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Hai công an phường ở Hà Nội lao ra đường bắt kẻ cướp giật trong lúc đang hướng dẫn người dân
Pháp luật

Hai công an phường ở Hà Nội lao ra đường bắt kẻ cướp giật trong lúc đang hướng dẫn người dân

Pháp luật

Hai cán bộ Công an phường Xuân Phương, Hà Nội, đã nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ một đối tượng cướp giật ngay trên phố khi đang hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký xe và giấy phép lái xe, bảo đảm an toàn cho tài sản của người dân.

Mức lương của bí thư tỉnh ủy mới nhất sau sáp nhập là bao nhiêu?
Xã hội

Mức lương của bí thư tỉnh ủy mới nhất sau sáp nhập là bao nhiêu?

Xã hội

Sau sáp nhập, tiền lương của nhiều chức danh lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức không có nhiều thay đổi. Tiền lương của bí thư tỉnh ủy mới sau sáp nhập về cơ bản được giữ nguyên.

Chủ động tiêm phòng vaccine cho đàn heo sau mưa lũ – giải pháp phòng bệnh an toàn, hiệu quả
Nhà nông

Chủ động tiêm phòng vaccine cho đàn heo sau mưa lũ – giải pháp phòng bệnh an toàn, hiệu quả

Nhà nông

Sau bão lũ, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là đàn heo tăng cao do môi trường ô nhiễm, thời tiết ẩm ướt và sức đề kháng của vật nuôi suy giảm. Nhiều dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả heo châu Phi (ASF), dịch tả heo cổ điển (CFS), tai xanh (PRRS), PED, lở mồm long móng (FMD), E.coli… có thể tái bùng phát mạnh nếu không có biện pháp phòng ngừa sớm.

Tiền đạo Việt kiều Lee Williams 1m90 của CLB Công an TP.HCM liên tục ghi bàn: HLV Kim Sang-sik phải chú ý?
Thể thao

Tiền đạo Việt kiều Lee Williams 1m90 của CLB Công an TP.HCM liên tục ghi bàn: HLV Kim Sang-sik phải chú ý?

Thể thao

Lee Williams tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo CLB Công an TP.HCM khi ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng 3-0 trước CLB TP.HCM ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026. Đây đã là bàn thắng thứ 2 của tiền đạo Việt kiều người Anh này cho "Chiến Hạm Đỏ".

Diễn tập tình huống sơ tán dân khi nước sông Đáy dâng cao trên báo động 3
Bạn đọc

Diễn tập tình huống sơ tán dân khi nước sông Đáy dâng cao trên báo động 3

Bạn đọc

Chi Cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội đã phối hợp với UBND xã Dân Hòa (TP.Hà Nội) tổ chức buổi diễn tập xử lý một số tình huống trong công tác phòng, chống thiên tai tại khu vực đê sông Đáy. Một trong những tình huống xử lý nổi bật là công tác sơ tán dân khi có cảnh báo thiên tai.

BTV điển trai của Bản tin Thời sự VTV quê gốc Ninh Bình, thời đi học từng bị cảnh cáo toàn trường vì đánh nhau
Văn hóa - Giải trí

BTV điển trai của Bản tin Thời sự VTV quê gốc Ninh Bình, thời đi học từng bị cảnh cáo toàn trường vì đánh nhau

Văn hóa - Giải trí

BTV Hữu Bằng là gương mặt dẫn Bản tin Thời sự 19h gây được nhiều ấn tượng đối với khán giả. Tuy nhiên, ít ai biết, thời đi học anh khá tinh nghịch.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyên góp, ủng hộ 6,5 tỷ đồng đến các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ
Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyên góp, ủng hộ 6,5 tỷ đồng đến các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức quyên góp, ủng hộ 6,5 tỷ đồng đến các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, riêng đợt mưa lũ vừa qua 1,3 tỷ đồng.

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt gà, hiếm gặp hơn thịt lợn, giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, ngừa rụng tóc
Gia đình

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt gà, hiếm gặp hơn thịt lợn, giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, ngừa rụng tóc

Gia đình

Đừng ngần ngại ăn loại thịt này vào mùa đông. Đây là loại thịt cực kỳ bổ dưỡng, không phổ biến như thịt bò, thịt dê nhưng giá trị dinh dưỡng cực cao.

Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam ngành Y sinh năm 1987, là phó hiệu trưởng của một trường Y, trưởng bộ môn
Xã hội

Nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam ngành Y sinh năm 1987, là phó hiệu trưởng của một trường Y, trưởng bộ môn

Xã hội

Cô Nguyễn Thị Nhẫn là nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam thuộc Hội đồng giáo sư ngành Y năm 2025. Cô hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược TP.HCM.

Lời khai của đối tượng đá người đàn ông bất tỉnh giữa phố ở Hà Nội
Pháp luật

Lời khai của đối tượng đá người đàn ông bất tỉnh giữa phố ở Hà Nội

Pháp luật

Lương Cao Phúc, 20 tuổi, ở Hà Nội bị Công an phường Phú Lương triệu tập sau gần 24 giờ bỏ trốn, do liên quan vụ đánh một người đàn ông bất tỉnh giữa phố Xốm.

Tổng Bí thư: Không để có “khoảng trống,” “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được
Tin tức

Tổng Bí thư: Không để có “khoảng trống,” “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được

Tin tức

Tổng Bí thư yêu cầu triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao, không để có “khoảng trống,” “vùng tối.”

Người đàn ông bị 2 nam thanh niên hành hung giữa phố tại Hà Nội
Pháp luật

Người đàn ông bị 2 nam thanh niên hành hung giữa phố tại Hà Nội

Pháp luật

Một người đàn ông bị 2 nam thanh niên dùng hung khí hành hung giữa phố. Sự việc xảy ra tại xã An Khánh, Hà Nội.

Tin đọc nhiều

1

Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

2

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

3

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

4

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa

5

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga