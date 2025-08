Ngày 31/7, Ban Chỉ đạo Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Đồng Nai đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. Chủ trì cuộc họp là ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo của tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Đồng Nai. Ảnh Hải Quân

Thông tin tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Quang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã báo cáo kết quả sơ kết 6 tháng đầu năm 2025 thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. Trong đó, kết quả tổng hợp theo báo cáo của các sở, ngành trong 6 tháng đầu năm, có 6 nhiệm vụ hoàn thành, 97 nhiệm vụ cần hoàn thành trong 6 tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã báo cáo kết quả tại cuộc họp. Ảnh Hải Quân

Về phát triển hạ tầng số, tỷ lệ phủ sóng 5G trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt 13,8%. Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển chính quyền số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của dịch vụ công trực tuyến toàn trình 6 tháng đầu năm đạt 64,6%.

Về quản trị điều hành trên môi trường số, 100% đảng ủy, chính quyền xã, phường sử dụng phần mềm quản trị điều hành thống nhất. Tỉnh Đồng Nai đã triển khai Hệ thống họp trực tuyến cho các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Đại tá Lâm Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo tại cuộc họp. Ảnh Hải Quân

Đại tá Lâm Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã báo cáo kết quả sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Đề án 06 và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Công an triển khai 11 tiện ích mới trên VNeID, nâng tổng số tiện ích Bộ Công an đang cung cấp trên VNeID là 38 tiện ích. Trong 6 tháng đầu năm, 2 tỉnh Đồng Nai (cũ) và Bình Phước (cũ) đã tổ chức thu nhận hơn 180,3 ngàn hồ sơ cấp thẻ căn cước (cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước). Tỷ lệ công dân thường trú trên địa bàn có thẻ căn cước công dân/thẻ căn cước đạt hơn 91,4%.

Báo cáo về kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, ông Hà Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai thông tin, hiện nay, tổng số thủ tục hành chính sau phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại địa phương là 2.176 thủ tục. Trong đó, cấp tỉnh 1.792 thủ tục hành chính, cấp xã 384 thủ tục hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác giải quyết thủ tục hành chính của 2 tỉnh Đồng Nai (cũ) và Bình Phước (cũ) tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, với tỷ lệ hồ sơ được xử lý đúng và trước hạn ở cả 3 cấp đều duy trì ở mức cao trên 98%. Từ ngày 1 đến 30/7, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt gần 12,9 ngàn hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ xử lý trước và đúng hạn đạt 96,98%.

Ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh Hải Quân

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đặt ra mục tiêu đưa Đồng Nai lọt vào top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể để thúc đẩy phát triển kinh tế số, đặc biệt là những nhiệm vụ cốt lõi, trọng tâm để nâng cao đóng góp của kinh tế số vào GRDP của tỉnh; đồng thời phát triển xã hội số, công dân số một cách hiệu quả, thực chất, xây dựng kế hoạch tổ chức diễn đàn về đổi mới sáng tạo cấp tỉnh.