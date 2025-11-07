Quyền và nghĩa vụ của người đồng sở hữu đất

Luật sư Hoàng Anh Sơn - Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết: Theo Điều 207 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản, trong đó mỗi chủ thể có quyền sở hữu chung hợp nhất hoặc quyền sở hữu theo phần.

Đồng sở hữu đất, nghĩa vụ và những rủi ro thường gặp là gì. Ảnh minh hoạ: PL

Đối với quyền sử dụng đất, hình thức đồng sở hữu được ghi nhận tại khoản 2 Điều 135 Luật Đất đai năm 2024, quy định: “Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung tài sản gắn liền với đất thì cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

trường hợp những người có chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có yêu cầu thì cấp chung 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trao cho người đại diện”

Người đồng sở hữu có các quyền cơ bản gồm:

Quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt phần đất thuộc sở hữu chung theo thỏa thuận.

Được chia phần lợi nhuận phát sinh tương ứng với tỷ lệ sở hữu.

Có quyền định đoạt quyền sử dụng đất theo Điều 218 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Có quyền tham gia ký kết, đồng ý hoặc ủy quyền khi chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp hoặc cho thuê quyền sử dụng đất chung.

Về nghĩa vụ, các đồng sở hữu phải cùng thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (thuế, phí, lệ phí), sử dụng đất đúng mục đích và chịu trách nhiệm chung về thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng tài sản chung theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, nhóm người sử dụng đất mà có chung quyền sử dụng đất thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Đất đai 2024.

Những rủi ro pháp lý thường gặp trong đồng sở hữu đất

Rủi ro phổ biến nhất là khi muốn thực hiện giao dịch nhưng không có đủ chữ ký của tất cả đồng sở hữu. Do đó, nếu hợp đồng mua bán, tặng cho hay thế chấp chỉ có một người đồng sở hữu ký mà không có ủy quyền hợp pháp thì giao dịch có thể bị tuyên vô hiệu.

Một rủi ro khác là khó khăn khi chia tách thửa đất đồng sở hữu. Việc tách thửa phải đáp ứng diện tích tối thiểu theo quy định của từng địa phương và cần có sự đồng thuận của tất cả đồng sở hữu. Nếu một người không đồng ý, dẫn đến tranh chấp, thủ tục tách thửa sẽ bị đình lại, gây khó khăn cho các giao dịch dân sự.

Ngoài ra, nếu một người đồng sở hữu chết mà chưa phân chia thừa kế, phần quyền sử dụng đất tương ứng của người đó trở thành tài sản thừa kế. Khi đó, mọi giao dịch liên quan phải chờ hoàn tất thủ tục khai nhận di sản theo quy định Bộ luật Dân sự năm 2015, dẫn đến việc sang tên, chuyển nhượng bị kéo dài.

Luật sư Hoàng Anh Sơn cung đưa ra lời khuyên cho người dân khi sử dụng đất đồng sở hữu như sau: Khi mua đất có đồng sở hữu, cần xem kỹ sổ đỏ để xác định rõ số lượng người đứng tên.

Nên lập văn bản thỏa thuận riêng về quyền và nghĩa vụ của từng người, công chứng hoặc chứng thực để tránh tranh chấp.

Khi chuyển nhượng, tặng cho hoặc thế chấp, phải có sự đồng thuận bằng văn bản của tất cả đồng sở hữu hoặc ủy quyền hợp pháp.

Nếu muốn tách phần đất của mình, nên kiểm tra điều kiện tách thửa tại địa phương và thực hiện thủ tục chia tách tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Đồng sở hữu đất được pháp luật công nhận khi nhiều người cùng sử dụng và cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nên có thỏa thuận đồng sở hữu bằng văn bản để làm rõ quyền, nghĩa vụ và tránh tranh chấp. Khi có tranh chấp, tòa án căn cứ vào Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự năm 2015 và quy định pháp luật hiện hành để giải quyết.