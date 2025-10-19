Chủ đề nóng

Quy định mới nhất về hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp

Chủ nhật, ngày 19/10/2025 14:00 GMT+7
Luật Đất đai 2024, có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, đã mang đến bước thay đổi căn bản trong chính sách đất nông nghiệp. Một trong những nội dung đáng chú ý là sửa đổi, bổ sung quy định về hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất, hướng tới phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, bền vững.
Tăng hạn mức nhận chuyển nhượng, mở rộng cơ hội tích tụ ruộng đất

Theo Điều 177 Luật Đất đai năm 2024, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không vượt quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp tương ứng được quy định tại Điều 175 của Luật này.

Luật Đất đai 2024, có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, đã mang đến bước thay đổi căn bản trong chính sách đất nông nghiệp. Ảnh minh hoạ: M.H.

Quy định này đã thay thế mức “10 lần” theo Luật Đất đai 2013, phản ánh chủ trương mở rộng quy mô sản xuất, thúc đẩy tích tụ ruộng đất một cách hợp pháp.

Cụ thể: Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối: tối đa 45 ha tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ; 30 ha tại các tỉnh, thành khác (theo khoản 1, 2 Điều 175 và khoản 1 Điều 177).

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp: Trường hợp bắt buộc phải xin phép?

Đất trồng cây lâu năm: tối đa 150 ha tại vùng đồng bằng, 450 ha tại vùng trung du, miền núi (khoản 3 Điều 175 và khoản 1 Điều 177).

Đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng trồng: không quá 450 ha (khoản 4 Điều 175 và khoản 1 Điều 177).

Đáng chú ý, khoản 4 Điều 177 cũng cho phép Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện kinh tế, xã hội, đặc điểm đất đai và quy hoạch sử dụng đất để quyết định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp tại địa phương. Đây là cơ chế linh hoạt, giúp chính quyền địa phương chủ động điều chỉnh để khuyến khích mô hình sản xuất quy mô lớn.

Bỏ điều kiện “trực tiếp sản xuất” khơi thông thị trường quyền sử dụng đất

Một điểm mới quan trọng khác là việc bãi bỏ điều kiện “phải trực tiếp sản xuất nông nghiệp” đối với người nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, quy định từng có trong Điều 191 Luật Đất đai 2013. Theo Điều 190 Luật Đất đai 2024, người nhận chuyển nhượng đất trồng lúa chỉ cần có phương án sử dụng đất và đảm bảo sử dụng đúng mục đích, không còn bắt buộc phải là người trực tiếp canh tác.

Quy định này được đánh giá là bước tiến lớn, mở ra cơ hội thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp vận hành thực chất hơn, phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai 2024 lần đầu tiên ghi nhận và phân biệt rõ hai khái niệm “tập trung” và “tích tụ” đất nông nghiệp tại Điều 192 và Điều 193.

Tập trung đất nông nghiệp là việc gom các thửa đất nhỏ lẻ lại để thuận tiện canh tác, thông qua hình thức dồn điền đổi thửa, thuê, hợp tác.

Tích tụ đất nông nghiệp là việc tăng diện tích đất canh tác thông qua nhận chuyển nhượng, góp vốn hoặc thuê dài hạn quyền sử dụng đất.

Hai quy định này giúp phân định rõ ràng mục tiêu của từng hình thức, đồng thời khuyến khích tổ chức, cá nhân mở rộng quy mô sản xuất nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ pháp luật về đất đai.

Hướng dẫn thủ tục tích tụ đất nông nghiệp, tạo hành lang pháp lý minh bạch

Để cụ thể hóa các quy định của Luật Đất đai 2024, Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ đã ban hành Chương VI, quy định rõ trình tự, thủ tục tập trung và tích tụ đất nông nghiệp.

Theo đó, quá trình thực hiện gồm 3 bước cơ bản:

Lập phương án sử dụng đất nông nghiệp, đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Thỏa thuận chuyển nhượng hoặc góp vốn, giữa các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế theo nguyên tắc tự nguyện, công khai.

Đăng ký biến động đất đai, tại cơ quan đăng ký đất đai theo quy định tại Nghị định số 101/2024/NĐ-CP về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cơ sở dữ liệu đất đai.

Việc bổ sung quy trình này không chỉ tạo tính minh bạch và thống nhất trong quản lý, mà còn giúp ngăn chặn tình trạng gom đất trái phép, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và nhà đầu tư.

Những thay đổi trong Luật Đất đai 2024 và các nghị định hướng dẫn cho thấy chủ trương mạnh mẽ của Nhà nước trong việc hợp pháp hóa quá trình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp. Việc nới hạn mức nhận chuyển nhượng, bỏ điều kiện trực tiếp sản xuất và phân biệt rõ hai khái niệm “tập trung”,“tích tụ” sẽ góp phần tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho phát triển nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn, nâng cao giá trị đất đai và thu nhập của nông dân.


Luật Đất đai 2024 (Điều 175, 177): nâng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp lên 15 lần hạn mức giao đất. Điều 190: bỏ quy định “phải trực tiếp sản xuất nông nghiệp” khi nhận chuyển nhượng đất trồng lúa. Điều 192 – 193: lần đầu tiên quy định riêng về tập trung và tích tụ đất nông nghiệp. Nghị định 102/2024/NĐ-CP: hướng dẫn chi tiết thủ tục tích tụ, tập trung đất nông nghiệp. UBND cấp tỉnh được quyền điều chỉnh hạn mức nhận chuyển nhượng phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

7 vị trí cán bộ, công chức, viên chức giáo dục phải luân chuyển công tác: Đó là những vị trí nào?

Cán bộ phụ trách tuyển sinh, đào tạo trong các trường công lập sẽ phải luân chuyển công tác định kỳ theo quy định mới. Không chỉ riêng nhóm này, còn 6 vị trí khác cũng được liệt kê trong Thông tư 19/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vậy cụ thể, đó là những vị trí nào?

Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu sử dụng sai mục đích tại một số ngân hàng

Bạn đọc
Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu sử dụng sai mục đích tại một số ngân hàng

Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi: Khi hình phạt bị áp dụng quá cứng nhắc

Bạn đọc
Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi: Khi hình phạt bị áp dụng quá cứng nhắc

Đường đi của hàng nghìn tỷ đồng huy động trái phiếu tại Tập đoàn Novaland

Bạn đọc
Đường đi của hàng nghìn tỷ đồng huy động trái phiếu tại Tập đoàn Novaland

Đêm kinh hoàng của người đàn ông Cao Bằng: Phá tường thoát lũ, trắng tay sau trận nước dữ

Nhân ái
Đêm kinh hoàng của người đàn ông Cao Bằng: Phá tường thoát lũ, trắng tay sau trận nước dữ

20 thực phẩm giàu protein lành mạnh có giá thành rẻ
Gia đình

20 thực phẩm giàu protein lành mạnh có giá thành rẻ

Gia đình

Nhiều loại thực phẩm lành mạnh giàu protein lại tiết kiệm nhưng có chất lượng dinh dưỡng cao tương đương các lựa chọn đắt tiền hơn.

Chính phủ: Năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 1/10 Singapore, bằng 1/2 Trung Quốc
Kinh tế

Chính phủ: Năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 1/10 Singapore, bằng 1/2 Trung Quốc

Kinh tế

So sánh năng suất lao động theo sức mua tương đương (PPP) của Việt Nam năm 2023, Việt Nam chỉ bằng 11% so với năng suất lao động của Singapore, bằng 57% so với năng suất của người Trung Quốc.

Nhiều địa phương đã khởi tố bị can là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
Tin tức

Nhiều địa phương đã khởi tố bị can là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Tin tức

Nhiệm kỳ qua, có 19 Ủy viên hoặc nguyên Ủy viên Trung ương Đảng cùng 11 sĩ quan cấp tướng bị xử lý hình sự do liên quan tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thậm chí, nhiều địa phương khởi tố, điều tra cả bị can là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Kết quả bốc thăm vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33: U22 Việt Nam sớm đụng U22 Malaysia
Thể thao

Kết quả bốc thăm vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33: U22 Việt Nam sớm đụng U22 Malaysia

Thể thao

U22 Việt Nam sớm đụng U22 Malaysia ngay vòng bảng, trong khi đương kim vô địch U22 Indonesia và đương kim á quân U22 Thái Lan "dễ thở".

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng SVĐ 60.000 chỗ ngồi ở Hưng Yên, có công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới
Thể thao

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng SVĐ 60.000 chỗ ngồi ở Hưng Yên, có công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới

Thể thao

Sáng 19/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự, thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng Sân vận động PVF có thiết kế mang tầm vóc thời đại và công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.

Nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam là người tỉnh nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam là người tỉnh nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Sinh ra trong thời đại phong kiến còn nặng nề tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, Nguyễn Thị Duệ đã vươn lên khẳng định tên tuổi của mình, đấu tranh cho giá trị của người phụ nữ, trở thành bậc kỳ nhân trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Bà được người dân ca tụng là “Bà Chúa Sao”, người phụ nữ đầu tiên và duy nhất đỗ tiến sĩ trong thời đại phong kiến nước nhà.

TP.HCM “mở khóa”, giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông, hạ tầng và quá tải dân cư nội đô
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM “mở khóa”, giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông, hạ tầng và quá tải dân cư nội đô

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đẩy mạnh phát triển metro gắn với mô hình TOD, hướng tới đô thị xanh, thông minh và đa trung tâm. Đây được xem là “chìa khóa” để giải quyết các vấn đề cấp bách về giao thông, hạ tầng và quá tải dân cư nội đô, đồng thời mở ra hướng quy hoạch mới cho thành phố trong giai đoạn bứt phá.

Trương Minh Cường 'Lật mặt' bị đứt gân chân
Văn hóa - Giải trí

Trương Minh Cường "Lật mặt" bị đứt gân chân

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên "Lật mặt 7" bị chấn thương trong lúc chơi pickleball. Anh cho biết sắp tới sẽ phải phẫu thuật nối gân chân, mất nhiều tháng để hồi phục.

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc
Thế giới

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

Thế giới

Một chiếc tiêm kích F-35 của Mỹ chứa hơn 400kg đất hiếm, còn tên lửa dẫn đường bằng laser thì đầy ắp nam châm từ Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh “tắt công tắc”, họ có thể làm Detroit ngưng sản xuất ô tô, Silicon Valley khựng lại, và nền quốc phòng Mỹ tê liệt, nhà báo kỳ cựu Andy Browne bình luận.

Kiểu làm vườn tiền tỷ ở Đắk Lắk, cho cây sầu riêng 'chung nhà' với loại rau rừng đặc sản này, bán sang Mỹ, Trung Quốc
Nhà nông

Kiểu làm vườn tiền tỷ ở Đắk Lắk, cho cây sầu riêng "chung nhà" với loại rau rừng đặc sản này, bán sang Mỹ, Trung Quốc

Nhà nông

Thôn Cao Bằng, xã Ea Knuếc (huyện Krông Pắc cũ, tỉnh Đắk Lắk) như vừa "lột xác", từ vùng đất nghèo đang vươn mình mạnh mẽ. Kiểu làm vườn tiền tỷ ở đây là trồng rau bò khai (một loại rau rừng, rau đặc sản) trồng xen canh cới cây sầu riêng, cây ra quả ngon lành, xuất khẩu sang Mỹ, Trung Quốc.

Quà tặng 20/10: Quà vừa xinh vừa ngon tặng chị em đang hot
Chuyển động Sài Gòn

Quà tặng 20/10: Quà vừa xinh vừa ngon tặng chị em đang hot

Chuyển động Sài Gòn

Quà tặng 20/10 đang nhộn nhịp trên thị trường. Năm nay, quà vừa xinh vừa ngon tặng chị em đang được ưa chuộng.

Nghi vợ 'quan hệ mập mờ' nên được giảm giá mua thịt, chồng nổi cơn ghen ra tay tàn bạo
Xã hội

Nghi vợ "quan hệ mập mờ" nên được giảm giá mua thịt, chồng nổi cơn ghen ra tay tàn bạo

Xã hội

Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người bán thịt để được mua với giá rẻ, người chồng ở Trung Quốc nổi cơn ghen và ra tay tàn bạo. Tòa án đã tuyên phạt người đàn ông này 10 năm rưỡi tù giam.

Từ năm 2025, người dân được nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp bao nhiêu lần?
Bạn đọc

Từ năm 2025, người dân được nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp bao nhiêu lần?

Bạn đọc

Kể từ năm 2025, người dân được mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp từ 10 lần lên đến 15 lần...

Lý do BTV Phương Thảo rời VTV9
Văn hóa - Giải trí

Lý do BTV Phương Thảo rời VTV9

Văn hóa - Giải trí

BTV Phương Thảo chia sẻ lý do rời VTV9, chuyển sang VTV5 để cân bằng công việc và gia đình, tiếp tục dẫn thời sự và truyền cảm hứng gần gũi khán giả.

Người Việt chi 3,4 tỷ USD nhập khẩu ô tô: 'Bài test' cạnh tranh khốc liệt dành cho doanh nghiệp nội địa
Thị trường

Người Việt chi 3,4 tỷ USD nhập khẩu ô tô: "Bài test" cạnh tranh khốc liệt dành cho doanh nghiệp nội địa

Thị trường

Nhập khẩu ô tô tại Việt Nam tăng mạnh là dấu hiệu tích cực cho nhu cầu thị trường, nhưng cũng đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách với doanh nghiệp nội địa.

Mưa lớn kéo dài, thêm bão FENGSHEN sắp đổ bộ, người dân sống dưới chân núi Gò Oát ở Quảng Ngãi thêm nỗi lo sạt lở
Nhà nông

Mưa lớn kéo dài, thêm bão FENGSHEN sắp đổ bộ, người dân sống dưới chân núi Gò Oát ở Quảng Ngãi thêm nỗi lo sạt lở

Nhà nông

Cùng những cơn mưa liên tiếp, thông tin bão FENGSHEN đang chuẩn bị đổ bộ càng khiến 61 hộ/216 người dân thôn Ba Lang, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi lo ngại khi vết nứt dưới chân núi Gò Oát ngày càng lớn.

3 cao thủ nào có thể đánh bại Trương Tam Phong trong kiếm hiệp Kim Dung?
Đông Tây - Kim Cổ

3 cao thủ nào có thể đánh bại Trương Tam Phong trong kiếm hiệp Kim Dung?

Đông Tây - Kim Cổ

3 cao thủ nào có thể vượt mặt Trương Tam Phong về võ công trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung?

Hà Nội: Di tích từ thời Tự Đức dần trở thành phế tích giữa làng Yên Nội
Bạn đọc

Hà Nội: Di tích từ thời Tự Đức dần trở thành phế tích giữa làng Yên Nội

Bạn đọc

Cụm di tích Yên Nội (xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội) sở hữu hai hiện vật độc đáo là văn từ hàng huyện và văn từ của làng, nhưng hơn một thập kỷ qua, người làng dân Yên Nội bất lực chứng kiến biểu tượng hiếu học của quê hương xuống cấp trầm trọng.

Trực tiếp bốc thăm vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33: U22 Việt Nam đại chiến U22 Malaysia?
Thể thao

Trực tiếp bốc thăm vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33: U22 Việt Nam đại chiến U22 Malaysia?

Thể thao

Kết quả phân nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 33 có thể khiến U22 Việt Nam và U22 Malaysia sớm đụng độ ngay vòng bảng.

Thủ tướng lắng nghe cử tri nêu tình trạng quá tải khi giải quyết chứng thực của chính quyền 2 cấp tại Cần Thơ
Tin tức

Thủ tướng lắng nghe cử tri nêu tình trạng quá tải khi giải quyết chứng thực của chính quyền 2 cấp tại Cần Thơ

Tin tức

Cử tri TP Cần Thơ thông tin với Thủ tướng Phạm Minh Chính về tình trạng quá tải trong tiếp nhận và giải quyết yêu cầu chứng thực trong mô hình chính quyền 2 cấp, nhất là tại các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số lớn.

Mặt bằng bán lẻ TP.HCM bước vào giai đoạn “giữ chân khách thuê”
Chuyển động Sài Gòn

Mặt bằng bán lẻ TP.HCM bước vào giai đoạn “giữ chân khách thuê”

Chuyển động Sài Gòn

Sau nhiều năm duy trì mức giá cao, thị trường mặt bằng bán lẻ TP.HCM đang chứng kiến xu hướng giảm nhẹ giá thuê. Các trung tâm thương mại ở khu vực lõi trung tâm bắt đầu “mềm” hơn trong chính sách cho thuê nhằm giữ chân và thu hút các thương hiệu.

Cuối tuần, 3 con giáp nổi bật trong cuộc đua, nỗ lực hết sức, gặt hái mùa vàng
Gia đình

Cuối tuần, 3 con giáp nổi bật trong cuộc đua, nỗ lực hết sức, gặt hái mùa vàng

Gia đình

Cuối tuần này, 3 con giáp nổi bật nhất sẽ tỏa sáng trong cuộc đua may mắn, nỗ lực không ngừng và gặt hái mùa vàng rực rỡ của tài lộc, thành công và cơ hội thăng tiến.

Bế mạc và trao giải “Giải bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung mở rộng, lần I – năm 2025”
Doanh nghiệp

Bế mạc và trao giải “Giải bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung mở rộng, lần I – năm 2025”

Doanh nghiệp

Ngày 19/10, tại trụ sở Agribank Chi nhánh Lai Vung Đồng Tháp, Lễ bế mạc và trao giải “Giải bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung mở rộng lần I – năm 2025” đã diễn ra trang trọng, khép lại hai ngày thi đấu sôi nổi, đầy cảm xúc. Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10) và hướng tới 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Hơn 1.000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I (2025 – 2030)
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 1.000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I (2025 – 2030)

Chuyển động Sài Gòn

Đại hội sẽ đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước, trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của TP.HCM. Hơn 1.000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội này.

Lý Tiểu Long sở hữu điểm yếu chí mạng nào của võ thuật Trung Quốc?
Đông Tây - Kim Cổ

Lý Tiểu Long sở hữu điểm yếu chí mạng nào của võ thuật Trung Quốc?

Đông Tây - Kim Cổ

Theo một diễn đàn võ thuật ở Trung Quốc thì thực chất, võ công của Lý Tiểu Long hoàn toàn không đáng sợ như nhiều người vẫn tưởng.

Người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong bất thường trong rừng, gần hiện trường có dấu chân nghi của voi
Tin tức

Người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong bất thường trong rừng, gần hiện trường có dấu chân nghi của voi

Tin tức

Một người đàn ông 66 tuổi ở Lâm Đồng, được phát hiện tử vong trong rừng. Gần hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có dấu chân nghi là của voi rừng.

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay đang nóng ở vàng nhẫn và nữ trang. Tại TP.HCM, tranh thủ ngày Chủ nhật cuối tuần, nhiều người đã dậy từ 3-4h sáng, đến các tiệm vàng để chờ mua.

Chiến tranh Nga-Ukraine được định đoạt ở Bắc Kinh, không phải ở Moscow?
Thế giới

Chiến tranh Nga-Ukraine được định đoạt ở Bắc Kinh, không phải ở Moscow?

Thế giới

Cuộc chiến ở Ukraine, sau hơn 3 năm căng thẳng, đang bước vào giai đoạn mà cán cân quyền lực không còn nằm trong tay Moscow hay Kiev, mà ở Bắc Kinh, chuyên gia chiến lược Ram Charan nhận định trên Barrons.com.

“HLV Vũ Hồng Việt “loạn đao pháp” vì phải xoay tua liên tục với Thép xanh Nam Định”
Thể thao

“HLV Vũ Hồng Việt “loạn đao pháp” vì phải xoay tua liên tục với Thép xanh Nam Định”

Thể thao

HLV Vũ Hồng Việt và Thép xanh Nam Định đang có sự khởi đầu đầy thất vọng tại V.League 2025/2026. Theo BLV Hoàng Hải (FPT Play), việc phải sử dụng nhiều cầu thủ trên các mặt trận khác nhau khiến chiến lược gia này gặp khó khăn.

1

Chân dung hai tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Nguyễn Trọng Đông

Chân dung hai tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Nguyễn Trọng Đông

2

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

3

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

4

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

5

Các nhà xuất khẩu Trung Quốc từ bỏ Mỹ

Các nhà xuất khẩu Trung Quốc từ bỏ Mỹ