“Đông Tiến” - Ảo vọng không thành của Hoàng Cơ Minh

Trước và sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhiều sĩ quan cao cấp trong ngụy quân và viên chức ngụy quyền Sài Gòn đã bỏ chạy ra nước ngoài. Vốn có thâm thù với cách mạng, lại được bọn đế quốc và phản động quốc tế giúp đỡ, nhiều tên đã đứng ra lập các tổ chức phản động lưu vong để xin viện trợ nước ngoài, tiến hành các hoạt động phá hoại, lật đổ chính quyền cách mạng...

Qua công tác nắm tình hình, Công an Việt Nam đã nắm được hoạt động của một số tổ chức phản động ở nước ngoài, trong đó có tổ chức phản động lưu vong mang danh “Mặt trận thống nhất quốc gia giải phóng Việt Nam” được thành lập ngày 30/4/1980 tại California (Mỹ). Cái gọi là mặt trận ấy do Hoàng Cơ Minh làm chủ tịch, có cương lĩnh, có hiến chương, có dấu mộc, vẫn một sắc cờ 3 que và có cả Đảng Việt Tân làm hạt nhân lãnh đạo.

Hoàng Cơ Minh quê gốc làng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Hơn 20 năm trong quân đội ngụy Sài Gòn, Minh đều mang sắc lính Hải quân. Năm 1974, Hoàng Cơ Minh được phong Phó đô đốc Hải quân Vùng 2 Duyên Hải, được thưởng gần 20 huân chương đủ loại. Trước khi giải phóng 4 ngày, Minh chạy sang Mỹ, tập hợp được một số tên phản cách mạng người Việt lưu vong, trong đó có Đặng Quốc Hiền - nguyên Thiếu tá dù; Dương Văn Tư - Trung tá bộ binh; Nguyễn Kim - Thiếu tá không quân; Nguyễn Huy - Đại úy Bộ tổng tham mưu ngụy và một số tên khác... Minh móc nối với các cơ quan tình báo, những thế lực thù địch với Việt Nam, các nhà tài phiệt để nhận chỉ đạo và nhận tài trợ.

Từ đây, chúng hoạch định kế hoạch xâm nhập và bạo loạn, sản xuất các chương trình nghe nhìn để khuếch trương thanh thế của tổ chức và xuyên tạc tình hình đất nước ta, để kích động số phản động trong nước nổi dậy cùng phối hợp. Hoàng Cơ Minh nhờ một nước trong khu vực giúp đỡ, xây dựng căn cứ làm bàn đạp. Tại đây, chúng xây dựng 4 mật cứ trên diện tích 100km2 để huấn luyện biệt kích và thực hiện các cuộc hành quân gọi là “Đông Tiến”.

Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Tiền, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, một trong những thành viên của tổ công tác phối hợp với An ninh Lào tham gia phá án kể lại: Ngày 27/12/1983, tại Căn cứ 83, Hoàng Cơ Minh đã lập ra một đài phát thanh tiếng Việt gọi là “Việt Nam kháng chiến”, mỗi ngày phát 5 lần. Chúng xuất bản tờ Báo Kháng chiến bằng tiếng Việt và cho phát hành ở nhiều nước phương Tây. Trong những năm 1982-1983, qua đường bưu điện quốc tế, chúng đã gửi rất nhiều tài liệu có nội dung phản động, kể cả Báo Kháng chiến về các tỉnh phía Nam nước ta hòng tác động trong nhân dân và kích động bọn phản động trong nước nổi dậy chống đối chính quyền, chuẩn bị cho các cuộc xâm nhập về nước để thực hiện mưu đồ của chúng.

Để thực hiện cuộc hành quân “Đông Tiến 1”, Hoàng Cơ Minh chọn hướng xâm nhập qua Campuchia và Lào bằng đường bộ. Y phong tướng cho Dương Văn Tư và phái Tư đem 51 kháng chiến quân xâm nhập vào Việt Nam. Mục đích của chuyến đi là lập một mật khu tại Gia Lai, Kon Tum, móc nối với những tên làm việc cho chế độ ngụy chưa chịu cải tạo, tổ chức ám sát cán bộ, đánh phá các đồn biên phòng, các nông, lâm trường, chặn đánh các xe vận tải trên các tuyến đường cao nguyên...

Sáng 15/5/1986, xuất phát từ căn cứ, Dương Văn Tư được bọn phỉ Lào dẫn đường trở về Việt Nam. Hơn 4 tháng hành quân, bọn chúng đi không quá 300km đường rừng. Mọi chuyển động và những hành tung của toán biệt kích đã không thoát khỏi tai mắt của nhân dân 3 nước trên đường xâm nhập về Việt Nam. Chúng liên tiếp bị các lực lượng vũ trang của Campuchia, Lào, Việt Nam truy đuổi và vây ép. Một số tên đã giết hại lẫn nhau để đoạt tiền, vàng rồi bỏ trốn. Bọn biệt kích chưa đến được mục tiêu cần thâm nhập thì đã bị chặn đánh, nhiều tên bị diệt, một số bị bắt, mấy tên ngoan cố bỏ chạy bị truy kích và phải đầu hàng. Kế hoạch “Đông Tiến 1” của Hoàng Cơ Minh thất bại.

Qua các tài liệu thu được, qua những lời khai của bọn bị bắt và đầu hàng, qua các nguồn tin nghiệp vụ, những chiến sĩ từng trải và dày dạn kinh nghiệm đã xác định không sai địa bàn xâm nhập mới của tổ chức phản động lưu vong do Hoàng Cơ Minh cầm đầu có thể tiếp tục xâm nhập, đó là vùng cao nguyên Việt Nam, tỉnh Sa-la-vẳn (Lào) và phía Nam Đông Dương. Một phương án phối hợp chiến đấu của lực lượng an ninh ba nước: Việt Nam-Lào-Campuchia ra đời, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, lo toan giữ gìn an ninh chung giữa ba nước anh em cùng một chiến trường.

Thiếu tướng Lê Tiền kể tiếp: “Hòn đá” thăm dò 51 tên ném vào Đông Tiến, gửi gắm nhiều hy vọng không một âm thanh dội lại nhưng Hoàng Cơ Minh vẫn hò hét Đông Tiến để tiếp tục lòe bịp dư luận và bà con kiều bào sống xa quê hương. Ngày 1/7/1987, Minh dốc toàn bộ lực lượng gồm 151 tên do chính Minh chỉ huy lấy tên “Đông Tiến 2”. Nơi xuất phát vẫn từ Căn cứ 27; địa điểm xâm nhập là vùng miền Trung Trung Bộ. Lực lượng tham gia “Đông Tiến 2” được ô tô chở đến biên giới Lào, rồi một toán phỉ ở Lào dẫn đường đi tiếp. Khi chúng chuẩn bị vượt sông Mê Công thì bị bộ đội Lào và bộ đội tình nguyện Việt Nam bắn chặn dữ dội. Chúng buộc phải quay trở lại Căn cứ 81, sau đó rút về Căn cứ 27. Sau khi củng cố lại lực lượng, ngày 7/7/1987, Hoàng Cơ Minh và đồng bọn tiếp tục thực hiện “Đông Tiến 2” (lần 2) xâm nhập về Việt Nam. Chỉ huy cuộc xâm nhập này, ngoài Hoàng Cơ Minh còn có Nguyễn Huy là kháng đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy hành quân; Trần Khánh, phụ trách chính trị và một số tên khác. Mục tiêu của chúng là xâm nhập vào Tây Nguyên phối hợp với Dương Văn Tư xây dựng căn cứ, rồi tung lực lượng ra các vùng khác, mở rộng địa bàn hoạt động.

Đêm 11/7/1987, chúng vượt sông Mê Công vào đất Lào, sau gần 20 ngày đã tiến gần đến biên giới Việt Nam. Nhưng chúng chưa kịp vào đất ta thì đã bị Quân tình nguyện Việt Nam và bộ đội Lào bao vây, tiến công liên tục. Trận đánh cuối cùng diễn ra ngày 28/8, Hoàng Cơ Minh đã bỏ xác trong đám loạn quân. Kết thúc đợt truy quét, ta đã bắt 67 tên, diệt 60 tên, đập tan cuộc hành quân “Đông Tiến 2” của chúng.

Kỳ vọng của Hoàng Cơ Minh đã trở thành ảo vọng. Tay chân thân tín của Hoàng Cơ Minh còn lại có Đào Bá Kế (tức Trần Quang Đô), thấy chủ tướng bị chết đã đứng ra tập hợp và chỉ huy số tàn quân. Y tìm gặp các tên Ba Hoàng, Trần Lộc trong tổ chức Hoàng Cơ Minh để tiếp tục tuyển mộ lực lượng, chuẩn bị thực hiện cuộc hành quân “Đông Tiến 3”. Với luận điệu “Thủ lĩnh Hoàng Cơ Minh vẫn sống và đang chỉ đạo ở chiến khu”, bọn chúng len lỏi vào các trại tị nạn người Việt Nam để tuyên truyền và tập hợp lực lượng. Từ tháng 2/1988 đến tháng 5/1989, chúng tập hợp được gần 100 tên đưa vào căn cứ Vạn Kiếp do Ba Hoàng và Trần Lộc trực tiếp huấn luyện, biên chế thành hai “Quyết đoàn” 1419 và 2589.

Ngày 22/8/1989, Đô chỉ huy hai “Quyết đoàn”, gồm 68 tên xâm nhập vào Việt Nam, thực hiện cuộc hành quân “Đông Tiến 3”. Bọn chúng được trang bị 4 khẩu B40, 14 khẩu M72, 57 súng AK, 6 khẩu súng ngắn và nhiều phương tiện thông tin hiện đại. Ngoài quần áo, thuốc men và các dụng cụ cần thiết, mỗi tên còn được phát một bộ trang phục bộ đội Việt Nam, 2 lạng vàng, mỗi tên phụ trách “Quyết đoàn” còn được giữ 6-7 lạng vàng để về Việt Nam “làm phương tiện hoạt động”.

Theo kế hoạch, chúng sẽ xâm nhập vào Quảng Trị, Quảng Nam - Đà Nẵng, Gia Lai - Kon Tum để xây dựng các “căn cứ tạm”. Sau đó phát triển lực lượng xuống Đồng bằng sông Cửu Long, trọng tâm là vùng Châu Đốc (An Giang), tiến hành phá hoại một số mục tiêu kinh tế quan trọng như nhà máy, cầu cống, đường xe lửa, thu thập tin tức gửi ra nước ngoài... Tuy nhiên, vào đất Lào chưa được một tuần, chúng đã bị quân và dân Lào phát hiện, bị pháo kích và truy bắt, không liên lạc được với căn cứ. Ngày 4/9/1989, Trần Quang Đô bắt 4 người dân Lào dẫn đường và ra lệnh tách thành 2 toán. Một toán gồm “Quyết đoàn” 1419 do Trần Quang Đô chỉ huy, một toán gồm “Quyết đoàn” 2589 do Nguyễn Việt Quốc chỉ huy... Do bị truy kích liên tục, lại bị đói, khát nên ngày 1/9/1989, Trần Quang Đô cùng những tên còn lại buộc phải ra hàng. Toán do Quốc chỉ huy cũng không thoát khỏi tình trạng đó. Nhưng do nội bộ mâu thuẫn, chúng đã bắn chết tên Quốc, Biên và cuối cùng cũng phải ra đầu hàng.

Kết quả, quân và dân Lào phối hợp với bộ đội tình nguyện và Công an Việt Nam đã tiêu diệt 30 tên, bắt 38 tên, thu toàn bộ phương tiện chiến tranh. Đây là toán thứ ba của lực lượng phản động Hoàng Cơ Minh bị phát hiện, tiêu diệt và bắt trên đất Lào, khi chúng chưa kịp xâm nhập vào lãnh thổ nước ta. Số đối tượng bị bắt trong cả 3 đợt đã bị đưa ra truy tố trước pháp luật và bị xử phạt thích đáng.

