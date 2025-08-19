ĐT nữ Việt Nam tập trung tối đa cho trận tranh hạng ba

ĐT nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại ĐT nữ Thái Lan ở trận tranh hạng 3

Phát biểu trước buổi tập, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Có lẽ mọi người xem trực tiếp trận đấu cũng thấy khá tiếc. Các bạn đã thi đấu với 150% sức rồi nhưng đối thủ quá mạnh. Dù hiệp hai chúng ta đã chơi tốt hơn nhưng bóng đá là như vậy, có quyết tâm cao nhưng còn phụ thuộc vào nhiều mặt nữa.

HLV Mai Đức Chung trao đổi cùng các học trò trước buổi tập. Ảnh: VFF.

Chúng ta vẫn còn trận tranh hạng ba, trước buổi tập tôi cũng đã nhắc nhở toàn đội tập trung sinh hoạt, tập luyện thật tốt cho trận đấu ngày mai. Hy vọng mọi người sẽ mang hết sức ra chiến đấu với tinh thần cao nhất để hướng đến kỷ niệm 2 ngày lễ lớn của đất nước 19/8 và 2/9”.

ĐT nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại ĐT nữ Thái Lan ở trận tranh hạng 3. Ảnh: VFF.

Đánh giá về đối thủ Thái Lan – đội bóng mà ĐT nữ Việt Nam từng đánh bại tại vòng bảng, HLV Mai Đức Chung cho rằng sự tự tin là cần thiết nhưng không thể chủ quan: “Sự tự tin đó cũng là một phần, nhưng chúng ta phải rút kinh nghiệm từ những sai sót ở các trận trước. Chúng tôi đã chỉ rõ ưu, khuyết điểm cho các bạn và mong rằng ở trận đấu này hạn chế được sai sót để tiếp tục giành thắng lợi”.

Các cầu thủ nữ Việt Nam đều đang có tâm lý thoải mái. Ảnh: VFF.

Ông cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng bóng đá nữ: “Điều làm chúng tôi cảm động là mặc dù lịch trình rất bận rộn nhưng Thủ tướng vẫn có mặt trên sân và động viên chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn và xin gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước. Toàn đội xin hứa sẽ thi đấu hơn 100% để quyết tâm giành thắng lợi”.

Trận tranh hạng ba giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan sẽ diễn ra lúc 16h30 ngày 19/8.