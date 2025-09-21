Một dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM sắp mở bán phục vụ người lao động









TP.HCM sắp mở bán dự án nhà ở xã hội giá dưới 15 triệu đồng/m2

Liên quan đến vấn đề phát triển nhà ở xã hội, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết một dự án tại địa phương chuẩn bị mở bán, phục vụ nhu cầu chỗ ở cho người lao động.

Cụ thể, đây là dự án nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước xã Ngãi Giao (trước đây là huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) của chủ đầu tư là Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức. Được biết, dự án có quy mô 3 tòa nhà cao tầng với tổng cộng 210 căn hộ cùng nhà xe, công trình phụ trợ, nhà sinh hoạt cộng đồng và cửa hàng tiện ích. Diện tích căn hộ dao động 25-68 m2.

Sở Xây dựng TP.HCM cho hay giá bán dự kiến của dự án trên là 12,4-14,2 triệu đồng/m2, mức giá bán trên đã bao gồm thuế VAT 5% nhưng chưa tính phí bảo trì 2%. Theo đó, người dân có nhu cầu mua nhà có thể nộp hồ sơ đăng ký trong vòng một tuần, từ ngày 15 đến ngày 22/10.

Người lao động tại TP.HCM mong chờ nhà ở xã hội. Ảnh: Gia Linh

Được biết, tháng 6/2025, Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) đã xác nhận dự án đủ điều kiện để bán và cho thuê mua. Dự án trên sau giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với quy mô 1.003 căn hộ trên phần diện tích đất còn lại đã được phê duyệt. Dự án nhà ở xã hội này được xem là một phần trong kế hoạch phát triển hạ tầng phụ trợ cho Khu công nghiệp Châu Đức, phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Về kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, theo chỉ tiêu từ Chính phủ, đến năm 2030, TP.HCM sau sáp nhập phải hoàn thành gần 200.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên đến nay, toàn thành phố chỉ mới hoàn thành đưa vào sử dụng được 6.657 căn, đạt khoảng 6,6% so với mục tiêu đề ra. Trong đó có hơn 3.400 căn tại TP.HCM cũ, gần 3.000 căn ở Bình Dương cũ và hơn 300 căn ở Bà Rịa – Vũng Tàu cũ.

TP.HCM cũng đặt mục tiêu thực hiện phát triển nhà ở xã hội theo các giai đoạn như sau: Từ nay đến năm 2030 là đầu tư xây dựng 69.700 căn nhà ở xã hội (trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 26.200 căn, giai đoạn 2026-2030 là 43.500 căn).

Cụ thể như sau: Năm 2025: 2.874 căn; năm 2026: 6.410 căn; năm 2027: 9.610 căn; năm 2028: 12.820 căn; năm 2029: 16.020 căn; năm 2030: 19.221 căn. Nhằm đạt được chỉ tiêu trên, thành phố đã đăng ký với Bộ Xây dựng về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 như sau: 3 dự án dự kiến hoàn thành với quy mô 2.316 căn hộ; 8 dự án dự kiến khởi công với quy mô khoảng 8.000 căn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay nguồn cung nhà ở xã hội tại TP.HCM vẫn đang rất khan hiếm.