Chủ nhật, ngày 21/09/2025 12:00 GMT+7

Điều chỉnh mức thu nhập: Rộng cánh cửa cho người dân TP.HCM mua nhà ở xã hội

Gia Linh Chủ nhật, ngày 21/09/2025 12:00 GMT+7
Trong bối cảnh giá nhà liên tục leo thang, nhà ở xã hội được xem là hy vọng của rất nhiều người lao động TP.HCM về giấc mơ an cư. Trong đó, đề xuất điều chỉnh, tăng mức thu nhập được xem như giải pháp hữu hiệu, nới lỏng cánh cửa để người dân dễ dàng tiếp cận loại hình này.
TP.HCM cần tập trung nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Thời gian qua, giá nhà tại TP.HCM liên tục leo thang. Trong đó, phân khúc căn hộ đã chạm mốc trên 80 triệu đồng/m2, nguồn cung căn hộ chủ yếu cao cấp (giá trên 5 tỷ đồng/căn hộ). Trước tình hình này, việc mua nhà trở thành áp lực với nhiều người, đặc biệt là người trẻ.

Phát biểu tại hội thảo “TP.HCM mở rộng – Cơ hội an cư cho người trẻ” vừa qua, ông Chử Văn Hải Trưởng phòng Quản lý, phát triển nhà ở xã hội, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng nhận định: “TP.HCM là trung tâm kinh tế – tài chính năng động bậc nhất cả nước, nơi thu hút hàng triệu lao động trẻ mỗi năm. Tuy nhiên, áp lực về nhà ở, đặc biệt với nhóm tuổi từ 24-35, vẫn là thách thức lớn”.

Theo ông Hải, thực trạng hiện nay, giá nhà tại đô thị hiện quá cao so với mức thu nhập trung bình. Đa số người trẻ khởi nghiệp với mức lương khởi điểm không cao, phải sau 5-10 năm đi làm mới tích lũy được một khoản đáng kể. Tuy nhiên, giá bất động sản trong cùng thời gian thường tăng nhanh hơn tốc độ tích lũy, khiến số tiền tiết kiệm luôn “đuổi không kịp” giá nhà.

Chính vì vậy, nhà ở cho người trẻ là một bài toán vừa cấp bách trước mắt, vừa cần chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của TP.HCM. Ông Hải cho rằng TP.HCM mở rộng thì sẽ có định hướng sắp xếp lại không gian phát triển bao gồm khu vực trung tâm và đô thị vệ tinh. Hình hành đô thị gắn với hệ thống, hình thành không gian chính sách mới. Khi thực hiện quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển, TP.HCM được cả nước kỳ vọng sẽ thành đô thị toàn cầu, thích nghi biến đổi khí hậu, đô thị sáng tạo, thông minh, bám sông, hướng biển.

Phát triển nhà ở xã hội là mục tiêu quan trọng của TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

TP.HCM sau sáp nhập phải tổ chức lại không gian phá triển, phải hình thành đô thị gắn với hành lang phát triển kinh tế, thực hiện các quy hoạch xây dựng, theo hướng đô thị mang tính chất toàn cầu, thích nghi cao.

Để phát triển nhà ở xã hội thì TP.HCM, có kế hoạch như bố trí phát triển các nhà ở xã hội độc lập, phát triển quỹ đất phát triển nhà ở xã hội thương mại. Việc bố trí quỹ đất thì thành phố cần ưu tiên bố trí quỹ đất và nguồn vốn tạo thuận lợi phát triển nhà ở xã hội, phát triển nhà ở cho người trẻ, đủ hấp dẫn thu hút nhà đầu tư.

Thành phố cần tập trung phát triển nhà ở lưu trú, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang… Đây là nhiệm vụ lớn của TP.HCM sau sáp nhập, tạo không gian dư địa và định hướng cho thị trường bất động sản phát triển bền vững.

Điều chỉnh mức thu nhập để người dân dễ tiếp cận mua nhà ở xã hội

Ông Chử Văn Hải, Trưởng phòng Quản lý, phát triển nhà ở xã hội, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng cho biết đầu năm đến nay, các dự án nhà ở xã hội trên cả nước đã được khởi công, đến tháng 9 số lượng dự án khởi công gấp 3 lần số dự án của năm 2024. Thời gian qua, Chính phủ, Quốc hội đã quan tâm để ban hành các cơ chế. Theo đó, Quốc hội ban hành hính Nghị quuyết 201 để phát triển nhà ở xã hội.

Từ đó, giải quyết nhiều vấn đề thủ tục đầu tư nhà ở xã hội, từ việc giao chủ đầu tư nhà ở xã hội, các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xây dựng, thủ tục được rút ngắn đi nhiều. Các nội dung tháo gỡ thủ tục, tăng nguồn cung, tháng 9 này, Bộ Xây dựng sẽ trình Chính phủ 2 Nghị định về quỹ nhà ở quốc gia và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung các quy định trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng nhà ở xã hội.

Việc điều chỉnh mức thu nhập để người dân dễ tiếp cận mua nhà ở xã hội. Ảnh: Gia Linh

Đáng chú ý, nội dung quan trọng liên quan đến điều kiện mua nhà ở xã hội. Cụ thể, điều chỉnh mức thu nhập đối với người chưa kết hôn hoặc đã ly hôn chưa tái hôn, độc thân có thu nhập bình quân hàng tháng không quá 20 triệu đồng; người chưa kết hôn hoặc đã ly hôn chưa tái hôn, độc thân nhưng đang nuôi con nhỏ thì đề xuất mức thu nhập bình quân là 30 triệu đồng/tháng; đã kết hôn thì đề xuất 40 triệu/tháng.

Theo ông Hải, tờ trình này mở rộng nhóm đối tượng, tạo cơ hội cho các bạn trẻ với việc nâng mức thu nhập thì các bạn trẻ thì có nhiều cơ hội hơn, tiếp cận nhà ở xã hội.

Ngoài ra, các sửa đổi nghị định liên quan thu nhập thì sửa đổi theo hướng đơn giản hóa các thủ tục, thực hiện cải cách hành chính… sẽ tạo điều kiện tối đa cho người có nhu cầu, thuộc nhóm nhà ở xã hội được giải quyết thủ tục hành chính nhanh nhất.

Ông Hải đánh giá các chính sách phát triển nhà ở xã hội ngày càng hoàn thiện, thủ tục hành chính thủ tục đầu tư rút ngắn để giảm chi phí nhà ở, tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu có thể sở hữu nhà ở.

Sở Xây dựng TP.HCM cho hay chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của TP.HCM đến năm 2030 là đầu tư xây dựng 69.700 căn nhà ở xã hội (trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 26.200 căn, giai đoạn 2026-2030 là 43.500 căn).

Cụ thể như sau: Năm 2025: 2.874 căn; năm 2026: 6.410 căn; năm 2027: 9.610 căn; năm 2028: 12.820 căn; năm 2029: 16.020 căn; năm 2030: 19.221 căn. Nhằm đạt được chỉ tiêu trên, thành phố đã đăng ký với Bộ Xây dựng về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 như sau: 3 dự án dự kiến hoàn thành với quy mô 2.316 căn hộ; 8 dự án dự kiến khởi công với quy mô khoảng 8.000 căn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay nguồn cung nhà ở xã hội tại TP.HCM vẫn đang rất khan hiếm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

