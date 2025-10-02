Du học châu Âu ở tuổi 57, người phụ nữ bị cho là "điên rồ"

Người phụ nữ này có biệt danh “chị Ngọc Gia” trên mạng xã hội. Bà Ngọc Gia đã bay từ Thượng Hải tới Malta (quốc gia ở châu Âu) vào giữa tháng 9 để theo học tiếng Anh cùng sinh viên quốc tế, tờ Shanghai Morning Post đưa tin.

“Nếu bây giờ mẹ không làm điều này, sau này khi đã thật sự già, mẹ sẽ không còn đủ can đảm nữa", bà nói với con gái.

Bà Ngọc Gia đã nghỉ hưu được hai năm. Đây cũng không phải lần đầu bà rời gia đình để theo đuổi việc học.

Hơn 20 năm trước, khi con gái mới 3 tuổi, bà từng rời Thượng Hải để học cao học tại Đại học Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Đến khi con lên 8 tuổi, bà lại sang Belarus du học một năm.

Tinh thần sống đầy phiêu lưu của người phụ nữ 57 tuổi đã giúp bà Ngọc Gia nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội. Ảnh: Handout

Không rõ chuyên ngành bà theo học là gì, chỉ biết bà đã có khoảng 30 năm làm việc trong ngành báo chí.

Kể lại trên mạng xã hội, bà nói, mỗi cuối tuần khi học ở Trịnh Châu, bà đều trở về thăm con. “Mỗi lần tôi rời nhà, con gái lại khóc. Điều đó khiến tôi rất đau lòng. Nhưng tôi tin rằng, bạn phải yêu bản thân mình trước thì mới có thể yêu người khác", bà viết.

“Tôi phải hạnh phúc trước, rồi mới mang lại hạnh phúc cho những người yêu thương mình”, bà chia sẻ thêm.

Về quãng thời gian học ở Belarus, bà mô tả đó là cuộc sống khổ hạnh nhưng cũng mang tính tự chữa lành. “Trong những tháng ở Minsk, tôi phải chịu đựng việc không được ăn hoa quả hay rau, chỉ có bánh mì, bánh quy và sữa. Tuy nhiên, tâm trí tôi vẫn thấy bình yên”, bà nhớ lại.

Luôn năng động, bà Ngọc Gia tin rằng chỉ khi biết yêu thương bản thân thì mới có thể trao đi tình yêu cho người khác. Ảnh: Handout

Giờ đây, khi con gái đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, bà tự hỏi: “Liệu tôi còn có ước mơ nào không? Tôi còn đam mê điều gì?”.

“Một số người cho rằng đi du học ở tuổi này là "điên rồ", nhưng tôi nghĩ mình thực sự đã thức tỉnh”, bà nói.

Cả chồng và con gái đều ủng hộ quyết định của bà. “Hoan hô em đã dám bước ra thế giới”, chồng bà động viên.

“Trong mắt tôi, mẹ là một huyền thoại. Bà là hình mẫu độc lập cho phụ nữ ngoài 50”, con gái bà - họ Dương - chia sẻ.

Câu chuyện của bà Ngọc Gia đã gây tiếng vang lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, nhận được nhiều lời ngợi khen.

“Một tấm gương đầy khích lệ và can đảm. Tôi đã gửi câu chuyện này cho mẹ mình”, một người viết.

Một người khác bình luận: “Tôi sinh sau năm 1990, nhưng chị chính là hình mẫu lý tưởng của tôi, chị Ngọc Gia ạ".