EVNNPC rà soát kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm: Nỗ lực về đích toàn diện, hướng tới giai đoạn phát triển mới

oàn diện trên mọi lĩnh vực, bền bỉ vượt khó

Qua rà soát tại các đơn vị, EVNNPC ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đồng đều trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đầu tư và dịch vụ khách hàng. Giai đoạn 2021 -2025, trong điều kiện đại dịch Covid-19, xung đột Nga - Ukraine, khủng hoảng năng lượng xuất hiện kéo theo lạm phát, khiến giá nhiên liệu năng lượng tăng phi mã, kinh tế - xã hội còn nhiều biến động, hạ tầng điện miền Bắc vẫn được đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh.

Các Công ty Điện lực đã chủ động đầu tư nâng cấp lưới điện, ứng dụng công nghệ mới trong quản lý kỹ thuật, vận hành và kinh doanh; chuyển đổi số mạnh mẽ trong mọi hoạt động, góp phần nâng cao năng suất lao động, độ tin cậy cung cấp điện và trải nghiệm khách hàng. Công tác quản trị doanh nghiệp được EVNNPC chỉ đạo theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng tính tự chủ và trách nhiệm của người đứng đầu.

EVNNPC chủ động triển khai phương án ứng phó với bão số 3 theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trong giai đoạn 2021–2025, chuyển đổi số được EVNNPC xác định là trụ cột chiến lược. Toàn Tổng công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp số trong kỹ thuật, kinh doanh, đầu tư, tài chính và quản lý nội bộ; mở rộng hệ thống công tơ điện tử đo xa, dịch vụ điện trực tuyến toàn trình, thanh toán không dùng tiền mặt; áp dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn trong quản lý vận hành.

Nhờ đó, công tác phục vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch, thân thiện và hiện đại, khẳng định hình ảnh ngành Điện miền Bắc năng động, đổi mới và tận tâm vì khách hàng.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV EVNNPC phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc tại CTĐL Thanh Hóa. Ảnh: PV

Bên cạnh những kết quả nổi bật, EVNNPC cũng chỉ rõ một số thách thức cần tiếp tục được giải quyết như: công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án, yêu cầu giảm tổn thất điện năng, đảm bảo tiến độ đầu tư và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.Tổng công ty yêu cầu các đơn vị chủ động đề xuất giải pháp, nâng cao năng lực quản trị, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, tăng cường ứng dụng công nghệ số và tự động hóa, đồng thời duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn và an ninh năng lượng trong mọi tình huống.

Hướng tới tương lai số – Phát triển vì khách hàng và cộng đồng

Phó Tổng giám đốc EVNNPC Trần Huy Hoàng phát biểu tại buổi làm việc tại CTĐL Lào Cai. Ảnh: PV

Với nền tảng vững chắc sau 5 năm triển khai chiến lược phát triển, EVNNPC đang từng bước hoàn thiện mô hình quản trị hiện đại, đẩy mạnh số hóa toàn diện và mở rộng các giải pháp cung cấp điện an toàn, tin cậy, thân thiện với môi trường.Tổng công ty đặt mục tiêu “Phát triển bền vững – Lấy khách hàng làm trung tâm – Ứng dụng công nghệ làm động lực”.