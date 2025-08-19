EVNSPC hoàn thành hai công trình trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hai công trình gồm: Trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Hòa Bình và đường dây đấu nối (tỉnh An Giang) và Lộ ra 220kV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vị Thanh - Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang cũ, nay là TP Cần Thơ).

Đại diện chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan tham gia đóng điện công trình “Lộ ra 220kV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vị Thanh - Long Mỹ”.

Đây là 2 trong số 14 công trình được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đăng ký tổ chức khởi công và khánh thành vào dịp 19/8/2025, chào mừng kỷ niệm 80 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trạm biến áp (TBA) 110kV Khu công nghiệp Hòa Bình (TBA 110kV Hội An) và đường dây đấu nối khởi công ngày 27/12/2024 và đóng điện vận hành ngày 15/7/2025. Công trình có tổng mức đầu tư 146,4 tỷ đồng, với quy mô xây dựng mới trạm biến áp 110kV, dung lượng 2x63MVA (trong giai đoạn này, lắp đặt một máy biến áp 1x63MVA), trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc SCADA, HMI và camera giám sát theo mô hình TBA không người trực, đáp ứng mục tiêu quản lý tập trung và tự động hóa trong ngành Điện; phần đường dây đấu nối có chiều dài 5,875 km.

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra các hạng mục trước khi đóng điện công trình “Lộ ra 220kV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vị Thanh - Long Mỹ, tại TBA 220kV Châu Thành.

Công trình đi vào vận hành đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của khu vực xã Hội An, tỉnh An Giang; nâng cao chất lượng điện áp, độ tin cậy cung cấp điện theo tiêu chí N-1; giảm tổn thất điện năng lưới điện phân phối trong khu vực; hỗ trợ cung cấp và giảm tải phụ tải cho các TBA 110kV Chợ Mới, Thạnh Hưng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang.

Còn công trình Lộ ra 220kV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vị Thanh - Long Mỹ khởi công ngày 20/04/2024 có chiều dài đường dây 19,265km với tổng mức đầu tư 153,8 tỷ đồng. Khi đi vào vận hành, công trình góp phần giải phóng công suất TBA 220kV Châu Thành, giảm tải cho trạm biến áp 220kV Sóc Trăng, Cà Mau; giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong hệ thống; đồng thời bảo nguồn cung cấp điện cho các khu vực lân cận, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng tốc độ phát triển phụ tải và kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ trong tương lai.

Trạm biến áp 110kV KCN Hòa Bình và đường dây đấu nối đang vận hành, cấp điện cho xã An Hội và khu vực lân cận của tỉnh An Giang.

Trước đó, nhằm lập thành tích thiết thực chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước, 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC (30/4/1975 – 30/4/2025), ngành Điện miền Nam đã kịp thời về đích hoàn thành 50 công trình lưới điện 110kV đúng vào dịp 30/4/2025. Đây là 50 công trình tượng trưng cho chặng đường 50 năm EVNSPC đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, tiếp tục đảm bảo nguồn điện ổn định, chất lượng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân tại các tỉnh phía Nam.

Công nhân Xí nghiệp Cao thế An Giang vui mừng vì công trình TBA 110kV KCN Hòa Bình hoàn thành đúng dịp cả nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tính đến tháng 7/2025, Tổng công ty Điện lực miền Nam nỗ lực triển khai nhiều giải pháp về đầu tư xây dựng, trong đó đã khởi công 41 công trình và đóng điện được 76 công trình, góp phần củng cố hạ tầng lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.

