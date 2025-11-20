Chủ đề nóng

Thể thao
Thứ năm, ngày 20/11/2025 21:10 GMT+7

FAM "đầu hàng” FIFA, AFC trả 3 điểm cho ĐT Việt Nam?

Sỹ Ánh (Theo Tri thức & Cuộc sống) Thứ năm, ngày 20/11/2025 21:10 GMT+7
Chuyên gia thể thao Malaysia Datuk Pekan Ramli hy vọng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cuối cùng cũng sẽ đối diện với thực tế, sau khi Ủy ban Kháng cáo FIFA lên án cách họ xử lý bê bối làm giả giấy tờ.
Chuyên gia Malaysia chỉ trích FAM

Pekan nhấn mạnh rằng FIFA đã chỉ ra sự thất bại của FAM trong việc thực hiện các biện pháp khắc phục có ý nghĩa. Ông cho biết FAM chưa xác định người chịu trách nhiệm cũng như chưa tiến hành cải tổ bộ máy, cho thấy sự thiếu minh bạch và trách nhiệm nghiêm trọng trong tổ chức.

Tờ New Straits Times (Malaysia) dẫn lời ông Pekan: “FIFA đã phơi bày sai phạm của FAM, khiến họ bị lột trần hoàn toàn. FIFA đã công bố một báo cáo toàn diện, và giọng điệu của họ cho thấy sự tức giận và thất vọng với FAM.

Ông Pekan hy vọng FAM thừa nhận sai phạm.

FIFA đang nói: ‘Các ông đã nói dối’. Đây là vụ việc đáng xấu hổ liên quan đến cả cơ quan chính phủ và làm dấy lên những câu hỏi về quản trị tốt. Thật thất vọng, và FIFA rất không hài lòng khi không ai phải chịu trách nhiệm.

FIFA muốn những cá nhân chịu trách nhiệm phải bị xử lý và yêu cầu FAM không bao che cho bất kỳ ai. FAM cần nghĩ cho bóng đá Malaysia, chứ không phải cho một số cá nhân. Sai là sai, không có lý do nào biện minh được”.

Pekan cho biết ông khó hiểu khi không có bất kỳ thành viên hay đối tác nào của FAM lên tiếng trước những sai phạm nghiêm trọng này.

Vị chuyên gia người Malaysia nói thêm: “Tôi không thấy bất kỳ thành viên hay đối tác nào của FAM đưa ra bình luận. Tại sao không ai chất vấn FAM hoặc yêu cầu cải tổ? Nếu họ ngại lên tiếng cá nhân, họ hoàn toàn có thể cùng nhau gửi một bản kiến nghị chung.

Đó mới là phản ứng hợp lý từ các đơn vị thành viên. FAM đang trong tình trạng nguy cấp; nếu các đơn vị thành viên tiếp tục im lặng, họ cũng đang trở thành đồng phạm trong vụ việc”.

Trong quyết định chi tiết công bố mới nhất hôm 18/11, Ủy ban Kháng cáo FIFA cho biết FAM đã cố ý nộp các giấy khai sinh bị chỉnh sửa nhằm giả mạo rằng ông bà của 7 cầu thủ nhập tịch được sinh ra tại Malaysia để đáp ứng điều kiện huyết thống tổ tiên.

Do tính chất nghiêm trọng mang yếu tố hình sự, FIFA đã chỉ đạo Ủy ban Kỷ luật thông báo vụ việc tới các cơ quan chức năng tại Malaysia, Brazil, Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha.

Cuộc điều tra sẽ tập trung vào vai trò của Tổng thư ký FAM bị đình chỉ công tác Datuk Noor Azman Rahman cùng hai đại diện được FIFA cấp phép là Nicolas Puppo và Frederico Moraes. Bên cạnh đó, FIFA còn yêu cầu điều tra riêng 3 trận giao hữu mà 7 cầu thủ nhập tịch từng ra sân.

Các tuyển thủ Malaysia chuẩn bị tinh thần cho kịch bản tồi tệ nhất

Tiền vệ cánh Faisal Halim của Malaysia thừa nhận anh và các đồng đội đang chuẩn bị tâm lý cho kịch bản tồi tệ nhất, khi sự bất định tiếp tục bao trùm hành trình vòng loại Asian Cup 2027 của “Hổ Mã Lai”. Faisal cho biết khả năng bị loại hoặc kết quả bị hủy đã xuất hiện trong suy nghĩ của toàn đội, sau khi FIFA đình chỉ 7 cầu thủ nhập tịch vì sử dụng giấy tờ giả.

Faisal nói rằng đội hiểu rõ hệ quả nhưng vẫn cố gắng duy trì sự tập trung vào màn trình diễn của mình, bao gồm chiến thắng 1-0 trước Nepal ở lượt trận áp chót bảng F hôm 18/11.

“Nếu kịch bản bị loại hoặc hủy kết quả xảy ra, chắc chắn chúng tôi sẽ thất vọng vì toàn đội đang có phong độ rất tốt, thắng tất cả các trận vòng loại. Là cầu thủ, chúng tôi luôn muốn được thi đấu ở những sân khấu lớn nhất. Dù quyết định cuối cùng là gì, chúng tôi chỉ mong những điều tốt đẹp nhất để đội có thể góp mặt tại Asian Cup”, Faisal chia sẻ.

Faisal cho biết anh và các đồng đội hiểu rằng số phận của Malaysia có thể phụ thuộc vào quyết định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đồng thời nhấn mạnh cả đội sẽ tiếp tục ủng hộ 7 cầu thủ nhập tịch bị treo giò.

Ngày 26/9, Ủy ban kỷ luật FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ vì sử dụng giấy tờ chỉnh sửa trong quá trình đăng ký 7 cầu thủ nhập tịch. Những cầu thủ gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal mỗi người bị treo giò 12 tháng và phạt 2.000 franc Thụy Sĩ.

“Dù có chuyện gì xảy ra với các đồng đội, chúng tôi luôn ủng hộ và cầu chúc những điều tốt nhất cho họ”, Faisal nói thêm.

Theo: Theo Tri thức & Cuộc sống

