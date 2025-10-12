Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Văn hóa - Giải trí
Chủ nhật, ngày 12/10/2025 14:00 GMT+7

"Gà ruột" của Vu Chính thập tử nhất sinh sau tuyên bố rời bỏ công ty quản lý

+ aA -
Quang Thanh (Theo Sina) Chủ nhật, ngày 12/10/2025 14:00 GMT+7
Sau khi mắc bệnh kéo dài khiến cân nặng sụt chỉ còn 43 kg, Bạch Lộc phục hồi sức khỏe và cảm ơn người hâm mộ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Vượt qua bệnh tật bằng sự kiên trì và tình cảm người hâm mộ

Từ tháng 7/2025, sức khỏe của Bạch Lộc bắt đầu suy giảm nghiêm trọng. Cô thường xuyên bị đau đầu kéo dài, cơn đau lan xuống cổ và vai gáy, kèm cảm giác mệt mỏi toàn thân. Các triệu chứng ngày một rõ rệt khiến nữ diễn viên buộc phải ngừng mọi hoạt động vào tháng 8. Cân nặng của cô giảm từ 47 kg xuống còn 43 kg, gây sốc với khán giả. Một đạo diễn từng miêu tả cô khi quay phim “trông như chính nhân vật đang chịu giày vò trong kịch bản”.

Bạch Lộc đã đến khám tại nhiều chuyên khoa như thần kinh và não, thực hiện các xét nghiệm CT, MRI nhưng không tìm được nguyên nhân cụ thể. Cô được xếp vào nhóm bệnh khó chẩn đoán. Trong thời gian dài, cô không thể ăn uống, thường xuyên trong tình trạng đau đớn đến mức suy kiệt. Trước áp lực thể chất và tinh thần, cô vẫn cố gắng hoàn thành các phân cảnh nặng trong bộ phim “Mạc ly”, cho biết bản thân và nhân vật Diệp Ly đều trải qua giai đoạn trầm lắng giống nhau. Sự hồi phục của cô trùng với thời điểm quay những cảnh nhẹ nhàng hơn, giúp cô cải thiện tinh thần.

Trong thời gian dài, Bạch Lộc không thể ăn uống, thường xuyên trong tình trạng đau đớn đến mức suy kiệt. IG.

Cuối cùng, nữ diễn viên chọn điều trị bằng phương pháp châm cứu kết hợp thuốc. Một bác sĩ thường xuyên di chuyển từ Ninh Ba đến Tượng Sơn để hỗ trợ điều trị cho cô. Sau một tháng kiên trì, tình trạng sức khỏe của cô có dấu hiệu cải thiện. Tháng 9, cô đăng trên mạng xã hội dòng trạng thái: “Hy vọng tháng 9 sẽ đối xử tốt với tôi hơn”. Đến tháng 10, cô cho biết đã ăn ngon miệng và thể lực hồi phục rõ rệt.

Trước đây, Bạch Lộc từng phải phẫu thuật cột sống, để lại di chứng từ thuốc gây mê, khiến cơ thể dễ đau nhức trong môi trường lạnh. Cô thường xuyên phải đeo đai bảo vệ lưng. Kết quả kiểm tra sức khỏe tháng 6/2025 cũng cho thấy cô dị ứng với trứng, một yếu tố có thể liên quan đến suy giảm miễn dịch do áp lực công việc. Sau khi hồi phục, cô lần đầu chia sẻ về tình trạng của mình: “Tôi không muốn được thương hại. Khi cơ thể lên tiếng cảnh báo, hãy lắng nghe và chăm sóc kịp thời. Đói thì ăn, mệt thì nghỉ”.

Trong suốt giai đoạn điều trị, cô lấy lại tinh thần nhờ tình cảm từ người hâm mộ. Cô xúc động khi đọc các bình luận về những vai diễn cũ, những lời nhắn mong chờ vai mới. “Chính điều đó cho tôi thêm sức mạnh để vượt qua bệnh tật,” cô nói. Động lực ấy giúp cô trụ vững trong một giai đoạn đầy thử thách, cả về thể chất lẫn tâm lý.

Cân nhắc rời công ty sau 9 năm gắn bó với Vu Chính

Tháng 7/2016, Bạch Lộc chính thức ký hợp đồng với công ty Hoan Ngu Ảnh Thị, do biên kịch Vu Chính và CEO Dương Nhạc sáng lập. Tác phẩm đầu tiên của cô là MV “Lưu Ngôn” của ca sĩ Lục Hổ, đánh dấu bước chân vào làng giải trí. Vai thứ chính trong phim truyền hình “Phượng Tù Hoàng” giúp cô giành giải “Nghệ sĩ tiềm lực của năm” tại lễ trao giải iQiyi Screaming Night, mở đường cho chuỗi thành công sau đó.

Vu Chính từng nói ngay khi thấy Bạch Lộc lần đầu, anh tin rằng cô sẽ trở thành ngôi sao. Anh đã xem tác phẩm “Cây Mèo” do cô thể hiện, sau đó sắp xếp một buổi phỏng vấn. Mẹ của cô chọn cho con gái một bộ đồ thể thao đỏ để thể hiện tính cách thật thà. Trên đường về từ buổi phỏng vấn, Bạch Lộc nhận được lời mời ký hợp đồng ngay khi còn đang trên tàu cao tốc.

Không thể phủ nhận, Vu Chính là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp Bạch Lộc. Sina.

Kể từ đó, công ty tích cực quảng bá tên tuổi của cô qua nhiều bộ phim. Tuy nhiên, đến tháng 8/2025, Vu Chính công khai tuyên bố sẽ không ép cô gia hạn hợp đồng. Điều này dấy lên tranh luận về việc nên tiếp tục hay chia tay sau 9 năm hợp tác.

Một số ý kiến cho rằng Vu Chính là người có công lớn trong sự nghiệp Bạch Lộc và việc tiếp tục đồng hành sẽ giúp cô an toàn và ổn định. Nhưng không ít người lại cho rằng, với việc công ty liên tục ký hợp đồng với các diễn viên trẻ, Bạch Lộc nếu ở lại sẽ buộc phải “nâng đỡ” người mới, đóng vai trò như một “gói hỗ trợ toàn công ty”, từ đó hạn chế sự phát triển cá nhân.

Ngoài việc đào tạo nghệ sĩ trẻ, Vu Chính cũng đang chuẩn bị thử sức với diễn xuất. Anh công bố kế hoạch nhận lời mời từ nhiều nhà sản xuất, khẳng định mình đã sẵn sàng cho một bước đi mới. Trong tháng 7/2025, anh chia sẻ hình ảnh các diễn viên sinh sau năm 2005 do công ty quản lý, khẳng định hướng đi nghiêng về thế hệ mới.

Tháng 8/2025, Ngu Thư Hân cũng chấm dứt hợp đồng với công ty Hoa Sách sau 8 năm gắn bó, lựa chọn con đường độc lập. Điều này tạo ra làn sóng so sánh với trường hợp của Bạch Lộc. Một số người tin rằng đây là thời điểm hợp lý để Bạch Lộc tự do phát triển.

Tuy nhiên, việc rời khỏi công ty quản lý cũng kéo theo những rủi ro. Cô sẽ phải tự quản lý hình ảnh, lựa chọn kịch bản, điều phối lịch trình và xử lý khủng hoảng truyền thông mà không còn chỗ dựa như trước. Trước đó, vào tháng 3, Bạch Lộc từng vướng tranh cãi vì lỗi chính tả trong bài chia tay bộ phim “Northward”. Vu Chính đã đứng ra giải thích rằng, những nghệ sĩ như họ thường viết bằng cảm xúc và không nên bị chỉ trích vì lỗi nhỏ nhặt. Nhưng lời bảo vệ này lại bị cho là đổ thêm dầu vào lửa.

Không thể phủ nhận, Vu Chính là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp Bạch Lộc. Nhưng chính danh tiếng gây tranh cãi của ông cũng là nguyên nhân khiến cô thường xuyên trở thành mục tiêu soi xét. Cân nhắc việc chia tay công ty đồng nghĩa với việc Bạch Lộc đứng trước ngã rẽ: tiếp tục ở lại với hệ thống bảo trợ quen thuộc nhưng gò bó, hay dấn thân vào con đường tự do nhưng nhiều thử thách. Đó là câu hỏi mà chính cô cần tự tìm lời giải.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vợ nam diễn viên phim "Mưa đỏ" thông báo ly hôn

Vợ nam diễn viên phim "Mưa đỏ" gây sốc khi thông báo ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân sau 2 năm tưởng chừng viên mãn.

“Chị em ruột” Hòa Minzy và Đức Phúc đều phát biểu điều này khi được trao danh hiệu Thanh niên sống đẹp 2025

Văn hóa - Giải trí
“Chị em ruột” Hòa Minzy và Đức Phúc đều phát biểu điều này khi được trao danh hiệu Thanh niên sống đẹp 2025

DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến “hot girl thị phi” sở hữu khối tài sản khủng

Văn hóa - Giải trí
DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến “hot girl thị phi” sở hữu khối tài sản khủng

Mỹ nhân nhạc pop và cựu Thủ tướng Canada "lộ" loạt ảnh thân mật

Văn hóa - Giải trí
Mỹ nhân nhạc pop và cựu Thủ tướng Canada 'lộ' loạt ảnh thân mật

Phương Oanh có động thái mới gây chú ý

Văn hóa - Giải trí
Phương Oanh có động thái mới gây chú ý

Đọc thêm

Xem phim, tự dưng nghĩ đến chuyện ở lớp con trai tôi: Có 2 phụ huynh từng thân thiết rồi lại cạch mặt nhau vì điều này!
Gia đình

Xem phim, tự dưng nghĩ đến chuyện ở lớp con trai tôi: Có 2 phụ huynh từng thân thiết rồi lại cạch mặt nhau vì điều này!

Gia đình

Bộ phim khiến tôi giật mình vì "đời" quá!

Tuyên Quang xướng tên tại 'Oscar của ngành du lịch thế giới': Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang xướng tên tại "Oscar của ngành du lịch thế giới": Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tối 13/10, tại Khách sạn InterContinental Grand Stanford, Hồng Kông (Trung Quốc), tỉnh Tuyên Quang đã vinh dự được Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) vinh danh ở hạng mục danh giá nhất. Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ cho hướng đi phát triển du lịch bền vững, gắn liền với bảo tồn di sản của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt
Nhà nông

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nhà nông

Được cử sang làm việc theo Dự án hợp tác sản xuất lúa gạo giữa Việt Nam và Cuba (giai đoạn 2019-2025) nhằm chuyển giao quy trình canh tác lúa và đào tạo kỹ thuật viên Cuba, nhóm chuyên gia Việt Nam đã giúp kỹ thuật viên và nông dân Cuba tiếp nhận kỹ thuật trồng lúa hiệu quả, vun trồng những mùa vàng trĩu hạt và bội thu.

“Ngũ hổ thượng tướng” dưới trướng Chu Nguyên Chương: 4 người chết thảm
Đông Tây - Kim Cổ

“Ngũ hổ thượng tướng” dưới trướng Chu Nguyên Chương: 4 người chết thảm

Đông Tây - Kim Cổ

Lột da, tru di, bức tử bằng sơn hào hải vị... chính là những kết cục bi thảm của 5 nhân vật được ví như "Ngũ hổ thượng tướng” đã cùng Chu Nguyên Chương vào sinh ra tử.

Người sinh tháng Âm lịch này, sáng tạo lại ham học hỏi, cuối tháng 10 gặp gỡ quý nhân, đón mưa tài lộc
Gia đình

Người sinh tháng Âm lịch này, sáng tạo lại ham học hỏi, cuối tháng 10 gặp gỡ quý nhân, đón mưa tài lộc

Gia đình

Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này nổi bật với sự sáng tạo, tinh thần ham học hỏi và khả năng nắm bắt cơ hội nhanh nhạy, cuối tháng 10, đón “mưa tài lộc”.

Nếu Từ Thứ cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu Từ Thứ cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?

Đông Tây - Kim Cổ

Câu chuyện về Từ Thứ không chỉ là giai thoại bi tráng, mà còn là điểm ngoặt định hình vận mệnh của cả Lưu Bị và triều Thục Hán sau này. Nếu như ngày đó ông cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?

ĐT Nepal nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA
Thể thao

ĐT Nepal nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA

Thể thao

ĐT Nepal hy vọng lật ngược thế cờ khi LĐBĐ nước này nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được cấp nhãn thế giới
Thể thao

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được cấp nhãn thế giới

Thể thao

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long chính thức được Liên đoàn Điền kinh thế giới cấp Nhãn Giải chạy bộ thuộc hệ thống của Liên đoàn.

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng, đáp án nào cho bài toán hàng thủ?
Thể thao

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng, đáp án nào cho bài toán hàng thủ?

Thể thao

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng vì chấn thương lưng, HLV Kim Sang-sik lo sốt vó đi tìm bài toán để "vá" lỗ hổng hàng thủ trước ĐT Nepal.

Tổng thống Madagascar lên máy bay rời khỏi đất nước sau biểu tình bạo động của Gen Z
Thế giới

Tổng thống Madagascar lên máy bay rời khỏi đất nước sau biểu tình bạo động của Gen Z

Thế giới

Tổng thống Madagascar đã rời khỏi đất nước, lãnh đạo phe đối lập và một số quan chức cho biết hôm thứ Hai 13/10, đánh dấu lần thứ hai trong vài tuần qua mà những người biểu tình trẻ tuổi lật đổ một chính phủ trong làn sóng bất ổn toàn cầu do thế hệ Gen Z dẫn đầu.

Sao trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m77, là thành viên U23 Việt Nam
Thể thao

Sao trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m77, là thành viên U23 Việt Nam

Thể thao

Trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng là cầu thủ thuộc biên chế CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, bắt đầu khoác áo U23 Việt Nam từ năm 2023.

Trung Quốc tuyên bố 'nóng' về xung đột Pakistan-Afganistan, ông Trump cũng muốn ra tay dàn xếp
Thế giới

Trung Quốc tuyên bố "nóng" về xung đột Pakistan-Afganistan, ông Trump cũng muốn ra tay dàn xếp

Thế giới

Trung Quốc hôm 13/10 lên tiếng kêu gọi Pakistan và Afghanistan kiềm chế và đối thoại, sau khi hai quốc gia láng giềng nổ ra các vụ đụng độ biên giới nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, khiến hàng chục người thiệt mạng. Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng tuyên bố muốn “giải quyết cuộc chiến này”.

Mỹ Uyên, Kim Tuyến bất ngờ với dàn casting phim về hậu trường thi nhan sắc
Chuyển động Sài Gòn

Mỹ Uyên, Kim Tuyến bất ngờ với dàn casting phim về hậu trường thi nhan sắc

Chuyển động Sài Gòn

Các giám khảo khách mời buổi casting phim “Vương miện máu” gồm NSND Mỹ Uyên và NSƯT Kim Tuyến, hoa hậu Kỳ Hân không khỏi bất ngờ trước nhiều yếu tố sáng giá xuất hiện tại buổi tuyển chọn.

Không có chỗ đổ bùn, Hà Nội 'tắc' nạo vét sông hồ
Tin tức

Không có chỗ đổ bùn, Hà Nội "tắc" nạo vét sông hồ

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, nguyên nhân khiến nhiều năm qua sông hồ Thủ đô chưa được nạo vét không phải vì “thiếu tiền” hay “thiếu cách làm”, mà vì vướng khâu xử lý bùn thải theo quy định môi trường.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục
Xã hội

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục

Xã hội

Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cán bộ, công chức, viên chức người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục. Kỳ nghỉ bắt đầu từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

An Giang tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để phát triển doanh nghiệp
Kinh tế

An Giang tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để phát triển doanh nghiệp

Kinh tế

Chiều 13/10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2025 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã tham dự buổi họp mặt.

Tin tối (13/10): HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?
Thể thao

Tin tối (13/10): HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?

Thể thao

HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?; Yamal đi du lịch cùng bạn gái bằng trực thăng; Ronaldo hé lộ yếu tố giúp bản thân tự tin; Rashford gặp ác mộng khi xây biệt thự.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đức tiết lộ mối đe dọa trực tiếp với châu Âu
Thế giới

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đức tiết lộ mối đe dọa trực tiếp với châu Âu

Thế giới

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức (BND), ông Martin Jaeger, tuyên bố Nga đang trở thành mối đe dọa trực tiếp với châu Âu và sẽ không ngần ngại đối đầu quân sự với NATO nếu cần thiết để mở rộng tầm ảnh hưởng về phía Tây.

Vinh danh doanh nhân truyền lửa, doanh nhân vì cộng đồng... tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Vinh danh doanh nhân truyền lửa, doanh nhân vì cộng đồng... tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức vinh danh những doanh nhân truyền lửa, doanh nhân với sứ mệnh cộng đồng, doanh nhân gây dựng thương hiệu mạnh… dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và truyền thống 20 năm thành lập hội.

Bộ trưởng Tài chính nêu giải pháp cần làm để đưa Việt Nam lọt top 5 châu Á về năng lực công nghệ
Kinh tế

Bộ trưởng Tài chính nêu giải pháp cần làm để đưa Việt Nam lọt top 5 châu Á về năng lực công nghệ

Kinh tế

Tiếp nối giai đoạn 2021-2025 công tác quản lý tài sản ngân sách nhà nước đạt nhiều kết quả vượt bậc, ngành tài chính đặt ra hàng loạt mục tiêu phấn đấu nâng vị thế kinh tế Việt Nam trong giai đoạn đến 2030.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ
Tin tức

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Tin tức

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trao đổi, tiếp xúc với các cơ quan, đơn vị tại Việt Nam để giới thiệu sản phẩm cũng như tìm hiểu lĩnh vực hợp tác phù hợp.

Tây Ninh: Thanh niên mua phế liệu bị điện giật nguy kịch
Xã hội

Tây Ninh: Thanh niên mua phế liệu bị điện giật nguy kịch

Xã hội

Tai nạn lao động thương tâm làm người đàn ông là trụ cột gia đình bị thương nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Hào hứng, hân hoan khi “siêu nông dân” mọi miền quy tụ
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Hào hứng, hân hoan khi “siêu nông dân” mọi miền quy tụ

Nhà nông

Trong bầu không khí hân hoan trước thềm sự kiện Lễ tôn vinh Tự hào Nông dân Việt Nam 2025, những cái bắt tay nồng ấm, những cái choàng vai thân thiện đã mở ra những câu chuyện đầy cảm hứng, về đam mê, nỗ lực và thành công trên hành trình làm nông nghiệp Việt.

TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ
Đại đoàn kết dân tộc

TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Đại đoàn kết dân tộc

Trong đợt vận động lần này, Ủy ban MTTQ TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ. Trong những ngày tới, Thành phố sẽ cử đoàn cứu trợ đến Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... tham gia
Nhà nông

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... tham gia

Nhà nông

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, trong đó, sẽ giới thiệu thành tựu nuôi biển, công nghệ chế biển, nuôi trồng, khai thác, giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, logistics và thương mại. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia nước như: Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tự tin, có tầm nhìn, việc kiếm tiền thuận buồm xuôi gió từ tháng 11, năm 2025 về đích dư dả
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tự tin, có tầm nhìn, việc kiếm tiền thuận buồm xuôi gió từ tháng 11, năm 2025 về đích dư dả

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, khi vận may tài chính của 4 con giáp được cải thiện, việc kiếm tiền dễ hơn, cuối năm, kho hàng của họ sẽ tràn ngập của cải.

Gia Lai ra quân xử lý 'điểm nóng' lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh
Tin tức

Gia Lai ra quân xử lý "điểm nóng" lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh

Tin tức

Ngày 13/10, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương đang triển khai đợt cao điểm ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước cổng Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) trung tâm tỉnh, khu vực được xem là “điểm nóng” kéo dài nhiều năm qua.

Công an Hải Phòng khởi tố đối tượng cho vay nặng hơn 2000%/1 năm
Pháp luật

Công an Hải Phòng khởi tố đối tượng cho vay nặng hơn 2000%/1 năm

Pháp luật

Công an phường Gia Viên (Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi xuất lên tới 2.190%/1 năm.

Bà Phạm Thị Thanh Hương được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội
Tin tức

Bà Phạm Thị Thanh Hương được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội

Tin tức

Bà Phạm Thị Thanh Hương vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội

HLV Matthew Ross: ĐT Nepal sẽ dùng 'bài tủ' để kết liễu ĐT Việt Nam
Thể thao

HLV Matthew Ross: ĐT Nepal sẽ dùng "bài tủ" để kết liễu ĐT Việt Nam

Thể thao

HLV Matthew Ross của ĐT Nepal cho biết đội bóng của ông sẽ áp dụng triệt để "bài tủ" với những pha bóng bổng và cố định để kết liễu ĐT Việt Nam tối 14/10.

Tin đọc nhiều

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

3

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

4

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

5

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài