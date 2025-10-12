"Gà ruột" của Vu Chính thập tử nhất sinh sau tuyên bố rời bỏ công ty quản lý

Vượt qua bệnh tật bằng sự kiên trì và tình cảm người hâm mộ

Từ tháng 7/2025, sức khỏe của Bạch Lộc bắt đầu suy giảm nghiêm trọng. Cô thường xuyên bị đau đầu kéo dài, cơn đau lan xuống cổ và vai gáy, kèm cảm giác mệt mỏi toàn thân. Các triệu chứng ngày một rõ rệt khiến nữ diễn viên buộc phải ngừng mọi hoạt động vào tháng 8. Cân nặng của cô giảm từ 47 kg xuống còn 43 kg, gây sốc với khán giả. Một đạo diễn từng miêu tả cô khi quay phim “trông như chính nhân vật đang chịu giày vò trong kịch bản”.

Bạch Lộc đã đến khám tại nhiều chuyên khoa như thần kinh và não, thực hiện các xét nghiệm CT, MRI nhưng không tìm được nguyên nhân cụ thể. Cô được xếp vào nhóm bệnh khó chẩn đoán. Trong thời gian dài, cô không thể ăn uống, thường xuyên trong tình trạng đau đớn đến mức suy kiệt. Trước áp lực thể chất và tinh thần, cô vẫn cố gắng hoàn thành các phân cảnh nặng trong bộ phim “Mạc ly”, cho biết bản thân và nhân vật Diệp Ly đều trải qua giai đoạn trầm lắng giống nhau. Sự hồi phục của cô trùng với thời điểm quay những cảnh nhẹ nhàng hơn, giúp cô cải thiện tinh thần.





Trong thời gian dài, Bạch Lộc không thể ăn uống, thường xuyên trong tình trạng đau đớn đến mức suy kiệt. IG.

Cuối cùng, nữ diễn viên chọn điều trị bằng phương pháp châm cứu kết hợp thuốc. Một bác sĩ thường xuyên di chuyển từ Ninh Ba đến Tượng Sơn để hỗ trợ điều trị cho cô. Sau một tháng kiên trì, tình trạng sức khỏe của cô có dấu hiệu cải thiện. Tháng 9, cô đăng trên mạng xã hội dòng trạng thái: “Hy vọng tháng 9 sẽ đối xử tốt với tôi hơn”. Đến tháng 10, cô cho biết đã ăn ngon miệng và thể lực hồi phục rõ rệt.

Trước đây, Bạch Lộc từng phải phẫu thuật cột sống, để lại di chứng từ thuốc gây mê, khiến cơ thể dễ đau nhức trong môi trường lạnh. Cô thường xuyên phải đeo đai bảo vệ lưng. Kết quả kiểm tra sức khỏe tháng 6/2025 cũng cho thấy cô dị ứng với trứng, một yếu tố có thể liên quan đến suy giảm miễn dịch do áp lực công việc. Sau khi hồi phục, cô lần đầu chia sẻ về tình trạng của mình: “Tôi không muốn được thương hại. Khi cơ thể lên tiếng cảnh báo, hãy lắng nghe và chăm sóc kịp thời. Đói thì ăn, mệt thì nghỉ”.

Trong suốt giai đoạn điều trị, cô lấy lại tinh thần nhờ tình cảm từ người hâm mộ. Cô xúc động khi đọc các bình luận về những vai diễn cũ, những lời nhắn mong chờ vai mới. “Chính điều đó cho tôi thêm sức mạnh để vượt qua bệnh tật,” cô nói. Động lực ấy giúp cô trụ vững trong một giai đoạn đầy thử thách, cả về thể chất lẫn tâm lý.

Cân nhắc rời công ty sau 9 năm gắn bó với Vu Chính

Tháng 7/2016, Bạch Lộc chính thức ký hợp đồng với công ty Hoan Ngu Ảnh Thị, do biên kịch Vu Chính và CEO Dương Nhạc sáng lập. Tác phẩm đầu tiên của cô là MV “Lưu Ngôn” của ca sĩ Lục Hổ, đánh dấu bước chân vào làng giải trí. Vai thứ chính trong phim truyền hình “Phượng Tù Hoàng” giúp cô giành giải “Nghệ sĩ tiềm lực của năm” tại lễ trao giải iQiyi Screaming Night, mở đường cho chuỗi thành công sau đó.

Vu Chính từng nói ngay khi thấy Bạch Lộc lần đầu, anh tin rằng cô sẽ trở thành ngôi sao. Anh đã xem tác phẩm “Cây Mèo” do cô thể hiện, sau đó sắp xếp một buổi phỏng vấn. Mẹ của cô chọn cho con gái một bộ đồ thể thao đỏ để thể hiện tính cách thật thà. Trên đường về từ buổi phỏng vấn, Bạch Lộc nhận được lời mời ký hợp đồng ngay khi còn đang trên tàu cao tốc.



Không thể phủ nhận, Vu Chính là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp Bạch Lộc. Sina.

Kể từ đó, công ty tích cực quảng bá tên tuổi của cô qua nhiều bộ phim. Tuy nhiên, đến tháng 8/2025, Vu Chính công khai tuyên bố sẽ không ép cô gia hạn hợp đồng. Điều này dấy lên tranh luận về việc nên tiếp tục hay chia tay sau 9 năm hợp tác.

Một số ý kiến cho rằng Vu Chính là người có công lớn trong sự nghiệp Bạch Lộc và việc tiếp tục đồng hành sẽ giúp cô an toàn và ổn định. Nhưng không ít người lại cho rằng, với việc công ty liên tục ký hợp đồng với các diễn viên trẻ, Bạch Lộc nếu ở lại sẽ buộc phải “nâng đỡ” người mới, đóng vai trò như một “gói hỗ trợ toàn công ty”, từ đó hạn chế sự phát triển cá nhân.

Ngoài việc đào tạo nghệ sĩ trẻ, Vu Chính cũng đang chuẩn bị thử sức với diễn xuất. Anh công bố kế hoạch nhận lời mời từ nhiều nhà sản xuất, khẳng định mình đã sẵn sàng cho một bước đi mới. Trong tháng 7/2025, anh chia sẻ hình ảnh các diễn viên sinh sau năm 2005 do công ty quản lý, khẳng định hướng đi nghiêng về thế hệ mới.

Tháng 8/2025, Ngu Thư Hân cũng chấm dứt hợp đồng với công ty Hoa Sách sau 8 năm gắn bó, lựa chọn con đường độc lập. Điều này tạo ra làn sóng so sánh với trường hợp của Bạch Lộc. Một số người tin rằng đây là thời điểm hợp lý để Bạch Lộc tự do phát triển.

Tuy nhiên, việc rời khỏi công ty quản lý cũng kéo theo những rủi ro. Cô sẽ phải tự quản lý hình ảnh, lựa chọn kịch bản, điều phối lịch trình và xử lý khủng hoảng truyền thông mà không còn chỗ dựa như trước. Trước đó, vào tháng 3, Bạch Lộc từng vướng tranh cãi vì lỗi chính tả trong bài chia tay bộ phim “Northward”. Vu Chính đã đứng ra giải thích rằng, những nghệ sĩ như họ thường viết bằng cảm xúc và không nên bị chỉ trích vì lỗi nhỏ nhặt. Nhưng lời bảo vệ này lại bị cho là đổ thêm dầu vào lửa.

Không thể phủ nhận, Vu Chính là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp Bạch Lộc. Nhưng chính danh tiếng gây tranh cãi của ông cũng là nguyên nhân khiến cô thường xuyên trở thành mục tiêu soi xét. Cân nhắc việc chia tay công ty đồng nghĩa với việc Bạch Lộc đứng trước ngã rẽ: tiếp tục ở lại với hệ thống bảo trợ quen thuộc nhưng gò bó, hay dấn thân vào con đường tự do nhưng nhiều thử thách. Đó là câu hỏi mà chính cô cần tự tìm lời giải.

