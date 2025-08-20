Gác chắn tàu ở Quảng Trị tự động mở khi tàu hỏa lao đến

Ngày 20/8, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe ôtô đang di chuyển đến đoạn có đường sắt cắt ngang thì gác chắn tàu tự động nâng lên. Bất ngờ, tàu hỏa lao đến, rất may tài xế quan sát và dừng xe lại.

Gác chắn tàu tự động mở ở tỉnh Quảng Trị. Khi tài xế chuẩn bị di chuyển ô tô thì tàu hỏa lao tới. Clip: T.C

Tìm hiểu cho thấy, vụ việc xảy ra vào lúc gần 21h tối 19/8 tại đường Nguyễn Hữu Khiếu (phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Video nêu trên do anh anh T.C chia sẻ.

Anh T.C cho biết, thấy sự việc rất nguy hiểm nên anh đã đăng đoạn video để mọi người chú ý, vì gác chắn tàu tự động nâng lên khi tàu chưa chạy qua “chẳng khác gì một cái bẫy giữa đường”.

Trao đổi với PV Dân Việt, một cán bộ thuộc Cung thông tin tín hiệu đường sắt Đông Hà cho biết đã tiếp nhận thông tin trên và sáng 20/8 đã có người đến gác chắn tàu để kiểm tra, xử lý.