Gần 900 triệu tiền thưởng Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 giải thưởng đến gần 900 triệu

Chiều 16/9, Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 được công bố tại khách sạn Majestic (phường Sài Gòn, TP.HCM). "Bước sang năm thứ 3 tổ chức, giải đấu đã khẳng định được vị thế là sân chơi thường niên, uy tín của công nhân, viên chức, lao động trên cả nước, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong công nhân, viên chức, lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung", ông Trần Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, Trưởng ban tổ chức cho biết.

Ban tổ chức công bố Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025

Giải đấu được tổ chức với thể thức bóng đá 7 người, triển khai theo hệ thống Liên đoàn Lao động với quy mô toàn quốc, quy tụ gần 40 đội bóng tham dự - là đại diện cho Công đoàn các tỉnh/thành phố, Công đoàn ngành và doanh nghiệp trên cả nước.

Theo ban tổ chức, Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 sẽ trải qua 2 chặng đấu: Vòng loại tổ chức từ tháng 9 đến tháng 10/2025 tại khu vực phía Bắc (Hà Nội) và khu vực phía Nam (TP.HCM). 16 đội bóng xuất sắc nhất ở Vòng loại sẽ giành suất tham dự Vòng chung kết toàn quốc, diễn ra vào tháng 10 tại TP.HCM.

Tổng giải thưởng của Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 lên đến 900 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch vòng chung kết toàn quốc nhận 200 triệu đồng.

Những trận đấu quyết liệt của công nhân, viên chức sẽ diễn ra để chọn 16 đội vào vòng chung kết ở TP.HCM.

Bên cạnh việc tổ chức thi đấu bóng đá, tại các khu vực thi đấu vòng loại và vòng chung kết, Ban tổ chức còn triển khai các hoạt động tương tác online như bình chọn bàn thắng đẹp hay các hoạt động tương tác trực tiếp tại khu vực tổ chức như: thăm khám và tư vấn miễn phí về y học thể thao và các bệnh lý cơ xương khớp; gian hàng giảm giá, minigame nhận quà hấp dẫn... nhằm chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần của người lao động, thu hút khán giả đến sân theo dõi, cổ vũ.

Đặc biệt, giải đấu còn lan tỏa giá trị nhân văn khi quyên góp được 2,1 tỷ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 3, trao 40 căn nhà và hỗ trợ 581 trường hợp khó khăn.