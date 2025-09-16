Gần 900 triệu tiền thưởng Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025

Đào trộm lăng mộ Từ Hi Thái hậu xong, Tôn Điện Anh đã hối lộ những nhân vật nào để giữ mạng?
Trong lịch sử Trung Hoa, chuyện đào lăng mộ nhằm mục đích trả thù và vơ vét đồ tùy táng quý giá không phải là hiếm, thậm chí trở thành cơn sốt vào đời Hán. Những nhân vật có tiếng như Ngũ Tử Tư, Hạng Vũ, Tào Tháo, Hoàng Sào… đều từng thực hiện việc "táng tận thiên lý" này. Trong thời kỳ hiện đại, nổi tiếng nhất là vụ đào lăng mộ Từ Hi Thái hậu với quy mô chưa từng có, do tướng quân phiệt Tôn Điện Anh cầm đầu.