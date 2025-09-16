Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Thể thao
Thứ ba, ngày 16/09/2025 18:40 GMT+7

Gần 900 triệu tiền thưởng Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025

+ aA -
Lê Giang Thứ ba, ngày 16/09/2025 18:40 GMT+7
Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 từ tháng 9 đến tháng 10/2025 tại Hà Nội và TP.HCM có tổng giải thưởng lên đến 900 triệu đồng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 giải thưởng đến gần 900 triệu

Chiều 16/9, Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 được công bố tại khách sạn Majestic (phường Sài Gòn, TP.HCM). "Bước sang năm thứ 3 tổ chức, giải đấu đã khẳng định được vị thế là sân chơi thường niên, uy tín của công nhân, viên chức, lao động trên cả nước, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong công nhân, viên chức, lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung", ông Trần Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, Trưởng ban tổ chức cho biết.

Ban tổ chức công bố Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025

Giải đấu được tổ chức với thể thức bóng đá 7 người, triển khai theo hệ thống Liên đoàn Lao động với quy mô toàn quốc, quy tụ gần 40 đội bóng tham dự - là đại diện cho Công đoàn các tỉnh/thành phố, Công đoàn ngành và doanh nghiệp trên cả nước.

Theo ban tổ chức, Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 sẽ trải qua 2 chặng đấu: Vòng loại tổ chức từ tháng 9 đến tháng 10/2025 tại khu vực phía Bắc (Hà Nội) và khu vực phía Nam (TP.HCM). 16 đội bóng xuất sắc nhất ở Vòng loại sẽ giành suất tham dự Vòng chung kết toàn quốc, diễn ra vào tháng 10 tại TP.HCM.

Tổng giải thưởng của Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 lên đến 900 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch vòng chung kết toàn quốc nhận 200 triệu đồng.

Những trận đấu quyết liệt của công nhân, viên chức sẽ diễn ra để chọn 16 đội vào vòng chung kết ở TP.HCM.

Bên cạnh việc tổ chức thi đấu bóng đá, tại các khu vực thi đấu vòng loại và vòng chung kết, Ban tổ chức còn triển khai các hoạt động tương tác online như bình chọn bàn thắng đẹp hay các hoạt động tương tác trực tiếp tại khu vực tổ chức như: thăm khám và tư vấn miễn phí về y học thể thao và các bệnh lý cơ xương khớp; gian hàng giảm giá, minigame nhận quà hấp dẫn... nhằm chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần của người lao động, thu hút khán giả đến sân theo dõi, cổ vũ.

Đặc biệt, giải đấu còn lan tỏa giá trị nhân văn khi quyên góp được 2,1 tỷ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 3, trao 40 căn nhà và hỗ trợ 581 trường hợp khó khăn.

Tham khảo thêm

64 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá công nhân toàn quốc 2023

64 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá công nhân toàn quốc 2023

Công bố Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024, ủng hộ đồng bào bị bão lũ hơn 1,1 tỷ đồng

Công bố Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024, ủng hộ đồng bào bị bão lũ hơn 1,1 tỷ đồng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

Việc VĐV Đặng Thị Hồng nhận án cấm thi đấu từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) vẫn đang gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh

Thể thao
Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh

Bị VFV cấm thi đấu, Đặng Thị Hồng dành thời gian... bán hàng online

Thể thao
Bị VFV cấm thi đấu, Đặng Thị Hồng dành thời gian... bán hàng online

Tin tối (15/9): Tiền vệ Việt kiều Nga của SHB Đà Nẵng được gọi lên U23 Việt Nam?

Thể thao
Tin tối (15/9): Tiền vệ Việt kiều Nga của SHB Đà Nẵng được gọi lên U23 Việt Nam?

HLV Popov tiến cử cầu thủ Việt kiều Mỹ cao 1m88 cho ĐT Việt Nam

Thể thao
HLV Popov tiến cử cầu thủ Việt kiều Mỹ cao 1m88 cho ĐT Việt Nam

Đọc thêm

Đào trộm lăng mộ Từ Hi Thái hậu xong, Tôn Điện Anh đã hối lộ những nhân vật nào để giữ mạng?
Đông Tây - Kim Cổ

Đào trộm lăng mộ Từ Hi Thái hậu xong, Tôn Điện Anh đã hối lộ những nhân vật nào để giữ mạng?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử Trung Hoa, chuyện đào lăng mộ nhằm mục đích trả thù và vơ vét đồ tùy táng quý giá không phải là hiếm, thậm chí trở thành cơn sốt vào đời Hán. Những nhân vật có tiếng như Ngũ Tử Tư, Hạng Vũ, Tào Tháo, Hoàng Sào… đều từng thực hiện việc "táng tận thiên lý" này. Trong thời kỳ hiện đại, nổi tiếng nhất là vụ đào lăng mộ Từ Hi Thái hậu với quy mô chưa từng có, do tướng quân phiệt Tôn Điện Anh cầm đầu.

Sáp nhập, hợp nhất từ 6 xã, thị trấn, xã to rộng này ở Thanh Hóa có gì đặc biệt mà đang phấn đấu lên phường?
Nhà nông

Sáp nhập, hợp nhất từ 6 xã, thị trấn, xã to rộng này ở Thanh Hóa có gì đặc biệt mà đang phấn đấu lên phường?

Nhà nông

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất 6 xã, thị trấn trước đây (các xã Hoằng Đồng, Hoằng Đức, Hoằng Đạo, Hoằng Hà, Hoằng Đạt và thị trấn Bút Sơn của huyện Hoằng Hóa), xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 35,16km2 với dân số hơn 43.800 người.

Tin nóng tiền tuyến: Nga mở màn chiến dịch mới, Ukraine bất ngờ đánh tập hậu, 'lật ngược thế cờ’ ở mặt trận Sumy
Thế giới

Tin nóng tiền tuyến: Nga mở màn chiến dịch mới, Ukraine bất ngờ đánh tập hậu, 'lật ngược thế cờ’ ở mặt trận Sumy

Thế giới

Khi Nga phải rút bớt quân khỏi mặt trận Sumy để tăng cường tấn công Donetsk, thì đối với Kiev, đây là một cơ hội, theo Euromaidanpress.

Chủ động làm việc với Trung Quốc về việc hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc
Kinh tế

Chủ động làm việc với Trung Quốc về việc hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc

Kinh tế

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng phối hợp với phía Trung Quốc để chuẩn bị Phiên họp thứ nhất Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc.

Cận cảnh khách sạn Hải Âu sát biển Quy Nhơn ở Gia Lai được đề xuất tồn tại đến năm 2052, để chống lãng phí
Kinh tế

Cận cảnh khách sạn Hải Âu sát biển Quy Nhơn ở Gia Lai được đề xuất tồn tại đến năm 2052, để chống lãng phí

Kinh tế

Khách sạn Hải Âu sát biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) được đưa vào hoạt động từ năm 2008, tới nay mới 17 năm. Trên thực tế công trình còn rất kiên cố vì được xây dựng theo tiêu chuẩn công trình cấp 2, niên hạn sử dụng 50 - 100 năm.

Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền vệ Na Uy cao 1m80 trị giá 700.000 euro
Thể thao

Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền vệ Na Uy cao 1m80 trị giá 700.000 euro

Thể thao

Để chuẩn bị cho những trận đấu khốc liệt tại AFC Champions League Two 2025/2026 và Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026, Thép xanh Nam Định vừa quyết định chiêu mộ thêm tiền vệ người Na Uy Kristoffer Normann Hansen.

Từ vụ thảm án rúng động ở Đắk Lắk: Hồi chuông cảnh tỉnh về ghen tuông thái quá, mất kiểm soát cảm xúc
Xã hội

Từ vụ thảm án rúng động ở Đắk Lắk: Hồi chuông cảnh tỉnh về ghen tuông thái quá, mất kiểm soát cảm xúc

Xã hội

Vụ thảm án tại Đắk Lắk không chỉ gây rúng động dư luận bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng, mà còn cho thấy những hệ lụy khôn lường khi con người thiếu kiềm chế cảm xúc và xử lý mâu thuẫn trong đời sống tình cảm.

Khóa đào tạo học viên phi công MPL đầu tiên tại Việt Nam chính thức tốt nghiệp
Doanh nghiệp

Khóa đào tạo học viên phi công MPL đầu tiên tại Việt Nam chính thức tốt nghiệp

Doanh nghiệp

Sáng 16/9/2025, tại Trung tâm đào tạo phi công BAA Training Vietnam (TP. Thủ Đức - TP.HCM), BAA Training Vietnam và Bamboo Airways đã phối hợp tổ chức Lễ tốt nghiệp cho các học viên phi công MPL (Multi-Crew Pilot Licence) đầu tiên tại Việt Nam.

Hà Tĩnh: Nhanh chóng phá vụ trộm cắp tài sản trị giá 430 triệu đồng tại Nam Hồng Lĩnh
Pháp luật

Hà Tĩnh: Nhanh chóng phá vụ trộm cắp tài sản trị giá 430 triệu đồng tại Nam Hồng Lĩnh

Pháp luật

Chỉ trong 24 giờ, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với các đơn vị liên quan đã triệt phá vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn 430 triệu đồng, bắt giữ hai đối tượng tại Đà Nẵng.

Cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất 4 điểm phiên 16/9
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất 4 điểm phiên 16/9

Nhà đất

Nhóm cổ phiếu bất động sản lao dốc mạnh trong phiên 16/9 khi 57 mã giảm giá, chỉ 20 mã tăng. VIC, VHM, VRE đồng loạt mất điểm, kéo VN-Index lùi 4 điểm về 1.680,9.

Khách mời 'đặc biệt' khiến gần 6.000 tân sinh viên Trường Đại học Thủy lợi hò reo và được truyền động lực
Xã hội

Khách mời "đặc biệt" khiến gần 6.000 tân sinh viên Trường Đại học Thủy lợi hò reo và được truyền động lực

Xã hội

Sáng 16/9, Trường Đại học Thủy lợi đã tổ chức chương trình "Chào tân sinh viên K67" với 2 khách mời đặc biệt là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Huy Ngọ là người khởi xướng làm nông thôn mới từ thôn, bản
Nhà nông

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Huy Ngọ là người khởi xướng làm nông thôn mới từ thôn, bản

Nhà nông

Khi được hỏi về nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Huy Ngọ, ông Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT nói: "Đó là một con người suốt đời đau đáu, trăn trở vì nông nghiệp, nông dân".

Nhóm cướp thực hiện 5 vụ cướp trong vài giờ nhưng chỉ chiếm đoạt được tài sản và tiền tổng trị giá 95.000 đồng
Pháp đình

Nhóm cướp thực hiện 5 vụ cướp trong vài giờ nhưng chỉ chiếm đoạt được tài sản và tiền tổng trị giá 95.000 đồng
9

Pháp đình

Chủ trong vài giờ, nhóm cướp ở TP.Huế thực hiện liên tiếp 5 vụ cướp nhưng chỉ chiếm đoạt được tài sản và tiền tổng trị giá 95.000 đồng.

Chuyển đổi số Quốc gia – Chiến lược phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng
Tin tức

Chuyển đổi số Quốc gia – Chiến lược phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng

Tin tức

Ngay từ sớm, Đảng ta xác định chuyển đổi số quốc gia là chiến lược trọng yếu để phát triển đất nước. Từ những chủ trương ban đầu đến các nghị quyết chuyên đề, công cuộc chuyển đổi số đã được khẳng định là bước đi chiến lược tổng thể. Song hành cùng sự lãnh đạo của Đảng là sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự tham gia đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương, qua đó dần hiện thực hóa mục tiêu, đặt nền móng vững chắc cho đất nước bước vào kỷ nguyên số.

Truyền thông Thái Lan thông tin sốc về VFV và bóng chuyền nữ Việt Nam
Thể thao

Truyền thông Thái Lan thông tin sốc về VFV và bóng chuyền nữ Việt Nam

Thể thao

Truyền thông quốc tế đang rất quan tâm tới bóng chuyền nữ Việt Nam sau khi Liên đoàn Bóng chuyền quốc gia thông báo án cấm thi đấu với VĐV Đặng Thị Hồng.

FPT Play đồng tổ chức và phát sóng độc quyền PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025
Thể thao

FPT Play đồng tổ chức và phát sóng độc quyền PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025

Thể thao

Vietnam Cup - chặng thứ 5 thuộc hệ thống giải pickleball PPA Tour Asia - sẽ khởi tranh tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 30/9 đến 04/10. FPT Play là đơn vị đồng tổ chức và độc quyền phát sóng giải đấu này tại Việt Nam.

Gaza bốc cháy: Israel mở cuộc tấn công trên bộ quyết nghiền nát Hamas, bất ngờ vai trò của Mỹ
Thế giới

Gaza bốc cháy: Israel mở cuộc tấn công trên bộ quyết nghiền nát Hamas, bất ngờ vai trò của Mỹ

Thế giới

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Israel hôm nay chính thức phát động cuộc tấn công trên bộ toàn diện vào Dải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố "mục tiêu của chiến dịch là “tạo điều kiện để giải cứu con tin và tiêu diệt hoàn toàn Hamas” đồng thời không ngại nhấn mạnh "Gaza đang bốc cháy!".

Y tế Côn Đảo, TP.HCM thực hiện nhiều ca phẫu thuật phức tạp
Chuyển động Sài Gòn

Y tế Côn Đảo, TP.HCM thực hiện nhiều ca phẫu thuật phức tạp

Chuyển động Sài Gòn

Các bác sĩ từ các bệnh viện lớn TP.HCM đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo thực hiện thành công hai ca phẫu thuật phức tạp: nội soi sản phụ khoa và kết hợp xương. Đây là dấu mốc quan trọng, giúp người dân Côn Đảo được tiếp cận kỹ thuật y khoa chuyên sâu ngay tại địa phương.

Phan Đình Phùng có vai trò thế nào trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê?
Đông Tây - Kim Cổ

Phan Đình Phùng có vai trò thế nào trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ 19, Hương Khê là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn nhất và tồn tại lâu nhất. Linh hồn và vị thủ lĩnh tối cao của cuộc khởi nghĩa ấy là Tham biện Sơn phòng Hà Tĩnh, Tán lý Quân vụ Phan Đình Phùng.

Triệu người đổ về Triển lãm lịch sử, cư dân Vinhomes Global Gate chỉ “dạo bộ là tới”
Nhà đất

Triệu người đổ về Triển lãm lịch sử, cư dân Vinhomes Global Gate chỉ “dạo bộ là tới”

Nhà đất

Tối 15/9, Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Đông Anh, Hà Nội) đã chính thức khép lại với tổng số lượng khách tham quan đạt 10 triệu lượt - một kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam. Trong khi nhiều du khách không quản ngại đường sá xa xôi hướng về Hà Nội để không bỏ lỡ sự kiện “80 năm có một”, thì các cư dân Vinhomes Global Gate lại có thể thành thơi đi bộ vài phút là tới “trái tim” của triển lãm lịch sử.

Trương Dư Hi bị fan cuồng đột nhập, đe dọa
Văn hóa - Giải trí

Trương Dư Hi bị fan cuồng đột nhập, đe dọa

Văn hóa - Giải trí

Trương Dư Hi cho biết, đây không phải lần đầu cô bị kẻ xấu rình rập.

Flora Avenue – Điểm đến mới cho cộng đồng cư dân chất lượng tại Nam Hà Nội
Nhà đất

Flora Avenue – Điểm đến mới cho cộng đồng cư dân chất lượng tại Nam Hà Nội

Nhà đất

Mang sắc thái hoàn toàn mới, phân khu Flora Avenue giao thoa giữa nhịp sống sôi động và sự an yên hiếm có trong bức tranh đô thị hiện đại. Với vị trí “trung tâm của trung tâm”, phân khu sở hữu trọn vẹn những lợi thế đắt giá, khẳng định giá trị khác biệt giữa lòng đại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City.

PVCFC tăng tốc mở rộng thị phần tại Campuchia, đồng hành cùng nông dân nâng giá trị hạt gạo
Nhà nông

PVCFC tăng tốc mở rộng thị phần tại Campuchia, đồng hành cùng nông dân nâng giá trị hạt gạo

Nhà nông

Đoàn công tác của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (HOSE: DCM, Phân Bón Cà Mau) do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hiền dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia. Đây là hoạt động quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác chiến lược và đồng hành cùng bà con nông dân khu vực tiểu vùng Mekong.

Vụ cháy nhà xưởng ở phường Thuận Giao, TP.HCM: Phát hiện một thi thể nam giới
Chuyển động Sài Gòn

Vụ cháy nhà xưởng ở phường Thuận Giao, TP.HCM: Phát hiện một thi thể nam giới

Chuyển động Sài Gòn

Sau khi dập tắt đám cháy tại một nhà xưởng kinh doanh hạt nhựa và sơn ở phường Thuận Giao, TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nam giới bên trong.

Ngân hàng vay mượn 2,7 triệu tỷ đồng trong một tuần, dự báo lãi suất còn tiếp tục hạ
Kinh tế

Ngân hàng vay mượn 2,7 triệu tỷ đồng trong một tuần, dự báo lãi suất còn tiếp tục hạ

Kinh tế

Doanh số giao dịch bằng VND trên thị trường liên ngân hàng đạt hơn 2,7 triệu tỷ đồng trong tuần qua, chủ yếu tập trung ở kỳ hạn qua đêm. Đáng chú ý, lãi suất bình quân các kỳ hạn chủ chốt tiếp tục giảm, củng cố dự báo của giới phân tích rằng mặt bằng lãi suất sẽ còn xu hướng đi xuống trong những tháng cuối năm.

Nguyên Phó Chỉ huy Quân sự phường tàng trữ 1.000 viên nén nghi ma túy
Pháp luật

Nguyên Phó Chỉ huy Quân sự phường tàng trữ 1.000 viên nén nghi ma túy

Pháp luật

Công an xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị vừa bắt quả tang đối tượng tàng trữ hơn 1.000 viên nén nghi ma túy tổng hợp. Nhân thân đối tượng này khiến dư luận bất ngờ.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sinh hiến kế giúp các doanh nghiệp nông sản vươn mình, chấm dứt chuyện 'giải cứu'
Nhà nông

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sinh hiến kế giúp các doanh nghiệp nông sản vươn mình, chấm dứt chuyện "giải cứu"

Nhà nông

Việt Nam cần xây dựng Sàn Giao dịch Hàng hóa Quốc gia, nơi tập trung dữ liệu minh bạch về giá cả, sản lượng, tiêu chuẩn, từ đó giảm lệ thuộc vào thị trường quốc tế. Tiếp đó là đầu tư mạnh vào các nhà máy chế biến sâu tại vùng nguyên liệu, bởi đây là chìa khóa để chấm dứt vấn đề "giải cứu" nông sản.

Ông Zelensky tuyên bố Tổng thống Trump có sức mạnh khiến Tổng thống Putin phải sợ hãi
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố Tổng thống Trump có sức mạnh khiến Tổng thống Putin phải sợ hãi

Thế giới

Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky tuyên bố rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có đủ sức mạnh để khiến Tổng thống Putin phải sợ hãi đồng thời kêu gọi ông chủ Nhà Trắng đưa ra lập trường rõ ràng về các biện pháp trừng phạt Nga cũng như các biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine, coi đây là chìa khóa để ngăn chặn Điện Kremlin và chấm dứt chiến tranh.

Minh Chuyên hát nhạc trữ tình mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung
Âm nhạc

Minh Chuyên hát nhạc trữ tình mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Âm nhạc

Với sở trường dòng nhạc pop và ballad, chất giọng truyền cảm đầy nội lực cùng kỹ thuật thanh nhạc bài bản, ca sĩ Minh Chuyên khiến người nghe bất ngờ với ca khúc “Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

Tin đọc nhiều

1

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

2

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

3

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?

4

Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh

Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh

5

Nguyên Phó Chỉ huy Quân sự phường tàng trữ 1.000 viên nén nghi ma túy

Nguyên Phó Chỉ huy Quân sự phường tàng trữ 1.000 viên nén nghi ma túy