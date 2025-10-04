Gia đình có người chết, mất tích do bão số 10 được hỗ trợ tối thiểu 25 triệu đồng/người

Ban Vận động cứu trợ Trung ương-Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có Hướng dẫn số 16 về mức hỗ trợ một số nội dung chi từ nguồn đóng góp tự nguyện quy định tại Điều 11, Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ, áp dụng đối với đợt hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ ca sĩ Tuấn Hưng và những người bạn số tiền 500 triệu đồng. Ảnh: Quang Vinh

Cụ thể, căn cứ vào các Nghị định của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và quy định pháp luật hiện hành; chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật, Ban Vận động cứu trợ Trung ương hướng dẫn mức hỗ trợ đối với một số nội dung chi quy định tại Khoản 1, Điều 11, Nghị định 93/2021/NĐ-CP áp dụng đối với nguồn hỗ trợ của Ban Vận động cứu trợ Trung ương cho các địa phương thực hiện khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10. Ảnh: Quang Vinh

Một số nội dung chi và mức hỗ trợ cụ thể:

Hỗ trợ hộ gia đình có người chết, mất tích: mức hỗ trợ tối thiểu 25 triệu đồng/người;

Hỗ trợ người bị thương nặng: mức hỗ trợ tối thiểu 5 triệu đồng/người;

Hỗ trợ hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi hoàn toàn: mức hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng/hộ;

Hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị hư hỏng nặng: mức hỗ trợ tối thiểu 25 triệu đồng/hộ;

Hỗ trợ hộ gia đình phải di dời nhà khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt: mức hỗ trợ tối thiểu 30 triệu đồng hộ;

Hỗ trợ tối đa 15 kg gạo/người/tháng và không quá 3 tháng cho đối tượng thiếu đói do ảnh hưởng của cơn bão.

Đối với việc hỗ trợ hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối bị thiệt hại, Ban Vận động cứu trợ phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp nghiên cứu mức hỗ trợ tại Điều 5, Nghị định số 9/2025/NĐ-CP để quyết định nội dung và mức hỗ trợ cụ thể phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài các mức hỗ trợ quy định trên đây, các nội dung chi còn lại quy định tại Điều 11 Nghị định số 93/2021/NĐ-CP do Ban Vận động cứu trợ phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp thống nhất và báo cáo Thường trực tỉnh, thành ủy để thực hiện. Quá trình thực hiện phải thông báo để Hội đồng nhân dân cùng cấp biết để thực hiện chức năng giám sát.

Việc tiếp nhận, phân bổ, hỗ trợ kinh phí đến các địa phương và các đối tượng hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch để người dân giám sát (công khai số liệu hỗ trợ từ cấp tỉnh đến cấp xã, từ cấp xã đến đối tượng thụ hưởng).

Việc thực hiện thanh quyết toán, quản lý hồ sơ, chứng từ thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

Ban Vận động cứu trợ từng cấp chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, quản lý, phân phối các nguồn hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ban Vận động các cấp, các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời kiến nghị, phản ánh về Ban Vận động cứu trợ Trung ương để điều chỉnh kịp thời.