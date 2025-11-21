Giá rau tại TP.HCM tăng chóng mặt, hành lá đắt ngang ngửa thịt heo, thịt gà

Theo ghi nhận của phóng viên, giá rau xanh nói riêng và giá các mặt hàng rau củ quả tại nhiều chợ truyền thống tại TP.HCM đều đã đồng loạt tăng mạnh.

Giá rau xanh tăng chóng mặt

Nguyên nhân được nhiều tiểu thương chỉ ra là do mưa bão. Các vùng trồng rau lớn cung cấp cho TP.HCM, đặc biệt là Đà Lạt bị ảnh hưởng nặng sau các đợt mưa bão vừa qua. Đặc biệt, vùng rau củ quả ôn đới Đà Lạt đang bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, giao thông chia cắt nên khiến nguồn cung giảm, giá rau củ quả tăng lên.

Giá rau xanh tại các chợ đang tăng vọt. Ảnh: H.Phúc

Tại chợ Bà Chiểu, phường Gia Định, giá các mặt hàng rau xanh như xà lách, cải bẹ xanh, cải thìa, cà chua đều tăng mạnh so với bình thường.

Giá cải ngọt, cải thìa tăng lên 35.000 - 40.000 đồng/kg, (trong khi trước đây chỉ 15.000 - 20.000 đồng/kg, tức tăng gấp đôi). Xà lách từ 20.000 - 30.000 đồng/kg nay tăng lên 50.000 - 60.000 đồng/kg tùy nơi. Khổ qua, cà chua cũng tăng vọt mấp mé 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, tăng mạnh nhất là các loại rau gia vị như hành lá, ngò rí. Giá hành lá, ngò rí ngày thường chỉ 30.000 đồng/kg nay tăng lên 80.000 đồng/kg, thậm chí có nơi còn cả trăm nghìn đồng.

Chỉ vào bó hành lá khoảng 300g, chị Thúy Hà - người bán rau tại khu vực chợ Bà Chiểu báo giá 35.000 đồng.

“Hành lá đang tăng giá dữ lắm. Trước đây chỉ 30.000 đồng/kg, nay tăng vọt vì không có hàng. Hơn nữa, do mưa bão nên hành về giập nhiều. Chúng tôi phải lựa, 10 phần bỏ hết 3 phần mới bán được. Lúc trước vừa bán vừa cho, nay phải tính toán dữ lắm. Bán mắc quá khách la trời không mua”, chị Hà nói.

Nhiều loại rau xanh, nhất là hàng giá tốt vừa qua giờ sáng tại cửa hàng thực phẩm là gần như trống quầy. Ảnh: H. Phúc

Giá rau xanh, hành lá, ngò rí tại nhiều chợ truyền thống khác như chợ Tân Định, chợ Thị Nghè cũng tương tự. Giá rau xanh tăng cao khiến nhiều bà nội trợ kêu trời.

Nhiều tiểu thương cho biết, thực tế, sau đợt bão số 13 hai tuần trước, giá thực phẩm đã tăng, bồi thêm đợt mưa lũ hiện tại khiến giá càng tăng cao.

Mua thực phẩm tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Vũ Tùng, bà Thuý (ngụ phường Bình Thạnh) cho biết thấy rau ở chợ đắt nên vào đây xem thử. Bà nhận xét giá rau ở cửa hàng rẻ hơn so với chợ nhưng hết sớm. Vừa qua giờ sáng là quầy rau gần như trống trơn.

“Nhìn giá hành lá, ngò rí bây giờ rồi so sánh với giá thịt heo, thịt gà có khi ngang ngửa nhau”, bà Thúy nói.

Tính phương án để ổn định giá

Theo Sở Công Thương TP.HCM, nguồn cung rau củ quả và nông sản của TP.HCM chủ yếu đến từ ba khu vực là Lâm Đồng, đồng bằng sông Cửu Long và Tây Ninh, Đồng Nai.

Khu vực Lâm Đồng gồm Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương, đây là nguồn cung lớn nhất, chiếm khoảng 60-70% sản lượng, chủ yếu là rau ôn đới và rau an toàn. Đồng bằng sông Cửu Long cung cấp các loại rau màu ngắn ngày và rau nhiệt đới như bầu, bí, dưa leo, chiếm khoảng 20-30%. Thứ ba từ Tây Ninh, Đồng Nai và hàng nhập khẩu, chiếm khoảng 10-20% tổng lượng cung.

Lượng rau về các chợ đầu mối TP.HCM giảm do ảnh hưởng mưa lũ. Ảnh: H.Phúc

Thống kê từ các chợ đầu mối trên địa bàn cho thấy lượng hàng nhập trong những ngày gần đây duy trì ở mức 6.500 - 7.000 tấn nông sản/ngày, riêng nhóm rau củ quả ổn định ở mức 3.500 - 3.900 tấn/ngày. Tuy nhiên, từ tối 19/11, lượng rau củ quả nhập về đã giảm so với những ngày trước.

Tại các chợ đầu mối, giá bán nhiều mặt hàng như cà chua, rau ăn lá cũng tăng mạnh so với bình thường, trong đó, tăng mạnh nhất là rau gia vị như hành lá. Nguồn hàng này được phân phối đến các chợ truyền thống, vì vậy, giá bán đến tay khách hàng tăng mạnh.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết nguồn cung sụt giảm làm mất cân bằng cung - cầu, khiến giá rau củ quả tăng cao. Trong tình hình này, chương trình Bình ổn thị trường TP.HCM với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, từ sản xuất đến phân phối sẽ giữ vai trò điều tiết thị trường.

Ông cho rằng trong một số tình huống cũng có thể đưa ra giải pháp thay thế, có sự can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước như tính chuyện nhập khẩu hàng hóa, điều chuyển hàng từ khu vực khác về cho TP.HCM.

Trong bối cảnh hiện nay, cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp lớn sẽ cố gắng nỗ lực giữ giá tối đa, hỗ trợ giúp thị trường hạn chế tối đa tình trạng "té nước theo mưa" để trục lợi, nâng giá bất hợp lý. Những nỗ lực này kiềm chế giá, góp phần giúp thị trường ổn định.