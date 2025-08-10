Giá trứng gà không còn rẻ, siêu thị cũng ngưng khuyến mãi

Sau một thời gian dài ở vùng giá thấp, hiện giá trứng gà bán lẻ tại TP.HCM đã vọt tăng trở lại. Thấy rõ nhất là tại các chợ truyền thống, giá trứng gà đã tăng mạnh.

Ghi nhận của chúng tôi tại chợ Bà Chiểu, chợ Đa Kao, chợ Thị Nghè… giá trứng gà các loại đều tăng so với thời điểm một tháng trước. Cụ thể, giá trứng gà được các tiểu thương bán phổ biến với giá 30.000 - 32.000 đồng/chục, đối với trứng gà loại 2 thì thấp hơn khoảng 2.000 - 3.000 đồng/chục.

Tại các chợ truyền thống TP.HCM, giá trứng gà đội lên 30.000 - 32.000 đồng/chục. Ảnh: Hồng Phúc

Theo nhiều tiểu thương, giá trứng gà hiện nay đã vọt tăng trở lại. Nếu như vài tháng trước, để đẩy trứng, họ còn gom bán hai chục trứng giá 40.000 đồng thì hiện nay giá bán lẻ đã tăng mạnh. Tại các điểm bán, trứng gà trên kệ cũng không dồi dào như trước.

Chị Hà - người bán trứng gia cầm tại chợ Bà Chiểu, cho biết hiện giá trứng gà đang 30.000 đồng/chục bán lẻ, tăng đến 5.000 - 7.000 đồng/chục so với trước, tùy loại. “Hàng về cũng không nhiều như trước nên giá trứng có phần tăng cao hơn”, chị Hà nói.

Không chỉ tại chợ truyền thống, giá trứng gà tại nhiều hệ thống siêu thị hiện nay cũng khá cao so với trước do không còn các chương trình khuyến mãi.

Tại SATRA, trứng gà Ba Huân cỡ XL 33.500 đồng/chục. Đây là giá niêm yết, siêu thị không áp dụng khuyến mãi.

Tại Kingfoodmart, giá trứng gà Ba Huân 37.500 đồng/chục. Siêu thị này cũng không khuyến mãi. Trước đó, các mặt hàng trứng Ba Huân tại đây thường được áp dụng các chương trình ưu đãi.

Giá trứng gà Ba Huân tại siêu thị hết khuyến mãi. Ảnh: Hồng Phúc

Vẫn có một số mặt hàng trứng gia cầm được bán với giá ưu đãi tại siêu thị nhưng là với các thương hiệu mới trên thị trường. Riêng Ba Huân, V.Food ít nơi giảm giá và khách phải mua với giá gốc.

“Hết trứng gà giá rẻ rồi. Tháng trước thì ê hề, chợ gần nhà không chỉ tiểu thương mà mấy sạp di dộng cũng ồ ạt mang trứng về bán, hai chục trứng chỉ 35.000 - 40.000 đồng. Giờ họ cũng giải tán hết luôn. Giá trứng ở chợ cũng ngang ngửa siêu thị”, bà Hương, ngụ phường Gia Định, TP.HCM nói.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn, giá trứng gà tăng vọt vì nguồn cung sụt giảm. Sau một thời gian dài giá trứng thấp, kéo dài đến 6 - 7 tháng, khiến nhiều người chăn nuôi thua lỗ, giảm đàn. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ trứng lại tăng, do người tiêu dùng lấy lại niềm tin sau khi các thông tin về trứng giả được làm sáng tỏ nên đẩy giá trứng tăng cao.

Ngoài ra, xung đột quân sự giữa Thái Lan và Campuchia khiến nhu cầu trứng Việt Nam tăng, do các nước ưu tiên nhập trứng gà Việt Nam.

Theo ông Sơn, một lý do nữa là dịch tả heo châu Phi khiến người tiêu dùng giảm tiêu thụ thịt heo và chuyển sang tiêu thụ thịt gia cầm, trứng gia cầm, thủy hải sản, góp phần thúc đẩy giá trứng tăng cao.