Thị trường tín chỉ carbon: Hàng loạt doanh nghiệp tư nhân lớn đã đi trước đón đầu

Chuyện vị tướng, nguyên Phó Tổng Cục trưởng của Bộ Công an, 2 mẹ con là anh hùng
Giữa căn nhà nhỏ trong ngõ ở phố Hoàng Cầu, Hà Nội, Thiếu tướng Phan Văn Lai (95 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, 76 năm tuổi ngành), Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Xây dựng Lực lượng (sau này là Tổng Cục Chính trị CAND), người là Chánh Thanh tra đầu tiên của Bộ Công an, rành rọt kể từng câu chuyện đời mình, từ những ngày tuổi trẻ theo cách mạng, theo kháng chiến. Ông kể, cuộc đời mình là hành trình gần một thế kỷ gắn với 2 trận tuyến: Bảo vệ Tổ quốc và gìn giữ phẩm giá con người.