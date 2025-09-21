Chủ đề nóng

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Kinh tế
Chủ nhật, ngày 21/09/2025 08:41 GMT+7

Giá USD hôm nay 21/9: Thêm dự báo "nóng" về tỷ giá VND/USD

+ aA -
L. Anh Chủ nhật, ngày 21/09/2025 08:41 GMT+7
Chứng khoán VNDirect dự báo, áp lực tỷ giá dự kiến sẽ hạ nhiệt trong quý IV/2025 nhờ sự kết hợp từ nhiều yếu tố: Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán, dòng vốn FDI giải ngân mạnh, thặng dư thương mại cải thiện và kiều hối gia tăng dịp cuối năm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Giá USD hôm nay 21/9 trên thế giới: Dự báo "bất ngờ" về USD và các đồng tiền chủ chốt

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chốt tuần ở mức 97,27 điểm, giảm 0,27%.

Nhìn lại phiên đầu tuần, chỉ số mở cửa ở mức 97,2 điểm khi thị trườn dự báo đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm. Điều này đặt ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu gần như đã định giá cho kịch bản Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách từ ngày 16 đến 17/9.

Sang phiên 16/9, đồng bạc xan chịu áp lực giảm xuống ngưỡng 96,98 điểm. Áp lực lên đồng USD xuất phát từ loạt số liệu kém tích cực của kinh tế Mỹ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước tăng mạnh nhất trong bốn năm, trong khi khảo sát từ Đại học Michigan cho thấy niềm tin tiêu dùng giảm hai tháng liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5. Những dữ liệu này càng củng cố khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào ngày 17/9.

Cũng tại thời điểm này, giới đầu tư toàn cầu đang chờ đợi tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục gây sức ép.

Từ ngày 16–17/9, Fed họp chính sách tiền tệ, kết quả sẽ được công bố rạng sáng 18/9 (giờ Việt Nam). Với nhiều số liệu kinh tế Mỹ cho thấy dấu hiệu suy yếu, giới đầu tư tin rằng Fed gần như chắc chắn sẽ hạ lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm, thậm chí còn có thể cắt thêm hai lần nữa trong năm 2025.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Sang phiên 18/9, đồng USD phục hồi 0,05% lên mức 96,7 điểm. Theo Reuters, đồng USD phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm rưỡi, bất chấp sự thận trọng của thị trường đối với quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Thông tin "nóng" nhất đối với thị trường tài chính toàn cầu tại phiên 18/9 là Fed đã quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm nay, với mức 0,25%, xuống 4-4,25%. Động thái này khớp với dự báo của thị trường.

Nói về quyết định này, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, động thái này nhằm quản lý rủi ro để ứng phó với thị trường lao động suy yếu. Đồng thời, ngân hàng trung ương không vội vàng nới lỏng.

Biểu đồ chấm được Fed theo dõi chặt chẽ về kỳ vọng chính sách đã dự báo giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nữa trong năm nay và 25 điểm cơ bản trong năm 2026, 2027. Fed còn 2 cuộc họp trong năm nay, vào tháng 10 và 12.

Quyết định điều chỉnh lãi suất lần này cũng diễn ra trong bối cảnh chính trị được đánh giá hết sức nhạy cảm: Tổng thống Donald Trump trong nhiều tháng qua đã công khai chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì không cắt lãi suất nhanh hơn. Ông thậm chí còn tìm cách sa thải Thống đốc Lisa Cook - một động thái chưa từng có trong lịch sử 111 năm của Fed, vì cáo buộc sai phạm thế chấp. Tuy nhiên, tòa án liên bang đã cho phép bà Cook tiếp tục công việc và tham dự cuộc họp tuần này.

Không chỉ vậy, ông Trump cũng vừa đưa cố vấn thân cận Miran - hiện vẫn là cố vấn kinh tế cấp cao tại Nhà Trắng, vào Hội đồng Thống đốc Fed ngay trước cuộc họp. Thị trường cho rằng, việc một nhân vật chính trị đang giữ vị trí điều hành tại Nhà Trắng đồng thời tham gia hoạch định chính sách tiền tệ làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed.

Tiếp theo tại phiên ngày 19 và 20/9, đồng USD tiếp tục nới rộng đà phục hồi cho thấy sự ổn định của đồng USD khi thị trường hấp thụ thông tin về đợt cắt giảm lãi suất và triển vọng phù hợp với dự đoán từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Tại báo cáo Bàn tròn báo chí "Điểm nhấn Kinh tế thế giới và Việt Nam nửa cuối năm 2025", nhóm chuyên gia Ngân hàng UOB duy trì quan điểm chính sách tiền tệ ôn hòa hơn so với mặt bằng kỳ vọng của thị trường, dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện ba đợt cắt giảm lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản, tại các kỳ họp FOMC còn lại trong năm: tháng 9, tháng 10 và tháng 12.

Trong bối cảnh Fed chuyển sang giai đoạn nới lỏng chính sách mới, ngân hàng trung ương này sẽ có xu hướng ôn hòa hơn so với các ngân hàng trung ương thuộc nhóm G-10, vốn đang tiến gần đến điểm kết thúc của chu kỳ nới lỏng. Sự phân hóa chính sách này sẽ dẫn đến thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa USD và các đồng tiền chủ chốt, qua đó củng cố xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh.

Theo đó, UOB điều chỉnh giảm dự báo chỉ số DXY xuống mức 96,3 vào quý IV/2025 và 93,9 vào quý III/2026. Đồng thời, các nhà phân tích kỳ vọng các đồng tiền chủ chốt như EUR, GBP, AUD và JPY sẽ ghi nhận xu hướng tăng giá trong các quý tương ứng.

Giá USD hôm nay 21/9 trong nước có tuần "hạ nhiệt"

Tỷ giá trung tâm sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.186 VND/USD, giảm 30 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.927 - 26.445 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.977 - 26.395, không thay đổi so với sáng qua.

Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Giá USD hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.175 - 26.445 VND/USD. Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.220 và bán ra ở ngưỡng 26.445 VND/USD.

Trong khi đó, VietinBank công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.280 - 26.445 VND/USD. Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.121 - 26.445 VND/USD.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.180 - 26.445 VND/USD và SHB hiện mua vào USD ở mức 25.060, bán ra ở mức 26.445 VND/USD, không biến động so với sáng qua.

Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch mỗi USD ở mức 26.410 đồng (mua vào) và 26.510 đồng (bán ra), đi ngang so với sáng qua.

Theo nhóm phân tích của VNDirect, Fed đảo chiều chính sách sẽ giúp hạ nhiệt áp lực tỷ giá VND/USD. Đồng USD suy yếu và chi phí tín dụng toàn cầu giảm góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ ngoại tệ, từ đó củng cố sự ổn định của thị trường.

Trong trung hạn, xu hướng này còn thúc đẩy tái phân bổ dòng vốn toàn cầu sang các thị trường mới nổi, tạo điều kiện để Việt Nam đón dòng vốn đầu tư gián tiếp trở lại.

Cùng với đó, việc lãi suất USD giảm mở ra dư địa để Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ. VNDirect dự báo lãi suất liên ngân hàng có thể điều chỉnh về vùng 3,5–4,0%, thay vì duy trì ở mức 4,0–4,5% như từ đầu tháng 9 đến nay.

Áp lực tỷ giá dự kiến sẽ hạ nhiệt trong quý IV/2025 nhờ sự kết hợp từ nhiều yếu tố: Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán, dòng vốn FDI giải ngân mạnh, thặng dư thương mại cải thiện và kiều hối gia tăng dịp cuối năm.


Tham khảo thêm

Giá USD hôm nay 20/9: Phục hồi, VND mất giá

Giá USD hôm nay 20/9: Phục hồi, VND mất giá

Giá xăng dầu hôm nay 2/9: 'Cắm đầu” giảm

Giá xăng dầu hôm nay 2/9: "Cắm đầu” giảm

Sắp diễn ra Diễn đàn Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe nông dân nói

Sắp diễn ra Diễn đàn Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe nông dân nói

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đà Nẵng hoàn thành phương án xử lý dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước
9

Đà Nẵng hoàn thành phương án xử lý dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, thông tin vừa được Giám đốc Sở NN&MT TP Đà Nẵng cho biết.

Giá USD hôm nay 19/9: Dự báo "bất ngờ" về tỷ giá VND/USD từ nay đến cuối năm

Kinh tế
Giá USD hôm nay 19/9: Dự báo 'bất ngờ' về tỷ giá VND/USD từ nay đến cuối năm

Chủ tịch Đà Nẵng: Không để “đóng băng” nguồn lực, thành phố sẵn sàng làm cả ngày nghỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Kinh tế
Chủ tịch Đà Nẵng: Không để “đóng băng” nguồn lực, thành phố sẵn sàng làm cả ngày nghỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Giá USD hôm nay 20/9: Phục hồi, VND mất giá

Kinh tế
Giá USD hôm nay 20/9: Phục hồi, VND mất giá

Lộ diện hai gói thầu ở Hà Nội vướng kiến nghị

Năng lượng mới
Lộ diện hai gói thầu ở Hà Nội vướng kiến nghị

Đọc thêm

Thị trường tài sản số hôm nay 21/9: Dịch chuyển dòng tiền tỷ USD từ sàn ngoại về Việt Nam
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 21/9: Dịch chuyển dòng tiền tỷ USD từ sàn ngoại về Việt Nam

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 21/9: Ông Michael Kokalari (VinaCapital) đánh giá Chính phủ đang tập trung vào ba mục tiêu trọng yếu.

Phản ứng 'kỳ quặc' của NATO đối với máy bay chiến đấu của Nga gây phẫn nộ
Điểm nóng

Phản ứng 'kỳ quặc' của NATO đối với máy bay chiến đấu của Nga gây phẫn nộ

Điểm nóng

Cựu sĩ quan CIA Scott Ritter tuyên bố trên trang mạng xã hội X rằng phản ứng của NATO trước cáo buộc máy bay chiến đấu Nga vi phạm không phận Estonia giống như phản ứng của một kẻ đốt phá.

Vua sòng bạc Hà Hồng Sân: Là anh em họ với Lý Tiểu Long
Đông Tây - Kim Cổ

Vua sòng bạc Hà Hồng Sân: Là anh em họ với Lý Tiểu Long

Đông Tây - Kim Cổ

99 năm cuộc đời của vua sòng bạc Hà Hồng Sân (1921-2020) đã trải qua nhiều vinh quang và cay đắng, hơn nữa còn chứa đựng những khía cạnh thú vị mà công chúng ít khi nào nghe đến.

Đây là cách trồng hoa, trồng rau, trồng quả kiểu mới, giúp nông dân Lào Cai cầm nhiều tiền hơn
Nhà nông

Đây là cách trồng hoa, trồng rau, trồng quả kiểu mới, giúp nông dân Lào Cai cầm nhiều tiền hơn

Nhà nông

Từ chỗ chỉ quen với tập quán canh tác tự cung tự cấp, dựa nhiều vào thiên nhiên, hiện nay người dân vùng cao Lào Cai đã tiếp cận khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, từng bước chuyển sang sản xuất chuyên canh hàng hóa.

Ba nghi phạm gây án mạng ở Đồng Nai, sa lưới tại Tây Ninh
Pháp luật

Ba nghi phạm gây án mạng ở Đồng Nai, sa lưới tại Tây Ninh

Pháp luật

Sau khi gây ra án mạng nghiêm trọng, 3 nghi phạm bỏ trốn về khu vực vùng nông thôn xã Tân Thành (Tây Ninh) lẩn trốn, bị công an xã phát hiện và bắt giữ.

Hà Nội FC hoà Thể Công Viettel, HLV Yusuke Adaichi tiết lộ lý do thay Văn Quyết
Thể thao

Hà Nội FC hoà Thể Công Viettel, HLV Yusuke Adaichi tiết lộ lý do thay Văn Quyết

Thể thao

Không thể giúp Hà Nội FC có chiến thắng trong ngày ra mắt gặp Thể Công Viettel, HLV Yusuke Adaichi không giấu được sự tiếc nuối.

'Xây nhầm' nhà: Cái lỡ không thể đứng trên cái đúng
Tin tức

"Xây nhầm" nhà: Cái lỡ không thể đứng trên cái đúng

Tin tức

Một căn nhà có thể “đi lạc” đến mức đứng… trên đất hàng xóm. Nghe vô lý nhưng không hiếm. Câu hỏi đặt ra là do luật thiếu hay chúng ta đã lỏng tay ở những khâu không nên lỏng?

Tuần qua, 3 tỉnh, thành tiến hành Đại hội Đảng, nữ Ủy viên Trung ương không tái cử chức Bí thư
Tin tức

Tuần qua, 3 tỉnh, thành tiến hành Đại hội Đảng, nữ Ủy viên Trung ương không tái cử chức Bí thư

Tin tức

Trong tuần qua có 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành xong Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư được chỉ định hoặc được bầu ra.

Liverpool thắng nhọc Everton, HLV Arne Slot không hài lòng điều gì?
Thể thao

Liverpool thắng nhọc Everton, HLV Arne Slot không hài lòng điều gì?

Thể thao

Liverpool đã duy trì mạch trạn toàn thắng tại Premier League 2025/2026 khi đánh bại Everton với tỷ số 2-1 ở vòng 5, nhưng HLV Arne Slot không hoàn toàn hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

Vũ. và Nguyễn Hùng khiến khán giả vừa hát theo, vừa trào nước mắt trong đại nhạc hội V Fest
Văn hóa - Giải trí

Vũ. và Nguyễn Hùng khiến khán giả vừa hát theo, vừa trào nước mắt trong đại nhạc hội V Fest

Văn hóa - Giải trí

Trong V Fest - Vietnam Today, tiết mục "Còn gì đẹp hơn" với sự kết hợp thú vị và độc đáo giữa Vũ. và Nguyễn Hùng khiến nhiều khán giả vừa hát theo, vừa khóc.

M.U đánh bại Chelsea, HLV Ruben Amorim phản ứng thế nào?
Thể thao

M.U đánh bại Chelsea, HLV Ruben Amorim phản ứng thế nào?

Thể thao

M.U đã vượt qua Chelsea với tỷ số 2-1 tại vòng 5 Premier League và HLV Ruben Amorim đã đưa ra nhận xét rất thẳng thắn về thế trận cũng như sai lầm của tiền vệ Casemiro khi anh phải nhận thẻ đỏ.

Tử vong do ăn loại cá kịch độc, được cảnh báo nhiều vẫn không tránh
Xã hội

Tử vong do ăn loại cá kịch độc, được cảnh báo nhiều vẫn không tránh

Xã hội

Sau khi ăn loại cá chứa độc tố kịch độc, 1 người dân đã tử vong, 2 người khác ăn nước canh nấu cá cũng bị chóng mặt, tê bì các ngón tay...

Vừa ghi bàn vừa nhận thẻ đỏ, Casemiro lập kỷ lục chưa từng có
Thể thao

Vừa ghi bàn vừa nhận thẻ đỏ, Casemiro lập kỷ lục chưa từng có

Thể thao

Tiền vệ kỳ cựu Casemiro trở thành cầu thủ đầu tiên của M.U ghi bàn và bị đuổi khỏi sân trong hiệp 1 của 1 trận đấu tại Premier League.

Cây cảnh độc lạ, giống quái vật ngoài hành tinh, trồng cây giống như 'chôn tiền', chỉ người giàu mới dám chơi
Gia đình

Cây cảnh độc lạ, giống quái vật ngoài hành tinh, trồng cây giống như "chôn tiền", chỉ người giàu mới dám chơi

Gia đình

Hiện nay, nhiều người có xu hướng tìm kiếm những cây cảnh độc lạ, hiếm có để thể hiện phong cách "dân chơi thứ thiệt" của mình. Nhưng không phải ai cũng đủ sức.

Giá xăng dầu hôm nay 21/9: Tuần rớt giá kỷ lục, đà giảm có thể kéo dài đến tuần tới
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 21/9: Tuần rớt giá kỷ lục, đà giảm có thể kéo dài đến tuần tới

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 21/9, trên thị trường dầu thô thế giới giá dầu thô giao kỳ hạn tương lai giảm rất mạnh gần 1 USD/thùng, mức giảm sâu so với nhiều thời điểm trước đó.

EU lật bài ngửa muốn lấy tiền Nga cho Ukraine thông qua các khoản vay bồi thường thiệt hại
Điểm nóng

EU lật bài ngửa muốn lấy tiền Nga cho Ukraine thông qua các khoản vay bồi thường thiệt hại

Điểm nóng

Ủy ban Châu Âu muốn tài trợ cho Ukraine thông qua cái gọi là "các khoản vay bồi thường thiệt hại" được bảo đảm bằng tài sản của Nga, sớm nhất là vào năm 2026, Ủy viên Châu Âu phụ trách Kinh tế Valdis Dombrovskis tuyên bố tại Đan Mạch sau một cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng tài chính EU.

Lai Châu tìm lời giải cho bài toán giảm nghèo bền vững mỗi xã một bí quyết, một khát vọng
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu tìm lời giải cho bài toán giảm nghèo bền vững mỗi xã một bí quyết, một khát vọng

Lai Châu Ngày Mới

Bên lề Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV (nhiệm kỳ 2025 – 2030) câu chuyện giảm nghèo bền vững không còn là những báo cáo khô khan mà trở thành những câu chuyện đầy sức sống. Qua cuộc trò chuyện cởi mở với phóng viên báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt/điện tử Trang Trại Việt, các đại biểu từ những xã vùng cao, biên giới đã hé lộ những "bí quyết" riêng, những trăn trở và khát vọng cháy bỏng, vẽ nên một bức tranh về một Lai Châu đang chuyển mình mạnh mẽ, quyết tâm biến khó khăn thành lợi thế để vươn lên.

Người xem 'hụt hẫng', 'tiếc nhớ' khi Gia đình Haha kết thúc mùa 1
Văn hóa - Giải trí

Người xem "hụt hẫng", "tiếc nhớ" khi Gia đình Haha kết thúc mùa 1

Văn hóa - Giải trí

Nhiều khán giả thổ lộ sự tiếc nuối khi "Gia đình Haha" - chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống nông dân, nông thôn kết thúc.

Xã Nam Hòa ở Thái Nguyên, sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao
Nhà nông

Xã Nam Hòa ở Thái Nguyên, sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nhà nông

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Nam Hoà (tỉnh Thái Nguyên) coi nâng cao nhận thức pháp luật, nhất là trong sản xuất nông nghiệp an toàn và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ các lớp tập huấn, sự đồng hành của chính quyền, các cấp hội, bà con đã thay đổi tư duy rõ rệt, hình thành nền sản xuất sạch, bền vững, góp phần nâng cao đời sống và diện mạo nông thôn.

Đức Phúc làm nên lịch sử khi giành giải thưởng hơn 9 tỷ đồng trong cuộc thi âm nhạc tại Nga
Văn hóa - Giải trí

Đức Phúc làm nên lịch sử khi giành giải thưởng hơn 9 tỷ đồng trong cuộc thi âm nhạc tại Nga

Văn hóa - Giải trí

Đức Phúc giành chiếc cúp pha lê danh giá tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025. Sự kiện quy tụ 23 nghệ sĩ từ các quốc gia trên khắp thế giới.

Sắp có tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng tại Quảng Trị, quy mô tiếp nhận gần 4.000 học sinh - sinh viên
Nhà đất

Sắp có tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng tại Quảng Trị, quy mô tiếp nhận gần 4.000 học sinh - sinh viên

Nhà đất

UBND tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục tại phường Đồng Hới với tổng vốn hơn 338 tỷ đồng, quy mô 5,1 ha, hướng tới đào tạo liên cấp phổ thông và nghề nghiệp, kỳ vọng tạo bước đột phá về nguồn nhân lực tại địa phương.

Cải tạo nhà hoang cũ nát trên Đà Lạt với chi phí 200 triệu đồng
Nhà đất

Cải tạo nhà hoang cũ nát trên Đà Lạt với chi phí 200 triệu đồng

Nhà đất

Từ một ngôi nhà hoang rêu phong, xuống cấp nặng nề, gia chủ đã khéo léo cải tạo với chi phí khoảng 200 triệu đồng, biến nơi đây thành căn studio ấm cúng, hiện đại giữa Đà Lạt.

Hưng Yên công bố dự án nhà ở xã hội 7.000 tỷ đồng tại phường Phố Hiến
Nhà đất

Hưng Yên công bố dự án nhà ở xã hội 7.000 tỷ đồng tại phường Phố Hiến

Nhà đất

UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố thông tin kêu gọi đầu tư khu nhà ở xã hội quy mô hơn 31 ha tại phường Phố Hiến, với tổng mức vốn dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng.

21 xã, phường ở Ninh Bình công bố hết dịch tả lợn châu Phi
Nhà nông

21 xã, phường ở Ninh Bình công bố hết dịch tả lợn châu Phi

Nhà nông

Tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực và đang được kiểm soát tốt. Cụ thể, đã có 21 xã, phường liên tiếp trong 21 ngày không phát sinh lợn ốm, chết do dịch bệnh và đã được công bố hết dịch.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm 850 tỷ đồng/ngày, tài sản vượt Donald Trump trên bảng xếp hạng
Nhà đất

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm 850 tỷ đồng/ngày, tài sản vượt Donald Trump trên bảng xếp hạng

Nhà đất

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt lên 15 tỷ USD, vượt cả Donald Trump trên bảng xếp hạng Forbes và nhiều cái tên đình đám khác nhờ cú bứt phá ngoạn mục của cổ phiếu VIC trong tuần qua.

Xã Toàn Lưu – Điểm sáng giảm nghèo bền vững từ nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Tĩnh
Video

Xã Toàn Lưu – Điểm sáng giảm nghèo bền vững từ nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Tĩnh

Video

Trên vùng đất đồi nắng gió Hà Tĩnh, xã Toàn Lưu đang viết nên câu chuyện đổi thay từ chính bàn tay lao động của người dân. Nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, những trang trại gà công nghệ cao, những khu nhà màng xanh mát trồng dưa lưới, hoa cây cảnh đã thay thế dần nếp canh tác cũ. Từ đó, đời sống bà con không ngừng nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Mái ấm nơi đại ngàn: Hành trình xóa nghèo ở Điện Biên
Video

Mái ấm nơi đại ngàn: Hành trình xóa nghèo ở Điện Biên

Video

Giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi sương mù phủ trắng những bản làng heo hút, từng mái nhà tạm bợ đã gắn liền với cuộc sống nghèo khó của bao phận đời yếu thế. Nhưng hôm nay, trên mảnh đất Điện Biên gian khó, những ngôi nhà đại đoàn kết đang dần mọc lên, thay thế những túp lều xiêu vẹo. Không chỉ là nơi che nắng, trú mưa, đó còn là biểu tượng của tình người, của niềm tin và khát vọng thoát nghèo bền vững.

“Tử chiến trên không” bị quay lén, nhà sản xuất tuyên bố lập vi bằng xử lý theo pháp luật
Văn hóa - Giải trí

“Tử chiến trên không” bị quay lén, nhà sản xuất tuyên bố lập vi bằng xử lý theo pháp luật

Văn hóa - Giải trí

"Tử chiến trên không" vừa ra mắt đã bị khán giả quay lén nhiều cảnh quan trọng trong rạp rồi phát tán trên mạng xã hội. Nhà sản xuất đã có cách xử lý vấn nạn này.

Bác sĩ cảnh báo các bệnh viêm da khi giao mùa, đừng chủ quan khi mẩn ngứa, bong tróc da
Xã hội

Bác sĩ cảnh báo các bệnh viêm da khi giao mùa, đừng chủ quan khi mẩn ngứa, bong tróc da

Xã hội

Thời tiết giao mùa thường gây ra các bệnh viêm da, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không được điều trị kịp thời.

Cựu tổng thống Ukraine kêu gọi chiếm giữ Moscow
Điểm nóng

Cựu tổng thống Ukraine kêu gọi chiếm giữ Moscow

Điểm nóng

Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko tuyên bố Ukraine nên tiếp tục chiến đấu với Nga cho đến khi chiếm được Moscow. Lực lượng Kiev đã phải rút lui trong nhiều tháng trên toàn bộ chiến tuyến.

Tin đọc nhiều

1

Hoa hậu Thùy Tiên được viện kiểm sát ghi nhận hai tình tiết giảm nhẹ

Hoa hậu Thùy Tiên được viện kiểm sát ghi nhận hai tình tiết giảm nhẹ

2

Tin sáng (19/9): HLV Kim Sang-sik “nói không” với Nguyễn Xuân Son?

Tin sáng (19/9): HLV Kim Sang-sik “nói không” với Nguyễn Xuân Son?

3

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

4

Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”

Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”

5

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 4 V.League 2025/2026: Vòng đấu của những trận “derby”!

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 4 V.League 2025/2026: Vòng đấu của những trận “derby”!