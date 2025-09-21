Giá USD hôm nay 21/9: Thêm dự báo "nóng" về tỷ giá VND/USD

Giá USD hôm nay 21/9 trên thế giới: Dự báo "bất ngờ" về USD và các đồng tiền chủ chốt

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chốt tuần ở mức 97,27 điểm, giảm 0,27%.

Nhìn lại phiên đầu tuần, chỉ số mở cửa ở mức 97,2 điểm khi thị trườn dự báo đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm. Điều này đặt ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu gần như đã định giá cho kịch bản Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách từ ngày 16 đến 17/9.

Sang phiên 16/9, đồng bạc xan chịu áp lực giảm xuống ngưỡng 96,98 điểm. Áp lực lên đồng USD xuất phát từ loạt số liệu kém tích cực của kinh tế Mỹ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước tăng mạnh nhất trong bốn năm, trong khi khảo sát từ Đại học Michigan cho thấy niềm tin tiêu dùng giảm hai tháng liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5. Những dữ liệu này càng củng cố khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào ngày 17/9.

Cũng tại thời điểm này, giới đầu tư toàn cầu đang chờ đợi tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục gây sức ép.

Từ ngày 16–17/9, Fed họp chính sách tiền tệ, kết quả sẽ được công bố rạng sáng 18/9 (giờ Việt Nam). Với nhiều số liệu kinh tế Mỹ cho thấy dấu hiệu suy yếu, giới đầu tư tin rằng Fed gần như chắc chắn sẽ hạ lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm, thậm chí còn có thể cắt thêm hai lần nữa trong năm 2025.

Sang phiên 18/9, đồng USD phục hồi 0,05% lên mức 96,7 điểm. Theo Reuters, đồng USD phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm rưỡi, bất chấp sự thận trọng của thị trường đối với quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Thông tin "nóng" nhất đối với thị trường tài chính toàn cầu tại phiên 18/9 là Fed đã quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm nay, với mức 0,25%, xuống 4-4,25%. Động thái này khớp với dự báo của thị trường.

Nói về quyết định này, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, động thái này nhằm quản lý rủi ro để ứng phó với thị trường lao động suy yếu. Đồng thời, ngân hàng trung ương không vội vàng nới lỏng.

Biểu đồ chấm được Fed theo dõi chặt chẽ về kỳ vọng chính sách đã dự báo giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nữa trong năm nay và 25 điểm cơ bản trong năm 2026, 2027. Fed còn 2 cuộc họp trong năm nay, vào tháng 10 và 12.

Quyết định điều chỉnh lãi suất lần này cũng diễn ra trong bối cảnh chính trị được đánh giá hết sức nhạy cảm: Tổng thống Donald Trump trong nhiều tháng qua đã công khai chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì không cắt lãi suất nhanh hơn. Ông thậm chí còn tìm cách sa thải Thống đốc Lisa Cook - một động thái chưa từng có trong lịch sử 111 năm của Fed, vì cáo buộc sai phạm thế chấp. Tuy nhiên, tòa án liên bang đã cho phép bà Cook tiếp tục công việc và tham dự cuộc họp tuần này.

Không chỉ vậy, ông Trump cũng vừa đưa cố vấn thân cận Miran - hiện vẫn là cố vấn kinh tế cấp cao tại Nhà Trắng, vào Hội đồng Thống đốc Fed ngay trước cuộc họp. Thị trường cho rằng, việc một nhân vật chính trị đang giữ vị trí điều hành tại Nhà Trắng đồng thời tham gia hoạch định chính sách tiền tệ làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed.

Tiếp theo tại phiên ngày 19 và 20/9, đồng USD tiếp tục nới rộng đà phục hồi cho thấy sự ổn định của đồng USD khi thị trường hấp thụ thông tin về đợt cắt giảm lãi suất và triển vọng phù hợp với dự đoán từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Tại báo cáo Bàn tròn báo chí "Điểm nhấn Kinh tế thế giới và Việt Nam nửa cuối năm 2025", nhóm chuyên gia Ngân hàng UOB duy trì quan điểm chính sách tiền tệ ôn hòa hơn so với mặt bằng kỳ vọng của thị trường, dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện ba đợt cắt giảm lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản, tại các kỳ họp FOMC còn lại trong năm: tháng 9, tháng 10 và tháng 12.

Trong bối cảnh Fed chuyển sang giai đoạn nới lỏng chính sách mới, ngân hàng trung ương này sẽ có xu hướng ôn hòa hơn so với các ngân hàng trung ương thuộc nhóm G-10, vốn đang tiến gần đến điểm kết thúc của chu kỳ nới lỏng. Sự phân hóa chính sách này sẽ dẫn đến thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa USD và các đồng tiền chủ chốt, qua đó củng cố xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh.

Theo đó, UOB điều chỉnh giảm dự báo chỉ số DXY xuống mức 96,3 vào quý IV/2025 và 93,9 vào quý III/2026. Đồng thời, các nhà phân tích kỳ vọng các đồng tiền chủ chốt như EUR, GBP, AUD và JPY sẽ ghi nhận xu hướng tăng giá trong các quý tương ứng.

Giá USD hôm nay 21/9 trong nước có tuần "hạ nhiệt"

Tỷ giá trung tâm sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.186 VND/USD, giảm 30 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.927 - 26.445 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.977 - 26.395, không thay đổi so với sáng qua.

Giá USD hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.175 - 26.445 VND/USD. Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.220 và bán ra ở ngưỡng 26.445 VND/USD.

Trong khi đó, VietinBank công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.280 - 26.445 VND/USD. Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.121 - 26.445 VND/USD.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.180 - 26.445 VND/USD và SHB hiện mua vào USD ở mức 25.060, bán ra ở mức 26.445 VND/USD, không biến động so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch mỗi USD ở mức 26.410 đồng (mua vào) và 26.510 đồng (bán ra), đi ngang so với sáng qua.

Theo nhóm phân tích của VNDirect, Fed đảo chiều chính sách sẽ giúp hạ nhiệt áp lực tỷ giá VND/USD. Đồng USD suy yếu và chi phí tín dụng toàn cầu giảm góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ ngoại tệ, từ đó củng cố sự ổn định của thị trường.

Trong trung hạn, xu hướng này còn thúc đẩy tái phân bổ dòng vốn toàn cầu sang các thị trường mới nổi, tạo điều kiện để Việt Nam đón dòng vốn đầu tư gián tiếp trở lại.

Cùng với đó, việc lãi suất USD giảm mở ra dư địa để Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ. VNDirect dự báo lãi suất liên ngân hàng có thể điều chỉnh về vùng 3,5–4,0%, thay vì duy trì ở mức 4,0–4,5% như từ đầu tháng 9 đến nay.

Áp lực tỷ giá dự kiến sẽ hạ nhiệt trong quý IV/2025 nhờ sự kết hợp từ nhiều yếu tố: Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán, dòng vốn FDI giải ngân mạnh, thặng dư thương mại cải thiện và kiều hối gia tăng dịp cuối năm.



