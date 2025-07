Giá USD hôm nay 26/7 trên thế giới duy trì xu hướng tăng nhẹ

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở đầu phiên hôm qua (25/7 - giờ Mỹ) DXY mở cửa phiên với xu hướng giảm nhẹ do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Chỉ số dao động quanh mức 97,2 - 97,3 điểm.

Dù đến 12h00', DXY chứng kiến một nhịp giảm sâu hơn, chạm đáy cục bộ, cho thấy áp lực bán gia tăng nhưng sau đó đã có sự phục hồi nhẹ.

Từ đầu phiên chiều, DXY bắt đầu có dấu hiệu phục hồi tích cực hơn. Chỉ số đã vượt qua ngưỡng kháng cự quanh mức 97,3 điểm và tiếp tục đà tăng, cho thấy sự cải thiện về tâm lý thị trường đối với đồng Đô la Mỹ. Đặc biệt, có thời điểm chỉ số đã thiết lập các đỉnh cao mới trong phiên, vượt qua mức 97,600.

Cập nhật rạng sáng ngày 26/7, giá USD hôm nay trên thị trường quốc tế đứng mức 97,43 điểm, tương ứng tăng 0,22% theo ngày.

Dữ liệu công bố hôm thứ năm cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục phục hồi. Đáng chú ý, chỉ số PMI của S&P Global lần đầu tiên ghi nhận sự mở rộng việc làm đồng thời trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Cùng với đó là áp lực giá cả gia tăng, báo hiệu khả năng lạm phát tăng tốc trong nửa cuối năm.

Những tín hiệu này đã củng cố kỳ vọng thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ duy trì lãi suất tại cuộc họp sắp tới vào tuần tới, qua đó trở thành một yếu tố hỗ trợ quan trọng cho đồng Đô la Mỹ (USD).

Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp tục gia tăng áp lực lên Chủ tịch Fed Jerome Powell và bày tỏ mong muốn hạ lãi suất trong chuyến thăm hiếm hoi đến trụ sở ngân hàng trung ương.

Đáng chú ý, ông Trump nói với các phóng viên rằng, ông đã có một "cuộc họp tốt đẹp" với Chủ tịch Fed Jerome Powell và cho biết ông có ấn tượng rằng Chủ tịch Powell "có thể đã sẵn sàng cắt giảm lãi suất", theo Reuters.

Những bình luận này đã thúc đẩy nhiều đồn đoán về việc cắt giảm lãi suất và nhấn mạnh áp lực chính trị ngày càng tăng lên ngân hàng trung ương. Với cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed sẽ diễn ra vào tuần tới, thị trường đang theo dõi sát sao để xem phản ứng của ngân hàng trung ương.



Điều này, cùng với những lo ngại về tác động kinh tế tiêu cực tiềm tàng từ giá nhập khẩu tăng cao, đang kìm hãm đà tăng của đồng USD và hạn chế bất kỳ đà tăng nào.



Thị trường nhìn chung kỳ vọng lãi suất sẽ giữ nguyên, với hầu hết các dự báo cho rằng lần cắt giảm lãi suất sớm nhất là tháng 9. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Reuters, 100% các nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn trong khoảng 4,25%-4,50% vào tuần tới.

Liên quan đến chính sách thuế quan, Tổng thống Trump đã ám chỉ rằng "hầu hết các thỏa thuận thương mại đã hoàn tất" với mức thuế suất từ 10% đến 15%. Ông Trump cũng hé mở "cơ hội 50-50" để đạt được thỏa thuận với Liên minh Châu Âu (EU), trong khi các nhà ngoại giao EU ám chỉ rằng một thỏa thuận khung có thể thành hiện thực sớm nhất là vào cuối tuần này.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã xác nhận rằng bà sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ tại Scotland vào cuối tuần này để thảo luận về quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương. Bà mô tả gặp này là "một quyết định đúng đắn" và nhấn mạnh rằng cuộc họp sẽ tập trung vào việc duy trì mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và EU.

Giá USD hôm nay 26/7 trong nước: Tiếp đà tăng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố đang đứng ở mức 25.164 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.905 - 26.422 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức: 23.956 - 26.372 VND/USD mua - bán, giảm 13 đồng ở cả hai chiều mua - bán so với phiên trước đó.

Sáng nay, ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.930 - 26.320 VND/USD, đi ngang so với phiên sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 25.960 - 26.305 VND/USD, giảm 5 đồng chiều mua vào và giảm 10 đồng chiều bán ra so với phiên sáng qua.



Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.877 - 26.407 VND/USD, giảm 8 đồng ở chiều mua và 10 đồng ở chiều bán so với cập nhật sáng qua.

Hay tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.940 - 26.320 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.830 và bán ra ở mức 26.310 VND/USD, đi ngang ở chiều mua và giảm 10 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.371 đồng (mua vào) và 26.441 đồng (bán ra), tăng 11 đồng cả hai chiều so với sáng qua. Bên cạnh đó, dường như cung USD trên thị trường tự do đang dồi dào khi các điểm thu mua áp dụng việc phân loại độ mới của tiền USD để tính các mức giá thu mua vào khác nhau.