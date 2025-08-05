Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Kinh tế
Thứ ba, ngày 05/08/2025 09:03 GMT+7

Giá USD hôm nay 5/8: Tỷ giá trung tâm "hạ nhiệt", thị trường tự do bật tăng

+ aA -
Linh Anh Thứ ba, ngày 05/08/2025 09:03 GMT+7
Giá USD hôm nay 5/8 trong nước, tỷ giá trung tâm ở mức 25.219 VND/USD, giảm 21 đồng so với sáng qua. Còn tỷ giá "chợ đen" tăng 20 đồng bán ra, lên 26.500 đồng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Giá USD hôm nay 5/8 trên thế giới giằng co

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giằng co trong phạm vi hẹp, hiện tăng nhẹ ở mức 98,5 điểm.

Sau các "cú sốc" tâm lý về dữ liệu việc làm yếu kém, một Thống đốc Fed từ chức, thị trường giữ trạng thái hoang mang. Đồng thời, giới đầu tư ngày càng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, đà hồi phục của đồng USD có thể chỉ mang tính tạm thời, trong bối cảnh triển vọng kinh tế Mỹ đang dần xuất hiện những dấu hiệu suy yếu rõ rệt và môi trường hoạch định chính sách vẫn đầy bất ổn.

Trong báo cáo cập nhật dự báo về xu hướng tỷ giá và lãi suất tháng 8 mới công bố, chuyên gia đến từ Ngân hàng UOB Việt Nam dự báo lãi suất USD có thể tiếp tục được neo ở mức cao bất chấp khả năng giảm lãi suất của Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (Fed).

Theo lý giải của Chủ tịch Fed, nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng ổn định (với số liệu tăng 3% trong quý II/2025) mặc dù đã có tác động từ vấn đề thuế quan, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp trong khi lạm phát có vượt nhẹ trên mức mục tiêu 2%.

Do vậy, Fed tin tưởng chính sách lãi suất vẫn đang đi đúng hướng và cần thêm dữ liệu trong các tháng tới để cân nhắc các quyết định về lãi suất trong các tháng cuối năm 2025.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed chưa đưa ra một dự báo chắn chắn cho định hướng điều hành lãi suất trong phiên họp tháng 9/2025.

Sau diễn biến này, đồng USD đã tăng giá khá mạnh so với các đồng tiền mạnh khác và chỉ số USD Index đang quay lại mức 100, mức cao nhất trong 3 tháng trở lại đây. Thị trường cũng bắt đầu giao dịch tỷ giá các cặp đồng tiền chính, lãi suất, vàng…tại các mức giá với tính toán khả năng Fed quyết định cắt giảm lãi suất trong tháng 9 hiện dưới 50%.

“Như vậy, khả năng lãi suất USD có thể tiếp tục được neo ở mức cao, trung bình trên 4% trong suốt các tháng còn lại của năm 2025 là khá cao mặc dù chúng tôi giữ quan điểm Fed vẫn sẽ cắt giảm lãi suất 2-3 lần trong những tháng cuối năm với tổng mức giảm khoảng 0,5-0,75%”, UOB cho biết.

Giá USD hôm nay 5/8 trong nước: Tiếp đà giảm

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần dừng ở mức 25.219 VND/USD, giảm 21 đồng so với chốt phiên tuần trước

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.958 - 26.479 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào và bán ra hiện ở mức: 24.028 đồng - 26.452 đồng.

Giá USD hôm nay tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.980 - 26.370 VND/USD, giảm 20 đồng cả hai chiều so với cập nhật sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.000 - 26.350 VND/USD, giảm 10 đồng cả hai chiều mua và bán so với phiên sáng qua.

Trong khi đó, BIDV công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.010 - 26.370 VND/USD, giảm 20 đồng cả hai chiều so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.923 - 26.455 VND/USD, giảm 14 đồng chiều mua và 23 đồng chiều bán so với cập nhật sáng qua.

Hay tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.990 - 26.370 VND/USD, giảm 20 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.880 và bán ra ở mức 26.370 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua và 20 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.420 đồng (mua vào) và 26.500 đồng (bán ra), tăng 10 đồng chiều mua và tăng 20 đồng chiều bán so với sáng qua.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Cập nhật sáng nay (5/8), lãi suất liên ngân hàng tăng giảm khác nhau ở các kỳ hạn.

Cụ thể, số liệu ghi nhận như sau: Qua đêm tăng nhẹ 0,01% lên 5,36%; Kỳ hạn 1 tuần tăng 1,11% lên 5,35%; Kỳ hạn 2 tuần tăng 0,73% lên 5,07%; Kỳ hạn 1 tháng giảm 0,13% xuống 4,51%; Kỳ hạn 3 tháng tăng 0,44% lên 5,46%; Kỳ hạn 6 tháng giảm 0,56% về 5,1% và kỳ hạn 9 tháng ở mức 5,44%.

Lãi suất ngân hàng hôm nay: Ngân hàng "tung" sản phẩm tiền gửi mới

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đa chính thức mở rộng sản phẩm tiền gửi tiết kiệm trực tuyến dành cho khách hàng sử dụng “Combo Casa”.

Trước đó, sản phẩm tiết kiệm dành cho nhóm khách hàng này vốn chỉ áp dụng tại quầy. Đến nay, Eximbank triển khai thêm hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, với hai biểu lãi suất khác nhau: một áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu và một dành riêng cho hai ngày cuối tuần.

Để được công nhận là khách hàng sử dụng Combo Casa, người gửi cần mở mới tài khoản tiền gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ tại các điểm giao dịch của Eximbank hoặc trên ứng dụng Eximbank EDigi); đồng thời, đăng ký gói Combo Casa và nộp phí tương ứng: 550.000 đồng (gói Gold), 2.750.000 đồng (gói Platinum), hoặc 11 triệu đồng (gói Infinite).

Ngoài ra, nhóm khách hàng VIP, khách hàng Ưu tiên hoặc các đối tượng được chuyển đổi theo chính sách từng thời kỳ của Eximbank cũng được áp dụng.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân có Combo Casa lĩnh lãi cuối kỳ, từ thứ Hai đến thứ Sáu, như sau:

Hạng Silver: Kỳ hạn 1-2 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 4,9%/năm, kỳ hạn 12-15 tháng là 5,2%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng có lãi suất cao nhất 5,7%/năm.

Hạng Gold: Kỳ hạn 1-2 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 5,1%/năm, kỳ hạn 12-15 tháng là 5,4%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng có lãi suất cao nhất là 5,8%/năm.

Hạng Platinum: Kỳ hạn 1-2 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 5,2%/năm, kỳ hạn 12-15 tháng là 5,5%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng cao nhất là 5,9%/năm.

Hạng Infinite: Kỳ hạn 1-2 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 12-15 tháng là 5,6%/năm và cao nhất là kỳ hạn 18-36 tháng, lên tới 6%/năm.

Đối với tiền gửi trực tuyến Combo Casa áp dụng trong các ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ nhật), lãi suất cao hơn từ 0,1-0,3%/năm so với lãi suất áp dụng cho các ngày làm việc trong tuần đối với một số kỳ hạn. 

Tuy nhiên, lãi suất huy động cao nhất vẫn là 6%/năm, áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 18-36 tháng.

Đối với khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, lãi suất các kỳ hạn thấp hơn 0,2%/năm so với lĩnh lãi cuối kỳ, tương đương mức lãi suất tiền gửi cao nhất là 5,8%/năm nếu khách hàng chọn lĩnh lãi đầu kỳ.

Ngoài việc công bố thêm lãi suất dành cho khách hàng có Combo Casa trực tuyến, Eximbank giữ nguyên lãi suất tiền gửi dành cho các sản phẩm còn lại, bao gồm tiền gửi tại quầy, tiền gửi Combo Casa tại quầy, tiền gửi trực tuyến,…

Tham khảo thêm

Làn sóng khởi nghiệp mạnh chưa từng có, Thủ tướng yêu cầu 'đã đánh là thắng, thắng phải chắc'

Làn sóng khởi nghiệp mạnh chưa từng có, Thủ tướng yêu cầu "đã đánh là thắng, thắng phải chắc"

Thị trường tài sản số hôm nay 5/8: Bùng nổ trở lại, lý do vì sao?

Thị trường tài sản số hôm nay 5/8: Bùng nổ trở lại, lý do vì sao?

Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tăng bất ngờ sau nhiều phiên lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tăng bất ngờ sau nhiều phiên lao dốc

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vụ ô tô chạy làn khẩn cấp, tài xế rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3: CSGT Hà Nội vào cuộc xác minh

Đại diện Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) đã cử cán bộ phối hợp với Công an phường Thanh Liệt xác minh làm rõ vụ việc một người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi.

Vì sao nhiều nhà thầu ở Đà Nẵng "bỏ ngang" dự án đầu tư công?
17

Kinh tế
Vì sao nhiều nhà thầu ở Đà Nẵng 'bỏ ngang' dự án đầu tư công?

Chính phủ đặt quyết tâm tăng trưởng GDP 8,3- 8,5%, tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại với Mỹ

Kinh tế
Chính phủ đặt quyết tâm tăng trưởng GDP 8,3- 8,5%, tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại với Mỹ

Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tăng bất ngờ sau nhiều phiên lao dốc

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tăng bất ngờ sau nhiều phiên lao dốc

Thủ tướng chỉ định bổ sung 5 chuyên gia hàng đầu vào Hội đồng Tư vấn chính sách

Kinh tế
Thủ tướng chỉ định bổ sung 5 chuyên gia hàng đầu vào Hội đồng Tư vấn chính sách

Đọc thêm

Đà Nẵng: Rác thải ngập tràn vịnh Mân Quang, mùi hôi 'đe dọa' đời sống người dân
Xã hội

Đà Nẵng: Rác thải ngập tràn vịnh Mân Quang, mùi hôi "đe dọa" đời sống người dân

Xã hội

Vịnh Mân Quang (Đà Nẵng) đang bị rác thải tấn công, tạo thành bãi rác lộ thiên khổng lồ, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và sức khỏe người dân xung quanh.

Thói quen mua xổ số online nhiều kỳ: Bí quyết của những người trúng Jackpot trăm tỷ
Doanh nghiệp

Thói quen mua xổ số online nhiều kỳ: Bí quyết của những người trúng Jackpot trăm tỷ

Doanh nghiệp

Xu hướng mua xổ số online nhiều kỳ đang tạo nên một sự thay đổi lớn trong cộng đồng người chơi Việt Nam. Kể từ khi Vietlott ra mắt vào năm 2017, đã có hơn 360 người may mắn trúng giải Jackpot. Gần đây nhất, một người chơi tại TP.HCM đã trúng giải Jackpot trị giá gần 345 tỷ đồng vào ngày 12-7-2025, một con số kỷ lục khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

Trưởng thôn ở Khánh Hòa, vừa dạy dân trồng lúa vừa hòa giải mâu thuẫn cho dân, giúp thôn làng ấm no, hạnh phúc
Nhà nông

Trưởng thôn ở Khánh Hòa, vừa dạy dân trồng lúa vừa hòa giải mâu thuẫn cho dân, giúp thôn làng ấm no, hạnh phúc

Nhà nông

Vận động đồng bào chấp hành pháp luật, xóa bỏ tình trạng bạo lực trong gia đình, nạn tảo hôn, hướng dẫn cách chăn nuôi, trồng trọt, những trưởng thôn ở các thôn làng vùng sâu vùng xa của tỉnh Khánh Hòa đã góp phần vẽ nên bức tranh quê no ấm.

Xây dựng phường Vĩnh Phúc văn minh, hiện đại, vì nhân dân phục vụ
Nhà nông

Xây dựng phường Vĩnh Phúc văn minh, hiện đại, vì nhân dân phục vụ

Nhà nông

Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 5 phường thuộc thành phố Vĩnh Yên trước đây, gồm: Định Trung, Liên Bảo, Khai Quang, Đống Đa, Ngô Quyền. Đảng bộ phường được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, hiện có 151 tổ chức đảng trực thuộc với tổng số 6.928 đảng viên.

Chính trị gia Ukraine tiết lộ tình trạng của ông Zelensky trước chuyến thăm của đặc sứ Mỹ Witkoff đến Nga
Thế giới

Chính trị gia Ukraine tiết lộ tình trạng của ông Zelensky trước chuyến thăm của đặc sứ Mỹ Witkoff đến Nga

Thế giới

Ông Oleg Soskin, cựu cố vấn của cựu tổng thống Ukraine Leonid Kuchma cho biết, Tổng thống Zelensky lo lắng vì chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ Witkoff tới Moskva

Xuất khẩu lập kỷ lục, Việt Nam xuất siêu hơn 10 tỷ USD sau 7 tháng, Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất
Kinh tế

Xuất khẩu lập kỷ lục, Việt Nam xuất siêu hơn 10 tỷ USD sau 7 tháng, Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất

Kinh tế

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2025 đạt hơn 42 tỷ USD, tăng 6,9% so với tháng trước, giúp tổng giá trị xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt hơn 262 tỷ USD. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất với kim ngạch hơn 85 tỷ USD, còn Trung Quốc tăng vẫn là thị trường nhập siêu với 66,5 tỷ USD. Cán cân thương mại chung vẫn giữ trạng thái xuất siêu 10,18 tỷ USD, một điểm sáng quan trọng trong bức tranh tăng trưởng của nền kinh tế.

Trong đám cưới, cử chỉ và hành động của mẹ chồng khiến tôi lạnh gáy
Gia đình

Trong đám cưới, cử chỉ và hành động của mẹ chồng khiến tôi lạnh gáy

Gia đình

Tim tôi đập thình thịch, bao niềm vui ban đầu giờ hóa thành thứ lo lắng mơ hồ không gọi tên được.

Vì sao bộ phim về sáp nhập, tinh gọn bộ máy, nạn hàng giả đang phát trên VTV gây tranh cãi?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao bộ phim về sáp nhập, tinh gọn bộ máy, nạn hàng giả đang phát trên VTV gây tranh cãi?

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim VTV "Có anh, nơi ấy bình yên" do đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng thực hiện, đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khiến khán giả tranh cãi.

Con động vật hoang dã đột nhiên xuất hiện giữa phố, vào cả nhà dân kiếm ăn, kiểm lâm TP.HCM bắt giữ và chăm sóc
Nhà nông

Con động vật hoang dã đột nhiên xuất hiện giữa phố, vào cả nhà dân kiếm ăn, kiểm lâm TP.HCM bắt giữ và chăm sóc

Nhà nông

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân bắt thành công một con khỉ đuôi lợn sau nhiều ngày quậy phá, kiếm ăn trong khu dân cư.

Quy định hoàn thuế GTGT 5% khiến doanh nghiệp xuất khẩu nông sản 'rối' như tơ vò
Nhà nông

Quy định hoàn thuế GTGT 5% khiến doanh nghiệp xuất khẩu nông sản "rối" như tơ vò

Nhà nông

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 181/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2025, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản phải xuất hoá đơn với thuế suất VAT 5% và thực hiện hoàn thuế sau khi xuất khẩu. Ngay lập tức, quy định này khiến các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, hồ tiêu sản lượng lớn như Phúc Sinh “rối” như tơ vò.

Bắt tay nhau, lên sàn online, đưa nhanh món ngon Việt ra chợ ngoại
Chuyển động Sài Gòn

Bắt tay nhau, lên sàn online, đưa nhanh món ngon Việt ra chợ ngoại

Chuyển động Sài Gòn

Để món ngon Việt có chỗ đứng vững chắc trên kệ hàng quốc tế, nhất là ở Mỹ, chỉ sản phẩm "ngon lành" thôi thì chưa đủ, mà cần chiến lược kinh doanh bài bản, đối tác mạnh và không thể không có trợ giúp của cánh cửa chuyển đổi số.

Lộ diện 3 ngoại binh đắt giá nhất V.League 2025/2026: Nguyễn Xuân Son 'hít khói'
Thể thao

Lộ diện 3 ngoại binh đắt giá nhất V.League 2025/2026: Nguyễn Xuân Son "hít khói"

Thể thao

Nguyễn Xuân Son hiện được định giá khoảng 650.000 euro, thế nhưng nếu đặt cạnh 3 ngoại binh chuẩn bị ra mắt V.League 2025/2026 gồm Matheus Felipe, Njabulo Blom và Willian Maranhao, anh vẫn còn kém khá xa.

GS.TS, Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường: Nhiều đơn vị cảm ơn vì được tháo gỡ vướng mắc nhờ hoạt động giám sát
Tin tức

GS.TS, Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường: Nhiều đơn vị cảm ơn vì được tháo gỡ vướng mắc nhờ hoạt động giám sát

Tin tức

GS.TS Hoàng Văn Cường dẫn chứng, qua các cuộc giám sát về phòng chống Covid-19 hay thực hiện Nghị quyết 43 về phục hồi kinh tế, Quốc hội đã phát hiện và tháo gỡ nhiều bất hợp lý. Nhiều đơn vị được giám sát đã cảm ơn khi hoạt động giám sát đến tháo gỡ cho họ.

Việt Nam chi 1 tỷ USD để nhập khẩu gạo, bình thường hay bất thường?
Nhà nông

Việt Nam chi 1 tỷ USD để nhập khẩu gạo, bình thường hay bất thường?

Nhà nông

7 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp Việt Nam đã chi 1 tỷ USD nhập khẩu gạo, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này là bình thường hay bất thường?

Nuôi tôm thẻ siêu thâm canh tuần hoàn không xả thải, bảo vệ môi trường, người tiêu dùng khỏe, nông dân Cà Mau làm giàu
Nhà nông

Nuôi tôm thẻ siêu thâm canh tuần hoàn không xả thải, bảo vệ môi trường, người tiêu dùng khỏe, nông dân Cà Mau làm giàu

Nhà nông

Dự án “Huy động nguồn lực nhân rộng quy trình công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn, ít thay nước, an toàn sinh học” đang được Sở KHCN tỉnh Cà Mau chủ trì phối hợp cùng Công ty TNHH De Heus và các đối tác triển khai trên địa bàn tỉnh, mở ra hướng đi đột phá cho nông dân làm giàu từ con tôm một cách thân thiện với môi trường.

Giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm trước 5 năm mà không bị giảm lương hưu
Xã hội

Giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm trước 5 năm mà không bị giảm lương hưu

Xã hội

Từ 1/1/2026, khi Luật Nhà giáo có hiệu lực, giáo viên mầm non sẽ được nghỉ hưu sớm hơn so với độ tuổi quy định nhưng không quá 5 năm, nếu có nguyện vọng. Trường hợp có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu.

CSGT Đa Phước 'mở đường' sinh tử, kịp thời cứu sản phụ vỡ ối
Chuyển động Sài Gòn

CSGT Đa Phước "mở đường" sinh tử, kịp thời cứu sản phụ vỡ ối

Chuyển động Sài Gòn

Cán bộ thuộc Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT Công an TP.HCM), đã có hành động nhanh chóng và đầy trách nhiệm, kịp thời hỗ trợ một sản phụ vỡ ối nguy kịch đến bệnh viện.

Con đặc sản rõ hiền lành này, nuôi thành công ở một nơi của Lào Cai, hễ bán cả ao là nắm hàng trăm triệu
Nhà nông

Con đặc sản rõ hiền lành này, nuôi thành công ở một nơi của Lào Cai, hễ bán cả ao là nắm hàng trăm triệu

Nhà nông

Vốn đầu tư ít, rủi ro thấp, lợi nhuận lại cao - Đó là câu chuyện về mô hình nuôi ốc nhồi-con đặc sản rõ hiền lành, đang làm thay đổi đời sống kinh tế của nhiều hộ dân tại xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai (trước đây là xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) .

Hình ảnh 'khác lạ' của Á Quân Đường lên đỉnh Olympia, đang học song bằng ở Mỹ
Xã hội

Hình ảnh "khác lạ" của Á Quân Đường lên đỉnh Olympia, đang học song bằng ở Mỹ

Xã hội

Á Quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2021 Nguyễn Thiện Hải An lộ diện gây bất ngờ, ấn tượng với hình ảnh mái tóc dài ngang vai.

TP.HCM sau cơn mưa: Lực lượng chức năng 'lội nước' giúp dân, cam kết hỗ trợ lâu dài
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sau cơn mưa: Lực lượng chức năng "lội nước" giúp dân, cam kết hỗ trợ lâu dài

Chuyển động Sài Gòn

Sáng ngày 6/8, sau trận mưa lớn như trút nước đêm qua, một phần phường Tam Bình, phường Thủ Đức chìm trong biển nước. Tại con hẻm 789, tỉnh lộ 43, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình cảnh ngập lụt nghiêm trọng, đồ đạc hư hỏng, cuộc sống bị đảo lộn.

Giá điện, thực phẩm và y tế đồng loạt tăng, CPI tháng 7 tăng theo
Kinh tế

Giá điện, thực phẩm và y tế đồng loạt tăng, CPI tháng 7 tăng theo

Kinh tế

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2025 tăng 0,11% so với tháng trước, chủ yếu do giá vật liệu xây dựng, thực phẩm và điện sinh hoạt leo thang. Tính chung 7 tháng đầu năm, CPI tăng 3,26% so với cùng kỳ 2024, trong khi lạm phát cơ bản tăng 3,18%. Đáng chú ý, giá vàng tăng vọt gần 50% so với cùng kỳ và tỷ giá USD tiếp tục đi lên, phản ánh những biến động đáng kể trong bối cảnh áp lực chi phí vẫn chưa hạ nhiệt.

Khách tăng trưởng dịp hè, hàng không ưu tiên chiến lược mở đường bay quốc tế
Kinh tế

Khách tăng trưởng dịp hè, hàng không ưu tiên chiến lược mở đường bay quốc tế

Kinh tế

Trong thời gian gần đây, ngành hàng không đang có dấu hiệu bứt tốc phục hồi. Trợ lực quan trọng là làn sóng du lịch phục hồi tại thị trường quốc tế.

Độc đấu 60 lần không thua: Musashi – Bóng ma kiếm đạo Nhật Bản
Đông Tây - Kim Cổ

Độc đấu 60 lần không thua: Musashi – Bóng ma kiếm đạo Nhật Bản

Đông Tây - Kim Cổ

Chưa từng thất bại trong 60 trận đấu sinh tử, Musashi Miyamoto được hậu thế tôn vinh là "bóng ma kiếm đạo" – một huyền thoại sống giữa thời loạn lạc. Với hai thanh kiếm trong tay và một tâm trí lạnh như thép, ông không chỉ đánh bại những đối thủ mạnh nhất, mà còn viết nên triết lý võ học vượt thời gian, khiến cả Nhật Bản khiếp phục và ngưỡng mộ.

Điều gì khiến các cầu thủ Việt kiều ồ ạt về V.League thi đấu?
Thể thao

Điều gì khiến các cầu thủ Việt kiều ồ ạt về V.League thi đấu?

Thể thao

Có lẽ yếu tố thu nhập không đóng góp nhiều vào quyết định về nước của các cầu thủ Việt kiều này, cho dù mức lương thưởng ở các CLB hàng đầu V.League được cho là cao so với giá trị thật cũng như là mức độ đóng góp của các cầu thủ cho CLB.

Nhà báo Phan Văn Lâm được giao phụ trách Tạp chí Pháp luật và Phát triển
Tin tức

Nhà báo Phan Văn Lâm được giao phụ trách Tạp chí Pháp luật và Phát triển

Tin tức

Ngày 5/8, PGS. TS Vũ Thu Hạnh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế Asean – Hội Luật gia Việt Nam đã ký Quyết định số 18/QĐ-IALE giao nhà báo Phan Văn Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật và Phát triển phụ trách Tạp chí.

Bắt giam người đàn ông đánh CSGT khi bạn đi cùng xe bị kiểm tra nồng độ cồn
Pháp luật

Bắt giam người đàn ông đánh CSGT khi bạn đi cùng xe bị kiểm tra nồng độ cồn

Pháp luật

Người đàn ông có nồng độ cồn trong máu đã chửi bới, đánh CSGT khi bạn đi cùng xe bị kiểm tra nồng độ cồn tại xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng).

Bắt 3 đối tượng sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn trước thềm năm học mới
Pháp luật

Bắt 3 đối tượng sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn trước thềm năm học mới

Pháp luật

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh tại Bắc Ninh và TP Hà Nội.

Loại cá đứng đầu “tứ quý ngư”, giàu dinh dưỡng, chữa bệnh mất ngủ, đem nướng thành món ngon vạn người mê
Gia đình

Loại cá đứng đầu “tứ quý ngư”, giàu dinh dưỡng, chữa bệnh mất ngủ, đem nướng thành món ngon vạn người mê
5

Gia đình

Trong Đông y, loại cá này có vị ngọt mặn, tính hơi ôn; vào tỳ và thận, có tác dụng kiện tỳ dưỡng huyết, bổ vị, cố tinh, nhu lợi cân cốt.

Điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng phường Phước Thắng: TP.HCM quyết liệt xử lý
Chuyển động Sài Gòn

Điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng phường Phước Thắng: TP.HCM quyết liệt xử lý

Chuyển động Sài Gòn

Trước tình hình vi phạm trật tự về đất đai, xây dựng tại phường Phước Thắng (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) đang diễn biến phức tạp, Sở Xây dựng TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị phải quyết liệt xử lý.

Lee Sung Woo bị chỉ trích dữ dội vì chia sẻ hình ảnh 18+
Văn hóa - Giải trí

Lee Sung Woo bị chỉ trích dữ dội vì chia sẻ hình ảnh 18+

Văn hóa - Giải trí

Nam diễn viên Lee Sung Woo, diễn viên “Squid Game”, đã đăng tải một hình ảnh 18+ liên quan trực tiếp đến nhân vật của mình trên mạng xã hội.

Tin đọc nhiều

1

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng 'tố' Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

2

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

3

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

4

Phó Chủ tịch Hà Nội: Nghiêm cấm tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ

Phó Chủ tịch Hà Nội: Nghiêm cấm tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ

5

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới