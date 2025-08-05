Giá USD hôm nay 5/8: Tỷ giá trung tâm "hạ nhiệt", thị trường tự do bật tăng

Giá USD hôm nay 5/8 trên thế giới giằng co

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giằng co trong phạm vi hẹp, hiện tăng nhẹ ở mức 98,5 điểm.

Sau các "cú sốc" tâm lý về dữ liệu việc làm yếu kém, một Thống đốc Fed từ chức, thị trường giữ trạng thái hoang mang. Đồng thời, giới đầu tư ngày càng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, đà hồi phục của đồng USD có thể chỉ mang tính tạm thời, trong bối cảnh triển vọng kinh tế Mỹ đang dần xuất hiện những dấu hiệu suy yếu rõ rệt và môi trường hoạch định chính sách vẫn đầy bất ổn.

Trong báo cáo cập nhật dự báo về xu hướng tỷ giá và lãi suất tháng 8 mới công bố, chuyên gia đến từ Ngân hàng UOB Việt Nam dự báo lãi suất USD có thể tiếp tục được neo ở mức cao bất chấp khả năng giảm lãi suất của Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (Fed).



Theo lý giải của Chủ tịch Fed, nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng ổn định (với số liệu tăng 3% trong quý II/2025) mặc dù đã có tác động từ vấn đề thuế quan, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp trong khi lạm phát có vượt nhẹ trên mức mục tiêu 2%.

Do vậy, Fed tin tưởng chính sách lãi suất vẫn đang đi đúng hướng và cần thêm dữ liệu trong các tháng tới để cân nhắc các quyết định về lãi suất trong các tháng cuối năm 2025.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed chưa đưa ra một dự báo chắn chắn cho định hướng điều hành lãi suất trong phiên họp tháng 9/2025.

Sau diễn biến này, đồng USD đã tăng giá khá mạnh so với các đồng tiền mạnh khác và chỉ số USD Index đang quay lại mức 100, mức cao nhất trong 3 tháng trở lại đây. Thị trường cũng bắt đầu giao dịch tỷ giá các cặp đồng tiền chính, lãi suất, vàng…tại các mức giá với tính toán khả năng Fed quyết định cắt giảm lãi suất trong tháng 9 hiện dưới 50%.

“Như vậy, khả năng lãi suất USD có thể tiếp tục được neo ở mức cao, trung bình trên 4% trong suốt các tháng còn lại của năm 2025 là khá cao mặc dù chúng tôi giữ quan điểm Fed vẫn sẽ cắt giảm lãi suất 2-3 lần trong những tháng cuối năm với tổng mức giảm khoảng 0,5-0,75%”, UOB cho biết.

Giá USD hôm nay 5/8 trong nước: Tiếp đà giảm

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần dừng ở mức 25.219 VND/USD, giảm 21 đồng so với chốt phiên tuần trước

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.958 - 26.479 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào và bán ra hiện ở mức: 24.028 đồng - 26.452 đồng.

Giá USD hôm nay tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.980 - 26.370 VND/USD, giảm 20 đồng cả hai chiều so với cập nhật sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.000 - 26.350 VND/USD, giảm 10 đồng cả hai chiều mua và bán so với phiên sáng qua.

Trong khi đó, BIDV công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.010 - 26.370 VND/USD, giảm 20 đồng cả hai chiều so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.923 - 26.455 VND/USD, giảm 14 đồng chiều mua và 23 đồng chiều bán so với cập nhật sáng qua.

Hay tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.990 - 26.370 VND/USD, giảm 20 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.880 và bán ra ở mức 26.370 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua và 20 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.420 đồng (mua vào) và 26.500 đồng (bán ra), tăng 10 đồng chiều mua và tăng 20 đồng chiều bán so với sáng qua.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Cập nhật sáng nay (5/8), lãi suất liên ngân hàng tăng giảm khác nhau ở các kỳ hạn.

Cụ thể, số liệu ghi nhận như sau: Qua đêm tăng nhẹ 0,01% lên 5,36%; Kỳ hạn 1 tuần tăng 1,11% lên 5,35%; Kỳ hạn 2 tuần tăng 0,73% lên 5,07%; Kỳ hạn 1 tháng giảm 0,13% xuống 4,51%; Kỳ hạn 3 tháng tăng 0,44% lên 5,46%; Kỳ hạn 6 tháng giảm 0,56% về 5,1% và kỳ hạn 9 tháng ở mức 5,44%.

Lãi suất ngân hàng hôm nay: Ngân hàng "tung" sản phẩm tiền gửi mới

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đa chính thức mở rộng sản phẩm tiền gửi tiết kiệm trực tuyến dành cho khách hàng sử dụng “Combo Casa”.

Trước đó, sản phẩm tiết kiệm dành cho nhóm khách hàng này vốn chỉ áp dụng tại quầy. Đến nay, Eximbank triển khai thêm hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, với hai biểu lãi suất khác nhau: một áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu và một dành riêng cho hai ngày cuối tuần.

Để được công nhận là khách hàng sử dụng Combo Casa, người gửi cần mở mới tài khoản tiền gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ tại các điểm giao dịch của Eximbank hoặc trên ứng dụng Eximbank EDigi); đồng thời, đăng ký gói Combo Casa và nộp phí tương ứng: 550.000 đồng (gói Gold), 2.750.000 đồng (gói Platinum), hoặc 11 triệu đồng (gói Infinite).

Ngoài ra, nhóm khách hàng VIP, khách hàng Ưu tiên hoặc các đối tượng được chuyển đổi theo chính sách từng thời kỳ của Eximbank cũng được áp dụng.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân có Combo Casa lĩnh lãi cuối kỳ, từ thứ Hai đến thứ Sáu, như sau:

Hạng Silver: Kỳ hạn 1-2 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 4,9%/năm, kỳ hạn 12-15 tháng là 5,2%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng có lãi suất cao nhất 5,7%/năm.

Hạng Gold: Kỳ hạn 1-2 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 5,1%/năm, kỳ hạn 12-15 tháng là 5,4%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng có lãi suất cao nhất là 5,8%/năm.

Hạng Platinum: Kỳ hạn 1-2 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 5,2%/năm, kỳ hạn 12-15 tháng là 5,5%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng cao nhất là 5,9%/năm.

Hạng Infinite: Kỳ hạn 1-2 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 12-15 tháng là 5,6%/năm và cao nhất là kỳ hạn 18-36 tháng, lên tới 6%/năm.

Đối với tiền gửi trực tuyến Combo Casa áp dụng trong các ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ nhật), lãi suất cao hơn từ 0,1-0,3%/năm so với lãi suất áp dụng cho các ngày làm việc trong tuần đối với một số kỳ hạn.

Tuy nhiên, lãi suất huy động cao nhất vẫn là 6%/năm, áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 18-36 tháng.

Đối với khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, lãi suất các kỳ hạn thấp hơn 0,2%/năm so với lĩnh lãi cuối kỳ, tương đương mức lãi suất tiền gửi cao nhất là 5,8%/năm nếu khách hàng chọn lĩnh lãi đầu kỳ.

Ngoài việc công bố thêm lãi suất dành cho khách hàng có Combo Casa trực tuyến, Eximbank giữ nguyên lãi suất tiền gửi dành cho các sản phẩm còn lại, bao gồm tiền gửi tại quầy, tiền gửi Combo Casa tại quầy, tiền gửi trực tuyến,…