Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tăng bất ngờ sau nhiều phiên lao dốc

Rạng sáng nay 5/8, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, bảng giá giá dầu thô thế giới phục hồi trở lại.

Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tăng nhẹ

Cụ thể, cập nhật 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 66,3 USD/thùng, tăng 0,1 USD/ thùng, tương ứng mức tăng 0,15% theo ngày.

Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 68,7 USD/thùng, tăng 0,04 USD/thùng, tương ứng mức tăng 0,06%.

Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ bù đắp đà lao dốc ở các phiên trước, nên giá dầu WTI vẫn giảm 2,3% so với tháng trước, dầu Brent giảm 1,2%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô vẫn thấp hơn từ 9% đến 10%

Trang Tranding Economics nhận định, giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm xuống dưới 69 USD/thùng vào thứ Hai khi các nhà giao dịch tiếp nhận quyết định tăng sản lượng của OPEC+ và sự bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng.

Nhóm này đã xác nhận mức tăng sản lượng được dự đoán rộng rãi là 547.000 thùng/ngày bắt đầu từ tháng 9, hoàn thành việc đảo ngược theo từng giai đoạn các đợt cắt giảm tự nguyện được thực hiện vào năm 2023.

Mặc dù động thái này đã được dự đoán trước, nhưng nó đã củng cố kỳ vọng rằng nguồn cung dầu toàn cầu có thể vượt cầu vào cuối năm nay, có khả năng làm tăng lượng hàng tồn kho. Vẫn còn bất ổn về việc liệu OPEC+ có tạm dừng việc tăng nguồn cung thêm hay không.

Trong khi đó, dữ liệu việc làm yếu kém của Hoa Kỳ làm gia tăng lo ngại về nền kinh tế đang chậm lại, đặc biệt là khi làn sóng thuế quan gần đây của chính quyền Trump gây thêm áp lực. Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi khả năng Hoa Kỳ hành động chống lại dòng chảy dầu của Nga.

Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Xăng dầu trong nước có biến động

Giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh theo quyết định của Bộ Công Thương ngày 31/7.

Theo đó, xăng tăng giá bán lẻ bình quân từ 120 đến 130 đồng/lít, trong khi dầu giảm 61 đến 86 đồng/ lít.

- Giá xăng E5RON92 tăng 122 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.401 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 439 đồng/lít;

- Xăng RON95-III tăng 131 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.840 đồng/lít;

- Dầu các loại tăng nhẹ, trong đó, dầu diesel 0.05S giảm 61 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.068 đồng/lít.

- Dầu hỏa tăng 86 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; giá bán lẻ không cao hơn 18.714 đồng/lít;

- Duy nhất mặt hàng dầu mazut 180CST 3.5S tăng giá, với mức tăng 154 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 15.533 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành vừa qua, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 24/7/2025 - 30/7/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về thỏa thuận thương mại khung giữa Mỹ và EU; lượng dầu thô tồn kho của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 24/7/2025 và kỳ điều hành ngày 31/7/2025 là: 77,408 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,592 USD/thùng, tương đương tăng 0,77%); 79,098 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,592 USD/thùng, tương đương tăng 0,75%); 88,042 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,386 USD/thùng, tương đương tăng 0,44%); 90,500 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,452 USD/thùng, tương đương giảm 0,50%); 417,398 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,932 USD/tấn, tương đương tăng 1,20%).