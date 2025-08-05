Làn sóng khởi nghiệp mạnh chưa từng có, Thủ tướng yêu cầu "đã đánh là thắng, thắng phải chắc"

Tối ngày 4/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW (Nghị quyết 68) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Thành lập doanh nghiệp lập kỷ lục

Tại phiên họp, đại diện Bộ Tài chính đánh giá, tác động rõ nét nhất sau 3 tháng ban hành Nghị quyết đó là sự chuyển biến hết sức tích cực, sự thay đổi đáng kể trong tư duy, nhận thức của toàn xã hội về phát triển kinh tế tư nhân.

Nhiều hiệp hội, doanh nghiệp cũng đánh giá Nghị quyết 68 đã thực sự khơi dậy tinh thần kinh doanh, giúp doanh nghiệp cảm thấy được khích lệ, đồng hành, lắng nghe. Tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp lên cao với số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao nhất từ trước tới nay, làn sóng khởi nghiệp gia tăng mạnh mẽ.

Trong đó, tháng 6/2025 ghi nhận cột mốc lịch sử khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 24.400, tăng 60,5% so với cùng kỳ năm 2024, cao gấp 2 lần mức trung bình giai đoạn 2021 - 2024.

Tháng 7/2025, cả nước có thêm hơn 16.500 doanh nghiệp đăng ký, đưa tổng số doanh nghiệp thành lập 7 tháng đầu năm lên 107.700, tăng 10,6%; số vốn tăng thêm của doanh nghiệp đang hoạt động đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 186% so với cùng kỳ năm 2024.

Tháng 7/2025 cả nước có 61.460 hộ kinh doanh thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 12.400 tỷ đồng, đưa tổng số hộ kinh doanh thành lập trong 7 tháng đạt gần 536.200 hộ, tăng 165% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, có gần 13.700 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển đổi sang nộp thuê theo phương pháp kê khai và gần 1.480 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

7 tháng đầu năm cũng ghi nhận hơn 66.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 50% so với cùng kỳ, trong đó riêng tháng 7 có gần 15.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 78% so với cùng kỳ.

Tính đến hết tháng 7/2025, đã có gần 56.700 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiên, đạt hơn 150% kế hoạch.



Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ những điểm nổi bật, kết quả tích cực trong triển khai Nghị quyết 68 thời gian qua; nhấn mạnh, đã có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt hơn; niềm tin được lan tỏa.

Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ rằng, những chuyển biến còn chậm so với yêu cầu, nhất là cơ chế, chính sách đáp ứng sự phát triển mạnh hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền còn vướng mắc ở Trung ương và địa phương; nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế cả về cơ chế, chính sách và nguồn lực tài chính.

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu kiên định các mục tiêu đã đề ra trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, phù hợp hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu tổng quát là đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Đề cập 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục tăng cường nhận thức, thay đổi tư duy, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn để tạo động lực, truyền cảm hứng, tạo phong trào, tạo xu thế phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh mới; lan tỏa niềm tin trong nhân dân, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế.

Các bộ ngành tiếp tục thúc đẩy giải quyết các nút thắt về thể chế; rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các luật, nghị định, thông tư liên quan thuế, phí, lệ phí, tiếp cận đất đai, tài nguyên, khoáng sản, hỗ trợ lãi suất, đào tạo nhân lực, xử phạt hành chính về cạnh tranh, khoa học công nghệ, chuyển đổi số..., đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh.

Văn phòng Chính phủ xây dựng lộ trình cắt giảm thủ tục, cắt giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các địa phương bổ sung, hoàn thiện quy hoạch để phát triển các dự án mới, công khai kêu gọi các nhà đầu tư tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch.



Bộ Tài chính được yêu cầu xây dựng nhóm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh về thuế và quy trình thuế, kết nối thuế, thúc đẩy hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp toàn cầu, đa quốc gia. Bộ Tài chính cũng được giao nhiệm vụ xây dựng cơ chế hỗ trợ hạ tầng (điện, tiền thuê đất, phí, lệ phí).

Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tiêu chí đo đạc và phản ánh kết quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bộ Nội vụ hướng dẫn, đề xuất thi đua khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10).

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: VGP

Thủ tướng chỉ đạo 18/34 địa phương chưa xây dựng phải xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Cùng với đó, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính tiếp tục nắm bắt, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, bảo đảm chính xác, không tô hồng, không bôi đen.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ cần hoàn thành từ nay tới cuối năm rất nặng nề, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải đề cao trách nhiệm, tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, việc của cấp nào cấp đó phải giải quyết.

Cùng với đó, tăng cường đối thoại, lắng nghe các ý kiến của nhau và tham gia xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân; xây dựng cơ chế giám sát, tăng cường giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; xây dựng kế hoạch giám sát các địa phương.

Giao Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch triển khai từ nay tới cuối năm. Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, "cả nước là một đoàn quân, hành quân tới mục tiêu phải thần tốc, táo bạo, đã đánh là thắng, thắng phải chắc, vừa đảm bảo yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm yêu cầu phát triển lâu dài".

Cùng với đó, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, khẩn trương hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các nghị quyết, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp".

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực chất, quyết liệt, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo phong trào, xu thế và thước đo cuối cùng là hiệu quả đóng góp của doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tư nhân vào phát triển kinh tế - xã hội.