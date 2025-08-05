Chủ đề nóng

80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mánh khóe gian lận ở thị trường dầu ăn
Kinh tế
Thứ ba, ngày 05/08/2025 08:08 GMT+7

Làn sóng khởi nghiệp mạnh chưa từng có, Thủ tướng yêu cầu "đã đánh là thắng, thắng phải chắc"

+ aA -
Linh Anh Thứ ba, ngày 05/08/2025 08:08 GMT+7
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực chất, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo phong trào, xu thế và đóng góp của doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tư nhân vào phát triển kinh tế - xã hội.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tối ngày 4/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW (Nghị quyết 68) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Thành lập doanh nghiệp lập kỷ lục

Tại phiên họp, đại diện Bộ Tài chính đánh giá, tác động rõ nét nhất sau 3 tháng ban hành Nghị quyết đó là sự chuyển biến hết sức tích cực, sự thay đổi đáng kể trong tư duy, nhận thức của toàn xã hội về phát triển kinh tế tư nhân.

Nhiều hiệp hội, doanh nghiệp cũng đánh giá Nghị quyết 68 đã thực sự khơi dậy tinh thần kinh doanh, giúp doanh nghiệp cảm thấy được khích lệ, đồng hành, lắng nghe. Tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp lên cao với số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao nhất từ trước tới nay, làn sóng khởi nghiệp gia tăng mạnh mẽ.

Trong đó, tháng 6/2025 ghi nhận cột mốc lịch sử khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 24.400, tăng 60,5% so với cùng kỳ năm 2024, cao gấp 2 lần mức trung bình giai đoạn 2021 - 2024.

Tháng 7/2025, cả nước có thêm hơn 16.500 doanh nghiệp đăng ký, đưa tổng số doanh nghiệp thành lập 7 tháng đầu năm lên 107.700, tăng 10,6%; số vốn tăng thêm của doanh nghiệp đang hoạt động đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 186% so với cùng kỳ năm 2024.

Tháng 7/2025 cả nước có 61.460 hộ kinh doanh thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 12.400 tỷ đồng, đưa tổng số hộ kinh doanh thành lập trong 7 tháng đạt gần 536.200 hộ, tăng 165% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, có gần 13.700 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển đổi sang nộp thuê theo phương pháp kê khai và gần 1.480 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

7 tháng đầu năm cũng ghi nhận hơn 66.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 50% so với cùng kỳ, trong đó riêng tháng 7 có gần 15.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 78% so với cùng kỳ.

Tính đến hết tháng 7/2025, đã có gần 56.700 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiên, đạt hơn 150% kế hoạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ những điểm nổi bật, kết quả tích cực trong triển khai Nghị quyết 68 thời gian qua; nhấn mạnh, đã có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt hơn; niềm tin được lan tỏa.

Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ rằng, những chuyển biến còn chậm so với yêu cầu, nhất là cơ chế, chính sách đáp ứng sự phát triển mạnh hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền còn vướng mắc ở Trung ương và địa phương; nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế cả về cơ chế, chính sách và nguồn lực tài chính.

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu kiên định các mục tiêu đã đề ra trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, phù hợp hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu tổng quát là đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Đề cập 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục tăng cường nhận thức, thay đổi tư duy, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn để tạo động lực, truyền cảm hứng, tạo phong trào, tạo xu thế phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh mới; lan tỏa niềm tin trong nhân dân, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế.

Các bộ ngành tiếp tục thúc đẩy giải quyết các nút thắt về thể chế; rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các luật, nghị định, thông tư liên quan thuế, phí, lệ phí, tiếp cận đất đai, tài nguyên, khoáng sản, hỗ trợ lãi suất, đào tạo nhân lực, xử phạt hành chính về cạnh tranh, khoa học công nghệ, chuyển đổi số..., đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh.

Văn phòng Chính phủ xây dựng lộ trình cắt giảm thủ tục, cắt giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các địa phương bổ sung, hoàn thiện quy hoạch để phát triển các dự án mới, công khai kêu gọi các nhà đầu tư tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch.

Bộ Tài chính được yêu cầu xây dựng nhóm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh về thuế và quy trình thuế, kết nối thuế, thúc đẩy hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp toàn cầu, đa quốc gia. Bộ Tài chính cũng được giao nhiệm vụ xây dựng cơ chế hỗ trợ hạ tầng (điện, tiền thuê đất, phí, lệ phí).

Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tiêu chí đo đạc và phản ánh kết quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bộ Nội vụ hướng dẫn, đề xuất thi đua khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10).

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: VGP

Thủ tướng chỉ đạo 18/34 địa phương chưa xây dựng phải xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Cùng với đó, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính tiếp tục nắm bắt, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, bảo đảm chính xác, không tô hồng, không bôi đen.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ cần hoàn thành từ nay tới cuối năm rất nặng nề, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải đề cao trách nhiệm, tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, việc của cấp nào cấp đó phải giải quyết.

Cùng với đó, tăng cường đối thoại, lắng nghe các ý kiến của nhau và tham gia xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân; xây dựng cơ chế giám sát, tăng cường giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; xây dựng kế hoạch giám sát các địa phương.

Giao Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch triển khai từ nay tới cuối năm. Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, "cả nước là một đoàn quân, hành quân tới mục tiêu phải thần tốc, táo bạo, đã đánh là thắng, thắng phải chắc, vừa đảm bảo yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm yêu cầu phát triển lâu dài".

Cùng với đó, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, khẩn trương hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các nghị quyết, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp".

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực chất, quyết liệt, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo phong trào, xu thế và thước đo cuối cùng là hiệu quả đóng góp của doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tư nhân vào phát triển kinh tế - xã hội.

Tham khảo thêm

Thị trường tài sản số hôm nay 5/8: Bùng nổ trở lại, lý do vì sao?

Thị trường tài sản số hôm nay 5/8: Bùng nổ trở lại, lý do vì sao?

Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tăng bất ngờ sau nhiều phiên lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tăng bất ngờ sau nhiều phiên lao dốc

Công bố quyết định thanh tra một số dự án bất động sản ven biển tỉnh Lâm Đồng

Công bố quyết định thanh tra một số dự án bất động sản ven biển tỉnh Lâm Đồng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vụ ô tô chạy làn khẩn cấp, tài xế rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3: CSGT Hà Nội vào cuộc xác minh

Đại diện Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) đã cử cán bộ phối hợp với Công an phường Thanh Liệt xác minh làm rõ vụ việc một người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi.

Vì sao nhiều nhà thầu ở Đà Nẵng "bỏ ngang" dự án đầu tư công?
16

Kinh tế
Vì sao nhiều nhà thầu ở Đà Nẵng 'bỏ ngang' dự án đầu tư công?

Giá USD hôm nay 3/8: Tuần tăng dữ dội, giá "chợ đen" bán ra tiếp tục tăng mạnh

Kinh tế
Giá USD hôm nay 3/8: Tuần tăng dữ dội, giá 'chợ đen' bán ra tiếp tục tăng mạnh

Đà Nẵng tiếp thu ý tưởng “Vịnh Tình Yêu”, cân nhắc phương án lấn biển

Kinh tế
Đà Nẵng tiếp thu ý tưởng “Vịnh Tình Yêu”, cân nhắc phương án lấn biển

Rủng rỉnh tiền gửi: 12 ngân hàng tăng trưởng hai con số, ABBank gây bất ngờ

Kinh tế
Rủng rỉnh tiền gửi: 12 ngân hàng tăng trưởng hai con số, ABBank gây bất ngờ

Đọc thêm

MC Quyền Linh xin lỗi, thừa nhận có sai sót trong quá khứ khi quảng cáo
Văn hóa - Giải trí

MC Quyền Linh xin lỗi, thừa nhận có sai sót trong quá khứ khi quảng cáo

Văn hóa - Giải trí

MC Quyền Linh lên tiếng xin lỗi, thừa nhận có sai sót trong việc quảng cáo, bày tỏ mong nhận được sự thấu hiểu của khán giả.

Chính trị gia Ukraine tiết lộ NABU và SAP đã thu thập tài liệu cho 'phiên tòa xét xử Zelensky'
Thế giới

Chính trị gia Ukraine tiết lộ NABU và SAP đã thu thập tài liệu cho 'phiên tòa xét xử Zelensky'

Thế giới

Tổng thống Zelensky đã lọt vào tầm ngắm của Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Viện Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAP), họ hiện đang thu thập tài liệu để xét xử ông, Viktor Medvedchuk, cựu lãnh đạo đảng Cương lĩnh Đối lập - Vì Sự sống và là chủ tịch phong trào "Ukraine Khác" cho biết.

Agribank được vinh danh Top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2025
Doanh nghiệp

Agribank được vinh danh Top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2025

Doanh nghiệp

Vừa qua, trong khuôn khổ Hội nghị CEO Summit 2025 do Vietnam Report phối hợp cùng báo Vietnamnet tổ chức, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vinh dự được xướng tên trong danh sách Top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2025.

Loại cá này đứng đầu dòng cá đồng bởi thịt mềm, bồi bổ sức khỏe già, trẻ ăn đều tốt
Nhà nông

Loại cá này đứng đầu dòng cá đồng bởi thịt mềm, bồi bổ sức khỏe già, trẻ ăn đều tốt

Nhà nông

Trong các loại cá đồng, cá diếc luôn đứng đầu vì thịt mềm, thơm ngon và hàm lượng dinh dưỡng cao. Thực đơn hôm nay sẽ gồm có món cá diếc kho ăn kèm rau mồng tơi.

Thị trường tài sản số hôm nay 5/8: Bùng nổ trở lại, lý do vì sao?
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 5/8: Bùng nổ trở lại, lý do vì sao?

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 5/8 tiếp tục có sự phục hồi mạnh mẽ. Thay vì hoảng loạn, các nhà đầu tư dường như đang quay trở lại với tiền điện tử, coi mức giá hiện tại là cơ hội mua vào.

Không tin nổi! Cây cảnh đẹp mơ màng, dễ thương này lại loài hoa dại tên khó nghe, mùi khó ngửi
Gia đình

Không tin nổi! Cây cảnh đẹp mơ màng, dễ thương này lại loài hoa dại tên khó nghe, mùi khó ngửi

Gia đình

Loài cỏ dại "lên đời" thành cây cảnh được ưa thích này nhờ những bông hoa xinh đẹp, thời gian ra hoa dài bất thường và khả năng chịu hạn tốt.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu không mua quà tặng, tổ chức văn nghệ chào mừng tại Đại hội Đảng cấp xã, phường
Tin tức

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu không mua quà tặng, tổ chức văn nghệ chào mừng tại Đại hội Đảng cấp xã, phường

Tin tức

Đại hội Đảng cấp xã, phường ở Nghệ An sẽ không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng và không mua quà tặng cho đại biểu nhằm tránh hình thức và lãng phí.

Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tăng bất ngờ sau nhiều phiên lao dốc
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Tăng bất ngờ sau nhiều phiên lao dốc

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/8, thị trường dầu thô thế giới diễn biến thất thường, dầu thô giao dịch sáng nay bất ngờ tăng, sau nhiều phiên suy giảm.

Rời Thép xanh Nam Định, Joseph Mpande gia nhập PVF-CAND
Thể thao

Rời Thép xanh Nam Định, Joseph Mpande gia nhập PVF-CAND

Thể thao

Sau khi chia tay Thép xanh Nam Định, tiền đạo Joseph Mpande đã chuyển sang đầu quân cho CLB PVF-CAND.

Đây là đầm nước mặn lớn ngoài khơi biển phường Nha Trang của Khánh Hòa, dân nuôi cá to bự thành công
Nhà nông

Đây là đầm nước mặn lớn ngoài khơi biển phường Nha Trang của Khánh Hòa, dân nuôi cá to bự thành công

Nhà nông

Ngày 14/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng đã dẫn đầu đoàn kiểm tra thực tế tại các mô hình nuôi biển công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, trong đó khu vực Đầm Bấy (phường Nha Trang).

Lực lượng phòng thủ dân sự: Chính sách mới nhất về lương, phụ cấp trực đêm từ 23/8/2025
Bạn đọc

Lực lượng phòng thủ dân sự: Chính sách mới nhất về lương, phụ cấp trực đêm từ 23/8/2025

Bạn đọc

Từ 23/8/2025, người làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự sẽ được hưởng lương làm thêm giờ, phụ cấp trực đêm, trợ cấp đặc thù và hỗ trợ khi gặp rủi ro. Đây là một trong những chính sách mới tại Nghị định 200/2025/NĐ-CP, nhằm bảo đảm quyền lợi và điều kiện làm việc cho lực lượng được huy động.

Du lịch Lạng Sơn thu hút du khách bằng sản phẩm độc đáo
Xã hội

Du lịch Lạng Sơn thu hút du khách bằng sản phẩm độc đáo

Xã hội

Trong những năm gần đây, ngành du lịch tỉnh Lạng Sơn đang có một cuộc chuyển mình mạnh mẽ, thu hút du khách bằng những sản phẩm du lịch độc đáo.

Thủ phủ trồng thanh long tỉnh Lâm Đồng quyết xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập 75 triệu đồng/người/năm
Nhà nông

Thủ phủ trồng thanh long tỉnh Lâm Đồng quyết xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập 75 triệu đồng/người/năm

Nhà nông

Xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng (được sáp nhập từ hai xã Hàm Minh và thị trấn Thuận Nam, thuộc huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận cũ) đang chuyển mình để phát triển. Vùng đất này được xem là thủ phủ cây thanh long lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, trên núi có tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn dài nhất Đông Nam Á.

3 người co cứng người, khó thở nguy kịch chỉ vì vết thương nhỏ
Xã hội

3 người co cứng người, khó thở nguy kịch chỉ vì vết thương nhỏ

Xã hội

Liên tiếp có bệnh nhân nhập viện trong tình trạng co cứng người, tính mạng nguy kịch do nhiễm trùng uốn ván từ các vết thương hở rất nhỏ.

Phường Trà Lý của tỉnh Hưng Yên mới, sẽ là trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí, phát triển du lịch quan trọng
Nhà nông

Phường Trà Lý của tỉnh Hưng Yên mới, sẽ là trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí, phát triển du lịch quan trọng

Nhà nông

Cùng đất nước bước vào giai đoạn lịch sử, những người dân phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên, phường Trà Lý là một phần diện tích của thành phố Thái Bình) hôm nay không khỏi tự hào và khấp khởi kỳ vọng.

Thủ tướng chỉ đạo nóng để hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh
Tin tức

Thủ tướng chỉ đạo nóng để hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 127/CĐ-TTg ngày 4/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh.

Thưởng Tết cao kéo thu nhập trung bình trên 15 triệu đồng/tháng liệu có còn 'cửa' mua nhà ở xã hội?
Nhà đất

Thưởng Tết cao kéo thu nhập trung bình trên 15 triệu đồng/tháng liệu có còn 'cửa' mua nhà ở xã hội?

Nhà đất

Lỡ “vượt ngưỡng” vì thưởng Tết, nhiều người thu nhập thấp hoang mang liệu còn đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng vừa lên tiếng, làm rõ cách tính thu nhập theo quy định.

HLV Lê Đức Tuấn: 'SHB Đà Nẵng sẽ đá 26 trận 'chung kết' ở V.League 2025/2026'
Thể thao

HLV Lê Đức Tuấn: "SHB Đà Nẵng sẽ đá 26 trận 'chung kết' ở V.League 2025/2026"

Thể thao

HLV Lê Đức Tuấn vừa có những chia sẻ trên FPT Play về quá trình chuẩn bị của CLB SHB Đà Nẵng cho mùa giải 2025/2026, trong đó đặc biệt chú trọng vào cuộc đua trụ hạng rất khốc liệt tại V.League.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Đất nước chuyển mình trong mắt mẹ tôi
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Đất nước chuyển mình trong mắt mẹ tôi

Văn hóa - Giải trí

"Nếu có ai hỏi tôi: “Việt Nam trong bạn là gì?”, tôi sẽ không nói đến GDP hay đô thị hóa. Tôi sẽ chỉ vào mẹ tôi – người phụ nữ 70 tuổi, sống qua thời đổi mới, gánh cả nhà trên một chiếc xe đạp cũ, và vẫn giữ ước mơ: Được vẫy cờ trong ngày lễ 2/9, nhìn đoàn quân đi qua".

'Nga đã dừng lại rồi', lời thừa nhận gây sốc từ Mỹ
Thế giới

"Nga đã dừng lại rồi", lời thừa nhận gây sốc từ Mỹ

Thế giới

Tuyên bố của các chính trị gia phương Tây về mối đe dọa dường như là xuất phát từ phía Nga không hề tương ứng với thực tế, bởi Moscow từ lâu đã đưa ra những yêu cầu rõ ràng về giải quyết xung đột ở Ukraine, cựu chuyên gia phân tích của CIA Ray McGovern tuyên bố trên kênh YouTube Judging Freedom.

Cấy lúa nhiều nhất làng, ông Lời ở Huế có lãi to khi chạy xe thăm đồng hết 50.000 đồng tiền xăng/ngày?
Nhà nông

Cấy lúa nhiều nhất làng, ông Lời ở Huế có lãi to khi chạy xe thăm đồng hết 50.000 đồng tiền xăng/ngày?

Nhà nông

Trong tình cảm của người dân Thanh Lam Bồ, thôn thuần nông của xã Phú Vang, TP Huế, (được sáp nhập từ xã Phú Gia, Vinh Hà, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang cũ), ông Hồ Văn Lời là “kiện tướng nông dân”, thành viên tích cực của câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của xã, hàng chục năm qua cần mẫn trên 9ha ruộng, vươn đến cuộc sống ấm no.

Vingroup muốn rót 14 tỷ USD đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics tại Hải Phòng
Nhà đất

Vingroup muốn rót 14 tỷ USD đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics tại Hải Phòng

Nhà đất

Tập đoàn Vingroup vừa ban hành Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chủ trương về việc đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics Nam Đồ Sơn.

UBND TP.HCM kiến nghị sửa đổi Nghị quyết 98 để phù hợp với điều kiện phát triển mới
Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM kiến nghị sửa đổi Nghị quyết 98 để phù hợp với điều kiện phát triển mới

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM kiến nghị tăng số lượng biên chế đối với công chức cấp xã, đồng thời sửa đổi Nghị quyết 98 để phù hợp với điều kiện phát triển mới

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam thanh niên tự lấy dao đâm mình nguy kịch; thêm cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam thanh niên tự lấy dao đâm mình nguy kịch; thêm cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn
4

Pháp luật

Nam thanh niên tự lấy dao đâm mình nguy kịch; thêm cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn; triệt phá quán massage ở Hà Nội, kèm dịch vụ bán dâm cho khách giá 500.000 đồng/lượt... là những tin nóng 24 giờ qua.

Một ông giám đốc nông dân TPHCM chăm đàn vật nuôi bé tí, trồng dưa vàng kiểu gì mà có doanh thu hơn 18 tỷ/năm?
Nhà nông

Một ông giám đốc nông dân TPHCM chăm đàn vật nuôi bé tí, trồng dưa vàng kiểu gì mà có doanh thu hơn 18 tỷ/năm?

Nhà nông

Ông Phạm Văn Hinh, Giám đốc hợp tác xã (HTX) Nuôi ong dú Châu Đức, xã Xuân Sơn, TP HCM (trước đây là xã Xuân Sơn thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) kết hợp trồng dưa vàng, doanh thu 18 tỷ đồng/năm, kết hợp làm du lịch sinh thái, cho doanh thu 18 tỷ đồng/năm.

Nhiều căn nhà tại Dự án ổn định dân cư vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng đang bỏ hoang, lãng phí
Nhà nông

Nhiều căn nhà tại Dự án ổn định dân cư vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng đang bỏ hoang, lãng phí

Nhà nông

Mặc dù được đưa vào hoạt động từ năm 2012, tuy nhiên Dự án Ổn định dân cư vùng biên giới bon Bu Prăng 2, xã Quảng Trực (Lâm Đồng) dành cho người đồng bào M’nông đến nay vẫn có nhiều căn nhà bị bỏ hoang, xuống cấp.

Sau hơn 1 tháng, tỉnh Ninh Bình đã tiêu hủy 10.000 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi
Nhà nông

Sau hơn 1 tháng, tỉnh Ninh Bình đã tiêu hủy 10.000 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi

Nhà nông

Hơn một tháng qua, tỉnh Ninh Bình (mới) đang đối mặt với sự bùng phát trở lại của dịch tả lợn châu Phi (ASF) với diễn biến phức tạp. Theo thống kê, đã có hơn 10.174 con lợn buộc phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng lên tới hơn 560 tấn.

Xem phim, tôi rút ra 1 điều và nói với chị đồng nghiệp, chị nghe xong làm theo: Ai ngờ quan hệ mẹ con cải thiện hẳn!
Gia đình

Xem phim, tôi rút ra 1 điều và nói với chị đồng nghiệp, chị nghe xong làm theo: Ai ngờ quan hệ mẹ con cải thiện hẳn!

Gia đình

Chị đồng nghiệp đã làm thử lời khuyên của tôi.

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng' sau vụ xe khách biển 43 gây tai nạn làm 10 người chết ở Hà Tĩnh
Tin tức

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo "nóng" sau vụ xe khách biển 43 gây tai nạn làm 10 người chết ở Hà Tĩnh
17

Tin tức

Chủ tịch Đà Nẵng có chỉ đạo "nóng" sau vụ xe khách biển 43 gây tai nạn làm 10 người chết ở Hà Tĩnh, thông tin vừa được UBND TP Đà Nẵng cho hay.

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này, tuổi trẻ vất vả cơ hàn, về già sung túc giàu sang không ngờ
Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này, tuổi trẻ vất vả cơ hàn, về già sung túc giàu sang không ngờ

Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch trải qua nhiều khó khăn, thiệt thòi, tuổi trẻ phải bươn chải, không có điểm tựa vững chắc nhưng về già lại "vững như bàn thạch".

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định ra quyết định phũ phàng với Nguyễn Xuân Son?
5

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định ra quyết định phũ phàng với Nguyễn Xuân Son?

2

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

3

Đây, hình dáng con đường hơn 4.900 tỷ kết nối Trung tâm tỉnh Hưng Yên mới, với thành phố Thái Bình cũ

Đây, hình dáng con đường hơn 4.900 tỷ kết nối Trung tâm tỉnh Hưng Yên mới, với thành phố Thái Bình cũ

4

Đại tham quan nào của nhà Thanh vơ vét ngang ngửa nhưng thông minh hơn hẳn Hòa Thân?

Đại tham quan nào của nhà Thanh vơ vét ngang ngửa nhưng thông minh hơn hẳn Hòa Thân?

5

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?