Giá USD hôm nay 6/8: Đồng loạt tăng giá bán, cao nhất 26.420 đồng/USD

Giá USD hôm nay 6/8 trên thế giới nhích nhẹ

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giằng co tại phiên thứ hai liên tiếp. Cập nhật 8h30' sáng nay (theo giờ Việt Nam), chỉ số tăng nhẹ 0,07% lên 98,61 điểm.

Đồng bạc xanh đã bị ảnh hưởng nặng nề sau báo cáo việc làm tháng 7 đáng thất vọng vào cuối tuần trước, khiến các nhà giao dịch nhanh chóng dự đoán việc cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Hiện tại, các nhà giao dịch đang dự đoán xác suất hơn 90% Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 9, so với 63% một tuần trước đó, theo công cụ CME FedWatch.

Chuyên gia Goldman Sachs dự kiến Fed sẽ thực hiện ba đợt cắt giảm liên tiếp 25 điểm cơ bản bắt đầu từ tháng 9, với khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản nếu tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng trong báo cáo tiếp theo.

Trong khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco, bà Mary Daly, cho biết rằng với những bằng chứng ngày càng rõ ràng về thị trường việc làm Mỹ đang yếu đi và không có dấu hiệu lạm phát do thuế quan kéo dài, rủi ro hiện đang nghiêng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn hai lần trong năm nay.

Ở diễn biến khác, hiện thị trường tập trung vào các đề cử của Tổng thống Donald Trump cho Fed sau khi Thống đốc Fed Adriana Kugler từ chức vào thứ 6 tuần trước cũng như sự lựa chọn của ông cho vị trí ủy viên Cục Thống kê Lao động.

Ông Trump hôm qua cho biết ông sẽ sớm công bố các quyết định về việc thay thế bà Kugler trong thời gian ngắn, bao gồm cả việc chọn chủ tịch Fed tiếp theo. Tổng thống Mỹ đã loại trừ Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent là ứng cử viên thay thế Chủ tịch Jerome Powell, người có nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào tháng 5/2026.

Ông Bessent muốn tiếp tục công việc hiện tại của mình và Nhà Trắng đang xem xét bốn ứng cử viên để thay thế ông Powell. Ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng tại Bannockburn Forex, cho biết dữ liệu tuần này không có gì quan trọng lắm, điều họ đang chờ đợi là một hoặc hai ngày tới, Tổng thống Trump tuyên bố ai sẽ thay thế Chủ tịch Fed nghỉ hưu và ai sẽ là người sẽ làm việc tại BLS.

Trong khi đó, dữ liệu hôm qua hầu như ít tác động đến thị trường tiền tệ. Hoạt động của ngành dịch vụ Mỹ bất ngờ cho thấy kết quả không đổi trong tháng 7, với ít thay đổi về đơn đặt hàng và việc làm suy yếu hơn nữa ngay cả khi chi phí đầu vào tăng mạnh nhất trong gần ba năm.

Giá USD hôm nay 6/8 trong nước: Bật tăng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần dừng ở mức 25.232 VND/USD, tăng 13 đồng so với chốt phiên tuần trước

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.970 - 26.493 VND/USD.



Giá USD hôm nay tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.030 - 26.420 VND/USD, tăng 50 đồng cả hai chiều so với cập nhật sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.045 - 26.390 VND/USD, tăng 45 đồng cả hai chiều mua và 40 đồng chiều bán so với phiên sáng qua.

Trong khi đó, BIDV công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.060 - 26.420 VND/USD, tăng 50 đồng cả hai chiều so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.977 - 26.493 VND/USD, tăng 54 đồng chiều mua và 55 đồng chiều bán so với cập nhật sáng qua.

Hay tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 26.030 - 26.410 VND/USD, tăng 40 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.930 và bán ra ở mức 26.420 VND/USD, tăng 50 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.425 đồng (mua vào) và 26.495 đồng (bán ra), tăng 5 đồng chiều mua và giảm 5 đồng chiều bán so với sáng qua.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Cập nhật sáng nay (6/8), lãi suất liên ngân hàng tăng giảm khác nhau ở các kỳ hạn.

Cụ thể, số liệu ghi nhận như sau: Qua đêm giảm nhẹ 0,14% lên 5,22%; Kỳ hạn 1 tuần giảm 0,08% về 5,27%; Kỳ hạn 2 tuần tăng 0,19% lên 5,26%; Kỳ hạn 1 tháng tăng 0,31% xuống 4,82%; Kỳ hạn 3 tháng giảm 0,33% lên 5,13%; Kỳ hạn 6 tháng tăng 0,4% lên 5,5% và kỳ hạn 9 tháng không đổi ở mức 5,44%.

Lãi suất ngân hàng hôm nay ở nhóm Big4, ngân hàng nào cao nhất?

Thống kê cho thấy, lãi suất huy động của nhóm Big4 dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân.

Tuy nhiên, Agribank trở thành điểm sáng khi là ngân hàng có lãi suất cao nhất ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn ngắn (1-2 tháng): Agribank áp dụng mức lãi suất 2,1%/năm, cao hơn hẳn mức 1,6%/năm của ba ngân hàng còn lại là Vietcombank, VietinBank và BIDV.

Kỳ hạn trung hạn (3-5 tháng): Agribank niêm yết 2,4%/năm, vượt trội so với mức 1,9%/năm của ba "ông lớn" còn lại.

Kỳ hạn 6-11 tháng: Agribank tiếp tục dẫn đầu với 3,5%/năm, cao hơn mức 2,9-3%/năm tại các ngân hàng cùng nhóm.

Đối với các kỳ hạn dài hơn từ 12 tháng trở lên, sự cạnh tranh trở nên gay gắt hơn. Vietcombank đang áp dụng 4,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, thấp hơn mức 4,7%/năm của ba ngân hàng cùng nhóm.

Tuy nhiên, từ 24 tháng trở lên, Vietcombank vẫn giữ mức 4,7%/năm, trong khi Agribank, BIDV và VietinBank đều đồng loạt niêm yết 4,8%/năm. Sự thay đổi này cho thấy Agribank đang chủ động hơn trong việc thu hút tiền gửi từ khách hàng cá nhân, đặc biệt là ở các kỳ hạn ngắn và trung hạn.